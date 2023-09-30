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Ого, «Зенит» проиграл «Оренбургу». Впервые в истории!

Матиас Перес II Матиас Перес II
Дмитрий Воробьев Дмитрий Воробьев
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Брайан Мансилья Брайан Мансилья
Зенит Зенит
Давид Деограсия
Оренбург Оренбург
Сергей Семак Сергей Семак
Футбол Футбол

Пропустили на второй минуте, но отыгрались.

Вот это начало субботы! «Оренбург» неожиданно победил «Зенит» – впервые в истории. И именно тогда, когда петербуржцам были очень нужны очки. 

А ведь начиналось все с быстрого гола гостей – Мантуан открыл счет уже на второй минуте. Казалось, все пойдет по привычному сценарию.

Но после этого уже в первом тайме «Оренбург» ответил тремя мячами: отличились Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья. Первый гол – навес с фланга.

Второй – подача с углового и скидка на дальнюю. У Переса, кстати, результативные действия три тура подряд – уникальный случай для центрального защитника в РПЛ.

Третий – быстрая атака, завершившаяся ударом из-за штрафной.

«Зенит» много атаковал и часто бил – аж 32 удара. До рекорда среди гостевых команд не хватило еще двух попыток. Да и вообще у петербургского клуба с сезона-2009 было всего два матча, когда ударов было больше.

Почему же не отыгрались? Героический матч провела оборона «Оренбурга» и вратарь Николай Сысуев. 24-летний кипер сделал 13 сэйвов – до рекорда Дениса Попова (вратаря «Ростова» в том самом матче с «Сочи») не хватило двух спасений. 

Благодаря защитникам и вратарю «Оренбурга» во втором тайме голов не случилось, матч закончился со счетом 3:1. Есть первая победа «Оренбурга» над «Зенитом»!

«Оренбург» забил три в первом тайме! Столько «Зенит» не получал с 2007-го

Сложно не вспомнить про популярную теорию, что «Оренбург» – на самом деле фарм-клуб «Зенита». До этого дня теорию можно было подтвердить результатами.

«Оренбург» стал первым с 2007 года клубом, который забил «Зениту» в матче РПЛ три гола в первом тайме. Предыдущим был «Спартак» Владимира Федотова – в Петербурге отличились Титов, Штранцль и Быстров.

И как же хорош Давид Деограсия! Семь матчей у руля «Оренбурга» – 5 побед, 1 ничья и 1 поражение. При этом не проиграл ЦСКА, обыграл «Локомотив» и теперь «Зенит». Команда после провального старта выбралась из зоны переходных матчей (хотя у конкурентов еще игры в запасе).

Оренбург – Зенит 3:1 (3:1, 0:0)
Дата проведения
30 сентября, 12.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Мантуан, 1:1 – Воробьев, 2:1 – 25 Перес, 3:1 – 36 Мансилья.
ОренбургСысуев, Адамов, Гойкович, Перес, Сидоров, Капленко, Вера, Башич, Ковалев (Оганесян, 65), Мансилья (Марин, 86), Воробьев (Куэро, 81).
ЗенитВасютин, Фернандес (Сутормин, 9; Родригао, 46), Дуглас Сантос, Алип, Эракович, Круговой (Изидор, 46), Барриос, Клаудиньо (Ерохин, 78), Вендел, Мантуан, Сергеев.
Предупреждения:
Гойкович (14), Сидоров (49), Изидор (72), Мансилья (72), Куэро (81), Родригао (90), Башич (90).

Фото: ФК «Оренбург»

32 комментария

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Данко Лазович
в одном матче может случится все что угодно. поэтому мы любим рпл)
+13
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Человек из футбола
это что, пчёлы против меда?
+8
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SMART789
Деограсия классный, не потому что победил, а игра у команды крутая, через пас выходят в контратаки без ошибок
+6
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Кую коней
Ответ kilo_gilo
привет всем адептам теории фармов Зенита)
Привет Миллеру, надеюсь он своими хоббитскими ручками немало волос отодрал со своей бестолковки
+2
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mskbox2010
Какой праздник выдался для всей России. Так держать!
+2
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igolp igolp
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
сенсация👍
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The red debil
Пранк, который вышел из под контроля
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Megalodon1803
Сысуев - красавчик! Странно, что не его признали лучшим игроком матча. При всем уважении к Мансилье
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zaur za azalkm
Ответ kilo_gilo
привет всем адептам теории фармов Зенита)
Вся Россия - фарма Газпрома.
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LoveGreguar
Чемп становится интереснее!
И Густаво Фринг крут, посмотрим на дистанции.
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reppandik
третий гол - ударом из-за штрафной. и тут же кадр, на котором удар очевидно наносится из пределов штрафной
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bestttttttofthebest
Поздравляю Оренбург с великой победой)
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justbored
...We like all the colors but pink just looks so good on us
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mnogokotin3
Ответ igls54
Ну очевидно же, слили фарму в ничего не значащем матче🤣
посмотри историю. одна ничья под конец сезона которая уже ничего не решала
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Наталья Кузнецова
Ответ Данко Лазович
в одном матче может случится все что угодно. поэтому мы любим рпл)
Красауцы!!!
Ибо нех!
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Мукунку хороший
Ответ Данко Лазович
в одном матче может случится все что угодно. поэтому мы любим рпл)
Только РПЛ вас не любит.. всё чаще и чаще)
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Tubus7544
Ответ Ипполит Воробьянинов
Зенит сливает физрука?
Под тебя место освобождают
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Иван Есев
Ответ igls54
Ну очевидно же, слили фарму в ничего не значащем матче🤣
Красно-белая секта так и скажет)
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hett
я люблю Газпром 🥰
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Stopworrying
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bathedd
А нечего было премии в рублях платить!)
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Грязный Гарри 63
Зенит это дно...как и Богданович...хороший отец, не спорю, но как тренер...промолчу....
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Надежда Данилова
Историческая ***ня
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