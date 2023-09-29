«Судейство было говном! Судей надо взять и утопить». Президент «Урала» горит после матча с «Ростовом»

Пока Гончаренко молчит.

По мотивам скандального судейства в матче «Ростова» и «Урала» красноречиво промолчал Виктор Гончаренко. А вот президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов не промолчал и высказался за всех.

Сначала коротко:

«Зачем проявлять корректность? Вы же сами все видели. Судейство было говном! »

Потом развернул мысль:

«Судейский беспредел? Если журналисты говорят, что это беспредел, то, по мне, это вообще катастрофа. По моему мнению, всех судей нужно взять и утопить . Игра шла спокойно, два забили, а судья придумал пенальти и все сломал. И футболиста выгнал ни за что. Это как?!

Не могу сказать, что бы сделали с судьей в 90-е за такую работу . Я сегодня разговаривал с руководителями нашего футбола. Говорю: «Объясните, что делать?» Мы после каждой игры пишем в ЭСК. Три раза уже признали, что мы правы. И что делать?

Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову. Пускай меня дисквалифицируют пожизненно. Что еще делать? Все, что надо, я уже делаю, но никакого толка не вижу».

Персонально досталось судье Галимову, недавно вернувшемуся в РПЛ после четырехлетней ссылки в низшие лиги:

«Его надо было давно выгнать и закончить его судейство, ну а зачем? Я его еще отмазывал, что он такой хороший парень, что он так судит.

А он негодяй! Взял и удалил. Удаления никакого не было и фола, нам поставил пенальти. Ну что это такое. Я уже не знаю с кем разговаривать, с кем бороться, что делать».

Потом президент «Урала» прошелся и по главе департамента судейства РФС Милораду Мажичу:

«Мажич мстит «Уралу» за критику? И что? Я должен взять и умыться? Лично мне, а не команде, наплевали в лицо, оскорбили. И что, я должен замолчать?»

***

В целом, кажется, что президент «Урала» наговорил на серьезную дисквалификацию и даже на лишение Fan ID за угрозы в адрес судьи. И даже не пришлось выбегать на поле с битой.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press; vk.com/fc_ue