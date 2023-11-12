Ивич, Сафонов и Сперцян.

«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью 1:1 в главном матче 15-го тура Мир РПЛ.

«Зенит» отыгрался при помощи гола Матео Кассьерры через семь минут после того, как пропустил от Эдуарда Сперцяна. Краснодарцы довольны ничьей, учитывая события в концовке.

«Последние 20-25 минут принадлежали сопернику». Ивич признал это и рассмеялся на вопрос о Галицком

– Мы не удовлетворены до конца, – признался главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич. – Шансов было не так много. Но за эти 15 туров ни один соперник не был очевидно сильнее нас. Я доволен 60 минутами, соперник не создал ничего особенного. Мы удовлетворены одним очком.

Мы выглядели лучше «Зенита» до нашего гола. В первом тайме у нас было два хороших момента. У соперника – один. После гола начались проблемы. Мы перестали играть с мячом. Уже сталкивались с такой ситуацией, и вот она снова. Понятно, что сказался уровень соперника.

После счета 1:1 «Зенит» играл лучше нас. У них была штанга, они находились ближе к нашей штрафной. Последние 20-25 матча принадлежали сопернику. У нас не получалось создать шансов.

Ивичу снова задали вопрос о президенте Сергее Галицком. На этот раз – мог ли быть Галицкий удовлетворен игрой «Краснодара» в конце матча?

Реакция тренера – идеальная.

Ответил одной фразой: «Надо спросить у него».

Сергей Семак согласился, что до гола «Краснодар» был абсолютно надежен, а после мяча Сперцяна лучше действовал уже «Зенит».

«Нам должны были забивать, ничья – комфортно». Краснодарцы согласны, что повезло не проиграть

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов – с самой четкой оценкой в диалоге с «Матч ТВ».

– В концовке нас немного задавили, и если бы «Зенит» забил, я бы не удивился.

– Вы явно не можете не думать о борьбе за чемпионство.

– Прошло 15 матчей, впереди столько же. Да, мы на первом месте, есть небольшой отрыв. Мы в курсе этого и понимаем, где находимся. И понимаем, что в этом году шанс стать чемпионом как минимум есть.

– Каким было настроение после игры в раздевалке?

– После того как в концовке, мягко говоря, отскочили и нам должны были забивать, ничья выглядела комфортной.

Эдуард Сперцян на «Матч ТВ» согласился: «Мы много оборонялись, особенно во втором тайме. Должны быть довольны ничьей. «Зенит» заставил нас сесть низко, были разрывы. В конце уже бились друг за друга. Самое тяжелое, что мы не выходили, сразу били вперед, игра пошла на вынос, Кордоба был впереди в атаке один».

Михаил Кержаков, стоя в эфире рядом с Эдуардом, дополнил своими впечатлениями: «Мы доминировали, но самый обидный момент – штанга Мостового. «Зенит» был ближе к победе, чем «Краснодар». Мне кажется, «Краснодар» играл больше не на победу, а на то, чтобы не проиграть. Предыдущие игры, которые мы просматривали, они как «Ливерпуль» или «Сити» неслись, сминали соперника, бежали. Сейчас немного побаивались нас, от обороны больше играли, чем обычно. Они стали прагматичными, потому что пропускают меньше в плане контратак».

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев