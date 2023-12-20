Пачка поручений Путина по спорту: агенты, парады на Красной площади, база РФС в Сочи

Короткий дайджест.

Во вторник Владимир Путин (неожиданно) издал много спортивных указов.

Мы выделили наиболее конкретные.

Самое яркое: отрегулировать работу агентов и построить центр подготовки футбольной сборной в Сочи

Вот несколько поручений президента.

● Принять меры по регулированию деятельности спортивных агентов. Отдельно упомянуты Федерация хоккея России и КХЛ. Путин еще в октябре просил ФХР заняться вопросом отъезда молодежи за границу: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

Срок исполнения поручения – 30 июля 2024-го.

Про агентов активно заговорили на фоне истории Ивана Федотова, который после чемпионства с ЦСКА захотел в НХЛ и в мае 2022-го подписал контракт с «Филадельфией». В межсезонье его задержали после тренировки, отвезли в военкомат и отправили служить в ВМФ.

По возвращении он подписал контракт с ЦСКА, но НХЛ и Международная федерация хоккея (ИИХФ) посчитали, что договор с «Филадельфией» действителен после заморозки. ИИХФ запретила Федотову играть до 1 января, Федерация хоккея России – тоже, но ЦСКА проигнорировал все риски и заявил Ивана на сезон КХЛ.

● Построить национальный центр подготовки сборных России по футболу в Сочи. Ответственные – премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Доклад нужно представить до 30 апреля 2024-го, дальше – раз в полгода.

● Представить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади. Ответственным назначен премьер-министр Мишустин. Срок – до 1 марта 2024-го.

Путин еще в октябре поддержал идею главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева.

«Хочу к вам обратиться, чтобы следующий год был Годом спорта в России. Столько мероприятий пройдет в стране, весь мир будет смотреть! И еще провести спортивный парад на Красной площади», – так Кремлев предложил реанимировать традицию, заброшенную почти 70 лет назад.

Что еще: меньше импорта, больше – отечественного, спортивные центры на острове Русский и во Владивостоке

● Создать спортивные центры по биатлону, хоккею, боксу, плаванию и другим видам спорта. Речь идет о подготовительных центрах в Свердловской области для сборных России по биатлону, велоспорту (в группе дисциплин «трек») и конькобежному спорту.

В Приморском крае (конкретно во Владивостоке и на острове Русский) должны появиться центры хоккея, единоборств, спортивной и художественной гимнастики, плавания, бокса, академии тенниса и легкоатлетического манежа.

На сайте Кремля сказано, что финансирование нужно предусмотреть на федеральном и региональном уровнях, начиная с 2025 года. Еще требуется привлечь внебюджетные источники. Доклады по поручениям ожидаются к 20 декабря 2024-го.

● Внести в стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года изменения, чтобы приоритет отдавался российской продукции. Все это направлено на поэтапное снижение зависимости от импорта. Нужно расширить ассортимент российской техники для занятий массовым спортом.

Срок исполнения – 20 декабря 2024 года.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев