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Дзюба спел песню про «Зенит»: «Это наша команда! Сине-бело-голубое небо – Питер!» 😱😱😱

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Что случилось?

Артем Дзюба спел и сам выложил (так бывает не всегда) песню группы «Ленинград» «В Зените» – один из неофициальных гимнов петербургского клуба. 

«Это наша команда! Наша команда! Наша команда! Да! Сине-бело-голубое небо – Питер. Вместе смело, солнце светит нам в Зените», – затягивал форвард «Локомотива». 

«Локо» пока никак не отреагировал.

Где это случилось?

На дне рождения Кристины – жены Артема. Пара вместе с 2012-го, у них трое детей. 

На вечеринке выступали Lx24 и группа «Отпетые мошенники», но затем Артем сам взял в руки микрофон – ради странного выбора.

«Кристина умнее меня в том, что более сдержанна, знает, как вести себя в разных ситуациях, умеет подобрать правильные слова. Мне это нравится», – описывал Кристину в интервью «СЭ» Дзюба.

Эту песню впервые услышали на стадионе «Зенита»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал «В Зените» в 2018-м – премьера прошла во время игры «Зенита» и ЦСКА. С тех пор песня полюбилась игрокам и особенно фанатам клуба.

Этим летом в Казани Шнур лично поздравил «Зенит» с завоеванным Суперкубком.

Конечно, той самой песней.

Дзюба и репутация в 2023-м: напрягал «Локо» матом в шоу, разжигал конфликт с Семаком, воевал с журналистами

«Локомотиву» непросто сдерживать медиаактивность Дзюбы. Даже когда игрок бойкотирует прессу.

● После «Ну так нельзя, ###» гендиректор Владимир Леонченко не отрицал, что в «Локо» обеспокоены имиджем клуба из-за огромного количества нецензурной лексики в шоу:

«Это важно, я согласен. Вопрос будет урегулирован. Думаю, что будут правильно выводы сделаны. Будет ли в новом контракте Дзюбы пункт об участии в различных шоу? У нас все зафиксировано. Надеюсь, что будет все в порядке».

Вскоре тренер «Локо» Михаил Галактионов заявил, что попросил Дзюбу уменьшить количество мата в шоу: «Мы проговорили с ним эти моменты. Касательно медийности: человек сам принимает решения. Но мы проговорили несколько моментов, чтоб было все достаточно цензурно. Мы относимся с пониманием».

● В августе «Локо» признал, что Дзюба «позволил себе лишнего», когда пригрозил журналисту Виталию Бородину «засунуть телефон в одно место». Артем не извинился и получил два матча дисквалификации условно.

Еще в июле после матча с «Уралом» (2:1) в Кубке России Дзюба проехался по журналистам, рассказав о бойкоте: «Я не разговариваю с прессой. Вы скучные, неинтересные, одна желтуха. Что нужно сделать, чтобы я снова общался с прессой? Нормальные вопросы придумать». 

● В ноябре «Локо» опровергал новости о драке между Дзюбой и Сергеем Пиняевым: «Слухи, которые распространяются посредством частных каналов в Telegram, не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание».

Инсайдер Иван Карпов добавлял, что на этом фоне поругались Галактионов и Леонченко: «Конфликт звучал громко, и о нем узнал Леонченко. У них с Галактионовым состоялся разговор в одном из соседних помещений, где гендир наорал на тренера, что также услышали сторонние люди.

Претензия состояла в том, что Михалыч потерял раздевалку из-за Дзюбы и зачем он вообще его ставит в состав. Коуч в ответ напомнил Леонченко, кто забил гол «Спартаку» и вывел один на один Миранчука, когда красную схлопотал Хлусевич».

● С «Зенитом» Артем тоже разжигает: в апреле не пожал руку Сергею Семаку, а в сентябре на вопрос о бывшем тренере ответил провокационно: «А кто это?»

Фото: РИА Новости/Вячеслав Евдокимов, Алексей Филиппов; youtube.com/Коммент.Шоу; instagram.com/kristinadzyubaa ; instagram.com/artem.dzyuba/a>

Что бы вы сделали после такого видео Дзюбы на месте «Локомотива»?
747 голосов
Штраф
22%
Локомотив
Выставили на трансфер (и предложили «Зениту»)
37%
Зенит
Ничего
41%
Артем Дзюба
24 комментария
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Дзюба - это ребенок в теле 40-летнего мужика, он остановился в развитии еще в 15 лет, в подростковом возрасте и это видно по всем его поступкам на протяжение всей футбольной карьеры. Те кто пишет "ничего страшного, ну спел и спел", представляю как условный Бонуччи перейдя в Ювентус на вечеринке бы пел песни-кричалки Милановские, думаю после такого поступка Бонуччи на тот момент бы больше ни разу не вышел за Ювентус
+43
-5
+38
Ответ Тюменский медвежонок
Дзюба - это ребенок в теле 40-летнего мужика, он остановился в развитии еще в 15 лет, в подростковом возрасте и это видно по всем его поступкам на протяжение всей футбольной карьеры. Те кто пишет "ничего страшного, ну спел и спел", представляю как условный Бонуччи перейдя в Ювентус на вечеринке бы пел песни-кричалки Милановские, думаю после такого поступка Бонуччи на тот момент бы больше ни разу не вышел за Ювентус
Поддерживаю . Пару раз натыкался на нарезки этого шоу , он реально формулирует мысли , шутит на 15-18 лет и это не прикол и стеб , а это интеллект такой .
+17
-1
+16
🤡
+15
-1
+14
Я как фанат Локо конечно не верю в его искреннюю любовь в букву Л на груди. Наёмник, как он есть. Но есть хотя бы понятие корпоративной этики. Пока играешь за Локо, будь добр, держи свою любовь к Зениту, к Спартаку, к черту лысому - при себе. Когда свалишь из Локо, пой что хочешь. Леонченко и это сглотнет??
+10
0
+10
Нет того косяка, который *зюба не мог бы сотворить.
+7
-1
+6
послушал исполнение оригинала, ну не вставляет. для кричалки норм, наверное, но для полноценного музыкального произведения бедно.
абсолютно безотносительно клубных пристрастий - Зенит последние пару чемпионств оформил заслуженно и без вопросов, хоть я и хотел бы видеть ЦСКА или Краснодар на первом месте.
чисто ради дебатов в сети, буду ждать, когда Дзюа совсем упьётся и исполнит Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог
+5
-2
+3
Грустный клоун.
+3
0
+3
Ждем от Сергея Богдановича "Эй Семак давай забей".
+2
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Это вот настоящее палево, а не тот слитый ревенж-прон которым его попрекали.
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Лучше бы Я люблю себя до слез Александра Серова спел:).
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Ответ vulturecrow
Комментарий удален пользователем
причем тут "фанатские возмущения"? это всё репутационная история клуба в котором играет на данный момент Дзюба и безусловно это бьет именно по Локомотиву
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Комментарий удален пользователем
Ответ Тюменский медвежонок
Дзюба - это ребенок в теле 40-летнего мужика, он остановился в развитии еще в 15 лет, в подростковом возрасте и это видно по всем его поступкам на протяжение всей футбольной карьеры. Те кто пишет "ничего страшного, ну спел и спел", представляю как условный Бонуччи перейдя в Ювентус на вечеринке бы пел песни-кричалки Милановские, думаю после такого поступка Бонуччи на тот момент бы больше ни разу не вышел за Ювентус
Комментарий удален пользователем
Ответ Северный болельщик
Комментарий удален пользователем
*ХамелЕон
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наверное передёрнул перед песней на Орзул)
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почему многие называют данного персонажа футболистом?) и не слишком ли много внимания к этому хайпожору?) госдума давно заждалась его
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Проводницам норм зайдет, а других болел у Паровоза просто нет )
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С тех пор песня полюбилась игрокам и особенно фанатам клуба (с)

Может быть, я не с теми фанатами общаюсь, но я не знаю ни одного человека, которому нравилось бы это г-но. Наверное, фанайдишникам заходит
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