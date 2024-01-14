«Торпедо» снова меняется: четвертый президент с 2020-го, Кононов – тренер, задача – в РПЛ за полтора года
В «Торпедо» – серьезные перестановки. Главным тренером назначили Олега Кононова, но это только начало встряски.
Минус Горлов, плюс Кононов
«Торпедо» с Пепом Клотетом в первой части сезона Первой лиги отвалилось от лидирующей группы – испанца отправили в отставку. Его сменил Артем Горлов, при котором в восьми матчах добились только двух побед. Итог – отставка.
Сейчас «Торпедо» идет восьмым, от зоны стыковых матчей за место в РПЛ – восемь очков. Зона вылета, кстати, ближе – семь очков.
Перед решающей частью сезона клуб пригласил Олега Кононова. Контракт на 2,5 года. Опыт в Первой лиге есть – 20 матчей с «Арсеналом» в сезоне-2022/23 и шестое место к зиме (два очка до стыков).
Вот только последний матч выдался кошмарным – домашние 0:5 от «Балтики». После этого «Арсенал» позвал тренером Александра Сторожука и сполз на 13-е место.
Минус президент и спортивный директор?
Журналист Сергей Ильев в телеграм-канале анонсировал перестановки в «Торпедо».
● Президент Ярослав Савин уволен. Вместо него – Александр Волнушкин, который входил в наблюдательный совет «Химок» и занимался оперативной деятельностью, когда клуб играл в РПЛ. Спортивным директором станет Дмитрий Рыскин – сын менеджера «Ростова» Алексея Рыскина.
● Продавать клуб не планируется в ближайшие три года (с 2017-го «Торпедо» принадлежит концерну «Россиум» Романа Авдеева). Но будет четвертая смена руководителей – придет команда Волнушкина. Ранее с Денисом Масловым «Торпедо» выиграло Первую лигу, далее полгода проработал Илья Геркус, а с марта 2023-го клуб возглавлял Савин.
При этом в начале января писали об аудите клуба, который, по предположениям журналиста Ильева, мог быть связан с продажей.
● Задача «Торпедо» – выход в РПЛ за полтора года.
«Мы даже не рассматриваем вариант, что не выйдем в Премьер-лигу. Каждый сотрудник клуба думает только о том, что еще нужно сделать, чтобы решить задачу. Ни у кого нет сомнений, что сделаем это. Да, будет архисложно. Значит, надо выигрывать 14 матчей из 14», – говорил Савин. Но теперь клуб стремиться к этому под управлением других руководителей.
Первый же матч – сразу против бывшего ассистента
У «Торпедо» впереди 14 матчей. Кононов сыграет со всеми командами Первой лиги, кроме «Родины» (идет на строчку выше), середняком «Нефтехимиком» и лидером махачкалинским «Динамо».
Любопытно, что первый официальный матч Кононов проведет против «Енисея», который возглавил Андрей Тихонов. Кононов и Тихонов вместе работали в «Краснодаре» в середине 2010-х. «Очень важно, как Андрей индивидуально работает с игроками атаки и полузащиты, а также с молодежью. Авторитет Тихонова очень помогает в работе», – говорил о нем Кононов.
После «Енисея» домашний матч против идущей в зоне стыков «Тюмени», а потом далекий выезд в Хабаровск. Завершат март две игры дома против КАМАЗа и «Кубани».
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Фото: vk/torpedomoscowfc
То, как с ним обращались болельщики красно-белых, уничтожая и унижая человека, смотреть было просто дико
Нас, болельщиков Торпедо, часто упрекают, что "нам не угодишь, мы всегда ноем, не поддерживаем (очередного) нового тренера." А теперь представьте: 7 тренеров за 2 года, игра унылая, результатов нет. И каждому новому тренеру нужно радоваться, каждого воспринимать с восторгом и полной поддержкой? С чего бы?)))
Насколько точна эта информация? Не Судариков ли владелец де-факто?
Есть вариант, что он действительно считал, что ещё может все исправить
Хоть со стороны было понятно куда эта дорога ведёт