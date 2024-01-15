Как вам жест Медведева про «Спартак»? «Зенит» даже удалил видео

«Каждый понимает в силу своей испорченности».

Противостояние «Спартака» и «Зенита» так принципиально, что не утихает даже на сборах. Казалось бы, чему полыхать во время зимней паузы?

А вот председатель правления «Зенита» Александр Медведев так не считает: он обратился к Клаудиньо с фразой «Ready? «Спартак», а потом несколько раз ударил ладонью по кулаку.

Это фрагмент из видео со сборов на ютуб-канале «Зенита». Только вот сейчас посмотреть его не выйдет, клуб ограничил просмотр.

Журналист «СЭ» оперативно обратился к Медведеву за разъяснениями.

– Что должен сделать Клаудиньо со «Спартаком»?

– Два забить, один отдать. А вы что подумали? Каждый понимает в силу своей испорченности».

Медведева ждут санкции?

Вряд ли.

Слова Медведева может рассмотреть комитет по этике. Действия председателя правления «Зенита» подходят под нарушение этических норм из регламента РФС.

Но самостоятельно инициировать рассмотрение комитет по этике не сможет: по регламенту, необходимо обращение от президента РФС (Александр Дюков), исполкома и бюро исполкома РФС, президента РПЛ (Александр Алаев), ФНЛ (Наиль Измайлов) и ассоциации мини-футбола России, а также генерального секретаря РФС (Максим Митрофанов).

На данный момент по этому вопросу к комитету по этике никто не обращался. И вряд ли обратится.

Пока есть только реакция Алаева: «Хорошо, что инцидент случился не на стадионе во время матча и не спровоцировал большого конфликта. Тогда бы точно пришлось обращаться в комитет по этике. Клуб видео удалил, и это важный сигнал об осознании ошибки».

Босс «Зенита» часто атакует московские клубы: и в хоккее, и в баскетболе

Для Медведева противостояние с Москвой очень принципиально. Даже слишком.

Самые яркие подтверждения были в ноябре 2023-го. Сначала Александр громко пришел на хоккей: СКА победил «Спартак» (3:2), в раздевалку заглянул Сергей Семак, а Медведев после коллективной фотографии выпалил: «Страна без мяса!»

В самом визите нет ничего удивительного: он не только председатель правления «Зенита», но и председатель совета директоров СКА.

Не менее ярко вышло с женским «Зенитом». После чемпионской победы над ЦСКА (2:1) Медведев снова выдал: «Зенит» заслуженно победил. Мы будем доказывать, что Санкт-Петербург является футбольной столицей России. Сегодня можно сказать для ЦСКА, что коней укротили».

Оба события случились за два дня.

Кстати, «Спартак» и так любимый соперник Клаудиньо

У бразильца никогда не было проблем с настроем на принципиальный матч. «Спартак» его любимый соперник: 2+3 за семь матчей. По пять баллов у него против «Рубина» и «Крыльев».

В последней встрече с красно-белыми Клаудиньо не забил, зато отличился в прошлом сезоне – в мае «Зенит» победил дома 3:2.

«Зенит» вообще не проигрывает «Спартаку» в РПЛ уже шесть лет, зато были 0:3 в Кубке России. Статистика последних 15 дерби ужасает: 10 побед у «Зенита», четыре ничьи и лишь один успех москвичей.

Следующая серия – 3 марта, в первом же туре после возобновления сезона. Явно будет жарко! Ready?

Фото: Maksim Konstantinov, Alexander Kulebyakin/Global Look Press