Соболев дважды коснулся мяча при пенальти – спасительный гол «Спартака» отменили
Снова шоу с «Краснодаром».
«Спартак» проиграл «Краснодару» в Фонбет Кубка России – 2:3. Все могло завершиться иначе, но гол Александра Соболева с пенальти отменили.
Да-да, двойное касание!
Соболев поскользнулся при ударе – касание было минимальное
«Спартак» и «Краснодар» включились сразу: уже на 3-й минуте форвард «Краснодара» Александр Кокшаров открыл счет, через три минуты Александр Соболев ответил с пенальти. Под конец тайма форвард ассистировал и Наилю Умярову. Во втором тайме Кокшаров сделал дубль, а на 74-й мяч залетел в ворота «Спартака» от ноги Даниила Денисова.
Решающий момент случился на 83-й минуте: Соболев при счете 2:3 заработал второй в матче пенальти. Вратарь Агкацев руками зацепил его ногу, форвард упал в штрафной – все заслуженно.
Соболев сам пошел к точке – и вроде реализовал шанс. Ничья 3:3, но вдруг включился ВАР.
Оказалось, у него поехала опорная нога в момент удара.
Судья Евгений Буланов пришел к выводу, что форвард «Спартака» совершил два касания. При 11-метровом разрешено только одно.
Соболев спорил. Но кроме желтой карточки ничего не получил. «2 касания😂», – так Соболев отреагировал на отмену в телеграме уже после матча.
Отыграться у «Спартака» не вышло – 2:3.
А ведь полтора года назад было то же самое
Помните же, как Квинси Промес умудрился дважды коснуться мяча при пенальти?
История из мартовского матча с «Пари НН». Тогда сначала арбитр Сергей Иванов засчитал гол, потом по подсказке ВАР посмотрел повтор. Выяснилось, что после удара правой мяч попал в левую Квинси и только потом отскочил в ворота.
Да, у Квинси тоже поехала опорная.
«Я бы хотел узнать, мог ли по правилам травмированный игрок «Нижнего Новгород» стоять рядом со штангой в момент удара Квинси», – грустил тогда Паоло Ваноли после матча.
«Спартак» против «Краснодара» – гарантия шоу
Всегда весело.
● В последний раз парочка забивала меньше трех в марте 2020-го – тогда «Краснодар» выиграл 1:0. После – триллер каждый раз, особенно 4:3 в апреле.
● На этом отрезке «Спартак» выиграл пять матчей, «Краснодар» – четыре. Да, ни одной ничьи! Общий счет: 22:19 в пользу москвичей.
Хотя у «Спартака» сейчас тяжело: четыре поражения и одна победа за шесть последних матчей. Дальше – «Локо» в гостях в рамках РПЛ. Из группы в Кубке уже вышли.
«Краснодар» – второй группе, но отрыв от «Динамо» всего три очка при их матче в запасе.
- Дата проведения
- 1 ноября, 20.45, «Открытие Банк Арена»
- Голы:
- 0:1 – 3 Кокшаров, 1:1 – 8, пенальти Соболев, 2:1 – 45 Умяров, 2:2 – 60 Кокшаров, 2:3 – 74, автогол Денисов.
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Спартак –
Селихов, Бабич, Маслов, Рябчук, Классен, Мозес, Мартинс Перейра, Умяров, Денисов, Соболев, Мелешин.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Соболев не просто спорил, Соболев нагло врал, ведь он не соглашался с 2 касаниями, а они очевидно были, и Соболев не мог этого не знать. А после матча продолжал врать еще в своем тг. Показательный штришок к образу.
Вранья тут нет - я, видимо, в отличие от Вас, игру смотрел :)
Нарушение было? Было. И это отличная работа ВАР. Вот когда ВАР не видит очевидные моменты - это плохая работа ВАР. Но одно не отменяет другого.
Прошу прощения, что поднял бучу, ветку с минусами, в которой спорю, конечно, не удалю, в данном случае они по делу. :)
Но в оригинале на английском языке (https://downloads.theifab.com/downloads/laws-of-the-game-2023-24?l=en ) не случайно разделены два кейса:
1. "If, before the ball is in play, one of the following occurs:"
2. "If, after the penalty kick has been taken:"
Ты говоришь про второй. Но ball-то не in play. Ball будет in play, если он очевидно движется вперед. The ball is in play when it is kicked and clearly moves - сказано страницей выше. Clearly moves он уже после удара ПРАВОЙ ногой. От касания левой, даже если оно чуть ранее, движения нет. Это не кейс Промеса сколькими-то матчами ранее, там всё было очевидно.
Я понимаю минусы, ребята, но буква есть буква. Придирки работают в обе стороны, для ЭСК, если зачем-то подадут, кейс перспективный :)
"Если после выполнения пенальти:
• выполняющий удар игрок снова касается мяча до того, как его коснется
другой игрок:
• назначается свободный удар (или штрафной удар при игре рукой в мяч)"