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Россия задушила Камерун: Сафонов тащил, Чалов забил первый гол за сборную, после отстранения не проигрываем

Сборная России по футболу Сборная России по футболу
сборная Камеруна по футболу сборная Камеруна по футболу
Матвей Сафонов Матвей Сафонов
Федор Чалов Федор Чалов
Венсан Абубакар Венсан Абубакар
Бриан Мбемо Бриан Мбемо
Футбол Футбол

Сборная России победила команду Камеруна 1:0, единственный гол на счету Федора Чалова в первом тайме.

Главное о матче.

Россия пару раз забила из офсайда, Сафонов спокойно справлялся с выходами один на один

Это всего вторая домашняя игра после отстранения (первым был матч против Ирака в Санкт-Петербурге) и первая – в Москве.

По сравнению с прошлым матчем против Катара Валерий Карпин сделал восемь изменений в стартовом составе – остались только Матвей Сафонов, Сергей Волков и Дмитрий Баринов.

В защите к Волкову добавились Сильянов, Солдатенков и Осипенко, а в полузащите к Баринову – Кузяев и Глебов. В атаке – трио из московских клубов: Пиняев и Обляков по краям, Чалов – в центре.

Все три атакующих игрока из старта отметились классными моментами: Обляков в первом тайме пробил в штангу, Пиняев после перерыва грохнул так, что мяч от перекладины отлетел в землю и затем в штангу. Зато Чалов забил.

Форвард ЦСКА пробил головой, но голкипер Фабрис Ондоа вытащил мяч. На добивании Чалов был первым – и забил.

Это первый гол Чалова в шестом матче за сборную. В 2019 году он дважды выходил в квалификации к Евро против Бельгии и Казахстана, а затем четырежды играл в товарищеских играх против Молдовы, Таджикистана, Катара и Камеруна.

Камерун тоже создавал моменты, а Сафонов их гасил. Вратарь сборной России отразил опасные удары Абубакара и Мбемо. Мбемо так вовсе дважды выходил один на один, но оба раза Сафонов четко справился. Был еще один момент, когда Глебов прямо в своей штрафной выложил мяч сопернику, но тот прострелил прямо в руки Сафонову.

А сборная России забивала еще дважды. Но в первом эпизоде в офсайде оказался вышедший на замену Соболев, а во втором выход один на один реализовал оказавшийся чуть-чуть вне игры Мухин.

Вместо 3:0 осталось 1:0, но Россия довела матч до победы. У Камеруна помимо Абубакара и Мбемо 76 минут сыграл динамовец Нгамале, а заметные игроки Онана, Токо Экамби и Н’Жи весь матч смотрели со скамейки.

Россия не проигрывает после отстранения (хотя есть нюанс). Ничьих больше, чем побед

Если не считать матчи резервного состава (там играла молодежь) против Египта, пока наша основная сборная после отстранения не проигрывает по итогам семи матчей.

Еще несколько цифр:

● Очередной низовой матч при Карпине: уже седьмой из девяти за два последних года. А всего под его руководством – 12 из 16, в которых забито не больше двух голов.

● За девять матчей после отстранения Россия только однажды пропустила в первом тайме – от египтян, когда играл молодежный состав. И сегодня отыграла всухую полностью – в четвертый раз с начала 2022 года.

● В семи играх Россия отличилась – убереглись только Таджикистан и Узбекистан. Но только в двух матчах забивала больше гола – Кыргызстану и Ираку.

Дальше – Кения, матч будет 16 октября в 19:00 по московскому времени.

Россия – Камерун 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
12 октября, 19.00, «ВТБ Арена»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 40 Чалов.
РоссияСафонов, Волков (Харин, 84), Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Кузяев (Фомин, 83), Баринов (Миранчук, 65), Глебов, Обляков (Миранчук, 65), Пиняев (Мухин, 76), Чалов (Соболев, 46).
КамерунОндоа, Кастеллетто (Мбайзо, 86), Мукуди, Гонсалес, Толо, Нтчам (Эллиотт, 86), Кунде, Ондуа, Мбемо (Нгом-Мбекели, 75), Нгамале (Магри, 67), Абубакар (Йонгва, 76).

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

10 комментариев

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Andrey A
Автор конечно очень патриотичен, сейчас это модно, молодец, но видимо другой матч смотрел!
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Severfan
порадуемся первому голу Феди Чалова за сборную! умница!
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Мерседес-Бендзь
Товарищ автор, вы точно смотрели матч? Я с болью в глазах посмотрел первый тайм и ушёл. Какие-то обрезы в центре, стоят спиной к чужим воротам, разыгрывают пешком от своего вратаря, передачи в никуда...
+4
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Streetbor
Ригоберг не выпустил Онана, зато Валера своего поставил. Эти выходы через вратаря что-то с чем-то, что ни пас то попытка подставить какого-нибудь из игроков. Сафонов играющий руками мне больше нравится, чем ногами.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Severfan
порадуемся первому голу Феди Чалова за сборную! умница!
Чалов очень сильно прибавил.Как-будто даже мышечную массу набрал неплохую. А пас пяткой в матче с Локо до сих пор перед глазами. Один из лучших моментов всего чемпионата.
+1
0
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Severfan
Ответ Гамарджоба Генацвале
Чалов очень сильно прибавил.Как-будто даже мышечную массу набрал неплохую. А пас пяткой в матче с Локо до сих пор перед глазами. Один из лучших моментов всего чемпионата.
и очень сильно улучшил игру головой) лень считать, но я думаю статистики найдутся, кто посчитает
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Антон Савельев
Ответ igls54
Не ясно, кто наш главный конкурент в борьбе за выход на Евро-24
В следующем матче он, этот был разминочный. В турции будет битва!
0
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