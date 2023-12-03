Заледеневший Уткин, Мендес в сугробе, люди с лопатами в воротах. От этих фото мороз по коже ❄️
Как мерзли ЦСКА и «Ростов».
ЦСКА и «Ростов» вышли на поле, несмотря на мощный снегопад (2:0).
Главное фото случившегося в перерыве нам подарил обледенелый Даниил Уткин.
«Это не футбол, – возмущался Уткин. – Почему не добили со штрафного? Я не видел! Снег в глаза летит, я ничего не вижу! Как играть во втором тайме? Забить гол и дальше играть. Ну, играть – тяжело назвать это. Бить мяч вперед, и может что-то там нарисуется».
«Смысл этого беспредела?» ЦСКА и «Ростов» мучаются в снегопад – Карпин негодует
До матча игроки «Ростова» смотрели на игру в таких условиях с большим позитивом.
«Ну нормально, брат. Как в Томске прямо, – поделился с клубной пресс-службой томич Данил Глебов. – Зимний футбол сегодня будет. Целлофановые пакетики сейчас наденем на ножки и поехали. Нормально».
Хорен Байрамян тоже не выглядел расстроенным: «Хорошо, да? Ааа, красота».
«Ростов» опрашивал игроков в момент, когда некоторые лепили снежки!
Кажется, зима на поле радовала не всех.
Пока футболисты разминались, работники стадиона пытались справиться со стихией.
Одно радовало: клубы подготовились и накануне проголосовали за возможность игры с красным мячом!
Вот он, скромно лежит под официальным.
Герои, которые выбрали поход на футбол вместо комфортного просмотра перед телевизором.
На поле виднелись следы от техники.
Но до перерыва усилий работников не хватило.
Приходилось бегать с лопатами прямо во время матча!
ЦСКА пошутил, опубликовав видео, на котором сотрудник стадиона по ходу игры расположился в воротах гостей: «Ростов», давайте, может, 11 на 11 сыграем? 😒»
На бровке в этот момент сформировались сугробы.
Владимира Федотова попросили подвинуться.
Перерыв! Работники сразу же взялись за дело, пока им никто не мешает.
А во втором тайме Виктор Мендес зажег 2:0 и отпраздновал по-зимнему!
Похоже, празднование тура уже состоялось.
«Смысл этого беспредела?» ЦСКА и «Ростов» мучаются в снегопад – Карпин негодует
- Дата проведения
- 3 декабря, 14.00, «ВЭБ Арена»
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ЦСКА –
Акинфеев, Хелвен, Мойзес, Виллиан Роша, Лукин, Гайич, Мендес, Здьелар, Обляков (Давила, 90), Файзуллаев (Ермаков, 90), Чалов (Заболотный, 90).
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Ростов –
Медведев, Лангович, Осипенко, Мелехин, Вахания, Уткин (Терентьев, 61), Глебов, Миронов (Прохин, 61), Байрамян (Щетинин, 78), Мохеби, Голенков (Комаров, 78).
- Удаление:
- Мелехин (90).
Фото: ПФК ЦСКА; ФК «Ростов»; Телеграм-канал «Футбольный Биги»
Все в равных условиях … ЦСКА - с заслуженной победой ..✌🏾
Сейчас климат теплеет, сегодняшние современные гибридные поляны с подогревом позволяют заканчивать чемпионат на качественных полях при умеренных температурах и отсутствии сугробов (исключая редкие форс-мажоры) - в середине ноября.
И вполне можно спланировать расписание, чтобы заканчивать большую часть матчей чемпионата в южных регионах или под крышей.