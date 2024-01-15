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Как вам жест Медведева про «Спартак»? «Зенит» даже удалил видео

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«Каждый понимает в силу своей испорченности».

Противостояние «Спартака» и «Зенита» так принципиально, что не утихает даже на сборах. Казалось бы, чему полыхать во время зимней паузы?

А вот председатель правления «Зенита» Александр Медведев так не считает: он обратился к Клаудиньо с фразой «Ready? «Спартак», а потом несколько раз ударил ладонью по кулаку.

Это фрагмент из видео со сборов на ютуб-канале «Зенита». Только вот сейчас посмотреть его не выйдет, клуб ограничил просмотр.

Журналист «СЭ» оперативно обратился к Медведеву за разъяснениями.

– Что должен сделать Клаудиньо со «Спартаком»?

– Два забить, один отдать. А вы что подумали? Каждый понимает в силу своей испорченности».

Медведева ждут санкции?

Вряд ли.

Слова Медведева может рассмотреть комитет по этике. Действия председателя правления «Зенита» подходят под нарушение этических норм из регламента РФС.

Но самостоятельно инициировать рассмотрение комитет по этике не сможет: по регламенту, необходимо обращение от президента РФС (Александр Дюков), исполкома и бюро исполкома РФС, президента РПЛ (Александр Алаев), ФНЛ (Наиль Измайлов) и ассоциации мини-футбола России, а также генерального секретаря РФС (Максим Митрофанов).

На данный момент по этому вопросу к комитету по этике никто не обращался. И вряд ли обратится. 

Пока есть только реакция Алаева: «Хорошо, что инцидент случился не на стадионе во время матча и не спровоцировал большого конфликта. Тогда бы точно пришлось обращаться в комитет по этике. Клуб видео удалил, и это важный сигнал об осознании ошибки».

Босс «Зенита» часто атакует московские клубы: и в хоккее, и в баскетболе

Для Медведева противостояние с Москвой очень принципиально. Даже слишком.

Самые яркие подтверждения были в ноябре 2023-го. Сначала Александр громко пришел на хоккей: СКА победил «Спартак» (3:2), в раздевалку заглянул Сергей Семак, а Медведев после коллективной фотографии выпалил: «Страна без мяса!»

В самом визите нет ничего удивительного: он не только председатель правления «Зенита», но и председатель совета директоров СКА.

Не менее ярко вышло с женским «Зенитом». После чемпионской победы над ЦСКА (2:1) Медведев снова выдал: «Зенит» заслуженно победил. Мы будем доказывать, что Санкт-Петербург является футбольной столицей России. Сегодня можно сказать для ЦСКА, что коней укротили».

Оба события случились за два дня.

Кстати, «Спартак» и так любимый соперник Клаудиньо

У бразильца никогда не было проблем с настроем на принципиальный матч. «Спартак» его любимый соперник: 2+3 за семь матчей. По пять баллов у него против «Рубина» и «Крыльев». 

В последней встрече с красно-белыми Клаудиньо не забил, зато отличился в прошлом сезоне – в мае «Зенит» победил дома 3:2.

«Зенит» вообще не проигрывает «Спартаку» в РПЛ уже шесть лет, зато были 0:3 в Кубке России. Статистика последних 15 дерби ужасает: 10 побед у «Зенита», четыре ничьи и лишь один успех москвичей.

Следующая серия – 3 марта, в первом же туре после возобновления сезона. Явно будет жарко! Ready?

«Страна без мяса!» Так Медведев поздравил СКА с победой над «Спартаком» 🤯

Фото: Maksim Konstantinov, Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Как вам жест Медведева про «Спартак»?
412 голосов
Все ок! А вы что подумали?
35%
Александр Медведев
Перебор, ждем комитет по этике
65%
Спартак
35 комментариев
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У Медведева комплекс Спартака и психологическая травма))
+52
-7
+45
Наверное в детстве медведеву ребята в красно белой одежде что то очень плохое сделали)
Есть тут психиатры?
+37
-3
+34
Вы лицо Медведева видели. Лицо культурной столицы страны.
Вообще на них нас...
+23
0
+23
Я насчитал 4 подбородка.
+19
-5
+14
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Так культурная столица епт
+13
-1
+12
Какое высокоинтеллектуальное лицо у этого господина!
А по факту вся эта шелуха из солеграда (ска/зенит) всего лишь выкормыши, которые всю свою историю проошивались либо в подвалах турнирных таблиц, либо вообще в пердивах без истории и наследия
Видимо, оттуда и комплексы, что даже до сих пор не отпускают - когда все покупается и подается на блюдечке
Кринжа
+13
-3
+10
Ответ virt
Вы лицо Медведева видели. Лицо культурной столицы страны. Вообще на них нас...
Похож на бородавочника.
+10
-2
+8
колхозник
+8
-1
+7
Ответ НеПотерплю!
У Медведева комплекс Спартака и психологическая травма))
Да плевать ему на Спартак. У него есть хозяин, а вот у того точно какие-то психологические проблемы. Медведев - типичный продукт системы, главная задача чтобы хозяин был доволен.
+7
-2
+5
Официальные представители, игроки, тренеры и другие причастные лица не имеют права на такие жесты по отношению к соперникам. Какими бы эти отношения ни были.
+4
0
+4
Быдло!
+5
-2
+3
Как сказал бы Дроздов- чушпан обыкновенный
+3
0
+3
Ответ НеПотерплю!
У Медведева комплекс Спартака и психологическая травма))
Только у Медведева?)) Мне кажется там все от Миллера идет, а то и выше)
+3
0
+3
Зареме до мастерства Медведева подпаливать афедроны - как до Луны пешком)
+2
0
+2
Ответ mad butcher
У него комплексы. Зависть. Надо как-то выделиться. Перепрыгнуть. Спартаку и нам, болельщикам, эти глупые попытки показать свою значимость - пофигу. Спартак - это бренд европейского футбола. С богатой историей и массой трофеев. Ну у Медведева есть проблемы. Ну, можем похлопать. Поддержать человека. Он переживает. Нервничает. Не хорошо ему.
да что там европейского! планетарного! а то и межгалактического!!!
+2
0
+2
Ответ virt
Вы лицо Медведева видели. Лицо культурной столицы страны. Вообще на них нас...
да они там все на одно лицо, во главе с миллерсом
+2
0
+2
Лучше бы в теннис свой играл
+2
0
+2
Культурная столица, а вы что хотели ... )
+3
-1
+2
Да все они одинаковые. Что Зарема, что этот чудак. Ресурсы просто разные. Лишь бы внимание привлечь.
+1
0
+1
Ответ mad butcher
У него комплексы. Зависть. Надо как-то выделиться. Перепрыгнуть. Спартаку и нам, болельщикам, эти глупые попытки показать свою значимость - пофигу. Спартак - это бренд европейского футбола. С богатой историей и массой трофеев. Ну у Медведева есть проблемы. Ну, можем похлопать. Поддержать человека. Он переживает. Нервничает. Не хорошо ему.
так пофигу, что даже пришел и комментарий написал)
+1
0
+1
Удалили ! Вот ведь шалуны !
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Слуцкого, не имеющего никакого отношения к чемпионату РПЛ в этом сезоне, комитет по этике РФС штрафует за дебила в адрес журналиста в эфире "Коммент-шоу".
Логично предположить, что и Медведева стоило бы наказать. Но, вряд ли, у членов данного комитета - стальные яйца. )
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Ответ НеПотерплю!
У Медведева комплекс Спартака и психологическая травма))
ты в словах Зарема и Зенит много ошибок совершил. автоисправление наверно
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Ответ НеПотерплю!
У Медведева комплекс Спартака и психологическая травма))
Комплекс да, а вот насчёт травмы не уверен, т. к. для этого в целом нужна голова.
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гифка на заставке топ.
наш новостной ресурс эротического характера выходит на новый уровень
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0
Комментарий удален пользователем
Ответ mad butcher
У него комплексы. Зависть. Надо как-то выделиться. Перепрыгнуть. Спартаку и нам, болельщикам, эти глупые попытки показать свою значимость - пофигу. Спартак - это бренд европейского футбола. С богатой историей и массой трофеев. Ну у Медведева есть проблемы. Ну, можем похлопать. Поддержать человека. Он переживает. Нервничает. Не хорошо ему.
Бренд европейского футбола без европейских титулов, ага)
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Ответ mad butcher
У него комплексы. Зависть. Надо как-то выделиться. Перепрыгнуть. Спартаку и нам, болельщикам, эти глупые попытки показать свою значимость - пофигу. Спартак - это бренд европейского футбола. С богатой историей и массой трофеев. Ну у Медведева есть проблемы. Ну, можем похлопать. Поддержать человека. Он переживает. Нервничает. Не хорошо ему.
Как много написал. Не выдержал. Пришёл в комменты отметиться. Написать что-нибудь про какой-то там бренд всегалактический. Ну, проблемы у mad butcher. Ну, можем пожалеть. Поддержать человека. Он переживает. Нервничает. Не хорошо ему.
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