22 тысячи на товарняке «Динамо» – 2Drots! Рекорд года для арены

Больше, чем на «Спартаке».

22 244 зрителя посетили товарищеский матч – «Динамо» и 2Drots собрали столько на «ВТБ-Арене» (динамовцы выиграли 2:1).

Заполнили стадион почти целиком, народу было больше, чем даже на кубковой игре со «Спартаком», где тоже не нужен Fan ID.

Это рекорд для домашней игры «Динамо» в сезоне. А больше болельщиков на динамовском матче было только раз – когда команда ездила в Петербург.

«ВТБ Арена» вмещает 25 700 зрителей. Матч с 2Drots собрал больше, чем любая игра на этом стадионе не только в этом сезоне, а за весь 2023 год. Ближе всего к рекордной планке арены подобрался матч сборной России с Камеруном – 20 152 болельщика. На ЦСКА (в РПЛ) и «Спартак» (в Кубке) ходили почти одинаково, но хуже.

Фактор Fan ID (на 2Drots его не было) играет роль, но даже в прошлом году «ВТБ Арена» собирала больше 22 тысяч только в четырех матчах: с «Сочи», «Спартаком», «Зенитом» и ЦСКА.

Для медиафутбольной команды эти цифры исторические – новый рекорд.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка, вышедший на поле в этом матче сам, благодарил соперника:

«Ребята, большое спасибо за игру и за все. Вы видите ту работу, которую проделываете: притягиваете 23 тысячи болельщиков на 25-тысячный стадион. Не все могут таким похвастать. Большое спасибо!»

Хотя вот его помощник Адесойе Ойеволе высказался категорично: « Считаю, матч был бесполезным. Мое мнение о Медиалиге не поменялось – во дворе футбол интереснее ».

Ранее Ойеволе назвал медиафутбол «пенсионерским футбольчиком»: «Не знаю, откуда там берется антураж. Почему в серьезном футболе его нет, а там, в таком дворовом... На самом деле дворовый футбол для меня поинтереснее. Не понимаю, почему люди на них ходят».

Ну, может тренер глянет эту статистику и хотя бы просто порадуется свой нынешний клуб: «Динамо» снова удалось привлечь немало новой аудитории.

Вингер 2Drots Алекс Стиль в интервью Sports.ru призвал проявить больше уважения:

«В такой атмосфере всегда приятно играть. Мы собираем такие стадионы. Хочется, чтобы нас ценили, не говорили, что мы пенсионеры, что мы не футболисты. Если мы приводим такое количество людей, значит, они нас любят. Значит, мы можем создавать такой праздник. Поэтому нужно относиться с уважением».

Фото: РИА Новости