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Заледеневший Уткин, Мендес в сугробе, люди с лопатами в воротах. От этих фото мороз по коже ❄️

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Футбол Футбол

Как мерзли ЦСКА и «Ростов».

ЦСКА и «Ростов» вышли на поле, несмотря на мощный снегопад (2:0).

Главное фото случившегося в перерыве нам подарил обледенелый Даниил Уткин.

«Это не футбол, – возмущался Уткин. – Почему не добили со штрафного? Я не видел! Снег в глаза летит, я ничего не вижу! Как играть во втором тайме? Забить гол и дальше играть. Ну, играть – тяжело назвать это. Бить мяч вперед, и может что-то там нарисуется».

«Смысл этого беспредела?» ЦСКА и «Ростов» мучаются в снегопад – Карпин негодует

До матча игроки «Ростова» смотрели на игру в таких условиях с большим позитивом.

«Ну нормально, брат. Как в Томске прямо, – поделился с клубной пресс-службой томич Данил Глебов. – Зимний футбол сегодня будет. Целлофановые пакетики сейчас наденем на ножки и поехали. Нормально».

Хорен Байрамян тоже не выглядел расстроенным: «Хорошо, да? Ааа, красота».

«Ростов» опрашивал игроков в момент, когда некоторые лепили снежки!

Кажется, зима на поле радовала не всех.

Пока футболисты разминались, работники стадиона пытались справиться со стихией.

Одно радовало: клубы подготовились и накануне проголосовали за возможность игры с красным мячом!

Вот он, скромно лежит под официальным.

Герои, которые выбрали поход на футбол вместо комфортного просмотра перед телевизором.

На поле виднелись следы от техники.

Но до перерыва усилий работников не хватило.

Приходилось бегать с лопатами прямо во время матча!

ЦСКА пошутил, опубликовав видео, на котором сотрудник стадиона по ходу игры расположился в воротах гостей: «Ростов», давайте, может, 11 на 11 сыграем? 😒»

На бровке в этот момент сформировались сугробы.

Владимира Федотова попросили подвинуться.

Перерыв! Работники сразу же взялись за дело, пока им никто не мешает.

А во втором тайме Виктор Мендес зажег 2:0 и отпраздновал по-зимнему!

Похоже, празднование тура уже состоялось.

«Смысл этого беспредела?» ЦСКА и «Ростов» мучаются в снегопад – Карпин негодует

ЦСКА – Ростов 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
3 декабря, 14.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 4, пенальти Чалов, 2:0 – 68 Мендес.
ЦСКААкинфеев, Хелвен, Мойзес, Виллиан Роша, Лукин, Гайич, Мендес, Здьелар, Обляков (Давила, 90), Файзуллаев (Ермаков, 90), Чалов (Заболотный, 90).
РостовМедведев, Лангович, Осипенко, Мелехин, Вахания, Уткин (Терентьев, 61), Глебов, Миронов (Прохин, 61), Байрамян (Щетинин, 78), Мохеби, Голенков (Комаров, 78).
Предупреждения:
Голенков (32), Комаров (82).
Удаление:
Мелехин (90).

Фото: ПФК ЦСКА; ФК «Ростов»; Телеграм-канал «Футбольный Биги»

Нужны ли матчи в снегопад?
7142 голосa
Да, надо играть в любую погоду
29%
Организация РПЛ
Нет, это издевательство над футболом
71%
Валерий Карпин
98 комментариев
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Фотки Уткина на интервью и Мендеса в снегу - в золотую коллекцию.
+210
-2
+208
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А где-то в параллельной вселенной существуют крытые футбольные манежи на 10 тыс. зрителей, обещанные креативными реформаторами нашего футбола...
+114
-6
+108
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Фото Мендеса в лучшем качестве должно быть во всех мировых СМИ ))
+76
-4
+72
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Всемирное потепление есть, но не так быстро происходит! В футбол в декабре у нас не стоит играть еще лет 200
+57
-7
+50
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Ответ Бартоломью
Да ладно, сейчас тебе юное поколение болел объяснит, что только "круги поменялись" )))
наоьоро. такие сугробы были всегда в эпоху решающих игр за Чемпионсивр, а сейчас легко можно было отменить игру и перенести на весну и хоть на лето, мы не участвуем ни в ЕК ни сборная не участвует,
+31
-2
+29
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Сезон надо делать с конца октября по начало мая. Потом пауза . Вот это бы было по-русски!
+30
-2
+28
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А давайте еще боксинг дэй сделаем. Три игры в неделю, из них последняя 31 декабря ☝️
+26
-2
+24
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Мендес красавчик))
+24
-1
+23
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Снежные матчи это наш колорит)👍Играть нужно в любую погоду,ну кроме экстремальных температур
+25
-6
+19
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Как говорил великий Озеров , матч состоится в любую погоду …
Все в равных условиях … ЦСКА - с заслуженной победой ..✌🏾
+21
-2
+19
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Карпин своим нытьём проиграл матч своей команде. Нормальный футбол получился, мяч нормально ходил, лучше чем в Воронеже. У ЦСКА получался комбинационный футбол и борьбы-возни было меньше, чем можно было бы подумать.
+23
-7
+16
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Ответ KTK
А давайте еще боксинг дэй сделаем. Три игры в неделю, из них последняя 31 декабря ☝️
Лучше первого января
+17
-1
+16
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Ответ Tpy6kaMerlina
Фотки Уткина на интервью и Мендеса в снегу - в золотую коллекцию.
Что-то легендарное вью с дымящимся Боярой вспомнилось
+15
-1
+14
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Ответ pashapavel
Сезон надо делать с конца октября по начало мая. Потом пауза . Вот это бы было по-русски!
И главное забыл,чтобы на новогодние праздники играли. Вот бы была народная забава. Подумайте!
+15
-1
+14
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Надо привыкать и тренироваться в разных условиях. Может сборной России прийдется играть товарищеский матч с пингвинами на Антарктиде.
+17
-3
+14
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Хорошие эмоции, красота. Ну а про плохих танцоров вы и сами всё знаете
+18
-5
+13
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Ответ Сергей
Лучше первого января
Что мешает начинать матч в 23.00 31 декабря?
+10
0
+10
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Мне вот интересно. В году 52 недели. В Чемпионате России 30 туров. В кубке России то-ли 10, то-ли 11 туров у финалистов. В половине играет полудубль. Ну допустим 4 последних матча действительно важны. Значит 34 тура должны играть основой, остальные нужны для ротации состава (ведь она тоже нужна). Остается 18 недель, это 4 месяца. Неужели, без, еврокубков, нельзя спокойно сделать календарь.
+9
-1
+8
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Ответ pashapavel
Сезон надо делать с конца октября по начало мая. Потом пауза . Вот это бы было по-русски!
Это был бы хороший ответ английскому "boxing day". 😄😄😄
+9
-1
+8
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Ответ Северный болельщик
Всемирное потепление есть, но не так быстро происходит! В футбол в декабре у нас не стоит играть еще лет 200
У нас в Томске сейчас +1 и дождь идёт а через неделю по ночам до -45 обещают🥶
+8
0
+8
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Вот честно говоря удивляюсь. Фотки как из конца девяностых. Вроде нет международных кубков, но все равно надо играть зимой. Пусть на лето переходят
+8
-1
+7
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Погода как раз подходящая для карпинского бей-беги. Но федотовский Цска и на таком поле показал комбинационный футбол.
+14
-7
+7
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Большинство из нас кайфовали от игры во дворе в зимний футбол)) Но, в премьер-лиге такого быть не должно.
+6
-1
+5
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В декабре играют, зато летом полтора месяца отдыхают
+5
0
+5
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Парни молодцы. Очень нужная победа. ❤️💙🐴🐴🐴ЦВБП
+4
0
+4
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Ответ Руслан Хайбулов
наоьоро. такие сугробы были всегда в эпоху решающих игр за Чемпионсивр, а сейчас легко можно было отменить игру и перенести на весну и хоть на лето, мы не участвуем ни в ЕК ни сборная не участвует,
Да, помню матч ЦСКА играл в снегу за чемпионство решающий. Как раз до смены форматов было.
+4
0
+4
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Ответ Руслан Хайбулов
наоьоро. такие сугробы были всегда в эпоху решающих игр за Чемпионсивр, а сейчас легко можно было отменить игру и перенести на весну и хоть на лето, мы не участвуем ни в ЕК ни сборная не участвует,
При старой системе проведения чемпионата решающие игры за чемпионство проходили в середине ноября, на полях без подогрева.
Сейчас климат теплеет, сегодняшние современные гибридные поляны с подогревом позволяют заканчивать чемпионат на качественных полях при умеренных температурах и отсутствии сугробов (исключая редкие форс-мажоры) - в середине ноября.
+5
-1
+4
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я не понимаю почему дворники, курьеры и многие работники которые получают мизерную зарплату должны работать в такую погоду а эти миллионеры не должны играть (работать)?
+5
-2
+3
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Ответ Сергей
Лучше первого января
И то верно. Болелам как раз делать нечего в выходной день. Аншлаг обеспечен
+4
-1
+3
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Ответ Руслан Хайбулов
наоьоро. такие сугробы были всегда в эпоху решающих игр за Чемпионсивр, а сейчас легко можно было отменить игру и перенести на весну и хоть на лето, мы не участвуем ни в ЕК ни сборная не участвует,
Не было "всегда", обычно к середине ноября заканчивали, сегодня третье декабря.
И вполне можно спланировать расписание, чтобы заканчивать большую часть матчей чемпионата в южных регионах или под крышей.
+8
-5
+3
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Ответ Александр Шейфер
Мне вот интересно. В году 52 недели. В Чемпионате России 30 туров. В кубке России то-ли 10, то-ли 11 туров у финалистов. В половине играет полудубль. Ну допустим 4 последних матча действительно важны. Значит 34 тура должны играть основой, остальные нужны для ротации состава (ведь она тоже нужна). Остается 18 недель, это 4 месяца. Неужели, без, еврокубков, нельзя спокойно сделать календарь.
Для сравнения Уотфорд проведет в этом году 48 матчей, Манчестер Сити - 65 матчей.
+3
0
+3
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Ответ AERN
Как сейчас помню слова Гинера: нам надо переходить на осень- весна, ведь у нас будут хорошие стадионы с обогревом и крышами ...
Это он с прицелом, что в итоге играть будем с перерывом на январь, так сказать сузить круги. Однако кк играли с марта по декабрь в весну-осень, так и играем март-декабрь в осень весну ? ЧТо поменялось в календаре ?
+3
0
+3
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Играть в Ростове, где + 17 не интересно. Сейчас Краснодар играет дома в + 20, а не в Оренбурге. Те, кто составлял календарь в шоке от того, как они могли так проеб@ться и поставить матч в правильно городе на юге.
+3
0
+3
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Главная картинка называется "сходил в ваш барбершоп / барби шоп"
+3
0
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Мендес и Уткин , две фотки, два настроения.
+2
0
+2
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Хватит городить струйню!!! Нормальная игра!!! Нормальный счёт... Всё по делу...
+4
-2
+2
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Ответ El Fenomeno 9️⃣
У нас в Томске сейчас +1 и дождь идёт а через неделю по ночам до -45 обещают🥶
Играйте в футбол!
+2
0
+2
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Ответ Mihamoscow
Как говорил великий Озеров , матч состоится в любую погоду … Все в равных условиях … ЦСКА - с заслуженной победой ..✌🏾
Ну вобще это другой вид спорта, конешно сам был на матчах в подобных погодных условиях и весело смотреть на зимний футбол , но все же это как футбол и мини футбол покрытие разное плюс скольжение
+2
0
+2
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Всё Уткины должны улететь на юг осенью
+3
-1
+2
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Команды в равных условиях
+3
-1
+2
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Ответ justbored
Фото Мендеса в лучшем качестве должно быть во всех мировых СМИ ))
Медведя и балалайку надо подрисовать
+1
0
+1
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Неужели они не чувствуют как весь мир нам завидует смотря на это величие?
+1
0
+1
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Всё таки уважили видимо предложение Романцева..
+1
0
+1
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Ответ Северный болельщик
Всемирное потепление есть, но не так быстро происходит! В футбол в декабре у нас не стоит играть еще лет 200
Уже интернет облетело фото из Мюнхена, где самолёт ВМЁРЗ(!!как это вообще??) Во взлётную полосу. Самый смех в том, что этот самолёт должен был лететь на международный форум по глобальному потеплению:)))
+1
0
+1
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Ответ Ярик01
Не было "всегда", обычно к середине ноября заканчивали, сегодня третье декабря. И вполне можно спланировать расписание, чтобы заканчивать большую часть матчей чемпионата в южных регионах или под крышей.
последний чемпионат весна-осень закончили 28 ноября, а начали - 12 марта... а нынешний начали 1 марта, а прерывают аж 10 декабря... и это реально результат не смены весна-осень на лето-весна, а результат тупизма РФС и РПЛ...
+2
-1
+1
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и где то лет через сорок-пятьдесят Виктор Мендес будет рассказывать об этом дне своим внукам на рождество... и подкреплять свой рассказ фотографиями
+1
0
+1
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Коллекция мемов знатно пополнилась после сегодняшнего дня.
+1
0
+1
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Мендес скопировал коня Томаса Мюллера?
+1
0
+1
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"Ростову" везёт, то запретили играть основе из-за ковида , то заставили играть в снежных сугробах и мерзнуть. Когда научимся думать о болельщиках и футболистах. Конечно, сейчас все будут говорить, что условия для всех одинаковые были и надо было играть. Тоже самое про поле в Воронеже, там пришлось играть по болоту . В Оренбурге по искусственному газону . О футболистах кто-нибудь подумал, ведь ещё и переезды у ростовчан не простые. Судья, видите ли , принял решение проводить матч. А Алаева подтвердил это (сложно назвать) решение.
+3
-2
+1
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Ответ oldfunjuve
я не понимаю почему дворники, курьеры и многие работники которые получают мизерную зарплату должны работать в такую погоду а эти миллионеры не должны играть (работать)?
Тайна сия великая есть.
+1
0
+1
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