«Если мы на пятом месте – что-то делается неправильно». Стратегия «Спартака» – в словах гендиректора

Про Абаскаля, Джикию и новую стратегию.

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев дал интервью «РБК-Спорт», в котором оценил первые полгода работы в клубе. И рассказал про стратегию, которой теперь придерживается «Спартак». Выбрали для вас главное.

Раньше по работе взаимодействовал с топ-клубами

Гендиректор «Спартака» рассказал, что в детстве мечтал стать футболистом, но не получилось. Вместо этого – работа в ведущих аудиторских компаниях мира. Когда появилась возможность, решил заняться спортивным бизнесом.

«Когда стал руководителем подразделения, захотелось снова вернуться в футбольную сферу, поэтому отправился на стажировку в спортивную практику в нашей английской фирме PwC. Там участвовал в проектах вместе с интересными футбольными людьми в разных странах».

Среди проектов, в которых участвовал Малышев, есть организация работы на стадионе «Арсенала», деятельность академии «Эвертона», продажа «Ливерпуля» в начале 2010-х. Также компании, в которых работал Малышев, сотрудничали со «Спартаком», «Динамо», «Локомотивом», «Рубином» и «Зенитом».

Какие достижения и провалы в первые полгода работы в «Спартаке»

Малышев говорит, что работа гендиректора – не игра в «Футбольный менеджер». Много сил потратили на то, чтобы вникнуть в проблемы клуба, в функционирование отдельных подразделений. И, тем не менее, сделать успели много.

«Мы подготовили и утвердили на совете директоров план по развитию инфраструктуры. Он включает в себя строительство дворца спорта с манежем в Тушино, спортивной базы и академии в Сокольниках.

Разработаны долгосрочные принципы работы спортивного блока, и проведена соответствующая реорганизация, включая смену спортивного директора, руководителя скаутской службы и запуск «Спартака-2».

Активно развиваем работу по спонсорским и партнерским соглашениям, в частности подписано новое крупное соглашение с Winline. Запущен ряд проектов по повышению уровня проведения матчдэя. Надеемся, результаты будут видны уже во второй половине этого сезона».

Пока что не получилось до конца наладить рабочие процессы в клубе: какие-то моменты гендиректору приходится решать в ручном режиме, но Малышев надеется, что в ближайшее время подразделения станут более автономными.

Главный негатив – спортивные результаты по итогам полугодия: «Если команда на пятом месте, если она всерьез не борется за лидерство – что-то делается неправильно».

Стратегия «Спартака» – российский костяк

Гендиректор «Спартака» считает, что слово «стратегия» в футболе уже заезжано – каждый новый руководитель пишет собственную. Сам Малышев надеется, что его стратегия – набор принципов, которыми клуб будет руководствоваться в работе долгое время. К тому же, их уже сформулировали и обсудили на совете директоров.

Стратегию делят на две логичных части – коммерческую и спортивную. В коммерческой части главные задачи – работа с болельщиками и новыми спонсорами.

«Несмотря на все трудности, стараться максимально заполнить стадион, обеспечить развитие контакта с болельщиками по всей России. «Спартак» – это национальный бренд. Чем лучше наша работа с болельщиками, тем продуктивнее взаимодействие с бизнес-партнерами.

Второй важный принцип развития – увеличение коммерческих доходов. Клуб на протяжении более чем 20 лет существует в основном на деньги «Лукойла», но мы должны думать и над приростом сторонних спонсорских контрактов».

В спортивной части главный принцип – работа с молодыми российским игроками и формирование из них костяка команды.

«Основная команда должна пополняться игроками из «Спартака-2» и молодежки. В свою очередь академия обязана готовить кадры для следующих звеньев нашей системы.

При этом мы не отказываемся от возможности приглашать в клуб сильных легионеров. Но костяк команды должен быть российским».

На эти принципы опирались и при выборе нового спортивного директора – важно было, чтобы он разделял идеи и убеждения, на которых сейчас строится система «Спартака».

У нового спортдира есть рычаг давления на Абаскаля

В декабре в спортивном блоке «Спартака» произошла перестановка. Новым спортивным директором стал португалец Томаш Амарал, а Пол Эшуорт перешел на должность технического директора.

Малышев объяснил: англичанин занимается организацией скаутской службы, но продолжат ли с ним сотрудничество – большой вопрос. Все зависит от результатов работы в ближайшее время. Финальное слово по трансферам теперь за Томашем Амаралом.

У нового спортивного директора есть возможность влиять и на главного тренера:

«Томаш кажется молодым, но он может быть жестким и принципиальным. И совершенно точно у него есть все полномочия и рычаги для того, чтобы делать замечания и подсказывать, делиться своими наблюдениями. В предыдущий период работа тренера также контролировалась. Перед тренером стоят конкретные задачи, которые контролируются советом директоров, генеральным и спортивным директорами».

Малышев подчеркнул: работу Амарала оценят по итогам календарного года – этого времени, по мнению гендиректора, должно хватить для оценки вклада специалиста в результаты клуба.

Клуб ищет замену Абаскалю. Просто в рамках плана Б

Малышев назвал результаты «Спартака» в первой половине сезоне неудовлетворительными, но Абаскаль пока продолжает работу. И, тем не менее, гендиректор объяснил, что клуб ищет тренера – пока просто на всякий случай.

«С одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь все может пойти неожиданно не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б».

Паспорт нового тренера не важен – рассматривают и российских, и европейских специалистов.

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Другие важные моменты из интервью Олега Малышева – тезисно.

Что с контрактом Георгия Джикии: «Мы вместе с Гильермо, Томашем и Георгием должны обсудить текущую ситуацию и понять, какое решение будет лучшим для всех».

Почему сорвался трансфер Давинсона Санчеса: «Игрок сам был готов ехать, но сделка сорвалась. Мне кажется, на это повлияла АПЛ».

Почему выбрали Амарала, а не Рибальту: «Впечатление от общения с Хавьером было очень хорошим. Но были определенные критерии выбора, которые для нас были определяющими. Погружаться в них не хотелось бы».

С City Group больше не общаются: «Стать партнером такой серьезной организации было бы интересно. Та же «Жирона» показывает, что они умеют работать. Но на данный момент в силу известных причин на эту тему никакого общения нет».

О возвращении активных фанатов на трибуны: «Fan ID не отменят – это закон, который надо выполнять. Мы будем рады возвращению активных болельщиков, но не можем повлиять на некоторые условия».

Когда ждать результатов: «Конечно, хочется всего и сразу. У меня не всегда получается выключить режим болельщика. Я ужасно расстраиваюсь, когда мы теряем очки. И каждый день чувствую ответственность за нашу работу. А результат работы всей системы, о которой мы говорили, должны увидеть в ближайшие годы».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов; vk/fcsm_official