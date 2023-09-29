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«Судейство было говном! Судей надо взять и утопить». Президент «Урала» горит после матча с «Ростовом»

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Милорад Мажич
Роман Галимов
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Григорий Иванов Григорий Иванов
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Пока Гончаренко молчит.

По мотивам скандального судейства в матче «Ростова» и «Урала» красноречиво промолчал Виктор Гончаренко. А вот президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов не промолчал и высказался за всех.

Сначала коротко:

«Зачем проявлять корректность? Вы же сами все видели. Судейство было говном!»

Потом развернул мысль:

«Судейский беспредел? Если журналисты говорят, что это беспредел, то, по мне, это вообще катастрофа. По моему мнению, всех судей нужно взять и утопить. Игра шла спокойно, два забили, а судья придумал пенальти и все сломал. И футболиста выгнал ни за что. Это как?!

Не могу сказать, что бы сделали с судьей в 90-е за такую работу. Я сегодня разговаривал с руководителями нашего футбола. Говорю: «Объясните, что делать?» Мы после каждой игры пишем в ЭСК. Три раза уже признали, что мы правы. И что делать?

Давайте я сейчас, чтобы закончить с футболом, возьму биту, выбегу на поле и разобью кому-нибудь голову. Пускай меня дисквалифицируют пожизненно. Что еще делать? Все, что надо, я уже делаю, но никакого толка не вижу».

Персонально досталось судье Галимову, недавно вернувшемуся в РПЛ после четырехлетней ссылки в низшие лиги:

«Его надо было давно выгнать и закончить его судейство, ну а зачем? Я его еще отмазывал, что он такой хороший парень, что он так судит.

А он негодяй! Взял и удалил. Удаления никакого не было и фола, нам поставил пенальти. Ну что это такое. Я уже не знаю с кем разговаривать, с кем бороться, что делать».

Потом президент «Урала» прошелся и по главе департамента судейства РФС Милораду Мажичу:

«Мажич мстит «Уралу» за критику? И что? Я должен взять и умыться? Лично мне, а не команде, наплевали в лицо, оскорбили. И что, я должен замолчать?»

***

В целом, кажется, что президент «Урала» наговорил на серьезную дисквалификацию и даже на лишение Fan ID за угрозы в адрес судьи. И даже не пришлось выбегать на поле с битой.

Судейский скандал в матче «Ростова» и «Урала»: спорнейший пенальти, неочевидная красная, протесты

Ноль слов. Гончаренко промолчал все флэш-интервью и пресс-конференцию

«Молчание – наиболее совершенная форма выражения презрения». 15 цитат мудрецов в поддержку тренера «Урала» (и для Григория Иванова)

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press; vk.com/fc_ue

10 комментариев

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Тиджани Бабангида
Григорий Иванов, прошедший 90-е, шутить не будет и свои намерения вполне способен исполнить.
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sv_sport
Если судейство - го*но, то призыв утопить судей не является криминальным, ведь оно ж не тонет.. )
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sv_sport
Болею за Урал. Но Егорычев двумя руками сначала наработал на пендаль в своей штрафной, потом тем же приемом в середине поля "работал", а потом и до красной доигрался. Это что, на тренировках отрабатывают, что ли? Ногами не получается потому что? Безмозглый Мамин так же играет руками, Кулаков не брезгует. Поэтому не удивлен, что до красной доигрался Егорычев.
Хотя понятно, что в КОНКРЕТНОМ эпизоде это была вряд ли красная. Просто надо было его раньше "подвесить" на желтую за такой стиль игры.
Когда мяч попал в руку (Бегичу) - там я бы пендаль не ставил, удар шел точно в руку, и Бегич, отставляя ее от тела пытался, на мой взгляд, избежать этого контакта. В общем, напортачив в одном эпизоде, судья потом пытался "исправиться" в другом. По моментам вообще может получаться, что ничья за благо для Урала (пару пенальти можно было назначить еще, менее спорных), но ведь именно ошибочным пендалем судья сломал игру: там было 0:2 и Урал энергично поддавливал, ища третий гол...
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Андрей Балабаев
По понятиям Иванова битой по голове это не уголовка, а всего лишь дисквалификация в футболе? Надеюсь это всё же фигура речи, какие бы судьи не были
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klet
Ответ Тиджани Бабангида
Григорий Иванов, прошедший 90-е, шутить не будет и свои намерения вполне способен исполнить.
Что называется п*еть не мешки ворочать. Ничего он не сделает! Шутить он не будет...и что он сделает? Как креслице уютное закачается, так сразу станет пуськой комнатной. А тут "герой", голову собрался разбивать, повыше, откуда проблема тянется у прошедшего "школу 90-ых" смелости не хватит голос подать.
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A.Litovchenko
да всё Иванов правильно сказал, уровень судейства в стране - ДНО!!! что с Краснодаром, что с Ростовом.

раньше такого кошмара не было в 2010-х...

Кто вернёт команде потерянные очки и т.д....
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AERN
Я не понимаю, что за цирк устроили? У самих игрок толкается и судья глаза закрыл, хотя это пенальти должен быть. Егорычев в футбол вышел играть или в "царь горы"?
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A.Litovchenko
Ответ sv_sport
Болею за Урал. Но Егорычев двумя руками сначала наработал на пендаль в своей штрафной, потом тем же приемом в середине поля "работал", а потом и до красной доигрался. Это что, на тренировках отрабатывают, что ли? Ногами не получается потому что? Безмозглый Мамин так же играет руками, Кулаков не брезгует. Поэтому не удивлен, что до красной доигрался Егорычев. Хотя понятно, что в КОНКРЕТНОМ эпизоде это была вряд ли красная. Просто надо было его раньше "подвесить" на желтую за такой стиль игры. Когда мяч попал в руку (Бегичу) - там я бы пендаль не ставил, удар шел точно в руку, и Бегич, отставляя ее от тела пытался, на мой взгляд, избежать этого контакта. В общем, напортачив в одном эпизоде, судья потом пытался "исправиться" в другом. По моментам вообще может получаться, что ничья за благо для Урала (пару пенальти можно было назначить еще, менее спорных), но ведь именно ошибочным пендалем судья сломал игру: там было 0:2 и Урал энергично поддавливал, ища третий гол...
первые руки Егорычева спорные,как и красная, просто не справился с эмоциями. ну а Галимов сломал игру.
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syn2017
Ответ Андрей Балабаев
По понятиям Иванова битой по голове это не уголовка, а всего лишь дисквалификация в футболе? Надеюсь это всё же фигура речи, какие бы судьи не были
Битой, это тебе не стулом
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