Дзюба спел песню про «Зенит»: «Это наша команда! Сине-бело-голубое небо – Питер!» 😱😱😱

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Что случилось?

Артем Дзюба спел и сам выложил (так бывает не всегда) песню группы «Ленинград» «В Зените» – один из неофициальных гимнов петербургского клуба.

«Это наша команда! Наша команда! Наша команда! Да! Сине-бело-голубое небо – Питер. Вместе смело, солнце светит нам в Зените», – затягивал форвард «Локомотива».

«Локо» пока никак не отреагировал.

Где это случилось?

На дне рождения Кристины – жены Артема. Пара вместе с 2012-го, у них трое детей.

На вечеринке выступали Lx24 и группа «Отпетые мошенники», но затем Артем сам взял в руки микрофон – ради странного выбора.

«Кристина умнее меня в том, что более сдержанна, знает, как вести себя в разных ситуациях, умеет подобрать правильные слова. Мне это нравится», – описывал Кристину в интервью «СЭ» Дзюба.

Эту песню впервые услышали на стадионе «Зенита»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал «В Зените» в 2018-м – премьера прошла во время игры «Зенита» и ЦСКА. С тех пор песня полюбилась игрокам и особенно фанатам клуба.

Этим летом в Казани Шнур лично поздравил «Зенит» с завоеванным Суперкубком.

Конечно, той самой песней.

Дзюба и репутация в 2023-м: напрягал «Локо» матом в шоу, разжигал конфликт с Семаком, воевал с журналистами

«Локомотиву» непросто сдерживать медиаактивность Дзюбы. Даже когда игрок бойкотирует прессу.

● После «Ну так нельзя, ###» гендиректор Владимир Леонченко не отрицал, что в «Локо» обеспокоены имиджем клуба из-за огромного количества нецензурной лексики в шоу:

«Это важно, я согласен. Вопрос будет урегулирован. Думаю, что будут правильно выводы сделаны. Будет ли в новом контракте Дзюбы пункт об участии в различных шоу? У нас все зафиксировано. Надеюсь, что будет все в порядке».

Вскоре тренер «Локо» Михаил Галактионов заявил, что попросил Дзюбу уменьшить количество мата в шоу: «Мы проговорили с ним эти моменты. Касательно медийности: человек сам принимает решения. Но мы проговорили несколько моментов, чтоб было все достаточно цензурно. Мы относимся с пониманием».

● В августе «Локо» признал, что Дзюба «позволил себе лишнего», когда пригрозил журналисту Виталию Бородину «засунуть телефон в одно место». Артем не извинился и получил два матча дисквалификации условно.

Еще в июле после матча с «Уралом» (2:1) в Кубке России Дзюба проехался по журналистам, рассказав о бойкоте: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, неинтересные, одна желтуха. Что нужно сделать, чтобы я снова общался с прессой? Нормальные вопросы придумать».

● В ноябре «Локо» опровергал новости о драке между Дзюбой и Сергеем Пиняевым: «Слухи, которые распространяются посредством частных каналов в Telegram, не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание».

Инсайдер Иван Карпов добавлял, что на этом фоне поругались Галактионов и Леонченко: «Конфликт звучал громко, и о нем узнал Леонченко. У них с Галактионовым состоялся разговор в одном из соседних помещений, где гендир наорал на тренера, что также услышали сторонние люди.

Претензия состояла в том, что Михалыч потерял раздевалку из-за Дзюбы и зачем он вообще его ставит в состав. Коуч в ответ напомнил Леонченко, кто забил гол «Спартаку» и вывел один на один Миранчука, когда красную схлопотал Хлусевич».

● С «Зенитом» Артем тоже разжигает: в апреле не пожал руку Сергею Семаку, а в сентябре на вопрос о бывшем тренере ответил провокационно: «А кто это?»

Фото: РИА Новости/Вячеслав Евдокимов, Алексей Филиппов; youtube.com/Коммент.Шоу; instagram.com/kristinadzyubaa ; instagram.com/artem.dzyuba/a>