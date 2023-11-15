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На «Матч ТВ» драка комментаторов – Шнякин и Генич против Губерниева. Делят статуэтку!

Константин Генич Константин Генич
Дмитрий Шнякин Дмитрий Шнякин
Роман Трушечкин Роман Трушечкин
Александр Тащин
Матч ТВ Матч ТВ
Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев
Футбол Футбол

Вчера премия «ТЭФИ» объявила номинантов – событие, на которое вы бы вряд ли обратили внимание (вряд ли бы обратили, даже когда объявили лауреатов). Но список возможных победителей оооочень задел футбольного комментатора Дмитрия Шнякина – потому что в нем он не увидел себя.

И началось! 

Шнякин возмущен, что проигнорировали его работу (и Трушечкина) на финале ЧМ-2022. Генич поддержал! 

По традиции «ТЭФИ» проигнорировала другие спортивные медиапроекты – поэтому «Матч ТВ» в основном конкурирует сам с собой (только в одну номинацию включен эфир телеканала «Россия»).

На номинацию «Лучшая программа о спорте» претендуют программы «Небесная грация» от 16 июня, выпуск «Все на футболе» от 18 декабря, «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» от 19 февраля. Чем примечательны эти эфиры, не уточняется.

Список номинантов на «Ведущий спортивной программы / спортивный комментатор» еще интереснее: там два Дмитрия Губерниева (за тот самый «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» от 19 февраля» и за лыжную гонку на Олимпиаде в Пекине на канале «Россия») и Георгий Черданцев (за выпуск «Все на футболе» о ЧМ в Катаре). 

Но Дмитрия Шнякина задело другое. 

«Номинации «ТЭФИ» словно напоминание: я настолько немощный комментатор, что умудрился испортить даже выдающийся финал ЧМ-2022 и потопил партнера Трушечкина, репортаж которого удивительным образом проиграл конкуренцию одному из двух Губерниевых», – загрустил Шнякин...

Константин Генич за коллегу: «Без всяких скидок, без всяких лишних отсылок и прочего: комментаторы финала чемпионата мира обязаны получить «ТЭФИ»! Не должны, а просто обязаны! Исключительно мое мнение. Не потому, что я дружу с Тру или Шнякой, а потому, что это был великий финал и – однозначно – великолепный комментарий. Ве-ли-ко-леп-ный! Димас/Рома, «ТЭФИ» от коллег и аудитории вы заслужили без всяких премий от академиков. Аплодирую. Уважаю и люблю я Диму Губерниева, но какой, на хрен, «Биатлон от 19.02»?! Кошмар».

«Зависть – чувство плохое!» Губерниев прожарил Шнякина и Генича

Дмитрий Губерниев, конечно, нашел ответ.

«Это очень все смешно! Разве за такие комментарии ЧМ по футболу дают «ТЭФИ»? «ТЭФИ» дают за прекрасные лыжные и биатлонные репортажи! И за классную программу «Биатлон с Губерниевым», и за блестящую программу «Все на Матч»! Просто надо хорошо работать и не завидовать… И смех и грех…

И не переживайте, дорогие коллеги! Вы проигрывали и будете всегда проигрывать! Это нормально! Это как божий дар и яичница! Признание коллег по цеху надо заслужить! Мы в лыжах и биатлоне работаем гораздо лучше вас всех, вместе взятых, это знает вся наша большая страна!

Зависть, золотые мои коллеги – футбольные комментаторы, чувство плохое! Зависть – удел слабых! А сильные готовятся к зимнему сезону: скоро биатлон и лыжи! Генич, я правильно понимаю, тот, кто с Месси на поле вышел, тот тоже лучший футболист мира? Костя?

А вот замечательный Георгий Черданцев очень хорошо отработал в студии на ЧМ по футболу и заслуженно выдвинут коллегами по цеху на премию «ТЭФИ»! Георгий – респект!» – написал Губерниев.

Шнякин намекнул, что не считает Губерниева лучшим комментатором биатлона

Ответ Шнякина Губерниеву не заставил долго ждать.

«Поверхностная психология и вкуснейший попкорн! Ну как такое не обожать? Признание в том, какой же я слабый, раз прибил могучего Трушечкина. Получаешь приятную и незаслуженную оценку маэстро Генича. Да и все в целом. Без оценок.

А в ответ – вулканическое и показательное горение ягодиц! Как же задело. Особенно люблю вот этот старый трюк: «Мне все-все завидуют!» Вдруг подумал, что так никогда не говорил Сергей Курдюков. Что не мешало ему всегда быть с отрывом лучшим комментатором биатлона», – написал комментатор «Матч ТВ».

Да-да, эти люди работают в одной компании. 

Босс «Матч ТВ» попытался всех помирить

Гендиректор «Матч ТВ» Александр Тащин взял финальное слово – как и положено начальнику, он над схваткой. 

«Дорогие Дима, Костя, Рома, Дима! Наблюдаю за диалогом в ваших телеграм-каналах и думаю – о чем вы спорите? Губерниев лучший в лыжах и биатлоне? Конечно! Финал чемпионата мира был отработан блестяще? Безусловно.

Премии – лишь приятный момент, сопровождающий нашу публичную работу. Уверен, что у всех вас их еще будет масса. И «ТЭФИ» в том числе. Всем футбол, биатлон и вообще любой спорт на «Матче». И выспаться перед новыми эфирами», – написал Тащин. 

Фото: Instagram/shhhnyakguberniev_dmitry

Вы за кого?
891 голос
За Шнякина!
38%
Дмитрий Шнякин
За Губерниева!
9%
Дмитрий Губерниев
Оййй
53%

28 комментариев

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Vadim Vadiara
Только по аксиоме Эскобара можно рассудить битву таких легендарных персонажей...
+40
-1
+39
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atc73
Обычный способ привлечения внимания к никому не нужной премии
+21
0
+21
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Михаил Рыбкин
Битва двух известных субстанций
+18
0
+18
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tallmuch
Ну, вот, кстати, Курдюкову я бы вручил.
В отличие от всех остальных перечисленных.
+13
-2
+11
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paskal-instrument.ru
Глупее всех будет выглядеть тот, кто станет всерьёз обсуждать такую ерунду) Губерниев явно стебётся, а Генич и Шнякин, похоже, нет.
+11
0
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Guillermo
Чем кстати комментарий финала ЧМ отличается от комментариев других матчей?
+8
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endrioo
Кто это все убожество вообще номинирует на получение каки-либо наград? Максимум чего достойны МАТЧ ТВ и весь его коллектив, это соску, ибо сосать бабло у них лучше всего получается, на большее они не способны.
+8
-1
+7
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Viacheslav Ivanov
Вот с чем согласен, так это по поводу Курдюкова. Благо, у нас в Минске пока еще показывают Eurosport, так что выбор обычно очевиден
+7
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Spartakkmk
Губерниев мерзкий тип, с ним всё давно ясно. Но Шнякин похоже возмнил себя супер комментатором. На ЧМ, откомментировал откровенно слабо. Фраза "Как они это делают", повторяемая из раза в раз, до сих пор помнится.
+5
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Guillermo
Я за Минина. Эти бездарности и рядом не валяются
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Черный Дворник
Конечно Вася, Вася..
Ну кто его не знает...
Конечно Вася, Вася
Комментатор из Москвы!!!
+3
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Ubik-city
Ситуация - "Оба хуже".
+3
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dllllb
***** жаба гадюку
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Александр
Сама ТЭФИ с номинантами напоминает выгребную яму. А статья о ней - попытка окунуть в это зрителя/читателя.
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ivan-off
Ответ tallmuch
Ну, вот, кстати, Курдюкову я бы вручил. В отличие от всех остальных перечисленных.
на каком доступном в РФ канале можно в 2023 году послушать его комментарии?
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Qqqubik
Ответ Михаил Рыбкин
Битва двух известных субстанций
значит в любом случае истина всплывёт)
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Melnikov1968
Ни за кого. И минус посту.
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HK Traktor
Крысы в бочке.
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Павел Храмов
Совокупляла жаба гадюку...
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Ruscello
Знаменитая "хака" Шнякина: "Месси! Месси! Мессииииии!" - во время которой, он бьет себя в грудь и топает ногами в комментаторской кабине, не должна была остаться без номинации...
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Qqqubik
снова брачные игры жабы и гадюки...
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vital_23
Все смешны и все у боги, вот и все что я хочу сказать по этому поводу...
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Klshk
говно vs моча батл
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maximilian_15
Засунули бы они эту статуэтку в ..опу... Губерниеву :)
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За Кубань!
Битва двух йокодзун.
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Semen6009
Автору данной статьи дали бан?
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creat1ve
Ответ Vadim Vadiara
Только по аксиоме Эскобара можно рассудить битву таких легендарных персонажей...
Это битва стара, как мир. Жаба и гадюка, говно и моча, Шнякин и Губерниев
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rwren23
Финал они провалили эталонно если что, командной работы ноль, одни охи да ахи.
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