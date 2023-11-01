Соболев дважды коснулся мяча при пенальти – спасительный гол «Спартака» отменили

Снова шоу с «Краснодаром».

«Спартак» проиграл «Краснодару» в Фонбет Кубка России – 2:3. Все могло завершиться иначе, но гол Александра Соболева с пенальти отменили.

Да-да, двойное касание!

Соболев поскользнулся при ударе – касание было минимальное

«Спартак» и «Краснодар» включились сразу: уже на 3-й минуте форвард «Краснодара» Александр Кокшаров открыл счет, через три минуты Александр Соболев ответил с пенальти. Под конец тайма форвард ассистировал и Наилю Умярову. Во втором тайме Кокшаров сделал дубль, а на 74-й мяч залетел в ворота «Спартака» от ноги Даниила Денисова.

Решающий момент случился на 83-й минуте: Соболев при счете 2:3 заработал второй в матче пенальти. Вратарь Агкацев руками зацепил его ногу, форвард упал в штрафной – все заслуженно.

Соболев сам пошел к точке – и вроде реализовал шанс. Ничья 3:3, но вдруг включился ВАР.

Оказалось, у него поехала опорная нога в момент удара.

Судья Евгений Буланов пришел к выводу, что форвард «Спартака» совершил два касания. При 11-метровом разрешено только одно.

Соболев спорил. Но кроме желтой карточки ничего не получил. «2 касания😂», – так Соболев отреагировал на отмену в телеграме уже после матча.

Отыграться у «Спартака» не вышло – 2:3.

А ведь полтора года назад было то же самое

Помните же, как Квинси Промес умудрился дважды коснуться мяча при пенальти?

История из мартовского матча с «Пари НН». Тогда сначала арбитр Сергей Иванов засчитал гол, потом по подсказке ВАР посмотрел повтор. Выяснилось, что после удара правой мяч попал в левую Квинси и только потом отскочил в ворота.

Да, у Квинси тоже поехала опорная.

«Я бы хотел узнать, мог ли по правилам травмированный игрок «Нижнего Новгород» стоять рядом со штангой в момент удара Квинси», – грустил тогда Паоло Ваноли после матча.

«Спартак» против «Краснодара» – гарантия шоу

Всегда весело.

● В последний раз парочка забивала меньше трех в марте 2020-го – тогда «Краснодар» выиграл 1:0. После – триллер каждый раз, особенно 4:3 в апреле.

● На этом отрезке «Спартак» выиграл пять матчей, «Краснодар» – четыре. Да, ни одной ничьи! Общий счет: 22:19 в пользу москвичей.

Хотя у «Спартака» сейчас тяжело: четыре поражения и одна победа за шесть последних матчей. Дальше – «Локо» в гостях в рамках РПЛ. Из группы в Кубке уже вышли.

«Краснодар» – второй группе, но отрыв от «Динамо» всего три очка при их матче в запасе.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф