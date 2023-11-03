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Сборная России нашла соперника – Куба. Что известно?

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Сыграют в Волгограде.

Официально: следующий соперник сборной России – Куба.

Матч пройдет 20 ноября на «Волгоград Арене». Туда сборная приедет впервые: осенью 2021-го хотели встретиться с Мальтой в рамках квалификации на ЧМ-2022, но из-за коронавируса встречу перенесли на «Открытие Арену».

Домашние игры – приоритет РФС: «Матч с Кенией показал, что игрокам сборной легче настраиваться на неофициальные соревнования, когда игры проходят дома, – уверен генсек Максим Митрофанов. – Когда родные трибуны гонят, это другая мотивация. Это важно».

Главное о футбольной Кубе

Сейчас сборная Кубы на 169-й строчке рейтинга ФИФА. Вершина – 46-е место зимой 2006-го.

Кубинцы редко играют на крупных турнирах. На чемпионат мира попадали только раз: в 1938-м сразу дошли до четвертьфинала. Дальше – все мимо: то сами отказывались играть, то просто не проходили отбор, то их заявку не принимала ФИФА.

Зато Куба стабильно показывается на Золотом кубке КОНКАКАФ:

● 2009 – прошли квалификацию, но решили не участвовать из-за того, что турнир проходил в США. Страны разорвали дипломатические отношения в 1961-м, но в 2014-м при президенте Бараке Обаме наладили контакт.

● 2013, 2015 – дошли до 1/4 финала, но вылетели от Панамы и США;

● 2011, 2019 и 2023 – вылетели на групповом этапе.

Почти все футболисты сборной играют в Северной Америке: кто-то на родине, некоторые – во вторых лиге США и Канады. Выделяются лишь полузащитник «Норвича» Онель Эрнандес и защитник Кавафе, который начинал в испанских подвалах, а сейчас выступает в австрийском «Дорнбирне».

С кем еще могли сыграть?

Точно известно, что РФС допускает матчи с африканскими сборными: Занзибаром, Танзанией и даже Сенегалом.

Сенегальцы сразу опровергли информацию. Занзибар и Танзания не против, но и переговоров еще не было.

Как сообщает «Матч ТВ», в 2024-м сборная также может сыграть с командами Судана и Сейшельских островов: представители вели переговоры о сотрудничестве во время форума «Россия – Спортивная держава» в Перми.

Места проведения и точные даты игр пока не обсуждались.

Фото: instagram.com/team_cuba_futbol

19 комментариев

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Darshan
Надо еще заслужить, чтобы Занзибар и Танзания начали переговоры)
+16
0
+16
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Сергей Павлов
Ответ Bolvan
Я вообще впервые такую страну слышу Занзибар
А как же Айболит?
+11
0
+11
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Rumov
Думали Кения дно. Но снизу постучали.
+10
-3
+7
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Насонов Дмитрий
Готовьтесь к тому, что по старой кубинской традиции половина команды после игры останется в России
+8
-1
+7
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wtfololo
Ответ Насонов Дмитрий
Готовьтесь к тому, что по старой кубинской традиции половина команды после игры останется в России
из этих же опасений РФС продавил проведение матча в пределах РФ
+7
0
+7
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Sibiryachkoff
Почему бы не сыграть с КНДР. Они на Мундиале’2010 играли.
+2
0
+2
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Сергей Павлов
Ответ Bolvan
🤷‍♂️
Простите, но Вы Bolvan)))
+4
-2
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Сергей Павлов
Ответ Bolvan
👍
🤝
+3
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Eridan
Ответ Насонов Дмитрий
Готовьтесь к тому, что по старой кубинской традиции половина команды после игры останется в России
И сразу на СВО! Хитрый план РФС!
+2
0
+2
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Eridan
Ответ Sibiryachkoff
Почему бы не сыграть с КНДР. Они на Мундиале’2010 играли.
Тех уже расстреляли. А новые мяч не научились толком пинать.
+2
0
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Любитель футболок
Крутая форма! 🥋
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0
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Lisic
Ждем статью про Карибский кризис.
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Jan Paskel
так и говорите сразу, что Куба - четвертьфиналисты ЧМ, остальное - неважно
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Bolvan
Ответ Сергей Павлов
А как же Айболит?
🤷‍♂️
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Андрей Балабаев
Ответ Rumov
Думали Кения дно. Но снизу постучали.
Так у Африки в ноябре всё сборные в отборе заняты, как и в Азии. Писали же что на ноябрь ещё сложнее соперника найти будет
0
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Александр Русанов
Ответ Rumov
Думали Кения дно. Но снизу постучали.
Дно это какая-нибудь литва, а здесь экзотика
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