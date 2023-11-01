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Соболев дважды коснулся мяча при пенальти – спасительный гол «Спартака» отменили

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Снова шоу с «Краснодаром».

«Спартак» проиграл «Краснодару» в Фонбет Кубка России – 2:3. Все могло завершиться иначе, но гол Александра Соболева с пенальти отменили.

Да-да, двойное касание! 

Соболев поскользнулся при ударе – касание было минимальное

«Спартак» и «Краснодар» включились сразу: уже на 3-й минуте форвард «Краснодара» Александр Кокшаров открыл счет, через три минуты Александр Соболев ответил с пенальти. Под конец тайма форвард ассистировал и Наилю Умярову. Во втором тайме Кокшаров сделал дубль, а на 74-й мяч залетел в ворота «Спартака» от ноги Даниила Денисова.

Решающий момент случился на 83-й минуте: Соболев при счете 2:3 заработал второй в матче пенальти. Вратарь Агкацев руками зацепил его ногу, форвард упал в штрафной – все заслуженно.

Соболев сам пошел к точке – и вроде реализовал шанс. Ничья 3:3, но вдруг включился ВАР.

Оказалось, у него поехала опорная нога в момент удара.

Судья Евгений Буланов пришел к выводу, что форвард «Спартака» совершил два касания. При 11-метровом разрешено только одно.

Соболев спорил. Но кроме желтой карточки ничего не получил. «2 касания😂», – так Соболев отреагировал на отмену в телеграме уже после матча.

Отыграться у «Спартака» не вышло – 2:3. 

А ведь полтора года назад было то же самое

Помните же, как Квинси Промес умудрился дважды коснуться мяча при пенальти?

История из мартовского матча с «Пари НН». Тогда сначала арбитр Сергей Иванов засчитал гол, потом по подсказке ВАР посмотрел повтор. Выяснилось, что после удара правой мяч попал в левую Квинси и только потом отскочил в ворота.

Да, у Квинси тоже поехала опорная.

«Я бы хотел узнать, мог ли по правилам травмированный игрок «Нижнего Новгород» стоять рядом со штангой в момент удара Квинси», – грустил тогда Паоло Ваноли после матча.

«Спартак» против «Краснодара» – гарантия шоу

Всегда весело.

● В последний раз парочка забивала меньше трех в марте 2020-го – тогда «Краснодар» выиграл 1:0. После – триллер каждый раз, особенно 4:3 в апреле.

● На этом отрезке «Спартак» выиграл пять матчей, «Краснодар» – четыре. Да, ни одной ничьи! Общий счет: 22:19 в пользу москвичей.

Хотя у «Спартака» сейчас тяжело: четыре поражения и одна победа за шесть последних матчей. Дальше – «Локо» в гостях в рамках РПЛ. Из группы в Кубке уже вышли.

«Краснодар» – второй группе, но отрыв от «Динамо» всего три очка при их матче в запасе.

Спартак – Краснодар 2:3 (2:1, 0:2)
Дата проведения
1 ноября, 20.45, «Открытие Банк Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – Кокшаров, 1:1 – 8, пенальти Соболев, 2:1 – 45 Умяров, 2:2 – 60 Кокшаров, 2:3 – 74, автогол Денисов.
СпартакСелихов, Бабич, Маслов, Рябчук, Классен, Мозес, Мартинс Перейра, Умяров, Денисов, Соболев, Мелешин.
КраснодарАгкацев, Петров, Тормена, Арутюнян, Эктов, Ахметов, Пина, Баняц, Кривцов, Кобнан Дэвид, Кокшаров.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

38 комментариев

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fil_spb
"Соболев спорил."

Соболев не просто спорил, Соболев нагло врал, ведь он не соглашался с 2 касаниями, а они очевидно были, и Соболев не мог этого не знать. А после матча продолжал врать еще в своем тг. Показательный штришок к образу.
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Гамарджоба Генацвале
Вроде и поле хорошее было, странно.Ладно бы в Воронеже такое произошло. Спартак же супертехничная команда, ей нужно хорошее поле, чтобы забивать голы. Вроде так тут писали после Факела.
+16
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+12
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adamx
Ответ fil_spb
"Соболев спорил." Соболев не просто спорил, Соболев нагло врал, ведь он не соглашался с 2 касаниями, а они очевидно были, и Соболев не мог этого не знать. А после матча продолжал врать еще в своем тг. Показательный штришок к образу.
так он и нырял так же, чтобы выпросить этот пенальти.
+12
-1
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mr.merfi
Что-то давно не было аналитики от Глебчика...
+12
-2
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OopsIDidItAgain
Московский Цирк имени Спартака!
+4
-1
+3
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Василий Чацкий
Будут ли у кб жалобы на поле, из за которого поскользнулся Соболев? Комиссия приедет на открывашку?)
+2
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adamx
Ответ Alex1104
Соболев, конечно, тот еще кадр, но в динамике, легкое касание бутсой мог и не почувствовать. Или подумать, что газон слегка задел.
ну касание руки он же почувствовал? когда нырял, чтобы пенальти этот заработать?
+3
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adamx
Ответ Maxim Khrisanfov
Левая нога до удара коснулась мяча и немного сдвинула его с точки.
Да, я посмотрел видео. Это супер работа ВАР.... Так быстро увидеть косяк...
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dmank
Ответ fil_spb
Ну вранье же. Почему спартаковцы не могут не врать? Даже в таких мелочах, в неважном матче. Мяч в этот момент очевидно двигался, так как сначала состоялся удар правой ногой, потом касание уже летящего мяча левой ноги.
Напротив, Соболев бил правой. Второе касание, которое ему вменяется - левой. Но даже если оно было чуть раньше - мяч не двигался. Очевидного движения, о котором говорят правила игры, на видео нет.
Вранья тут нет - я, видимо, в отличие от Вас, игру смотрел :)
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KOT_B_yHTAX
2 касания которые поломали игру спартака
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napoli_14
Ответ КБ Сергей
Ни повторы, ни скриншоты, не дают 100%-ной уверенности, что касание было. Ни игроки Краснодара, ни судья, ничего не заметили. Рассмотрел судья на ВАРе. Ну, нашли повод и воспользовались. Повод отменить гол был? Был. По букве правил, вроде бы всё правильно, а по факту - обыкновенное буквоедство. Жаль, что в таком весёлом матче, такая заноза приключилась. Теперь будут обсуждать только этот момент. А мне понравились спартачи, которые несмотря на очередные эксперименты тренера, бились, старались. Спасибо им за игру.
Ну ппц. Если в пользу Спартака - «правила есть правила». Если против - «буквоедство». Тут либо крестик снять, либо трусы надеть.
Нарушение было? Было. И это отличная работа ВАР. Вот когда ВАР не видит очевидные моменты - это плохая работа ВАР. Но одно не отменяет другого.
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Maxim Khrisanfov
Ответ КБ Сергей
Тут, братец, врёшь уже ты. Даже если касание мяча было (рассмотреть, реально сложно), то движения мяча не было, от слова «вообще». Имел право судья отменить этот гол? Наверное, да. Но не надо ничего придумывать про движение мяча. Обсуждать можно только факт касания. Да и обсуждать смысла нет. Матч уже закончился и результат никто не изменит.
Движение мяча было, я тебе скинул ссылку на видео под другим комvентом.
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bevooch
Вот реально, все 10+ лет украшение чемпионата и гарантия непредсказуемой огненной игры.
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Alex1104
Ответ fil_spb
"Соболев спорил." Соболев не просто спорил, Соболев нагло врал, ведь он не соглашался с 2 касаниями, а они очевидно были, и Соболев не мог этого не знать. А после матча продолжал врать еще в своем тг. Показательный штришок к образу.
Соболев, конечно, тот еще кадр, но в динамике, легкое касание бутсой мог и не почувствовать. Или подумать, что газон слегка задел.
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garpyz
И чё? Всё второго сорта.
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Potors
Ответ Гамарджоба Генацвале
Вроде и поле хорошее было, странно.Ладно бы в Воронеже такое произошло. Спартак же супертехничная команда, ей нужно хорошее поле, чтобы забивать голы. Вроде так тут писали после Факела.
Я помню как-то раз другой игрок поскользнулся при гораздо более важном пенальти на стадионе, где Спартак играл до этого. Кажется, этот игрок спустя много лет чуть было в Спартак не перешёл. Тоже в Москве дело было.
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magway7
Настолько очевидное второе касание, что до сих пор не могут определиться когда оно было: до или после удара
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dmank
Ответ adamx
Так мяч как я понял после удара прокатился по бутсе. почему он не in play?
Без макроприближения это выглядело на ТВ-картинке как касание левой без движения мяча, после которого мяч летит над левой с движением, саму левую не касаясь. Но я уже в соседней ветке признал свою неправоту - небольшой сдвиг мяча был в любом случае, так что гол отменен верно. Прошу прощения :)
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Maxim Khrisanfov
Ответ adamx
Так мяч как я понял после удара прокатился по бутсе. почему он не in play?
Левая нога до удара коснулась мяча и немного сдвинула его с точки.
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Maxim Khrisanfov
Ответ КБ Сергей
Ни повторы, ни скриншоты, не дают 100%-ной уверенности, что касание было. Ни игроки Краснодара, ни судья, ничего не заметили. Рассмотрел судья на ВАРе. Ну, нашли повод и воспользовались. Повод отменить гол был? Был. По букве правил, вроде бы всё правильно, а по факту - обыкновенное буквоедство. Жаль, что в таком весёлом матче, такая заноза приключилась. Теперь будут обсуждать только этот момент. А мне понравились спартачи, которые несмотря на очередные эксперименты тренера, бились, старались. Спасибо им за игру.
https://share.icloud.com/photos/0b13yF438tCA-DmgnRiB9yC3A вот видео человек для вас записал из соседней темы
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dmank
Тэкс. Ну, нужно быть справедливым к самому себе, особенно если цитировать правила. Небольшой сдвиг там есть, хотя очень сильно приближать нужно, чтобы увидеть - так что гол отменен верно. В повторах с трансляции этого видно не было.

Прошу прощения, что поднял бучу, ветку с минусами, в которой спорю, конечно, не удалю, в данном случае они по делу. :)
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КБ Сергей
Ответ fil_spb
Ну вранье же. Почему спартаковцы не могут не врать? Даже в таких мелочах, в неважном матче. Мяч в этот момент очевидно двигался, так как сначала состоялся удар правой ногой, потом касание уже летящего мяча левой ноги.
Тут, братец, врёшь уже ты. Даже если касание мяча было (рассмотреть, реально сложно), то движения мяча не было, от слова «вообще». Имел право судья отменить этот гол? Наверное, да. Но не надо ничего придумывать про движение мяча. Обсуждать можно только факт касания. Да и обсуждать смысла нет. Матч уже закончился и результат никто не изменит.
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dmank
Ответ adamx
там ниже еще :-) "Если после выполнения пенальти: • выполняющий удар игрок снова касается мяча до того, как его коснется другой игрок: • назначается свободный удар (или штрафной удар при игре рукой в мяч)"
Все правильно.
Но в оригинале на английском языке (https://downloads.theifab.com/downloads/laws-of-the-game-2023-24?l=en ) не случайно разделены два кейса:
1. "If, before the ball is in play, one of the following occurs:"
2. "If, after the penalty kick has been taken:"

Ты говоришь про второй. Но ball-то не in play. Ball будет in play, если он очевидно движется вперед. The ball is in play when it is kicked and clearly moves - сказано страницей выше. Clearly moves он уже после удара ПРАВОЙ ногой. От касания левой, даже если оно чуть ранее, движения нет. Это не кейс Промеса сколькими-то матчами ранее, там всё было очевидно.

Я понимаю минусы, ребята, но буква есть буква. Придирки работают в обе стороны, для ЭСК, если зачем-то подадут, кейс перспективный :)
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fil_spb
Ответ dmank
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Ну вранье же. Почему спартаковцы не могут не врать? Даже в таких мелочах, в неважном матче. Мяч в этот момент очевидно двигался, так как сначала состоялся удар правой ногой, потом касание уже летящего мяча левой ноги.
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adamx
Ответ dmank
Комментарий скрыт
там ниже еще :-)
"Если после выполнения пенальти:
• выполняющий удар игрок снова касается мяча до того, как его коснется
другой игрок:
• назначается свободный удар (или штрафной удар при игре рукой в мяч)"
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