Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱
Все еще не проигрываем после бана.
Сборная России в самом конце спаслась с Кенией – 2:2. Курьезные голы и ошибки превратились в главную особенность матча.
Все голы в первом тайме – курьезные
Россияне вышли вперед уже на 8-й минуте: Максим Мухин перехватил безалаберный пас Энтони Акуму, отдал Соболеву в штрафную – и Александр покатил мимо голкипера.
До этого Соболев забивал за Россию в сентябре 2022-го – Кыргызстану (2:1). В четырех следующих матчах голов не было.
Правда, уже на 15-й кенийцы сравняли – тоже после ошибки. Дмитрий Баринов под давлением подарил мяч Майклу Олунге – форвард не пробил дебютировавшего за сборную Илью Помазуна, но Акуму с подбора забил в пустые. Исправился за ошибку.
На этом парад курьезных голов не закончился – Кения забила второй после неудачного выноса головой от Георгия Джикии.
Отскоком воспользовался фланговый нападающий Масуд Чока: у него был офсайд, но вмешался капитан сборной России.
Чока отпраздновал в стиле Криштиану Роналду – тоже играет в Саудовской Аравии, только за «Аль Джабалайн» из второго дивизиона.
Во втором тайме привозы прекратились, но сборная все-таки сравняла на 89-й усилиями Ивана Облякова – 2:2 с бодрой концовкой.
«Начали первые минуты хорошо: все получалось, забили. Необязательный первый мяч пропустили, может, звучит как оправдание. Во втором тайме попытались переломить ход встречи, но включились только в конце. Счет по игре», – сказал после матча Валерий Карпин.
Россия все еще не проигрывает после бана – но ничьих больше, чем побед
Если не учитывать матчи молодежного состава против Египта, наша основная команда после отстранения еще не проигрывала.
Несколько важных деталей.
● Сборная играет не очень результативно: шесть из восьми матчей – низовые. Зато в сегодняшнем забили аж два.
● Россияне впервые после бана пропустили два мяча. В прошлых встречах позволяли забить максимум раз.
● В восьми играх Россия отличилась – убереглись только Таджикистан и Узбекистан. Но только в двух матчах забивала больше гола – Кыргызстану и Ираку.
Матч сборной прошел в отеле! Это как?
Фото: РИА Новости/Михаил Шапаев
Если хотите нормального отношения, мотивации, горящих глаз от футболистов, то позвоните или напишите одному человеку. Пусть закончит там свою историческую реконструкцию. Может года через два нас разбанят.
А пока едим кал большими ложками. Че еще делать то.
Как же много потерял мир...