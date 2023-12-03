«Смысл этого беспредела?» ЦСКА и «Ростов» мучились в снегопад – Карпин негодует

Ждем решения по «Локо» и «Зениту».

Мощный циклон «Оливер», зародившийся над итальянской Лигурией, добрался до Москвы и вмешался в матч ЦСКА и «Ростова» (2:0). Снегопад накрыл город около полудня – и это самый снежный день в столице за последние 70 лет (с 1953 года), выпадет до 30% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 30 сантиметров.

Стихия повлияла и на футбол.

Снегопад накрыл стадион ЦСКА, но мнения разделились: Карпин просил перенос, а Федотов доверился судье

На воскресенье в Мир РПЛ запланированы два матча в Москве: ЦСКА – «Ростов» (14:00) и «Локомотив» – «Зенит» (16:30). Еще накануне лига прокомментировала возможный перенос: «По регламенту замер температуры обязателен за час до игры. Решение примет главный судья матча».

Перед матчем ЦСКА и «Ростова» мнения разделились. Тренер ростовчан Валерий Карпин в интервью «Матч ТВ» решительно высказался за перенос: – Есть смысл играть в таких условиях?

– По тому, что сейчас, конечно, нет. Это не футбол.

Арена выглядела так.

Другие слова Карпина:

– Какой вариант для вас самый оптимальный?

– Для чего переходили на «осень‑весна»? Для того, чтобы говорили, что 29-й и 30-й туры в ноябре мы проводить не можем из‑за этого [такой погоды], а переносить некуда. Сейчас есть, куда переносить. Смысл этого беспредела? Зачем ждать за 20 минут до начала игры?

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поддержал тренера: «Решение о проведении матча принимает судья. Мне кажется, что играть травмоопасно».

А вот главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оказался не так категоричен с учетом не менее сурового прогноза погоды на понедельник. – Понятно, что футбол играется летом. Да и зрителям некомфортно. Но мы говорим, что на завтра будем переносить. И на завтра прогноз еще более суровый. И мороз, и тот же снег. В очередной раз можем не угадать с этим переносом. Пока ситуация складывается таким образом, что выходим на разминку, а делегат матча вместе с судейской бригадой принимают решения, как это положено по регламенту.

– Лукин впервые попадает в старт в игре чемпионата.

– Северный человек в составе (смеется). Знаком с этими условиями.

Судьи одобрили проведение матча. Тот самый арбитр, который судил снежный матч в Калининграде!

Инсайдер Андрей Панков написал, что РПЛ была готова перенести матч на понедельник и согласовала эту возможность со всеми органами и основным вещателем. Но главный судья Рафаэль Шафеев решил провести игру, хоть и знал о возможности переноса.

Забавно, что Шафеев обслуживал ту самую встречу в Калининграде между «Балтикой» и «Спартаком», когда тяжело было разглядеть неяркий мяч и белую форму гостей.

Клубы подготовились – теперь мяч видно!

Перед приходом снегопада клубы лиги одобрили использование зимнего мяча контрастного цвета.

Да-да, красный мяч появился. И его видно!

ЦСКА уже на старте матча получил право на пенальти.

На общем плане зрителю все же найти мяч непросто.

Напомним, ранее команды не использовали красные мячи, потому что таких просто не было в распоряжении лиги. В РПЛ используется продукция Nike по параллельному импорту, а эта компания делает красные мячи только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве.

Теперь клубы проголосовали за изменения в техническом регламенте: можно использовать зимний контрастный мяч, который отличается от официального мяча сезона.

Фото: ПФК ЦСКА