«Вам какая бабка нашептала?» Жена Тикнизяна отвечает на хейт: уговаривала Наира отказать «Зениту», рассказала про предложения из Европы

«Ерунду не пишите, господи».

Срыв трансфера Наира Тикнизяна в «Зенит» – главный инфоповод зимы в российском футболе. Вокруг есть дополнительные герои.

Как пишет «Чемпионат», защитник «Локомотива» запросил в Петуербурге 2 млн евро в год, клуб был готов лишь на 1,2 млн. Хоть это уже в два раза больше, чем Тикнизян получает в «Локо». Переговоры сразу же заглохли.

Сам Наир отреагировал мемами и подколами: от Directed by Robert B. Weide до «Спишь? Нет, плаваю», обыгрывая фразы пресс-службы «Зенита» («Спишь?»), которыми они несколько раз подряд анонсировали трансферы.

Но активен не только Наир. Например, еще до срыва сделки его жена и телеведущая Яна Ромашкина выложила фото с Тикнизяном в бассейне, яркая подпись: «Солнце в зените, мы в Абу-Даби».

Потом пришлось объясняться: «Если бы вы знали, как редко нас понимают правильно, вы бы чаще молчали», – И. В. Гете. Удивлена, сколько людей не поняли шутки. И уже попрощались с Наиром. Или там кто-то один не понял, всем сказал, и все поверили.

Солнце в зените. Есть такое выражение. Это значит солнце достигло наивысшей точки. А в контексте данной ситуации выражение приобретает новый смысл, что в зените находится только солнце. А мы в Абу-Даби».

Но это было только начало.

«Вам какая там бабка нашептала?». Ромашкина ответила на тонны хейта

Оказалось, что после первых инсайдов о переходе Наира в «Зените» фанаты пришли к Ромашкиной в телеграм-канал – и стали задавать вопросы.

Яна отвечала – получилось ярко.

● На фразу «уговори его остаться» – «Там клуб решает». А после того, как Яне ответили, что Наир не будет играть в «Зените» из-за конкуренции, она выдала спич:

«Ну вам виднее. Говорю же, вам всем виднее, вы лучше разбираетесь и понимаете ситуацию, как внутри клуба, так и в футболе. Вы тоже знаете все, видимо, о предложениях Наиру, в том числе и из Европы. И какие там условия ему и клубу предлагали. И какие требования выдвинул «Локо». Вы все это знаете. Не хотел в «Зенит», потому что хотел в Европу. С двумя командами из Европы в «Локо» не договорились. Бывает ».

● Объяснила, насколько влияет на мужа: «Только Наир знает, где ему лучше. Я же не он, и не чувствую то, что чувствует он. И не я играю в футбол. Но судя по тому, что ему всегда нравится выходить из зоны комфорта, и доказывать самому себе в первую очередь, что он чего-то да стоит, то надо идти туда, где ему будет тяжело, чтобы он еще больше начал работать над собой!»

● Отреагировала на предположение, что Тикнизян будет на скамейке, и останется без сборной Армении: «Ну вот ерунду не пишите, господи. Хватит уже! Человек еще никуда не перешел, а вы уже пишете мне. Перестаньте. А причем здесь сборная Армении? Сборная ни к каким трансферам не имеет отношения. Сборная сборной и его там никуда не перепродадут. Что касается клубов, то это бизнес, и здесь продают всех за дорого и дешево, хотите вы этого или нет».

● Высказалась про потенциальное игровое время в «Зените»: «Откуда вы знаете, сколько будет времени в «Зените»? И по какой схеме будут играть в «Зените»? Вы – главный тренер? Сантос играет не только на позиции левого защитника. Почему вы лезете туда, куда вас вообще не просят? Почему вы даете свои советы там, где вы не разбираетесь? Почему вы делаете выводы, когда еще ничего не произошло? Зачем?

Откуда вы знаете про [мнение главного тренера сборной Армении] Петракова? Кого он будет выпускать, какие отношения у него с Наиром? Откуда вы все это знаете? Вам какая там бабка нашептала? Занимайтесь лучше своими делами! А то сидите, умничаете. Лучше бы за своей жизнью следили бы , а не за чужой кто и куда переходит. Вы все потом в полете переобуваетесь. Говорили, что и в «Локо» Наир сидеть будет, потому что там Мачей Рыбус играет. И что теперь?

Хватит мне уже писать. Вы никто ни за что не переживаете, и за Наира тоже. Вам на самом деле всем начхать. Сегодня вы говорите, какой он классный, молодец, гол забил, а завтра вы по маме и по папе прошлись, если не дай бог что! Жаль, мы вашей жизни не знаем, а то тоже есть за что осудить. Святоши. Болельщики еще называются!»

● Объяснила слова Тикнизяна про потенциальный переход: «Он сказал: «Не пойду в Зенит, потому что я хочу в Европу». Двум клубам из Европы в «Локо» после переговоров отказали. Выходили еще пару клубов из Европы на Наира – тоже не срослось.

Ждать до старости? Или чтобы вам всем угодить, теперь ни шагу в сторону?

● Про собственную известность: «Во-первых, меня знают не благодаря Наиру, это раз. Да и честно говоря мне плевать, знаете вы меня или нет. Я вас не знаю вообще!»

«Вам, взрослому мужику, заняться нечем?» Яне не нравится, что Наиру предрекали провал

Отдельно Ромашкина прошлась по аналитикам:

«Когда Наир переходил в «Локо», все писали, что он не подходит для игры. Он не перспективный, да и вообще кого вы взяли. А сейчас вы говорите брали, как переспективного. Только такие, как вы, сидели и писали то же самое, что и сейчас про «Зенит».

Ни один аналитик не знает, как будет складываться игра у того или иного игрока. Они могут только предполагать, и то, зачастую это предположение ошибочно. Вы свое мнение формируете благодаря посту Дорского? Серьезно?

Наир может остаться в «Локо», и тогда нахрена вы все это расписывали сидели? Ладно, я в отпуске, а вам, взрослому мужику, заняться нечем? Возьмите девушку или жену, кто у вас там, отведите ее на свидание, уделите время своей семье, а не чужой! Хорошего вам дня. Я откланяюсь».

Еще детали: звонок Тарасова, уговаривала Наира остаться в «Локо»

Новый заход Яны в комментарии. Она выдала несколько инсайдов:

🗯️ «Дима Тарасов звонил Наиру и сказал, что поддержит любое его решение. Хватит читать СМИ. И это еще я ахинею несу. Взрослый мужик уже, и на меня переключился. Вы-то побольше меня знаете! Окей. Вам виднее! Вы с Наиром живете и знаете все, что происходит. Тогда флаг вам в руки, а я никто. Да и вообще ни в чем не разбираюсь, да! Простите, пожалуйста».

🗯️ «Я прошу остаться в Локо! Но и здесь вы лучше меня знаете, что я говорю!»

🗯️ «Вы поддерживаете, а некоторые – наоборот. Знаете, сколько пришло сообщений с оскорблениями от болельщиков? Десятки».

Под конец Ромашкина поблагодарила тех, кто поддерживает Наира: «Дай бог, чтобы вы всегда работали на одном месте и развивались только в одном коллективе. Желаю не потерять любовь и уважение незнакомых вам людей!

Наир благодарит тех, кто не пишет такие вещи – что он чего-то не сможет, или не заиграет, или будет сидеть на скамейке. Поддержка – это основа. В ваших словах только ссылка на Дорского, с которым вы соглашаетесь. Хотя не знаете абсолютно ничего. Наир еще даже не перешел, а вы уже обосрали человека, уже уважение и любовь куда-то делись. Браво, вы истинный болельщик».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Сысоев; instagram.com/romashkina_ya_