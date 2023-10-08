2:0 теперь самый нелюбимый счет Карпина. Тоже сразу подумали про Капелло?

Казалось бы, при чем тут Черданцев.

Похоже, у Валерия Карпина все меньше восторгов от счета 2:0. В трех последних матчах «Ростов» вел в два мяча, но не выиграли ни в одном.

🟡 «Балтика» – «Ростов»: 0:2 ➡️ 2:2

🟡 «Ростов» – ЦСКА – 2:0 ➡️ 3:3

❌ «Краснодар» – «Ростов» – 0:2 ➡️ 3:2

Телеграм-канал РПЛ сразу отреагировал: «Только Фабио Капелло может понять всю боль ростовских болельщиков 😕»

Историю про 2:0 и Капелло мы слышали от Черданцева. Но в открытых источниках этой фразы тренера не найти

В 2012-м Георгий Черданцев написал для «Чемпионата»: «Капелло – итальянец. А итальянский футбол – это прежде всего рациональность и игра по счету. Именно поэтому, думаю, Капелло говорил, что больше всего не любит, когда его команды выигрывают 2:0 . Непонятно, как играть по такому счету: уходить в оборону глупо, а если лезть вперед, развивать преимущество – можно подарить сопернику шанс на контригру».

А еще о самом нелюбимом счете Капелло знает каждый любитель FIFA – тоже со слов Черданцева.

Правда, обычно об этом говорят только в России. Ни на итальянском, ни на английском нет подтверждений, что это фраза принадлежит Капелло. Возможно, Черданцев услышал ее в личном разговоре с итальянским специалистом.

Откуда вообще стереотип, что 2:0 к перерыву не самый лучший расклад

Это клише популярно во многих странах Европы.

В Чехии его разогнал тренер и телекомментатор Йозеф Чаплар – он говорил, что 2:0 к перерыву могут закончится лишь поражением. Чехи называют это «ловушкой Чаплара».

В Сербии 2:0 не любил тренер и бывший игрок Милан Живадинович. В Польше ассоциация с тренером Чеславом Михневичем, особенно после того, как поляки не удержали 2:0 в матче Лиги наций с Нидерландами. В итоге сыграли вничью, а польские медиа сразу подсветили цитаты главного тренера.

«Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала ЛЧ-2021/22 обыграл «Интер» 2:0. Но Юрген Клопп осторожничал: «Результат 2:0 в футболе отыгрывали чаще всего. Если к перерыву ты ведешь со счетом 2:0 и думаешь, что дело сделано, то уже находишься на неправильном пути».

Гари Линекер засомневался в словах тренера: «Я подозреваю, что статистика не подтвердит это». Он вообще с этим не согласен: «Когда это 2:0 стало опасным счетом? Сейчас это так часто слышно. Хотелось бы знать процент проигранных матчей при таком счете? Подозреваю, что он невысок».

Линекер прав. Шанс поражения при таком преимуществе – меньше 3%

Opta в 2017-м оценила ситуацию в АПЛ. Если команда ведет 2:0, то в 90% случаях она победит. 7,4% – шанс на ничью и только 2,6% – на поражение. Если преимущество в один гол, то вероятность победы на 37,8% ниже, чем в матчах с +2.

Компания Swiss Football Data проанализировала больше двух тысяч матчей чемпионата Швейцарии с сезона-2010/11. Оказалось, что разница в +2 после первого тайма была в 282 матчах – это почти 14% от общей выборки.

Как и ожидалось, счет 2:0 у перерыву значительно увеличивает шанс на победу. В этом случае команда выиграла в больше чем 90% матчах. По сравнению с преимуществом в один мяч вероятность победы увеличилась на 24%.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив; Dmitry Golubovich/Russian Look, IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/