«Можно ногу пополам сломать». Дикий фол Маркова из «Факела» – и это не удаление 🤯
Карасев увидел только желтую.
«Факел» на 90+2 вырвал 2:1 у «Оренбурга» на выезде. Но этого могло не случиться, если бы в конце первого тайма арбитр Сергей Карасев не простил воронежцев после грубейшего фола.
Форвард «Факела» Евгений Марков вогнал шипы в ногу Сесару Флорентину.
Обратите внимание, где находится мяч. Попытка сыграть в него даже не просматривается.
На видео все выглядит еще страшнее.
Но арбитр Сергей Карасев решил, что это желтая карточка. Судья на ВАР Артур Федоров тоже не увидел криминала.
А вот тренерский штаб «Факела» сразу все понял: в перерыве Маркова заменили – видимо, чтобы не давать судьям повода исправиться.
Бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев уверен в удалении: «Аж поплохело. Интересно, почему Федоров не позвал. Настолько высоко поднята планка? По мне, красная. Там и колено может выйти. Критерии за КК: шипы, шипы выше голеностопа, нога на слом, опорная нога, никакой попытки сыграть этой ногой в мяч».
Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов тоже не понимает решения Карасева: «Сергей Геннадьевич, только желтая? Можно было ногу пополам сломать».
К счастью для Флорентина все закончилось благополучно – он доиграл матч до конца.
● По данным Opta Sports, «Оренбург» установил клубный рекорд по владению мячом в игре РПЛ (72%) и пятый результат в истории клуба по ударам за матч (24). Но это не помешало «Факелу» вырвать победу – и впервые в истории набрать очки в трех выездных играх подряд.
● После 12 матчей команды делят соседние строчки: «Факел» с 12 очками – 12-й, а «Оренбург» с 11 баллами – 13-й.
- Дата проведения
- 21 октября, 12.00, «Газовик»
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Оренбург –
Сысуев, Гойкович, Перес, Адамов, Сидоров, Вера, Башич (Обухов, 57), Флорентин, Марин (Гюрлюк, 73), Мансилья, Воробьев (Оганесян, 85).
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Факел –
Беленов, Брызгалов, Магаль (Селе, 63), Мастерной, Божин, Альшин (Кудряшов, 73), Черов, Якимов (Суслов, 90), Квеквескири, Марков (Моцпан, 46), Аппаев (Максимов, 63).
Недавно один идиот в Сити также фолил в дерби. Жёлтая. 🤡