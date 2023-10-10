УЕФА вернул бан юношей U-17 спустя две недели. Что об этом известно?

Во вторник на исполкоме УЕФА приняли решение об отмене допуска российских команд U-17 – спустя две недели после разрешения. В УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».

Как развивались события?

В конце сентября УЕФА неожиданно разрешил российским командам U-17 вернуться к международным турнирам – при условии, что они будут играть без гимна, флага и на нейтральной территории.

«Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их глобальное развитие, но и напрямую дискриминируем их. Предоставляя им возможность играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в светлое будущее и поколение, которое, как мы надеемся, станет более способным и ярким», – комментировал решение Чеферин.

Генсек РФС Максим Митрофанов подчеркивал важность решения: «Важно, что такое решение исполком УЕФА принял. Это непростая работа, мы оцениваем такое решение позитивно, это большое достижение, которое свидетельствует о некоем изменении позиции УЕФА».

Сколько стран отказались играть с Россией

Украина, Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Польша, Латвия, Литва и Румыния практически сразу объявили, что будут бойкотировать матчи против России. А Шведский футбольный союз и вовсе заявил, что россиянок не пустят в Швецию на Евро U-17 в 2024 году.

В начале октября Министерство молодежи и спорта Украины обратилось к ФИФА и УЕФА с требованием отменить решение о допуске юниорских сборных России к участию в международных турнирах. Кроме того, Минспорт Украины обратился ко всем ассоциациям, входящим в состав УЕФА, с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей и турниров с участием россиян. А УАФ направила письмо всем 55 европейским федерациям футбола с просьбой бойкотировать матчи против сборных России U-17.

Однако, как сообщил журналист Sky Роб Харрис, в УЕФА считают, что протестующие страны непоследовательны, и указали им на это. Союз сослался на позицию министерства спорта Украины, которое в июле смягчило позицию и фактически отменило запрет на участие украинских спортсменов в большинстве соревнований, где соревнуются россияне в нейтральном статусе.

Что известно о голосовании УЕФА?

В исполнительный комитет УЕФА помимо президента Чеферина входят еще 17 членов (после выхода Тебаса и Рубиалеса стало на два меньше). Сам президент проголосовал за возвращение российских команд U-17 к международным турнирам.

5 вице-президентов УЕФА: 3 против, 2 за

✅ швед Карл-Эрик Нильссон – хотя федерация против: «УЕФА хочет убедиться, правильно ли мы рассмотрели данную ситуацию с точки зрения детей, чтобы исключить риск того, что они несут наказание за акты насилия, совершенные взрослыми. В ходе обсуждений в УЕФА я согласился одобрить решение о начале исследования в отношении вариантов допуска детей из России до международных соревнованиях на основе Конвенции ООН о правах ребенка».

Через 10 дней после решения о допуске россиян Нильссон подал в отставку с поста председателя Шведской спортивной конфедерации (аналога министерства спорта). При этом швед сохранил пост вице-президента УЕФА. Вряд ли швед сильно грустит: в министерстве зарабатывал 6700 евро в месяц, на посту вице-президента – 250 тысяч.

✅ итальянец Габриэле Гравина

❌ поляк Збигнев Бонек

❌ британец Дэвид Гилл

❌ Лора Макаллистер из Уэльса

❔ Арманд Дука – неизвестно. Албанец стал временным вице-президентом УЕФА как раз в конце сентября – можно предположить, что он голосовал как Чеферин.

Как проголосовали остальные члены исполкома УЕФА?

✅ немцы Карл-Хайнц Румменигге и Ханс-Йоахим Ватцке: «Дети – жертвы конфликта, они ни в чем не виноваты и нуждаются в помощи. Они не несут никакой ответственности за этот конфликт и не должны подвергаться дополнительному наказанию».

✅ россиянин Александр Дюков

✅ турок Сервет Ярдымчы

✅ датчанин Йеспер Меллер Кристенсен. Он не объявлял свою позицию публично, но в Дании и медиа, и федерация активно на это намекают. Йеспер же пока ограничивается расплывчатыми формулировками: «Когда станут известны правила турнира, датская федерация обсудит решение о возможных матчах с российскими детьми на национальном уровне».

❌ украинец Андрей Павелко.

❔ Нассер Аль-Хелаифи (представитель ассоциации клубов ECA) – неизвестно;

❔ Леван Кобиашвили (Грузия) – неизвестно;

❔ Джаст Спи (Нидерланды) – неизвестно;

❔ Филиппе Диалло (Франция) – неизвестно;

❔ Петр Фоусек (Чехия) – неизвестно.

Фото: Gettyimages.ru/Jurij Kodrun; rfs.ru