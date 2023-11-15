На «Матч ТВ» драка комментаторов – Шнякин и Генич против Губерниева. Делят статуэтку!

Вчера премия «ТЭФИ» объявила номинантов – событие, на которое вы бы вряд ли обратили внимание (вряд ли бы обратили, даже когда объявили лауреатов). Но список возможных победителей оооочень задел футбольного комментатора Дмитрия Шнякина – потому что в нем он не увидел себя.

И началось!

Шнякин возмущен, что проигнорировали его работу (и Трушечкина) на финале ЧМ-2022. Генич поддержал!

По традиции «ТЭФИ» проигнорировала другие спортивные медиапроекты – поэтому «Матч ТВ» в основном конкурирует сам с собой (только в одну номинацию включен эфир телеканала «Россия»).

На номинацию «Лучшая программа о спорте» претендуют программы «Небесная грация» от 16 июня, выпуск «Все на футболе» от 18 декабря, «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» от 19 февраля. Чем примечательны эти эфиры, не уточняется.

Список номинантов на «Ведущий спортивной программы / спортивный комментатор» еще интереснее: там два Дмитрия Губерниева (за тот самый «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» от 19 февраля» и за лыжную гонку на Олимпиаде в Пекине на канале «Россия») и Георгий Черданцев (за выпуск «Все на футболе» о ЧМ в Катаре).

Но Дмитрия Шнякина задело другое.

«Номинации «ТЭФИ» словно напоминание: я настолько немощный комментатор, что умудрился испортить даже выдающийся финал ЧМ-2022 и потопил партнера Трушечкина, репортаж которого удивительным образом проиграл конкуренцию одному из двух Губерниевых», – загрустил Шнякин...

Константин Генич за коллегу: «Без всяких скидок, без всяких лишних отсылок и прочего: комментаторы финала чемпионата мира обязаны получить «ТЭФИ»! Не должны, а просто обязаны! Исключительно мое мнение. Не потому, что я дружу с Тру или Шнякой, а потому, что это был великий финал и – однозначно – великолепный комментарий. Ве-ли-ко-леп-ный! Димас/Рома, «ТЭФИ» от коллег и аудитории вы заслужили без всяких премий от академиков. Аплодирую. Уважаю и люблю я Диму Губерниева, но какой, на хрен, «Биатлон от 19.02»?! Кошмар».

«Зависть – чувство плохое!» Губерниев прожарил Шнякина и Генича

Дмитрий Губерниев, конечно, нашел ответ.

«Это очень все смешно! Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают «ТЭФИ»? «ТЭФИ» дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! И за классную программу «Биатлон с Губерниевым», и за блестящую программу «Все на Матч»! Просто надо хорошо работать и не завидовать… И смех и грех…

И не переживайте, дорогие коллеги! Вы проигрывали и будете всегда проигрывать! Это нормально! Это как божий дар и яичница! Признание коллег по цеху надо заслужить! Мы в лыжах и биатлоне работаем гораздо лучше вас всех, вместе взятых, это знает вся наша большая страна!

Зависть, золотые мои коллеги – футбольные комментаторы, чувство плохое! Зависть – удел слабых! А сильные готовятся к зимнему сезону: скоро биатлон и лыжи! Генич, я правильно понимаю, тот, кто с Месси на поле вышел, тот тоже лучший футболист мира? Костя?

А вот замечательный Георгий Черданцев очень хорошо отработал в студии на ЧМ по футболу и заслуженно выдвинут коллегами по цеху на премию «ТЭФИ»! Георгий – респект!» – написал Губерниев.

Шнякин намекнул, что не считает Губерниева лучшим комментатором биатлона

Ответ Шнякина Губерниеву не заставил долго ждать.

«Поверхностная психология и вкуснейший попкорн! Ну как такое не обожать? Признание в том, какой же я слабый, раз прибил могучего Трушечкина. Получаешь приятную и незаслуженную оценку маэстро Генича. Да и все в целом. Без оценок.

А в ответ – вулканическое и показательное горение ягодиц! Как же задело. Особенно люблю вот этот старый трюк: «Мне все-все завидуют!» Вдруг подумал, что так никогда не говорил Сергей Курдюков. Что не мешало ему всегда быть с отрывом лучшим комментатором биатлона», – написал комментатор «Матч ТВ».

Да-да, эти люди работают в одной компании.

Босс «Матч ТВ» попытался всех помирить

Гендиректор «Матч ТВ» Александр Тащин взял финальное слово – как и положено начальнику, он над схваткой.

«Дорогие Дима, Костя, Рома, Дима! Наблюдаю за диалогом в ваших телеграм-каналах и думаю – о чем вы спорите? Губерниев лучший в лыжах и биатлоне? Конечно! Финал чемпионата мира был отработан блестяще? Безусловно.

Премии – лишь приятный момент, сопровождающий нашу публичную работу. Уверен, что у всех вас их еще будет масса. И «ТЭФИ» в том числе. Всем футбол, биатлон и вообще любой спорт на «Матче». И выспаться перед новыми эфирами», – написал Тащин.

Фото: Instagram/shhhnyak, guberniev_dmitry