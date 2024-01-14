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«Торпедо» снова меняется: четвертый президент с 2020-го, Кононов – тренер, задача – в РПЛ за полтора года

Торпедо Торпедо
Первая лига Первая лига
Ярослав Савин
Олег Кононов Олег Кононов
Футбол Футбол

В «Торпедо» – серьезные перестановки. Главным тренером назначили Олега Кононова, но это только начало встряски. 

Минус Горлов, плюс Кононов

«Торпедо» с Пепом Клотетом в первой части сезона Первой лиги отвалилось от лидирующей группы – испанца отправили в отставку. Его сменил Артем Горлов, при котором в восьми матчах добились только двух побед. Итог – отставка. 

Сейчас «Торпедо» идет восьмым, от зоны стыковых матчей за место в РПЛ – восемь очков. Зона вылета, кстати, ближе – семь очков. 

Перед решающей частью сезона клуб пригласил Олега Кононова. Контракт на 2,5 года. Опыт в Первой лиге есть – 20 матчей с «Арсеналом» в сезоне-2022/23 и шестое место к зиме (два очка до стыков).

Вот только последний матч выдался кошмарным – домашние 0:5 от «Балтики». После этого «Арсенал» позвал тренером Александра Сторожука и сполз на 13-е место.

Минус президент и спортивный директор?

Журналист Сергей Ильев в телеграм-канале анонсировал перестановки в «Торпедо». 

● Президент Ярослав Савин уволен. Вместо него – Александр Волнушкин, который входил в наблюдательный совет «Химок» и занимался оперативной деятельностью, когда клуб играл в РПЛ. Спортивным директором станет Дмитрий Рыскин – сын менеджера «Ростова» Алексея Рыскина.

● Продавать клуб не планируется в ближайшие три года (с 2017-го «Торпедо» принадлежит концерну «Россиум» Романа Авдеева). Но будет четвертая смена руководителей – придет команда Волнушкина. Ранее с Денисом Масловым «Торпедо» выиграло Первую лигу, далее полгода проработал Илья Геркус, а с марта 2023-го клуб возглавлял Савин.

При этом в начале января писали об аудите клуба, который, по предположениям журналиста Ильева, мог быть связан с продажей.

● Задача «Торпедо» – выход в РПЛ за полтора года. 

«Мы даже не рассматриваем вариант, что не выйдем в Премьер-лигу. Каждый сотрудник клуба думает только о том, что еще нужно сделать, чтобы решить задачу. Ни у кого нет сомнений, что сделаем это. Да, будет архисложно. Значит, надо выигрывать 14 матчей из 14», – говорил Савин. Но теперь клуб стремиться к этому под управлением других руководителей.

Первый же матч – сразу против бывшего ассистента

У «Торпедо» впереди 14 матчей. Кононов сыграет со всеми командами Первой лиги, кроме «Родины» (идет на строчку выше), середняком «Нефтехимиком» и лидером махачкалинским «Динамо». 

Любопытно, что первый официальный матч Кононов проведет против «Енисея», который возглавил Андрей Тихонов. Кононов и Тихонов вместе работали в «Краснодаре» в середине 2010-х. «Очень важно, как Андрей индивидуально работает с игроками атаки и полузащиты, а также с молодежью. Авторитет Тихонова очень помогает в работе», – говорил о нем Кононов.

После «Енисея» домашний матч против идущей в зоне стыков «Тюмени», а потом далекий выезд в Хабаровск. Завершат март две игры дома против КАМАЗа и «Кубани». 

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Фото: vk/torpedomoscowfc

26 комментариев
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Искренне желаю удачи и выполнение поставленной задачи
То, как с ним обращались болельщики красно-белых, уничтожая и унижая человека, смотреть было просто дико
+44
-6
+38
Ответ Ivan Ivanych
Что за 6омж на первом фото?
В Сатурне под руководством Широкова поработал, врагу такого не пожелаю
+9
0
+9
Ответ sator1
Искренне желаю удачи и выполнение поставленной задачи То, как с ним обращались болельщики красно-белых, уничтожая и унижая человека, смотреть было просто дико
у Алега был 100 и 1 шанс уйти самому без подсказок из зрительного зала. можно было сделать это и с честью и вовремя. но деньги (очевидно) были важнее. в итоге он получил то что получил. жестко, возможно излишне жестко, но это был и его выбор доехать до такой ситуации.
+15
-7
+8
да, потрепала жизнь Олежу.
+8
-1
+7
Если эту команду просто расформировать, то никто из любителей футбола, этого факта даже и не заметит. Не пойму я, Авдеев совсем сумасшедший или ему просто бабло некуда совать? Или превалирует желание отбить денежку на постройке человейников в Замоскворечье? Так время уже ушло. Столько настроили, что и никто не берет))
+9
-3
+6
Такое впечатление, что болельщики Торпедо - на вечной карусели, с которой невозможно сойти. Тренеры и игроки мелькают как в калейдоскопе, перспективы туманные, со стадионом тоже особой ясности нет. И так - из года в год. Когда и чем это кончится - тоже непонятно. Пока идём по прошлогоднему графику "4 тренера за сезон". Осталось сменить только одного)))

Нас, болельщиков Торпедо, часто упрекают, что "нам не угодишь, мы всегда ноем, не поддерживаем (очередного) нового тренера." А теперь представьте: 7 тренеров за 2 года, игра унылая, результатов нет. И каждому новому тренеру нужно радоваться, каждого воспринимать с восторгом и полной поддержкой? С чего бы?)))
+3
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+2
Ответ Kit244098
Если эту команду просто расформировать, то никто из любителей футбола, этого факта даже и не заметит. Не пойму я, Авдеев совсем сумасшедший или ему просто бабло некуда совать? Или превалирует желание отбить денежку на постройке человейников в Замоскворечье? Так время уже ушло. Столько настроили, что и никто не берет))
По такой логике нужно расформировать весь футбол ниже премьер-лиги. Самые простые на вид решения не всегда самые правильные))))
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+2
Ответ Greenwhite
Такое впечатление, что болельщики Торпедо - на вечной карусели, с которой невозможно сойти. Тренеры и игроки мелькают как в калейдоскопе, перспективы туманные, со стадионом тоже особой ясности нет. И так - из года в год. Когда и чем это кончится - тоже непонятно. Пока идём по прошлогоднему графику "4 тренера за сезон". Осталось сменить только одного))) Нас, болельщиков Торпедо, часто упрекают, что "нам не угодишь, мы всегда ноем, не поддерживаем (очередного) нового тренера." А теперь представьте: 7 тренеров за 2 года, игра унылая, результатов нет. И каждому новому тренеру нужно радоваться, каждого воспринимать с восторгом и полной поддержкой? С чего бы?)))
Ну у вас просто менеджмент убогий. Самое забавное, что лучше всех справлялся тот, кого чуть ли не больше всех ненавидели - Маслов
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Ответ sator1
Искренне желаю удачи и выполнение поставленной задачи То, как с ним обращались болельщики красно-белых, уничтожая и унижая человека, смотреть было просто дико
Средний "срок жизни" тренера Торпедо за последние пару лет - 3-4 месяца. Успеет ли он за это время выполнить поставленную задачу?)))) И будет ли у него вообще стимул показывать какой-то результат при контракте в 2,5 года? То есть за плохой результат он просто получит деньги в виде неустойки - зачем тогда стараться?)))
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"Задача «Торпедо» – выход в РПЛ за полтора года" - и все семеро болельщиков Торпедо радостно кричат и хлопают...
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Стадион главное достроить
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Ответ Kislo Sladko
Дружище, я сейчас без сарказма, на полном серьёзе спрашиваю, чем был плох Савин? Я просто когда-то с ним работал и знаю только, что его назначили и вот сейчас уволили, хотелось бы понять что он натворил
ну лично я к Савина не был так радикально настроен, но тоже в негативном. Во-первых назначение испанского тренера Клотета, о котором мало кто слышал, который вообще ничем не отметилсяна тренерском поприще. (к слову это вообще был первый и единственный иностранный тренер в истории клуба) Перед назначением Клотета убрали Талаева, при котором игра Торпедо была не такой уж безнадежной, хотя очки с трудом набирались. Того же Клотета не убрали после вылета клуба, и очень долго тянули с увольнением в этом сезоне, хотя было очевидно, что клуб падает на дно. Савин не хотел признавать ошибку с назначением испанца, даже после увольнения нахваливая его. При Савине так же набирали состав, всех новичков подписывали на долгосрочные контракты с большими зарплатами, что ещё аукнется, ибо многие трансферы провалились, но с такими зп они не нужны другим клубам и их сложно сбагрить. Ну и третий момент взаимодействие с болельщиками, при Савине убрали легенду торпедовского движа Петракова, (правда потом вернули), Савин пафосно везде говорил, что клуб спокойно может собирать в ФНЛ на Лужниках по 10к болельщиков ( в итоге еле набирается 2к). Савин плевал на традиции клуба, не прислушивался к болельщикам, набрал сомнительный персонал в клуб, но даже при провальных решениях не признавал ошибок
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В новом году болельщикам Торпедо в первую очередь хочется пожелать терпения и веры в светлое будущее.
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"Продавать клуб не планируется в ближайшие три года (с 2017-го «Торпедо» принадлежит концерну «Россиум» Романа Авдеева). "

Насколько точна эта информация? Не Судариков ли владелец де-факто?
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"Ни у кого нет сомнений, что сделаем это. Да, будет архисложно. Значит, надо выигрывать 14 матчей из 14" - имхо, уже после этих слов должны были бы закрасться серезные сомнения в адекватности г-на Савина.
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Торпедо, к сожалению, давно уже на свалке истории.
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Ответ bosh.the.machine
у Алега был 100 и 1 шанс уйти самому без подсказок из зрительного зала. можно было сделать это и с честью и вовремя. но деньги (очевидно) были важнее. в итоге он получил то что получил. жестко, возможно излишне жестко, но это был и его выбор доехать до такой ситуации.
Справедливо, но примеров самоотвода не много, а примеров подобной работы у других тренеров в других клубах сколько угодно, но так себя вести неприемлемо, имхо

Есть вариант, что он действительно считал, что ещё может все исправить
Хоть со стороны было понятно куда эта дорога ведёт
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Ответ sator1
Справедливо, но примеров самоотвода не много, а примеров подобной работы у других тренеров в других клубах сколько угодно, но так себя вести неприемлемо, имхо Есть вариант, что он действительно считал, что ещё может все исправить Хоть со стороны было понятно куда эта дорога ведёт
да, но ситуация с Алегом был особенной. он сам перешел определенные границы как в полной (СОВСЕМ ПОЛНОЙ) потери управлением командой, так и его заигрываения с ветеранами и духом/борщом/стеночками-забеганиями были настолько неестественные, вымученные, что всё это вылилось в ситуацию - да уйди же ты скорее, не мучай себя и команду. Но он очень долго этого не понимал и продолжал ухудшать ситуацию для всех.
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Ответ sator1
Справедливо, но примеров самоотвода не много, а примеров подобной работы у других тренеров в других клубах сколько угодно, но так себя вести неприемлемо, имхо Есть вариант, что он действительно считал, что ещё может все исправить Хоть со стороны было понятно куда эта дорога ведёт
Он изначально сел не в свое кресло да ещё и усугубил это нелепыми интервью про спартаковский футбол и полной бесхарактерностью.
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Не удивлюсь, если выяснится, что один из сыновей Тихонова с детства за Торпедо. Олег своих не бросает, даже когда очень просят ... В любом случае Удачи, конечно!
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Ответ Денис Давыдов
Ну у вас просто менеджмент убогий. Самое забавное, что лучше всех справлялся тот, кого чуть ли не больше всех ненавидели - Маслов
Маслова ненавидели кстати меньше всех, это так, по ощущениям. Да, у него был бекграунд убийцы футбольных клубов, но болелы на пол пути его приняли, он специфичный мужик. Вот Геркуса и особенно Савина возненавидели по полной
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Ответ romanisti89
Маслова ненавидели кстати меньше всех, это так, по ощущениям. Да, у него был бекграунд убийцы футбольных клубов, но болелы на пол пути его приняли, он специфичный мужик. Вот Геркуса и особенно Савина возненавидели по полной
Дружище, я сейчас без сарказма, на полном серьёзе спрашиваю, чем был плох Савин? Я просто когда-то с ним работал и знаю только, что его назначили и вот сейчас уволили, хотелось бы понять что он натворил
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Ответ Kit244098
Если эту команду просто расформировать, то никто из любителей футбола, этого факта даже и не заметит. Не пойму я, Авдеев совсем сумасшедший или ему просто бабло некуда совать? Или превалирует желание отбить денежку на постройке человейников в Замоскворечье? Так время уже ушло. Столько настроили, что и никто не берет))
Вы про расформирование на Восточной скажите кому-нибудь. Вам быстро прояснят, как сильно вы не правы
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