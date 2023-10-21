ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

«Можно ногу пополам сломать». Дикий фол Маркова из «Факела» – и это не удаление 🤯

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Факел Факел
Оренбург Оренбург
судьи судьи
Евгений Марков Евгений Марков
Сесар Флорентин Сесар Флорентин
Сергей Карасев Сергей Карасев
Футбол Футбол

Карасев увидел только желтую.

«Факел» на 90+2 вырвал 2:1 у «Оренбурга» на выезде. Но этого могло не случиться, если бы в конце первого тайма арбитр Сергей Карасев не простил воронежцев после грубейшего фола.

Форвард «Факела» Евгений Марков вогнал шипы в ногу Сесару Флорентину.

Обратите внимание, где находится мяч. Попытка сыграть в него даже не просматривается.

На видео все выглядит еще страшнее.

 

Но арбитр Сергей Карасев решил, что это желтая карточка. Судья на ВАР Артур Федоров тоже не увидел криминала.

А вот тренерский штаб «Факела» сразу все понял: в перерыве Маркова заменили – видимо, чтобы не давать судьям повода исправиться.

Бывший арбитр и автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев уверен в удалении: «Аж поплохело. Интересно, почему Федоров не позвал. Настолько высоко поднята планка? По мне, красная. Там и колено может выйти. Критерии за КК: шипы, шипы выше голеностопа, нога на слом, опорная нога, никакой попытки сыграть этой ногой в мяч».

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов тоже не понимает решения Карасева: «Сергей Геннадьевич, только желтая? Можно было ногу пополам сломать».

К счастью для Флорентина все закончилось благополучно – он доиграл матч до конца.

● По данным Opta Sports, «Оренбург» установил клубный рекорд по владению мячом в игре РПЛ (72%) и пятый результат в истории клуба по ударам за матч (24). Но это не помешало «Факелу» вырвать победу – и впервые в истории набрать очки в трех выездных играх подряд.

● После 12 матчей команды делят соседние строчки: «Факел» с 12 очками – 12-й, а «Оренбург» с 11 баллами – 13-й.

Оренбург – Факел 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
21 октября, 12.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 35 Альшин, 1:1 – 76 Воробьев, 1:2 – 90 Моцпан.
ОренбургСысуев, Гойкович, Перес, Адамов, Сидоров, Вера, Башич (Обухов, 57), Флорентин, Марин (Гюрлюк, 73), Мансилья, Воробьев (Оганесян, 85).
ФакелБеленов, Брызгалов, Магаль (Селе, 63), Мастерной, Божин, Альшин (Кудряшов, 73), Черов, Якимов (Суслов, 90), Квеквескири, Марков (Моцпан, 46), Аппаев (Максимов, 63).
Предупреждения:
Башич (17), Гойкович (33), Марков (45), Мансилья (63), Мастерной (74), Сысуев (90).

Карасев на матче Роналду – реально благодаря новому договору между РФС и саудовцами

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Pepel
Не только красная, но дисква продолжительная.
+61
-1
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ Oleg Pepel
Не только красная, но дисква продолжительная.
И не только Маркова, но и Карасёва!
+54
-1
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EminenceGrise
За такую "работу" надо выгонять из профессии и Карасева и судей на ВАР. Потому что тут либо очевидная некомпетентность либо коррупция.
+47
-1
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Pepel
Ответ Саша Пушкин
И не только Маркова, но и Карасёва!
И типа на ВАРе.
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мельников Михаил
На стоп-кадре отчетливо видно нарушение на красную.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Novak
Это не просто красная должна быть, но и дисквалификация на пару матчей дополнительно. Так можно сопернику ногу сломать, что тому и карьеру завершить придётся.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vanpadovan
Дисквалификацию продолжительную нужно дать арбитру на ВАР, который видел данный момент с нескольких ракурсов и не увидел там ошибки главного арбитра. Это либо халатность, либо тотальная некомпетентность, либо предвзятость в отношении одной из команд. Здесь не может быть никаких оправданий. Оправдания могут быть у игрока - не было злого умысла, хотел сыграть в мяч, но не получилось, у главного судьи, который не смог конкретно разобрать момент в динамике, но не у судьи на ВАР.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dremka
поддерживаю! чистая красная!!!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
В очередной раз Карасев показал, насколько он хреновый судейка)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
akaAzazello
Ответ Мельников Михаил
На стоп-кадре отчетливо видно нарушение на красную.
На видео всё ещё хуже выглядит ведь - ну и отсутствие попытки сыграть в мячь :(
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ten Hag
Красная
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pichot
Ответ ЗЕНИТ65
И куда же ваши глазыньки деваются, когда за такие же нарушения против игроков Зенита судьи даже карточек не показывают и нарушений не видят?
ПРИПЛЕТАЮ ЗЕНИТ)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спонсор из Скандинавии
Ответ Novak
Это не просто красная должна быть, но и дисквалификация на пару матчей дополнительно. Так можно сопернику ногу сломать, что тому и карьеру завершить придётся.
фиг с ним Карасевым, может не увидел момент в прямую. но как вар это пропустил? ребята, скажите, а вар может тут вмешиваться или это, как обычно, не прописано в регламенте?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег_Пенза
Да уж, подмочил Карасев свою репутацию! Чистейшая красная!!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kutavlik
Карасев уже давно потерял свою квалификацию... Будем смотреть, как на это отреагируют его начальники и КДК...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Ответ Мельников Михаил
На стоп-кадре отчетливо видно нарушение на красную.
На бордовую.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Don Merzavez
Краснее некуда. И то, что Бородюк начал жопой вилять при комментарии его ни разу не красит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
technic
Я родом из Воронежа и это точно красная
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cearvm
Прямая нога, шипы в ногу - очевидная красная и ошибка VAR.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
akaAzazello
Капитану Реала Мадрида Начо за чуть менее грубое нарушение (движение в голень похожее - но нога соперника не была на земле) вкатали сразу красную и дисквалификацию на 3 матча (уменьшили до 2х - т.к. к счастью травму не нанёс, а только повреждение). Начо извинился лично, тренер и презиздент клуба тоже позвонили игроку и извинились. А тут только жёлтая?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
poolshh
Как будто судьям кто то дал установку сохранять типа «интригу» в чемпионате. И в замыкающей группе тоже.)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Аксанов
Макарова уже не первый раз прощают. Грубый футболист.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
чакСЕВЕРНАЯкореа
Опять двадцать пять.Вернее,опять 12 арбитров заснули,ну или переели.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Ответ Мельников Михаил
На стоп-кадре отчетливо видно нарушение на красную.
Никогда не определяй тяжесть фола по стопкадру.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ParvizLNDRreal
Это дикость полнейшая. Там и без Вар, понятно что красная
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антуан
Ответ a2wai
В очередной раз Карасев показал, насколько он хреновый судейка)
Да никто и не сомневался в этом. Типа лучший наш судья, но кроме гонора там ничего нет. 0 мастерства.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ditgvc
У карасей со зрением плоховато. В основном они реагируют на запах, звук и боковой линией. Звука (он же хруст) не было, запаха (крови) не было, боковая линия (наушники) молчала. Так что не пойман, не надо его на сковородку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vals
Равняются на лучших. 😂

Недавно один идиот в Сити также фолил в дерби. Жёлтая. 🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zubi
Ответ EminenceGrise
За такую "работу" надо выгонять из профессии и Карасева и судей на ВАР. Потому что тут либо очевидная некомпетентность либо коррупция.
А как именно к этому эпизоду может быть причастна коррупция??Марков ему бабки в карман положил,где желтые карточки лежат
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рустам Ахметдинов
Ответ ЗЕНИТ65
И куда же ваши глазыньки деваются, когда за такие же нарушения против игроков Зенита судьи даже карточек не показывают и нарушений не видят?
сделайте пост, смотрел топ матчи прошлых чемпионатов, видел только как откровенно хамское поведение Барриоса, и особенно Клаудиньо прощается из раза в раз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sedlacek
Ответ Гаврила Ардалионович
Формально - да, красную за такое дают, но далеко не всегда. Очень много моментов в европейском футболе, когда за такие нарушения давали жёлтую.
Марков пытался закрыть мяч, когда ставишь ногу впереди мяча, отрезая при этом путь соперника к нему, но то, что он сделал в итоге – это чистая красная без каких-либо сомнений. Когда удар приходится в ту зону, куда он пришёлся, решающее значение имеет сила, с которой этот удар нанесён. Это был не едва заметный тычок, а по сути амплитудный прыжок в ногу очень приличной силы – поэтому это красная и Маркова ждёт практически неизбежная дисквалификация от СК
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий