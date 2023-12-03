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«Смысл этого беспредела?» ЦСКА и «Ростов» мучились в снегопад – Карпин негодует

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Ждем решения по «Локо» и «Зениту».

Мощный циклон «Оливер», зародившийся над итальянской Лигурией, добрался до Москвы и вмешался в матч ЦСКА и «Ростова» (2:0). Снегопад накрыл город около полудня – и это самый снежный день в столице за последние 70 лет (с 1953 года), выпадет до 30% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 30 сантиметров.

Стихия повлияла и на футбол.

Снегопад накрыл стадион ЦСКА, но мнения разделились: Карпин просил перенос, а Федотов доверился судье

На воскресенье в Мир РПЛ запланированы два матча в Москве: ЦСКА – «Ростов» (14:00) и «Локомотив» – «Зенит» (16:30). Еще накануне лига прокомментировала возможный перенос: «По регламенту замер температуры обязателен за час до игры. Решение примет главный судья матча».

Перед матчем ЦСКА и «Ростова» мнения разделились. Тренер ростовчан Валерий Карпин в интервью «Матч ТВ» решительно высказался за перенос: – Есть смысл играть в таких условиях?

– По тому, что сейчас, конечно, нет. Это не футбол.

Арена выглядела так.

Другие слова Карпина:

– Какой вариант для вас самый оптимальный?

– Для чего переходили на «осень‑весна»? Для того, чтобы говорили, что 29-й и 30-й туры в ноябре мы проводить не можем из‑за этого [такой погоды], а переносить некуда. Сейчас есть, куда переносить. Смысл этого беспредела? Зачем ждать за 20 минут до начала игры? 

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин поддержал тренера: «Решение о проведении матча принимает судья. Мне кажется, что играть травмоопасно».

А вот главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оказался не так категоричен с учетом не менее сурового прогноза погоды на понедельник. – Понятно, что футбол играется летом. Да и зрителям некомфортно. Но мы говорим, что на завтра будем переносить. И на завтра прогноз еще более суровый. И мороз, и тот же снег. В очередной раз можем не угадать с этим переносом. Пока ситуация складывается таким образом, что выходим на разминку, а делегат матча вместе с судейской бригадой принимают решения, как это положено по регламенту.

Лукин впервые попадает в старт в игре чемпионата.

– Северный человек в составе (смеется). Знаком с этими условиями.

Судьи одобрили проведение матча. Тот самый арбитр, который судил снежный матч в Калининграде!

Инсайдер Андрей Панков написал, что РПЛ была готова перенести матч на понедельник и согласовала эту возможность со всеми органами и основным вещателем. Но главный судья Рафаэль Шафеев решил провести игру, хоть и знал о возможности переноса.

Забавно, что Шафеев обслуживал ту самую встречу в Калининграде между «Балтикой» и «Спартаком», когда тяжело было разглядеть неяркий мяч и белую форму гостей.

Клубы подготовились – теперь мяч видно!

Перед приходом снегопада клубы лиги одобрили использование зимнего мяча контрастного цвета.

Да-да, красный мяч появился. И его видно!

ЦСКА уже на старте матча получил право на пенальти.

На общем плане зрителю все же найти мяч непросто.

Напомним, ранее команды не использовали красные мячи, потому что таких просто не было в распоряжении лиги. В РПЛ используется продукция Nike по параллельному импорту, а эта компания делает красные мячи только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве.

Теперь клубы проголосовали за изменения в техническом регламенте: можно использовать зимний контрастный мяч, который отличается от официального мяча сезона.

Красных мячей для зимы нет в РПЛ, хотя они есть в Кубке России. Как так?

⛄️ А матч «Баварии» отменили. Мюнхен в снегу, транспорт не ходит

ЦСКА – Ростов 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
3 декабря, 14.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 4, пенальти Чалов, 2:0 – 68 Мендес.
ЦСКААкинфеев, Хелвен, Мойзес, Виллиан Роша, Лукин, Гайич, Мендес, Здьелар, Обляков (Давила, 90), Файзуллаев (Ермаков, 90), Чалов (Заболотный, 90).
РостовМедведев, Лангович, Осипенко, Мелехин, Вахания, Уткин (Терентьев, 61), Глебов, Миронов (Прохин, 61), Байрамян (Щетинин, 78), Мохеби, Голенков (Комаров, 78).
Предупреждения:
Голенков (32), Комаров (82).
Удаление:
Мелехин (90).

Фото: ПФК ЦСКА

Нужны ли матчи в снегопад?
2244 голосa
Да, надо играть в любую погоду
30%
Организация РПЛ
Нет, это издевательство над футболом
70%
Валерий Карпин
89 комментариев
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А мне кажется, что такие снежые матчи это прикольно. Что-то в этом есть!
+100
-17
+83
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Ответ Никита Самарин
Почему в Бундеслиге (в Мюнхене) перенесли матч, а у нас продолжает происходить такое...
Потому что у них футбол для болельщиков, а у нас…непонятно даже для кого…
+78
-20
+58
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Ответ Лимит Лимитович
Комментарий удален модератором
Люди, в выходной, вполне могут для развлечения на заснеженный стадион, проветриться, потом вернуться на диван. Это круто даже, не лежать же целый день на диване.
+34
-5
+29
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Ответ We_ll
Потому что у них футбол для болельщиков, а у нас…непонятно даже для кого…
Непатриотично рассуждаете, однако!
У них футбол для загнивающего ЛГБТ - зрителя, а у нас для отечественного скрепного распила
+40
-16
+24
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Жду послематчевого комментария Валеры, должен зажечь так, что весь снег в радиусе 3 км растает😂
+19
0
+19
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Ответ Никита Самарин
Почему в Бундеслиге (в Мюнхене) перенесли матч, а у нас продолжает происходить такое...
Бавария - прибыльный клуб без долгов. и доход в день матча - важная часть этой стратегии. поэтому лучше перенести на резервный день, чем проводить матч на полупустом стадионе. у нас же ходят 7000 зрителей, доходами от которых можно пренебречь
+17
-1
+16
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Почему в Бундеслиге (в Мюнхене) перенесли матч, а у нас продолжает происходить такое...
+28
-14
+14
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Мучается "Бавария", а ЦСКА и "Ростов" наслаждаются игрой.
+13
-1
+12
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да нормальный матч, живенький, веселый... чего диванные разнылись? как будто их кто-то от дивана отрывает, сидите сколько влезет... совсем народ обгламурился...
ЦСКА и на нормальном поле ничего зрелищного не показывает, а здесь хоть эмоции есть...
+14
-5
+9
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Я скажу так. Современной Формуле-1 предъявляют, что они почти не гоняются в дождь. Если более-менее сильный дождь, красные флаги и все стоят в боксах. Недовольные говорят, что миллионеры зажрались, пусть гоняются, едут медленнее и т.д. Здесь такая же ситуация. Есть календарь чемпионата. Погоду не выбирают. Температура воздуха приемлемая. Правилам ФИФА все соответствует. Пусть миллионеры играют и не жалуются.
+11
-3
+8
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Перешли на осень-весна из-за еврокубков. Которых нет и не понятно когда будут. Логично тогда же вернуть весна-осень. Вот когда вернемся в еврокубки, тогда за 2-3 года вернуться на осень-весна.
+10
-3
+7
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Ответ Сергей Михайличенко
А мне кажется, что такие снежые матчи это прикольно. Что-то в этом есть!
Всё. Всё, кроме футбола.
+17
-10
+7
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За такую зарплату пусть играют и не ноют 🥶⚽️
+8
-2
+6
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Ответ Лимит Лимитович
Комментарий удален модератором
Да ладно, если б не было фан-уйди, сам бы сгонял, весело и пофиг, на фанатке было бы бодро))
+11
-5
+6
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Ответ Сергей Михайличенко
А мне кажется, что такие снежые матчи это прикольно. Что-то в этом есть!
Красиво смотрится. Белое поле, оранжевый мяч.
+6
-1
+5
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Ответ mf_amber
Перешли на осень-весна из-за еврокубков. Которых нет и не понятно когда будут. Логично тогда же вернуть весна-осень. Вот когда вернемся в еврокубки, тогда за 2-3 года вернуться на осень-весна.
В чём логично?))) Сейчас последние игры тура лучше было бы играть?
+5
-1
+4
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Ответ Тюменский медвежонок
раньше и в лужах по колено играли на поле где вместо травы сплошная грязь и ничего, сейчас уже даже от снега нытье идёт... календарь и система чемпионата такая что играем в декабре, почему людей удивляет снег в декабре я понять не могу?
Как минимум у меня вопрос. Почему декабрьские матчи не играть в более южных регионах + Питер. Другой вопрос почему в виду того,что нет ни сборных ни Еврокубков не продлить чемпионат на более теплые месяца и не играть в декабре и начале марта.
+4
0
+4
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Ответ Balt
Всё. Всё, кроме футбола.
вам никогда не угодишь. То футбол не тот, то условия не те. Вечное нытьё как смысл жизни?
+7
-3
+4
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Я вот купил подписку на матч-премьер, после трех минут просмотра глаза устали искать мяч, а следующий матч Зенита с Локо не предвещает другой картины. Переключил на хоккей, там хоть лед серый, не так больно смотреть)
+5
-2
+3
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зато с 3 июня по 21 июля не играли, а теперь непонятные мучения зимой в сугробах по колено
+4
-1
+3
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кто там мучается? нормально бегают,все видно!чё такие нежные то???
пипец,что там этот Карпин то негодует,сам что-ли бегает)))
+4
-1
+3
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Ответ pavel 324
29 сентября эти команды играли в ростове. В этот день в москве было +23. Сегодня в Ростове +17.
Это вы что намекаете что можно прикинуть головой и не ставить в календаре южным командам домашние игры в августе, а поставить в декабре? У нас так не принято. Есть традиция составлять календарь как клоуны и в РПЛ ее придерживаются.
+5
-2
+3
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РПЛ и РФС молодцы! Составили календарь отлично! Емть классический футбол, есть пляжный, а у нас снежный!С удовольствием просмотрел матч ЦСКА Ростов! Увидел снег, у нас в Ростове сегодня +14...
+3
0
+3
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Ответ We_ll
Потому что у них футбол для болельщиков, а у нас…непонятно даже для кого…
Для получателей карты зрителя
+2
0
+2
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Ответ Никита Самарин
Почему в Бундеслиге (в Мюнхене) перенесли матч, а у нас продолжает происходить такое...
у них все на летней резине)
+2
0
+2
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Ответ StillInTheGame
потому что у нас 4 московских клуба в более-менее нормальных условиях в декабре могут играть в Ростове, Краснодаре, Сочи и Грозном и то год назад, судя по Гисметео, в этот день в Ростове было минус 6 как говорится, ну и?
Потому что, если московские клубы в середине сезона сыграют все игры на выезде, то в ключевой части сезона будут играть дома. Что тоже не понравится кастрюлеголовой части публики. Календарь составлен так, как составлен, клубы его подписали.
+2
0
+2
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Это не футбол. Это извращение.
+3
-1
+2
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О, боже. За такие ЗП они обязаны хоть в снегопад играть, хоть в тропический ливень из Джуманджи. Как-то УК работают в снег, убирают и не ноют, а им ещё тяжелее.
+3
-1
+2
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Надо же, мяч появился. А разве нам не говорили неделю назад, что это совершенно невозможно?
+2
0
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это guilty pleasure российского футбола
+2
0
+2
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Оказывается, проблему с мячом можно решить быстрее, чем за 5 лет.
+2
0
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Ну стоит отдать должное, ЦСКА старается играть нормально и у него вполне выходит.
+3
-1
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Лига приколов во всей красе
+4
-3
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Ответ Андрей Раев
Здравствуйте, Станислав Саламович
Привет, Тёма!
+1
0
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те кто ратуют за то чтобы в ноябре-декабре игры игрались только в Ростове, Краснодаре , СПб. А вы не думали о том, что нельзя делать 5 подряд домашних матчей или 5 подряд выездных? Вы не думали о том, что жители этих городов хотят на футбол ходить не только зимой, а в нормальные месяцы? нет? так подумайте
+2
-1
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сегодня в сугробах отыграл в футбол
всю зиму играем
+1
0
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Ответ Никита Самарин
Почему в Бундеслиге (в Мюнхене) перенесли матч, а у нас продолжает происходить такое...
В такой погоде они играют. Я с детства помню смотрел зимой БЛ и кайфовал от оранжевого мячика на снегу. Просто в Баварии(регионе) щас так долбануло, что вообще не вариант. У нас по такой погоде не то что футбол отменили, на карантин бы отправили
+1
0
+1
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Ответ Никита Самарин
Почему в Бундеслиге (в Мюнхене) перенесли матч, а у нас продолжает происходить такое...
так почитай почему перенесли
там весь город встал
+1
0
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На перерыв надо уходить в конце ноября, а не в начале декабря.
+1
0
+1
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Ответ Британский шпион
Да ладно, если б не было фан-уйди, сам бы сгонял, весело и пофиг, на фанатке было бы бодро))
Согласен, можно было бы и оголиться.
+1
0
+1
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Ответ StillInTheGame
потому что у нас 4 московских клуба в более-менее нормальных условиях в декабре могут играть в Ростове, Краснодаре, Сочи и Грозном и то год назад, судя по Гисметео, в этот день в Ростове было минус 6 как говорится, ну и?
Питер ещё есть. 5 городов 10 матчей Рпл, остальные можно переносить на игры Еврокубков или сборных. -6 играть можно, но не в такой лютый снегопад, плюс в Москве как раз -8 ,а в Ростове -1 днем по гисметео как ты говоришь, приличная разница)).
+1
0
+1
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Ответ ArnoNeputevy
Мучается "Бавария", а ЦСКА и "Ростов" наслаждаются игрой.
Здравствуйте, Станислав Саламович
+3
-2
+1
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Ответ 5t1ck
Как минимум у меня вопрос. Почему декабрьские матчи не играть в более южных регионах + Питер. Другой вопрос почему в виду того,что нет ни сборных ни Еврокубков не продлить чемпионат на более теплые месяца и не играть в декабре и начале марта.
потому что у нас 4 московских клуба

в более-менее нормальных условиях в декабре могут играть в Ростове, Краснодаре, Сочи и Грозном

и то год назад, судя по Гисметео, в этот день в Ростове было минус 6

как говорится, ну и?
0
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29 сентября эти команды играли в ростове. В этот день в москве было +23. Сегодня в Ростове +17.
+3
-3
0
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Ответ mijgan87
кстати интересно,у судьи в баллончике какого цвета пена?
Красного.
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Ответ TaR
Ну не знаю… Можно же было подготовится - снегоуборочные машины пригнать, солью/песком посыпать, солдатов нагнать. Ну елки-палки - совсем не шарят
Посыпать солью и убить газон, чтобы потом на лысой глине играть? Да вам надо в РПЛ пойти работать!
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Ответ pavel 324
29 сентября эти команды играли в ростове. В этот день в москве было +23. Сегодня в Ростове +17.
с 3 июня по 21 июля не играли вообще
0
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чё все заткнулись а то помнится в Воронеже мясо играло вонь до Владивостока стояла
+1
-1
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А Локо с Зеней так же будут извращаться?
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Вот я, может быть, чего-то не понимаю, но почему из-за погоды кричат вернуть систему "весна-осень"? Тогда в подобных погодных условиях будут играться решающие матчи, а не те, что в середине сезона. Оно надо? Подобный снегопад может случиться как 3 декабря, так и 15 ноября, и даже раньше. В таких живём условиях климатических.
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