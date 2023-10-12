Россия все еще в топ-40 рейтинга ФИФА – выше Камеруна, Турции, Норвегии. Как это возможно?

Осторожно, математика.

Сборная России – на 39-м месте рейтинга ФИФА. Это удивляет, правда?

Команда больше полутора лет отстранена, играет только товарищеские матчи с не самыми сильными соперниками, но почти не падает.

Где сейчас Россия и как менялся рейтинг?

Нынешняя система подсчета действует с 2018-го, очки сборным плюсуются или вычитаются после каждого матча.

Вот нынешний топ, последнее обновление вышло 21 сентября.

В первой десятке сюрпризов, по сути, нет.

Действующий чемпион мира на первом месте – логично.

Интереснее ниже, ближе к зоне сборной России. Например, ниже идут Нигерия, Камерун, Турция, Норвегия, еще дальше будут Канада, Коста-Рика, Словакия и другие заметные команды.

При этом позиция России по ходу отстранения меняется несильно: потеряли только четыре позиции за эти полтора года, а в прошлом октябре вообще поднимались выше.

Ключевые обстоятельства, которые влияли на позицию России:

● Июнь-2022: сборная внезапно вернулась на 35-е место без матчей. Ниже опустился Египет, который проиграл Сенегалу стык за ЧМ-2022, ему очки минусовали.

● Октябрь: выход на 33-е место, получили 2,69 очка, в сентябре победили Кыргызстан. Обогнали Австрию с Чехией.

● Декабрь: -4,85 балла и откат на 37-ю строчку. В ноябре были нулевые ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном.

● Апрель-2023: +4,27 балла и та же позиция. Бонусы за победу над Ираком и ничью с Ираном.

В службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» сообщили: «В зачет рейтинга ФИФА шли все товарищеские матчи сборной за этот период, кроме игр с Кыргызстаном, Египтом и Катаром».

Но тогда откуда в октябре 2022-го у России +2,69 очка, если сентябрьская игра с Кыргызстаном не учтена?

Теперь математика. Как вообще рассчитывают эти рейтинги?

Новая система подсчета действует с осени 2018-го, ее ввели сразу после чемпионата мира в России.

Осторожно, формула:

P = Pbefore + I * (W – We)

Разберемся, это на самом деле не так трудно.

P – новое количество очков, итог для рейтинга.

Pbefore – количество очков перед матчем

I – коэффициент матча (например, 5 для товарищеских матчей вне окон ФИФА, 10 – за товарищеский матч в окно, 15 – за группу Лиги наций и так далее)

W – исход матча (1 – победа, 0,5 – ничья, 0 – поражение),

We – ожидаемый исход матча.

Отдельно вычисляют ожидаемый исход: We = 1 / (10^(-dr / 600) + 1), где dr – разница в рейтинге играющих команд, то есть очки в рейтинге одной команды минус очки рейтинга другой команды.

По сути, таким образом выясняют, как команды должны бы сыграть, исходя из позиций в рейтинге, чтобы сравнить потом, насколько результат соответствовал ожиданиям. Логично, что для сильной сборной победа над слабой – не такой большой буст, а если андердог обыгрывает фаворита, это сильнее влияет на рейтинг.

Считаем на примере сборной России. Сколько принесла бы ничья с Катаром, а что может дать победа над Камеруном?

Матч России с Катаром не пошел в зачет, но на его примере как раз удобно рассчитать, как изменился бы рейтинг после ничьей 1:1.

Сначала нужна вторая формула с вычислением ожидаемого исхода матча. У России 1495,53 балла, у Катара – 1395,57 (61-е место).

We = 1/(10^(-(1495,53-1395,57)/600) + 1) = 0,5947

Теперь у нас есть все данные для главной формулы. Очки перед матчем – 1495,53, коэффициент матча – 10, исход – 0,5.

P = 1495,53 + 10*(0,5 – 0,5947) = 1494,583

То есть у России стало бы на 1 балл меньше – так повлияла бы ничья с соперником, который находится ниже в рейтинге .

Сейчас матч с Камеруном – победа поможет подняться?

Камерунцы на 41-м месте с 1475,6 балла.

We = 1/(10^(-(1495,53-1475,6)/600) + 1) = 0,5191 и P = 1495,53 + 10*(1 – 0,5191) = 1500,339.

Сборная России в случае победы прибавит около пяти баллов – выиграть у равного соперника ценно.

Это будет уровень 37-го места, там сейчас Чехия (1500,44). Но, конечно, смоделировать сейчас все перестановки невозможно: в октябре все сборные проведут по паре матчей.

Второй у сборной России – с Кенией, она 109-я в рейтинге (1184,14 балла), победа мало повлияет на наш рейтинг, а вот ничья/поражение принесут минус.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Алексей Филиппов