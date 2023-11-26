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«Спартак» был невидимкой под снегопадом в Калининграде. Объясняем, почему форму и мяч не сменили

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Такой погоды не ждали.

Матч «Спартака» с «Балтикой» превратился в странный аттракцион. Мяч на поле и игроков москвичей найти бывает очень трудно.

Поле калининградской арены завалило снегом.

Выглядело-то красиво.

Но для футбола не очень пригодно.

С мячом полно проблем. Да, там оранжевые вставки, но не очень спасает.

Кстати, никаких отдельных ярких мячей для зимы в РПЛ нет – когда начинали играть этими, от Nike, глава лиги Александр Алаев отдельно отмечал, что оранжевые элементы нужны для того, чтобы можно было пользоваться в снег.

«Спартак» – в преимущественно белой форме. Если лицом, за счет красной вставки на груди еще как-то отличимо.

А вот со спины совсем трудно.

Свой квест – для вратарей, им постоянно нужно смотреть вдаль. А какая тут видимость?

Падать – отдельное бррр.

А в родной для Гильермо Абаскаля Севилье в это время +19.

Пришлось кутаться.

Мама похвалит: надел шапку.

Квинси Промес на днях выкладывал видео со снегом из Москвы – там он явно радовался, весело прыгал где-то на улице. Явно к такому, как в Калининграде, жизнь его не готовила.

Проблемой быстро стали линии. Их тоже замело, красным цветом перед матчем не обводили.

На шестой минуте матч остановили, чтобы хоть чуть привести в порядок разметку: было банально не видно, например, где границы штрафной.

Использовали два формата. Обычную садовую лопату.

Знакомо всем.

И устройство, которым снег с линий раздували – обычно мы видим такое осенью, когда дворники борются с опавшими листьями.

Стало чуть понятнее, потому что снег везде падал равномерно, а на эти зоны – только первым слоем.

Почему вообще не были готовы к такой погоде? Почему «Спартак» не переоделся?

Возникает немало вопросов: о переносе матча, о форме «Спартака», о подготовке поля к непогоде. Например, Георгий Черданцев в телеграм-канале возмущался, что у москвичей нет красной формы, а в Калининграде – других мячей. Тимур Журавель скидывал адрес ближайшего Спортмастера, где можно было купить красный мяч. Михаил Меламед в эфире «Матч Премьера» удивлялся: куда делить оранжевые/желтые мячи.

Разбираемся по пунктам, почему ничего такого никто не сделал (и был прав).

● «Спартак» не мог сыграть в футболках другого цвета. По регламенту цвет формы заранее согласовывает лига, для обычной погоды и стандартного зеленого фона белые футболки «Спартака» и синие «Балтики» подходили – спартаковцы и не везли с собой домашний красный (или альтернативный черный) комплект, это после матча подтвердили в РПЛ. И добавили, что сочетание красного с синим «Балтики» было невозможно из-за контрастности. Так что оперативно сменить форму было невозможно.

● Такой снегопад в Калининграде – неожиданность, в прогнозе этого не было. Пока неясно, обсуждали ли на традиционном утреннем совещании представители клубов, делегат (на этом матче – Алексей Поляков) и судьи потенциальный снегопад во время матча, учитывали ли такой прогноз погоды. В пресс-службе клуба незадолго до начала матча говорили «Матч ТВ», что подготовка идет в штатном режиме, а снег игре не помешает. Накануне такого снегопада не ждали. В ВК-группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» рассказывали о предпосылках к облачности и осадкам, но аномального количества снега не прогнозировали. Снегопад вообще начался перед самым стартовым свистком.

● Прервать матч или вообще его не проводить могли только в случае очевидной опасности для игроков на поле. Очевидно, что проблема была не в этом: глобально снегопад тут ничем не отличается, например, от сильного дождя. Делегат теоретически мог отложить начало матча. В регламенте сказано: «Делегат имеет право задержать начало матча до устранения причин, препятствующих его проведению». 

● Красного/оранжевого мяча для зимы просто нет: Nike таких не делает. Вопрос возникал еще в 2018-м, тогда представители лиги (после снежного матча «Спартака» с «Локо») объясняли, что технический спонсор проводил свои исследования и остановился на том, что оранжевого и желтого цвета в исходной версии достаточно. Просто пойти и купить другие мячи, более яркие – нельзя. В регламенте отдельно прописано: «Все матчи проводятся исключительно с использованием официально утвержденных РПЛ футбольных мячей».

Сейчас для «Матч ТВ» в пресс-службе лиги отдельно пояснили: «Клубы РПЛ проголосовали за то, чтобы играть мячами Nike, которые были закуплены по параллельному импорту. Nike не производит красные мячи в свободную продажу и делает их только под заказ футбольных лиг при официальном партнерстве. Текущий мяч имеет контрастную окраску, которая заметнее для участников матча, чем на телевизионной картинке. При этом мяч, которыми играют команды РПЛ, должен соответствовать FIFA Quality и зафиксирован в регламенте на весь футбольный сезон». 

Лишнее подтверджение: никакого маневра у организаторов матча на месте не было. Покупка мяча в соседнем магазине была бы нарушением регламента.

***

«Спартак» в таких условиях долго защищался, но все же забил – получилось победить обстоятельства у Даниила Хлусевича. Он в перерыве признал, что 

После такого Абаскаль согрелся.

Ко второму тайму поле готовили отдельно: пауза на несколько минут затянулась, игроки ждали в подтрибунном помещении. В трансляции мы видели, как сотрудники стадиона расчищали штрафные площадки. Они – как и линии – наконец-то стали полностью зелеными. 

Правда, ненадолго – потому что снегопад так и не прекратился.

Второй тайм подарил нам мегахайлайт от Гедеона Гузины – он забил, гол отменили, но форвард «Балтики» успел отпраздновать. Нырнул рыбкой в снег. Это лучшее празднование гола, который не был засчитан.

Это была 83-я минута, калининградцы чуть не сравняли. Но через пять минут «Спартак» добил: Александр Соболев отдал вторую голевую, Квинси Промес реализовал.

«Играли в снежки, можно сказать. Мяч не катился, – признался после игры Соболев как лучший игрок матча. – Игра была невероятно тяжелая. Если это можно назвать игрой».

«Мы проиграли и в футбол, и в регби», – резюме Сергея Игнашевича.

А Гильермо Абаскаль заявил, что горд командой – за то, что добилась победы в таких условиях.

«Найди мяч» – вот во что играли «Спартак» с «Балтикой». Сыграем и мы!

Балтика – Спартак 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
25 ноября, 19.45, «Стадион Калининград»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 32 Хлусевич, 0:2 – 88 Промес.
БалтикаБориско (Джанаев, 63), Сото (Фернандес, 72), Остойич, Радмановач, Гассама, Маляров, Осипов, Кузьмин (Энрикес, 46), Бистрович, Гузина, Мусаев.
СпартакМаксименко, Бабич, Дуарте, Рябчук, Медина (Денисов, 80), Зиньковский (Чернов, 90), Пруцев, Литвинов (Мартинс Перейра, 90), Хлусевич, Промес (Бонгонда, 90), Соболев (Лайкин, 90).
Предупреждения:
Медина (39), Сото (52), Бабич (80).

Фото: РИА Новости/Виталий Невар; vk.com/fcsm_official

292 комментария

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Рома Карабах
Страна удивительная, конечно, у нас. КАЖДЫЙ год все в шоке от того, что снег в ноябре
+373
-12
+361
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Владддд
Ответ Sergio1964
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Снегоуборочные машины на поле? Ты баран?
+298
-36
+262
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Заборостроитель
В ноябре не ждали снега😅
Да, в серую оранжевые мячи не завезли
+184
-12
+172
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Receptik
3 лопаты 2 скребка на весь стадион,позорище . Чистят как завтра надо. За такие вещи надо технарь ввалить чтобы впредь не повадно было
+123
-31
+92
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Андрей Корнилов
Ответ Groznyi2024
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не рада идьётам из руководство лигой
+98
-8
+90
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Montenegro Serbian
Ответ z.e.r.o
Отменять надо матчи в таких условиях
В каких условиях, вы головой ударились? Да снег и что? Это Россия, так то на минуточку, а не юг Италии.
Наркоманы чтоле?
Да, с мячом косяк вышел, но в целом всё в пределах допуска. Очнитесь неженки.
+92
-27
+65
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Gremlin
Ответ MagicWithoutBorders
Когда этот мяч позиционировали, как мяч с оранжевыми полосами для игры на снегу, было сразу понятно, что мяч этот не будет видно. Почему чиновники рфпл этого не понимают?
Потому что они не играют в футбол и не смотрят его.
+58
0
+58
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MagicWithoutBorders
Когда этот мяч позиционировали, как мяч с оранжевыми полосами для игры на снегу, было сразу понятно, что мяч этот не будет видно.
Почему чиновники рфпл этого не понимают?
+53
-2
+51
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Kappa Pride
Ответ Sergio1964
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оранжевые мячи нельзя, только такой
рфс🤡
+49
-5
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Novak
В апреле прошлого года был снежный матч Локомотив - Спартак. Тогда стало ясно, что мяч с оранжевыми вставками всё равно плохо видно, нужен именно красный. Но руководство лиги в каком-то своём мире живёт.
+38
0
+38
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Ghost Ghost
Ответ Заборостроитель
В ноябре не ждали снега😅 Да, в серую оранжевые мячи не завезли
опять зима подкралась незаметно))
+39
-2
+37
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Naidin104@rambler.ru
Ну кстати в сегодняшних условиях действительно становится непонятен смысл проведения 18 Туров в первой части чемпионата. Почему нельзя сыграть эти 3 тура летом? Позже закончить или раньше начать? Или весной плотнее расположить туры. Хотя да, у нас же 10 матчей кубка и матчи сборной не позволяют…
+41
-4
+37
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rashnew
Ответ Заборостроитель
В ноябре не ждали снега😅 Да, в серую оранжевые мячи не завезли
ну в ноябре в Калининграде действительно особо не ждали. Там и в январе и феврале это редкость
+34
-4
+30
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vulturecrow
а почему "Спартак под снегом", а не "Спартак и Балтика"? центр совсем потерял уважение к своим колониям. даже "либеральный" спортс не обращает внимания на провинцию.
+54
-25
+29
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Любитель пожрать
Пипец, мяча вообще не видно! РФС не может купить полностью ярко-красный мяч??? Это бездари, для которых любая ситуация - это полная неожиданность. Дождь? Снег? Мы были не готовы. Надо разогнать шайку этих бездарей. Это единственный выход.
+26
-4
+22
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Александр Попов
1. "Спартак не мог по регламенту играть в форме другого цвета" - это получается что тупой регламент побеждает здравый смысл.
2. Касаемо технического спонсора.
Что-то я очень сомневаюсь что Найк до сих пор является техническим спонсором. Но даже если и так. Опять же кретинизм с несоответствием расцветки погодным условиям берёт верх над здравым смыслом и необходимостью использовать красный мяч.
Так и живём. Холопы, для которых регламент важнее интеллекта.
+24
-3
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Shikari
Ответ Sergio1964
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тебе написали же, что мячей в лиге нет, а не у Балтики
+24
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Ответ Sergio1964
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Зилами снег убирать, как 21 год назад?
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mmaxx
Ответ Montenegro Serbian
В каких условиях, вы головой ударились? Да снег и что? Это Россия, так то на минуточку, а не юг Италии. Наркоманы чтоле? Да, с мячом косяк вышел, но в целом всё в пределах допуска. Очнитесь неженки.
Вы не в РФС работаете, случайно?
+35
-15
+20
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LeSang
Ответ Groznyi2024
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А для болельщиков Зенита всегда светит солнце? Особенно, с тех пор как шайка из Петербурга стала управлять страной?
+31
-13
+18
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Алексей Полиенков
Ответ MagicWithoutBorders
Когда этот мяч позиционировали, как мяч с оранжевыми полосами для игры на снегу, было сразу понятно, что мяч этот не будет видно. Почему чиновники рфпл этого не понимают?
Потому что им плевать на телезрителей. Платите за просмотр Матчу ТВ и терпите!
+18
-2
+16
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bedLaM
Как всегда зима в России наступила неожиданно...ни разметки, ни мяча нормального....
+18
-2
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teddy10
А смысл проводить матчи второго круга зимой в принципе? Все равно без еврокубков и Евро, могли бы и сдвинуть ближе к лету конец сезона, а не проводить 1000 игр в Кубке, чтобы чем-то забить календарь
+18
-4
+14
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dedushka
Ответ Александр Попов
1. "Спартак не мог по регламенту играть в форме другого цвета" - это получается что тупой регламент побеждает здравый смысл. 2. Касаемо технического спонсора. Что-то я очень сомневаюсь что Найк до сих пор является техническим спонсором. Но даже если и так. Опять же кретинизм с несоответствием расцветки погодным условиям берёт верх над здравым смыслом и необходимостью использовать красный мяч. Так и живём. Холопы, для которых регламент важнее интеллекта.
причем мячи завезены по перпендикулярному импорту, читай - нелегально. но - технический, мать его, спонсор. спортмастер не катит
когнитивный диссонанс
+16
-2
+14
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Al561
Если в регламенте не прописаны варианты действий при форс-мажорных ситуациях, то это недоработка лиги.
То, что в ноябре могут быть снегопады всем известно, значит нужно было прописать в регламенте яркие мячи и запасную яркую форму.
Опять же почему подогрев не справился, в Калининграде сейчас температура около нуля.
Стадион вообще сертифицирован?
Руководство лиги надо гнать в зашей, проявило полную некомпетентность.
+14
0
+14
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hotfrog
Найк официально ушёл из России, мячи за границей закупают в серую, но нарушить контракт не могут. Это прекрасно.
+13
0
+13
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денис сизов
мячи закупленные можно сказать нелегально и после этого понтоваться,типо нельзя использовать другой бренд...что за бред,думаю "найк" вообще по... чем и как у нас там играют
+13
0
+13
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Нерусский
Падаль - отдельное бррр 😂😂😂
+17
-5
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СССР цэ европа! - скакал?
Никому не нужные окна на игры сборной, с не пойми с кем, - Украли у чемпионата РФ больше месяца хорошей осенней погоды.
+14
-2
+12
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Timur Kapkaev
Проблема с оранжевым мячом не решена с 2018 года??!
+11
0
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Nikolay Civic
Ответ Рома Карабах
Страна удивительная, конечно, у нас. КАЖДЫЙ год все в шоке от того, что снег в ноябре
Это мы еще напряглись. В 90-х при губернаторе Приморья там отопительный сезон к началу весны запускали
+13
-2
+11
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last_guard
Зачем нужен такой идиотский технический спонсор, который не может сделать красные мячи для условий РПЛ. Раньше addidas был, и никаких проблем не было, были красные мячи в снег на любом матче.
+11
0
+11
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King_X
Ответ Владддд
Снегоуборочные машины на поле? Ты баран?
Вы правы, но можно же как-то ему ответить и без оскорблений))
+14
-3
+11
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z.e.r.o
Отменять надо матчи в таких условиях
+28
-19
+9
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tor300358
Оказывается виноват некий регламент, а не те кто его составлял и утверждал. Ещё надо наказать погоду за снег в конце ноября, так как такое в их регламенте не прописано.
+9
0
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mmaxx
Ответ Александр Прокофьев
а какие условия то?! так тв картинка плохая, играть то норм...когда сам на снегу играл, то и белый мяч нормально видно...
Футбол для зрителей, не?
+11
-2
+9
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Max Zhomkov
Ответ Заборостроитель
В ноябре не ждали снега😅 Да, в серую оранжевые мячи не завезли
ну Калининград же, там климат помягче. А мячами можно играть только которые сертифицированы РПЛ. А их оранжевых вообще нет, что странно..
+9
-1
+8
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Мукунку хороший
Нас все спонсоры и организации вертят.. баны,бойкоты.. а мы всё какие то регламенты соблюдаем.. Что за бред?
+8
0
+8
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Petr Friendship
Ответ teddy10
А смысл проводить матчи второго круга зимой в принципе? Все равно без еврокубков и Евро, могли бы и сдвинуть ближе к лету конец сезона, а не проводить 1000 игр в Кубке, чтобы чем-то забить календарь
Потмоу что все у нас никак у людей. Казалось бы вот он выход - но надо сделать ещё хуже
+11
-3
+8
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Раскаталис Губайтис
Ответ Рома Карабах
Страна удивительная, конечно, у нас. КАЖДЫЙ год все в шоке от того, что снег в ноябре
Вы про регион больше узнайте, у нас бывает вся зима без снега и +5-+10 температура держится, а бывает на неделю или две может выпасть, но обычно с середины января. Чтобы в ноябре столько снега было, это прям нонсенс.
+7
0
+7
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Sprinter17
Кто-то понимает, зачем вообще играть в гостевой форме, если основные формы не совпадают? Зачем тот же Спартак играет гостевые матчи в белом против Динамо, Зенита, Балтики, Крыльев и т.д.? Спартак и Динамо в принципе ВСЕГДА могут играть в своей основной форме, что практически всегда приятнее глазу. Тем более, что в РПЛ что уж действительно сделано круто - так это яркие и узнаваемые формы, в отличие от той же КХЛ, где половина одинаково синие, половина одинаково красные. Все еще на черно-белые телевизоры ориентируются?
+7
0
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Пикачу82
Ответ Рома Карабах
Страна удивительная, конечно, у нас. КАЖДЫЙ год все в шоке от того, что снег в ноябре
Ну да, мы же на экваторе живем...)))
+10
-3
+7
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Мукунку хороший
Ответ Илья Савчук
найк официально уже не работает у нас, почему РФС не могло купить красных мячей от других фирм для зимы?
У РфС важные дела.. они всё в Азию вступают..только всё мимо.. и чаще вступают в 💩)))
+6
0
+6
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ teddy10
А смысл проводить матчи второго круга зимой в принципе? Все равно без еврокубков и Евро, могли бы и сдвинуть ближе к лету конец сезона, а не проводить 1000 игр в Кубке, чтобы чем-то забить календарь
потому что в РПЛ все еще играют легионеры, и из этих легионеров кто-то на евро поедет
+6
0
+6
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Зубы Дзюбы
Вернуть весну-осень и заканчивать турнир ноябрем
+11
-5
+6
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Wekil
В регламенте отдельно прописано: «Все матчи проводятся исключительно с использованием официально утвержденных РПЛ футбольных мячей».
А что предусмотрено за нарушение этого регламента? Штраф? Если так, то уж лучше заплатить этот шраф, нежели мучать болельщиков как на стадионе, так и у экранов.
+7
-1
+6
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Александр Прокофьев
Ответ z.e.r.o
Отменять надо матчи в таких условиях
а какие условия то?! так тв картинка плохая, играть то норм...когда сам на снегу играл, то и белый мяч нормально видно...
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Valeross
У себя дома не могут порядок нанести в проведении вот таких матчей, но зато других учить и влезать туда куда не надо,эти государи могут легко
+7
-1
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brutton
Ответ vulturecrow
а почему "Спартак под снегом", а не "Спартак и Балтика"? центр совсем потерял уважение к своим колониям. даже "либеральный" спортс не обращает внимания на провинцию.
да имеется в виду что Спартак в белых футболках и игроков не видно на фоне снега, об этом написано в статье, если ее конечно прочитать.
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Naidin104@rambler.ru
Ответ Naidin104@rambler.ru
Ну кстати в сегодняшних условиях действительно становится непонятен смысл проведения 18 Туров в первой части чемпионата. Почему нельзя сыграть эти 3 тура летом? Позже закончить или раньше начать? Или весной плотнее расположить туры. Хотя да, у нас же 10 матчей кубка и матчи сборной не позволяют…
Раз уж в конце ноября клубы даже оранжевых мячей не находят, и ладно бы это всё происходило в первый раз
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