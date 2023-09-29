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Кения тоже в изоляции. Федерацию несколько раз исключали из ФИФА за связи с правительством

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Взятки, договорные матчи, аресты.

Сборная России 16 октября встретится с Кенией, матч на стадионе турецкого отеля уже согласован. Кенийцы тоже изолированы от официальных турниров – несколько раз их даже исключали из ФИФА.

Кению исключили из ФИФА в феврале 2022-го. Президента федерации арестовали за присвоение государственных денег

Кению вместе с Зимбабве отстранили от всех соревнований на 72-м конгрессе ФИФА – ходили активные слухи, что могут исключить и Россию, но этого не случилось. В ФИФА посчитали, что правительство Кении вмешивается в дела футбольной ассоциации.

Местную футбольную федерацию распустили в ноябре 2021-го – выяснилось, что там не учли деньги, полученные от правительства и других спонсоров. Все развивалось очень стремительно.

Сначала министерство спорта, культуры и наследия Кении назначило «временный комитет» для управления кенийским футболом после роспуска федерации (FKF). Футбольное руководство обвинили в нецелевом расходовании государственных средств и «длительным ухудшении в управлении футболом в Кении».

На следующий день объявили о приостановке деятельности всех футбольных лиг высшего уровня. В этот же день арестовали президента FKF Ника Мвендву. Правда, уже через несколько дней его отпустили.

ФИФА еще до конгресса пыталась договориться с правительство Кении, чтобы нормализовать ситуацию. Но ничего не вышло: руководителя FKF снова арестовали – после этого он передал обязанности вице-президенту организации Дорису Петре. Бывший глава федерации обвиняется в присвоении 256 тысяч долларов (38 млн кенийских шиллингов).

Но уже в ноябре 2022-го санкции сняли. «Рад возвращению Кении в международный футбол, – отметил министр спорта Кении Абабу Намвамба. – ФИФА ясно дала понять, что определенные вопросы целостности, подотчетности и надлежащего управления в футболе будут решены, а расследования судебных дел продолжатся».

Тогда министр спорта объявил, что федерацию восстановят, но уточнил, что бывший лидер Мвендва не вернется в организацию, пока дело против него не завершится. После этого Кения, как и Россия, проводит только товарищеские матчи, сборной не было в официальных турнирах с ноября 2021-го.

Похожие проблемы у Кении уже были – в 2004-м и 2006-м

ФИФА отстраняла Кению и в 2004-м – тогда министра спорта Наджиб Балала тоже обвинял футбольных чиновников в коррупции. Он заморозил все банковские счета федерации и назначил новое руководство. Балала заручился решение суда и не позволил Федерации провести выборы новых членов. ФИФА на три месяца отстранила Кению, потом всех уволенных чиновников вернули.

В октябре 2006-го – новые санкции. Кенийцы нарушили договор, подписанный два года назад. Те же проблемы с федерацией, пришлось регулировать.

Без договорных матчей в Кении тоже не обходится: в январе 2023-го федерация отстранила 14 игроков и двух тренеров.

Матч сборной в отеле! Чего-чего?

Фото: instagram.com/harambee_stars; twitter.com/Nmwendwa

10 комментариев

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Тиджани Бабангида
Вообщем, спарринг-партнер то что надо
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Аврал
Брат нашёл брата.
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Nick Crosier
Ты друг,я друг,мы криминальынй круг.
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Rumov
Хватит уже издеваться над Кенией.
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Тиджани Бабангида
Сложно представить подобное соперничество в других обстоятельствах…
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Илья Савчук
Кто победит в этом противостоянии, отправится на матч с КНДР?
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velvetdust2008
Фразу «Россия — это Нигерия в снегу» приписывают основателю Google Сергею Брину. А с братской Кенией какие аналоги?
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Overkiller
Где те кто орали: "вот видите, никакой изоляции нет, мы спокойно играем матчи с мировыми сборными в турецких гостишках!" ? )))
Вот вам шапка по Сеньке.
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Max Kochetkov
Ответ Аврал
Брат нашёл брата.
Какие братья? У нас нет договорных матчей..
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Саша Пушкин
Ответ Тиджани Бабангида
Вообщем, спарринг-партнер то что надо
Если разумисты из нашей футбольной федерации еще и денег Кении занесли за то, чтобы те согласились на эту игру, а в нынешних реалиях это вполне возможно и ожидаемо (как платили в свое время за матч со звездной Бразилией с Роналдиньо в составе), то это вообще атас!
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