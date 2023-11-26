«Спартак» был невидимкой под снегопадом в Калининграде. Объясняем, почему форму и мяч не сменили

Такой погоды не ждали.

Матч «Спартака» с «Балтикой» превратился в странный аттракцион. Мяч на поле и игроков москвичей найти бывает очень трудно.

Поле калининградской арены завалило снегом.

Выглядело-то красиво.

Но для футбола не очень пригодно.

С мячом полно проблем. Да, там оранжевые вставки, но не очень спасает.

Кстати, никаких отдельных ярких мячей для зимы в РПЛ нет – когда начинали играть этими, от Nike, глава лиги Александр Алаев отдельно отмечал, что оранжевые элементы нужны для того, чтобы можно было пользоваться в снег.

«Спартак» – в преимущественно белой форме. Если лицом, за счет красной вставки на груди еще как-то отличимо.

А вот со спины совсем трудно.

Свой квест – для вратарей, им постоянно нужно смотреть вдаль. А какая тут видимость?

Падать – отдельное бррр.

А в родной для Гильермо Абаскаля Севилье в это время +19.

Пришлось кутаться.

Мама похвалит: надел шапку.

Квинси Промес на днях выкладывал видео со снегом из Москвы – там он явно радовался, весело прыгал где-то на улице. Явно к такому, как в Калининграде, жизнь его не готовила.

Проблемой быстро стали линии. Их тоже замело, красным цветом перед матчем не обводили.

На шестой минуте матч остановили, чтобы хоть чуть привести в порядок разметку: было банально не видно, например, где границы штрафной.

Использовали два формата. Обычную садовую лопату.

Знакомо всем.

И устройство, которым снег с линий раздували – обычно мы видим такое осенью, когда дворники борются с опавшими листьями.

Стало чуть понятнее, потому что снег везде падал равномерно, а на эти зоны – только первым слоем.

Почему вообще не были готовы к такой погоде? Почему «Спартак» не переоделся?

Возникает немало вопросов: о переносе матча, о форме «Спартака», о подготовке поля к непогоде. Например, Георгий Черданцев в телеграм-канале возмущался, что у москвичей нет красной формы, а в Калининграде – других мячей. Тимур Журавель скидывал адрес ближайшего Спортмастера, где можно было купить красный мяч. Михаил Меламед в эфире «Матч Премьера» удивлялся: куда делить оранжевые/желтые мячи.

Разбираемся по пунктам, почему ничего такого никто не сделал (и был прав).

● «Спартак» не мог сыграть в футболках другого цвета. По регламенту цвет формы заранее согласовывает лига, для обычной погоды и стандартного зеленого фона белые футболки «Спартака» и синие «Балтики» подходили – спартаковцы и не везли с собой домашний красный (или альтернативный черный) комплект, это после матча подтвердили в РПЛ. И добавили, что сочетание красного с синим «Балтики» было невозможно из-за контрастности. Так что оперативно сменить форму было невозможно.

● Такой снегопад в Калининграде – неожиданность, в прогнозе этого не было. Пока неясно, обсуждали ли на традиционном утреннем совещании представители клубов, делегат (на этом матче – Алексей Поляков) и судьи потенциальный снегопад во время матча, учитывали ли такой прогноз погоды. В пресс-службе клуба незадолго до начала матча говорили «Матч ТВ», что подготовка идет в штатном режиме, а снег игре не помешает. Накануне такого снегопада не ждали. В ВК-группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» рассказывали о предпосылках к облачности и осадкам, но аномального количества снега не прогнозировали. Снегопад вообще начался перед самым стартовым свистком.

● Прервать матч или вообще его не проводить могли только в случае очевидной опасности для игроков на поле. Очевидно, что проблема была не в этом: глобально снегопад тут ничем не отличается, например, от сильного дождя. Делегат теоретически мог отложить начало матча. В регламенте сказано: «Делегат имеет право задержать начало матча до устранения причин, препятствующих его проведению».

● Красного/оранжевого мяча для зимы просто нет: Nike таких не делает. Вопрос возникал еще в 2018-м, тогда представители лиги (после снежного матча «Спартака» с «Локо») объясняли, что технический спонсор проводил свои исследования и остановился на том, что оранжевого и желтого цвета в исходной версии достаточно. Просто пойти и купить другие мячи, более яркие – нельзя. В регламенте отдельно прописано: «Все матчи проводятся исключительно с использованием официально утвержденных РПЛ футбольных мячей».

Сейчас для «Матч ТВ» в пресс-службе лиги отдельно пояснили: «Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту. Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве. Текущий мяч имеет контрастную окраску, которая заметнее для участников матча, чем на телевизионной картинке. При этом мяч, которыми играют команды РПЛ, должен соответствовать FIFA Quality и зафиксирован в регламенте на весь футбольный сезон».

Лишнее подтверджение: никакого маневра у организаторов матча на месте не было. Покупка мяча в соседнем магазине была бы нарушением регламента.

***

«Спартак» в таких условиях долго защищался, но все же забил – получилось победить обстоятельства у Даниила Хлусевича. Он в перерыве признал, что

После такого Абаскаль согрелся.

Ко второму тайму поле готовили отдельно: пауза на несколько минут затянулась, игроки ждали в подтрибунном помещении. В трансляции мы видели, как сотрудники стадиона расчищали штрафные площадки. Они – как и линии – наконец-то стали полностью зелеными.

Правда, ненадолго – потому что снегопад так и не прекратился.

Второй тайм подарил нам мегахайлайт от Гедеона Гузины – он забил, гол отменили, но форвард «Балтики» успел отпраздновать. Нырнул рыбкой в снег. Это лучшее празднование гола, который не был засчитан.

Это была 83-я минута, калининградцы чуть не сравняли. Но через пять минут «Спартак» добил: Александр Соболев отдал вторую голевую, Квинси Промес реализовал.

«Играли в снежки, можно сказать. Мяч не катился, – признался после игры Соболев как лучший игрок матча. – Игра была невероятно тяжелая. Если это можно назвать игрой».

«Мы проиграли и в футбол, и в регби», – резюме Сергея Игнашевича.

А Гильермо Абаскаль заявил, что горд командой – за то, что добилась победы в таких условиях.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар; vk.com/fcsm_official