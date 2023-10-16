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Россия-2023
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Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱

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Все еще не проигрываем после бана.

Сборная России в самом конце спаслась с Кенией – 2:2. Курьезные голы и ошибки превратились в главную особенность матча.

Все голы в первом тайме – курьезные

Россияне вышли вперед уже на 8-й минуте: Максим Мухин перехватил безалаберный пас Энтони Акуму, отдал Соболеву в штрафную – и Александр покатил мимо голкипера.

До этого Соболев забивал за Россию в сентябре 2022-го – Кыргызстану (2:1). В четырех следующих матчах голов не было.

Правда, уже на 15-й кенийцы сравняли – тоже после ошибки. Дмитрий Баринов под давлением подарил мяч Майклу Олунге – форвард не пробил дебютировавшего за сборную Илью Помазуна, но Акуму с подбора забил в пустые. Исправился за ошибку.

На этом парад курьезных голов не закончился – Кения забила второй после неудачного выноса головой от Георгия Джикии.

Отскоком воспользовался фланговый нападающий Масуд Чока: у него был офсайд, но вмешался капитан сборной России.

Чока отпраздновал в стиле Криштиану Роналду – тоже играет в Саудовской Аравии, только за «Аль Джабалайн» из второго дивизиона.

Во втором тайме привозы прекратились, но сборная все-таки сравняла на 89-й усилиями Ивана Облякова – 2:2 с бодрой концовкой.

«Начали первые минуты хорошо: все получалось, забили. Необязательный первый мяч пропустили, может, звучит как оправдание. Во втором тайме попытались переломить ход встречи, но включились только в конце. Счет по игре», – сказал после матча Валерий Карпин.

Россия все еще не проигрывает после бана – но ничьих больше, чем побед

Если не учитывать матчи молодежного состава против Египта, наша основная команда после отстранения еще не проигрывала.

Несколько важных деталей.

● Сборная играет не очень результативно: шесть из восьми матчей – низовые. Зато в сегодняшнем забили аж два.

● Россияне впервые после бана пропустили два мяча. В прошлых встречах позволяли забить максимум раз.

● В восьми играх Россия отличилась – убереглись только Таджикистан и Узбекистан. Но только в двух матчах забивала больше гола – Кыргызстану и Ираку.

Матч сборной прошел в отеле! Это как?

Фото: РИА Новости/Михаил Шапаев

64 комментария

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Stepan32R
Уже 8 матчей без поражений, кто же теперь остановит этих кудесников мяча? Бангладеш? Эритрея? А может быть сама великая сборная Папуа-Новой Гвинеи?
+93
-8
+85
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Atsuktuvas
Эта серия без поражений прямо просится в ролик "Санкции делают нас сильнее".
+53
-7
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Леха Нету
теперь все поняли, почему Джикия лавку протирает
+30
-2
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MrWillSee
Ответ Stepan32R
Уже 8 матчей без поражений, кто же теперь остановит этих кудесников мяча? Бангладеш? Эритрея? А может быть сама великая сборная Папуа-Новой Гвинеи?
Нет, только двое могут: Тринидат и Тобаго! Так сказать два на одного!
+28
-2
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чакСЕВЕРНАЯкореа
Ладно, мисс Тренер,с тобой давно все известно.Но скажи нам,гений интенсивности и вечных отмазок- что делают все десять (кроме врачей) твои дармоеды,типа Онопко и ,особенное,Писарев в сборной великой страны? Что их интересует кроме антальских пляжей и прекрасных суточных командировочных??? Ась,величайший из величайших???
+19
-6
+13
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interested
Нужен взрослый человек у руля сборной.
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4k4mvz7nyh
Что все хотят от сборной? Это просто тренировка, я бы даже по телевизору ее не показывал.

Если хотите нормального отношения, мотивации, горящих глаз от футболистов, то позвоните или напишите одному человеку. Пусть закончит там свою историческую реконструкцию. Может года через два нас разбанят.

А пока едим кал большими ложками. Че еще делать то.
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Артем Солноки
Ответ Alex Metallov
А кто-нибудь уже выкатывал пост о том, где играют Кенийские футболисты. Интересно узнать.
Реймс, Аик, Арарат-Армения, Ольборг, капитан играет в Аль-Духаиле с Коутиньо, остальные в клубах чуть послабее, но тоже немало где, от самой Кении и ЮАР до Эксетера (третья лига Англии)
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Геннадий Тёкин
Кто то скажет мне, а зачем нам нужна такая сборная?((
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№7
лучше вообще не играть , чем играть так.
+11
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Максим Столбов
Ответ MrWillSee
Нет, только двое могут: Тринидат и Тобаго! Так сказать два на одного!
Сент-Китс и Невис, Сан-Томе и Принсипи вдогонку
+9
-2
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Alex Metallov
А кто-нибудь уже выкатывал пост о том, где играют Кенийские футболисты. Интересно узнать.
+8
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vitygan
Уровень Сборной опустили ниже плинтуса, это и игра, и стадион, и болельщики, и соперник, который играет даже без фамилий на майках.
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Егор Беликов
Ответ Геннадий Тёкин
Кто то скажет мне, а зачем нам нужна такая сборная?((
Кто-то скажет мне, зачем нам нужны такие глубокомысленные комментарии?
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dafaka13
Джикия там ещё пару моментов создал, лучший по креативу в составе обеих команд
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Равиль Аглиуллов
Вот вам и ответ, почему Абаскаль не ставит Джикию
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Несусветный Папаша
еще недавно Россия в упорной борьбе уступала Хорватии, а сейчас спасает ничью со 109й сборной в мире. у меня все.всем спасибо.
+4
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.ru
ну прямо как бразильцы... мы забьём сколько сможем, нам сколько захотят
+3
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RiKo
Мне больше нравится, что они постоянно говорят про то, что мир еще пожалеет об их отстранении! Какой-нибудь Соболев высерает, что были бы российские клубы в еврокубках они бы там сейчас навели шороху... Врезультате сборные, которые мы должны сметать со своего пути, дают нам просраться. А тренер, который должен по сути тренировать, больше готовится к интервью чем к матчам. Я уж не буду говорить про то как Акрон в прошлом сезоне вынес в кубке Динамо, Локо и Спартак, хотя сам боролся за выживание в ФНЛ. Страшно представить чтобы было с этими клубами попади они в лигу конференции.

Как же много потерял мир...
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Дмитрий Агалаков
Две голевые ошибки наших - это, конечно, ужасно. Но ещё хуже - это полнейшая импотенция в созидании и отсутствие должного настроя. Играя за сборную, должно быть желание, если уж не обыграть соперника любой ценой, то хотя бы не опозориться. Равнодушие, вернее пофигизм, недопустим.
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sokolov_pa
Такой футбол нам не нужен
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CJ7
У кого-то остались вопросы почему Джикия не играет?
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Aleksandr Alferov
Там где Джикия- голы обеспечены
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Zver
блин спортс даже здесь вы не можете залить видео? это же сборная? видео в открытом доступе!
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Честный контроль
После таких матчей с грустью понимаешь, что мое утверждение "Валера-физрук" все актуальнее и актуальнее! Нашей сборной тренера бы какого-нибудь, глядишь и заиграют ребята поинтересней. Пока же во времена безтренерья грустно смотреть на это. Ни мысли, ни тактики, ни-че-го!
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