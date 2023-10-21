«Можно ногу пополам сломать». Дикий фол Маркова из «Факела» – и это не удаление 🤯

Карасев увидел только желтую.

«Факел» на 90+2 вырвал 2:1 у «Оренбурга» на выезде. Но этого могло не случиться, если бы в конце первого тайма арбитр Сергей Карасев не простил воронежцев после грубейшего фола.

Форвард «Факела» Евгений Марков вогнал шипы в ногу Сесару Флорентину.

Обратите внимание, где находится мяч. Попытка сыграть в него даже не просматривается.

На видео все выглядит еще страшнее.

Но арбитр Сергей Карасев решил, что это желтая карточка. Судья на ВАР Артур Федоров тоже не увидел криминала.

А вот тренерский штаб «Факела» сразу все понял: в перерыве Маркова заменили – видимо, чтобы не давать судьям повода исправиться.

Бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев уверен в удалении: «Аж поплохело. Интересно, почему Федоров не позвал. Настолько высоко поднята планка? По мне, красная. Там и колено может выйти. Критерии за КК: шипы, шипы выше голеностопа, нога на слом, опорная нога, никакой попытки сыграть этой ногой в мяч».

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов тоже не понимает решения Карасева: «Сергей Геннадьевич, только желтая? Можно было ногу пополам сломать».

К счастью для Флорентина все закончилось благополучно – он доиграл матч до конца.

● По данным Opta Sports, «Оренбург» установил клубный рекорд по владению мячом в игре РПЛ (72%) и пятый результат в истории клуба по ударам за матч (24). Но это не помешало «Факелу» вырвать победу – и впервые в истории набрать очки в трех выездных играх подряд.

● После 12 матчей команды делят соседние строчки: «Факел» с 12 очками – 12-й, а «Оренбург» с 11 баллами – 13-й.