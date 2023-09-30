Ого, «Зенит» проиграл «Оренбургу». Впервые в истории!

Пропустили на второй минуте, но отыгрались.

Вот это начало субботы! «Оренбург» неожиданно победил «Зенит» – впервые в истории. И именно тогда, когда петербуржцам были очень нужны очки.

А ведь начиналось все с быстрого гола гостей – Мантуан открыл счет уже на второй минуте. Казалось, все пойдет по привычному сценарию.

Но после этого уже в первом тайме «Оренбург» ответил тремя мячами: отличились Дмитрий Воробьев, Матиас Перес и Брайан Мансилья. Первый гол – навес с фланга.

Второй – подача с углового и скидка на дальнюю. У Переса, кстати, результативные действия три тура подряд – уникальный случай для центрального защитника в РПЛ.

Третий – быстрая атака, завершившаяся ударом из-за штрафной.

« Зенит» много атаковал и часто бил – аж 32 удара. До рекорда среди гостевых команд не хватило еще двух попыток. Да и вообще у петербургского клуба с сезона-2009 было всего два матча, когда ударов было больше.

Почему же не отыгрались? Героический матч провела оборона «Оренбурга» и вратарь Николай Сысуев. 24-летний кипер сделал 13 сэйвов – до рекорда Дениса Попова (вратаря «Ростова» в том самом матче с «Сочи») не хватило двух спасений.

Благодаря защитникам и вратарю «Оренбурга» во втором тайме голов не случилось, матч закончился со счетом 3:1. Есть первая победа «Оренбурга» над «Зенитом»!

«Оренбург» забил три в первом тайме! Столько «Зенит» не получал с 2007-го

Сложно не вспомнить про популярную теорию, что «Оренбург» – на самом деле фарм-клуб «Зенита». До этого дня теорию можно было подтвердить результатами.

«Оренбург» стал первым с 2007 года клубом, который забил «Зениту» в матче РПЛ три гола в первом тайме . Предыдущим был «Спартак» Владимира Федотова – в Петербурге отличились Титов, Штранцль и Быстров.

И как же хорош Давид Деограсия! Семь матчей у руля «Оренбурга» – 5 побед, 1 ничья и 1 поражение. При этом не проиграл ЦСКА, обыграл «Локомотив» и теперь «Зенит». Команда после провального старта выбралась из зоны переходных матчей (хотя у конкурентов еще игры в запасе).

Фото: ФК «Оренбург»