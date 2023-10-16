Сборная едва спаслась с Кенией. Но два таких пропущенных – ужас 😱

Все еще не проигрываем после бана.

Сборная России в самом конце спаслась с Кенией – 2:2. Курьезные голы и ошибки превратились в главную особенность матча.

Все голы в первом тайме – курьезные

Россияне вышли вперед уже на 8-й минуте: Максим Мухин перехватил безалаберный пас Энтони Акуму, отдал Соболеву в штрафную – и Александр покатил мимо голкипера.

До этого Соболев забивал за Россию в сентябре 2022-го – Кыргызстану (2:1). В четырех следующих матчах голов не было.

Правда, уже на 15-й кенийцы сравняли – тоже после ошибки. Дмитрий Баринов под давлением подарил мяч Майклу Олунге – форвард не пробил дебютировавшего за сборную Илью Помазуна, но Акуму с подбора забил в пустые. Исправился за ошибку.

На этом парад курьезных голов не закончился – Кения забила второй после неудачного выноса головой от Георгия Джикии.

Отскоком воспользовался фланговый нападающий Масуд Чока: у него был офсайд, но вмешался капитан сборной России.

Чока отпраздновал в стиле Криштиану Роналду – тоже играет в Саудовской Аравии, только за «Аль Джабалайн» из второго дивизиона.

Во втором тайме привозы прекратились, но сборная все-таки сравняла на 89-й усилиями Ивана Облякова – 2:2 с бодрой концовкой.

«Начали первые минуты хорошо: все получалось, забили. Необязательный первый мяч пропустили, может, звучит как оправдание. Во втором тайме попытались переломить ход встречи, но включились только в конце. Счет по игре», – сказал после матча Валерий Карпин.

Россия все еще не проигрывает после бана – но ничьих больше, чем побед

Если не учитывать матчи молодежного состава против Египта, наша основная команда после отстранения еще не проигрывала.

Несколько важных деталей.

● Сборная играет не очень результативно: шесть из восьми матчей – низовые. Зато в сегодняшнем забили аж два.

● Россияне впервые после бана пропустили два мяча. В прошлых встречах позволяли забить максимум раз.

● В восьми играх Россия отличилась – убереглись только Таджикистан и Узбекистан. Но только в двух матчах забивала больше гола – Кыргызстану и Ираку.

Матч сборной прошел в отеле! Это как?

Фото: РИА Новости/Михаил Шапаев