Заледеневший Уткин, Мендес в сугробе, люди с лопатами в воротах. От этих фото мороз по коже ❄️

Как мерзли ЦСКА и «Ростов».

ЦСКА и «Ростов» вышли на поле, несмотря на мощный снегопад (2:0).

Главное фото случившегося в перерыве нам подарил обледенелый Даниил Уткин.

«Это не футбол, – возмущался Уткин. – Почему не добили со штрафного? Я не видел! Снег в глаза летит, я ничего не вижу! Как играть во втором тайме? Забить гол и дальше играть. Ну, играть – тяжело назвать это. Бить мяч вперед, и может что-то там нарисуется».

До матча игроки «Ростова» смотрели на игру в таких условиях с большим позитивом.

«Ну нормально, брат. Как в Томске прямо, – поделился с клубной пресс-службой томич Данил Глебов. – Зимний футбол сегодня будет. Целлофановые пакетики сейчас наденем на ножки и поехали. Нормально».

Хорен Байрамян тоже не выглядел расстроенным: «Хорошо, да? Ааа, красота».

«Ростов» опрашивал игроков в момент, когда некоторые лепили снежки!

Кажется, зима на поле радовала не всех.

Пока футболисты разминались, работники стадиона пытались справиться со стихией.

Одно радовало: клубы подготовились и накануне проголосовали за возможность игры с красным мячом!

Вот он, скромно лежит под официальным.

Герои, которые выбрали поход на футбол вместо комфортного просмотра перед телевизором.

На поле виднелись следы от техники.

Но до перерыва усилий работников не хватило.

Приходилось бегать с лопатами прямо во время матча!

ЦСКА пошутил, опубликовав видео, на котором сотрудник стадиона по ходу игры расположился в воротах гостей: «Ростов», давайте, может, 11 на 11 сыграем? 😒»

На бровке в этот момент сформировались сугробы.

Владимира Федотова попросили подвинуться.

Перерыв! Работники сразу же взялись за дело, пока им никто не мешает.

А во втором тайме Виктор Мендес зажег 2:0 и отпраздновал по-зимнему!

Похоже, празднование тура уже состоялось.

Фото: ПФК ЦСКА; ФК «Ростов»; Телеграм-канал «Футбольный Биги»