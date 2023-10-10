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УЕФА вернул бан юношей U-17 спустя две недели. Что об этом известно?

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Футбол Футбол

Во вторник на исполкоме УЕФА приняли решение об отмене допуска российских команд U-17 – спустя две недели после разрешения. В УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».

Как развивались события?

В конце сентября УЕФА неожиданно разрешил российским командам U-17 вернуться к международным турнирам – при условии, что они будут играть без гимна, флага и на нейтральной территории. 

«Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их глобальное развитие, но и напрямую дискриминируем их. Предоставляя им возможность играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в светлое будущее и поколение, которое, как мы надеемся, станет более способным и ярким», – комментировал решение Чеферин.

Генсек РФС Максим Митрофанов подчеркивал важность решения: «Важно, что такое решение исполком УЕФА принял. Это непростая работа, мы оцениваем такое решение позитивно, это большое достижение, которое свидетельствует о некоем изменении позиции УЕФА».

Сколько стран отказались играть с Россией

Украина, Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Польша, Латвия, Литва и Румыния практически сразу объявили, что будут бойкотировать матчи против России. А Шведский футбольный союз и вовсе заявил, что россиянок не пустят в Швецию на Евро U-17 в 2024 году. 

В начале октября Министерство молодежи и спорта Украины обратилось к ФИФА и УЕФА с требованием отменить решение о допуске юниорских сборных России к участию в международных турнирах. Кроме того, Минспорт Украины обратился ко всем ассоциациям, входящим в состав УЕФА, с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей и турниров с участием россиян. А УАФ направила письмо всем 55 европейским федерациям футбола с просьбой бойкотировать матчи против сборных России U-17.

Однако, как сообщил журналист Sky Роб Харрис, в УЕФА считают, что протестующие страны непоследовательны, и указали им на это. Союз сослался на позицию министерства спорта Украины, которое в июле смягчило позицию и фактически отменило запрет на участие украинских спортсменов в большинстве соревнований, где соревнуются россияне в нейтральном статусе.

Что известно о голосовании УЕФА?

В исполнительный комитет УЕФА помимо президента Чеферина входят еще 17 членов (после выхода Тебаса и Рубиалеса стало на два меньше). Сам президент проголосовал за возвращение российских команд U-17 к международным турнирам.

5 вице-президентов УЕФА: 3 против, 2 за

✅ швед Карл-Эрик Нильссон – хотя федерация против: «УЕФА хочет убедиться, правильно ли мы рассмотрели данную ситуацию с точки зрения детей, чтобы исключить риск того, что они несут наказание за акты насилия, совершенные взрослыми. В ходе обсуждений в УЕФА я согласился одобрить решение о начале исследования в отношении вариантов допуска детей из России до международных соревнованиях на основе Конвенции ООН о правах ребенка».

Через 10 дней после решения о допуске россиян Нильссон подал в отставку с поста председателя Шведской спортивной конфедерации (аналога министерства спорта). При этом швед сохранил пост вице-президента УЕФА. Вряд ли швед сильно грустит: в министерстве зарабатывал 6700 евро в месяц, на посту вице-президента – 250 тысяч. 

✅ итальянец Габриэле Гравина

❌ поляк Збигнев Бонек

❌ британец Дэвид Гилл

❌ Лора Макаллистер из Уэльса

❔ Арманд Дука – неизвестно. Албанец стал временным вице-президентом УЕФА как раз в конце сентября – можно предположить, что он голосовал как Чеферин. 

Как проголосовали остальные члены исполкома УЕФА?

✅ немцы Карл-Хайнц Румменигге и Ханс-Йоахим Ватцке: «Дети – жертвы конфликта, они ни в чем не виноваты и нуждаются в помощи. Они не несут никакой ответственности за этот конфликт и не должны подвергаться дополнительному наказанию».

✅ россиянин Александр Дюков

✅ турок Сервет Ярдымчы

✅ датчанин Йеспер Меллер Кристенсен. Он не объявлял свою позицию публично, но в Дании и медиа, и федерация активно на это намекают. Йеспер же пока ограничивается расплывчатыми формулировками: «Когда станут известны правила турнира, датская федерация обсудит решение о возможных матчах с российскими детьми на национальном уровне».

❌ украинец Андрей Павелко.

❔ Нассер Аль-Хелаифи (представитель ассоциации клубов ECA) – неизвестно;

❔ Леван Кобиашвили (Грузия) – неизвестно;

❔ Джаст Спи (Нидерланды) – неизвестно;

❔ Филиппе Диалло (Франция) – неизвестно;

❔ Петр Фоусек (Чехия) – неизвестно.

Бойкоты против сборных России U-17: Англия, Украина, Швеция и другие не хотят играть с нами

Фото: Gettyimages.ru/Jurij Kodrun; rfs.ru

38 комментариев

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spartak-v
Галя, у нас отмена!
+27
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fil_spb
"Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их глобальное развитие, но и напрямую дискриминируем их."

Итак, делаем единственный логичный вывод. Отмена решения - прямая дискриминация и лишение фундаментальных прав российских детей. Прекрасное в своей честности признание.

Ну и позволю себе задать все тот же вопрос - что по этому поводу думают местные и не только чудаки ранее рассказывающие о том, что "нет, нет, вы не подумайте, Запад не против русских, он только против Путина"? А то я вчера уже его задавал, но внятных ответов как-то не прозвучало. Может за сутки они все-таки придумали как оправдать данные манёвры?
+32
-14
+18
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Vvild
Ответ Огонь Твоей Души
Сделать чемпионат Англо-саксов + их шестерок. Пусть играют друг с другом, да еще в радужной форме
Ну вот он - называется Чемпионат Европы УЕФА. Будут играть друг с другом, как вы и хотите)
+12
-3
+9
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zenitka
Только полная и беззаговорочная победа в войне снимет с России все баны и дисквалификации и придирки к допингу.По другому,к сожалению,никак
+15
-7
+8
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NikSoderzhitZapreshenni
Ответ Semen6009
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ХАМАС не против евреев, уезжают, живут, работают граждане, это все политические игры, обычным людям все равно
+8
-1
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balander09
Ответ fil_spb
"Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их глобальное развитие, но и напрямую дискриминируем их." Итак, делаем единственный логичный вывод. Отмена решения - прямая дискриминация и лишение фундаментальных прав российских детей. Прекрасное в своей честности признание. Ну и позволю себе задать все тот же вопрос - что по этому поводу думают местные и не только чудаки ранее рассказывающие о том, что "нет, нет, вы не подумайте, Запад не против русских, он только против Путина"? А то я вчера уже его задавал, но внятных ответов как-то не прозвучало. Может за сутки они все-таки придумали как оправдать данные манёвры?
такая же история про таможню ес: там согласно старым новым директивам с российскими номерами нельзя въехать в страны ЕС, а так же ввозить предметы личной гигиены, чемоданы и телефоны ведь это все подходит под категорию импорт. обычным жителям нашей страны въехать в ЕС только голыми нужно. хотя санкции против верхушки РФ, обычные граждане не должны страдать говорили они
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Kinelan_Win
Неофициальная - куча стран против (из них почти 20 только публично), остальные кроме Венгрии промолчали, но скорее всего тоже не в восторге
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Andragon
"Не нашли технического решения" - бред. Технические поражения отказникам оказались совсем нетехничны. Зато красиво нагнуться перед ними - техничнее чем Роналдиньо на пике формы.
+5
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ББ
Ответ killerlook
"А Шведский футбольный союз и вовсе заявил, что россиянок не пустят в Швецию на Евро U-17 в 2024 году." - россиянок?
Ну а кого на женский чемпионат Европы-2024? Парней что-ли?
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Alex1104
Ответ Semen6009
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Ну как сказать. Вот сегодня на фонтанке новость: "Финское правительство хочет облегчить изъятие недвижимости у россиян"
А так - да, политические игры.
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Dmitry__HiLL
Ответ zenitka
Только полная и беззаговорочная победа в войне снимет с России все баны и дисквалификации и придирки к допингу.По другому,к сожалению,никак
Ну или расформирование Украины как вариант. Это по сути снимет точку конфликта, если не будет страны, которая мутит воду.
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fil_spb
Ответ Semen6009
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Ты невнимательно читаешь. Я же написал, что вчера уже задавал этот вопрос. И внятных ответов не было. А вот таких прохладных историй как у тебя, о том что обычным людям ничего не делают, начитался изрядно. Так вот, это неправда. И вот теперь свежий пример этой недели, почему это неправда:

В Австралии забанили детский русский хор на местном фестивале

https://www.adelaidenow.com.au/news/south-australia/russian-cultural-groups-banned-from-sa-multicultural-festival-after-pressure-from-ukrainian-community-groups/news-story/0e4891a1d35078621e4481eebdb85f0d?amp&nk=9afd0aad91d9cce7aaba1d46e6e0c9c2-1696937806

А ведь речь идет даже не о гражданах РФ, а о гражданах Австралии, просто русского происхождения. Они не забыли свои корни, уважают свою культуру и поэтому их выступление запретили. Потому что русские.
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MagicWithoutBorders
Честно говоря, к сожалению, это было ожидаемо, что отменят решение о допуске.
Жаль, что такие качели ударят по психологическому состоянию молодых ребят!
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Олег Ковальчук
Ответ killerlook
"А Шведский футбольный союз и вовсе заявил, что россиянок не пустят в Швецию на Евро U-17 в 2024 году." - россиянок?
россиянок
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Slavnov
беда то какая,как теперь жить....
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Всё знаю
Что ж ты, фраер, сдал назад?
Не по масти я тебе? (с)
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Nik Bley
Хочу дам место хочу не дам, бред какой то
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ДнепрЧемпион1983
Павелка ж вроде в тюрьме сидит? Как он мог голосовать? А румыны с какого такие борзые??
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Вячеслав Тимофеев
Марионетки
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fil_spb
Ответ Полуэктов Пётр
Данные решения направлены на страну, руководителем которой является Путин. Против конкретно "русских" никаких действий не совершается. Если каких-то конкретных граждан страны не устраивают коснувшиеся их действия или санкции против страны в целом, то свои претензии им стоит направить в адрес руководителя данной страны.
Ещё один лжец. Почитай, я там чуть ниже скинул ссылку на австралийскую газету, где пишут о том что граждан Австралии русского происхождения забанили на местном мультикультурном фестивале. Как они вообще смеют уважать и продвигать русскую культуру. Этим гражданам Австралии тоже надо претензии Путину направить? Ну-ну, пиши ещё, Петя, хоть посмеемся.
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JustSayYes
Ой, как неожиданно то, правда?
По хорошему нашей федерации еще на этапе заявлений от этих клоунов необходимо было обозначить позицию, что подачки нам не нужны. Никаких полумер.
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statistic5
аххахах
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