«Черчесов не пойдет на готовое место, где уже есть тренер». Похоже, Титов забыл историю «Спартака»

Возвращаемся в 2007-й.

После поражений «Спартака» 0:4 «Крыльям Советов» и 0:3 «Динамо» в Кубке России очень много разговоров о возможном увольнении Гильермо Абаскаля. Один из главных кандидатов на место испанца – Станислав Черчесов.

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов сомневается в готовности Черчесова принять команду сейчас: «Черчесов в интервью явно дал всем понять, что отдыхает, анализирует и ездит по стране. Еще он никогда не пойдет на готовое место, где есть уже тренер . И это правильно».

Спорный тезис насчет того, что Черчесов не пойдет на место, где уже есть тренер. Кажется, Титов подзабыл детали первого пришествия Черчесова-тренера в «Спартак».

Черчесов приходил в «Спартак» как спортдир, но уже через год стал главным тренером. Есть версия, что подсидел Федотова

Черчесов вернулся из Австрии в «Спартак» в 2006-м – стал спортивным директором. Тогда же главным тренером назначили Владимира Федотова, который уже четыре года работал в штабе и дважды исполнял обязанности главного.

Через год Федотова уволили – к тому моменту «Спартак» шел четвертым и отставал от лидирующего ЦСКА всего на одно очко.

В следующем матче после увольнения Федотова на фанатской трибуне появился баннер со словами «Прости их, Григорьич!..» Любовь Федотова, жена тренера, рассказывала, что муж заплакал, когда баннер показали крупным планом.

После увольнения Федотова Черчесов говорил, что не чувствует вины: «На следующий день общались. Потом – нет. Хотя желание есть. Но должно пройти некоторое время, чтобы эмоции улеглись. Мы с Федотовым работали бок о бок, и ни разу я не слукавил. Мне не в чем себя упрекнуть».

Спустя полтора года Федотов ответил: «Кому он звонил?! У меня телефон остался прежний, спартаковский. Никаких звонков не было. Мне о Черчесове вспоминать вообще не хочется. Ему хотелось побыстрее стать тренером. Вот ситуация: Шавло с Черчесовым приезжали в Тарасовку. Первым делом шли к Берецки (тогда тренер «Спартака» по физподготовке – Sports.ru) – получать информацию. Только после этого спускались ко мне. Вы можете себе представить, что им говорил Берецки? Знаю, что он ходил на меня жаловаться руководству, даже игроков настраивал: «Тренировки не те, тактика не та».

После «Спартака» Федотов недолго проработал спортдиректором «Москвы», а в конце марта 2009-го умер. Вдова тренера считала, что мужа добила тяжелая депрессия после увольнения из «Спартака»:

«Убрал его Черчесов. Володе перекрыли все трансферы, за спиной сидели Черчесов с Шавло, просто не давая работать. Но и с одной молодежью «Спартак» играл! Черчесова привезли тренером, а он был вынужден год ждать.

В какой-то момент Володя собрался уходить сам: «В таких условиях невыносимо!» Тут же ему позвонил Федун, я слышала этот разговор: «Владимир Григорьевич, никто вас не собирается снимать. Не тревожьтесь, вы будете, как Бесков. Долго еще!» А в команде уже шла война за место главного тренера. И вскоре его уволили».

В 2012-м Титов рассказывал, что Федотов верил в заговор: «Он постоянно говорил, что его подсиживают. Но фамилии не называл. Из-за всего этого сильно переживал, нервничал, что его могут убрать в любой момент».

Бывший пресс-атташе «Спартака» Владимир Шевченко в 2020-м признавался, что Федотова изначально рассматривали как временную фигуру.

Работая в «Спартаке», Черчесов отстранял Титова, Калиниченко и Моцарта

Сезон-2007 «Спартак» закончил вторым, отстав от «Зенита» на два очка. До 28-го тура команда Черчесова лидировала по дополнительным показателям, но затем сыграла нулевую ничью с «Сатурном». Та игра запомнилась отсутствием в старте «Спартака» Дмитрия Торбинского, который проводил один из лучших сезонов в карьере. Есть легенда, что Торбинский был исключен из старта из-за опоздания на предматчевую установку, но Черчесов в интервью Sports.ru в 2021-м все опровергал:

«Торбинского не было в стартовом составе на тот матч. Есть опоздание на установку, а есть – на тренировку или теоретическое занятие.

Человек, который не приходит на установку, вообще готовится к игре? Я задал себе этот вопрос, но потом у меня с Торбинским не было проблем, он играл. Я его не отругал, не оштрафовал, но если ты забыл об установке, это кое о чем говорит».

Следующий сезон «Спартак» тоже начал с Черчесовым в качестве главного тренера, но по ходу кампании начались проблемы. В начале июля «Спартак» проиграл два матча подряд – «Тереку» (1:3) и ЦСКА (1:5). После этого Черчесов отправил в дубль капитана команды Егора Титова и вице-капитанов Максима Калиниченко и Моцарта, объяснив решение тем, что футболисты не смогли добиться от команды полной самоотдачи.

Титов позже высказал свою версию произошедшего:

«После апрельского матча с «Динамо» (3:4) поползли слухи, что в «Спартак» хотят вернуть Романцева. Всерьез их я не воспринял, но у одного человечка из команды решил все разузнать. Мы давно знакомы, я считал его старшим товарищем. Хотя говорили, что он сдавал ребят. «Егор, я все выясню».

Но он сразу отправился к Черчесову, чтобы доказать преданность. Самое удивительное, что мне все честно рассказал. «Был у Черчесова, передал наш разговор». Спрашиваю: «Зачем?» – «Ну как, он же главный!».

Потом он сообразил, что поступил по-скотски. Судя по всему этот стукачок так все преподнес, что Черчесов обиделся, потому что отношение ко мне с того дня резко изменилось. Я уже либо не играл, либо выходил на замену во втором тайме.

Обставлен перевод в дубль был некрасиво. Объявили об этом перед тренировкой. Мы с Максом Калиниченко переоделись и пошли к машинам. При последнем разговоре с Черчесовым тот сразу объявил: «Макс, до свидания». Поворачивается ко мне: «А ты, если пожелаешь, оставайся. Я все решил. Хочешь – сиди на лавке. В деньгах не потеряешь. Хочешь – подыщу работу в клубе. Хочешь уйти – я найду тебе команду». Сплошное «я», «я». Он, наверное, думал, что «Спартак» без него не проживет».

Спустя две недели Моцарта вернули в основу, а Титов и Калиниченко больше не сыграли за «Спартак»: Егор перешел в «Химки», а Максим – в «Днепр».

Ровно через месяц после ссылки Титова и Калиниченко в дубль «Спартак» дома влетел киевскому «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов 1:4), и генеральный директор Валерий Карпин объявил об отставке Черчесова.

Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press; РИА Новости/Владимир Федоренко, Антон Денисов