«Думал, счет будет больше». «Химки» выбили 2Drots из Кубка ооочень странным голом

И с быстрым удалением.

2Drots завершили путь в Кубке России и вылетели от «Химок». Подмосковная команда уверенно победила 2:0 благодаря голам Кирилла Панченко и Равиля Нетфуллина.

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Все начало накаляться еще до матча: после слов президента Winline Медиалиги Николая Осипова про перспективы медиафутбольной команды. «Считаю, что у 2Drots есть все шансы пройти «Химки», потому что команда хорошая, тренер великолепный [Дмитрий Кузнецов], настрой и единение коллектива потрясающие.

Думаю, что у «Химок» ноги затрясутся, выходя на поле против 2D. У 2Drots есть все шансы пройти «Химки», а не наоборот. А это серьезный фактор» – заявил Осипов.

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев не понимал ажиотажа вокруг матча и не соглашался с тем, что поражение станет приговором: «Да мне насрать, что пишут! Какое противостояние? А если бы было 3Drots, то меня бы это сильнее должно было цеплять?»

Тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов заявил, что «Химки» не потолок для команды: «Поле все покажет. Мы и так выше головы прыгнули. Играем без страха. У нас задача, как можно дальше пройти».

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Если в медиа то и дело вспыхивало, то на поле интрига держалась недолго: Кирилл Панченко открыл счет на 15-й минуте после загадочной ошибки вратаря Дмитрия Сычева.

Эпизод странный, поэтому еще раз хроника безумия:

1. Кирилл Панченко в штрафной 2Drots принимает дальний заброс. Защитник Илья Сальников играет по нему неплотно.

2. Сычев достаточно далеко выходит из ворот. Скорее всего, он ожидает от Панченко прострел в центр штрафной и на секунду отвлекается, предупреждая об этом второго центрального защитника.

3. Панченко замечает это и пробивает по воротам.

4. Сычев пропускает момент удара и видит мяч только когда тот влетает в сетку.

На забитый мяч отреагировал и Андрей Талалаев.

«Нас постоянно снимали, я сказал: «Подождите, игра сейчас все покажет. Игра началась, я показал 1:0. Хотел и 2:0 показать, но к этому времени все уже ушли. Честно, я думал, что будет больше. Нам нужно работать больше», – объяснил главный тренер «Химок».

Еще через 10 минут лидер медиафутбольной команды Гаучо удалился после двух желтых – а мог уйти с поля еще на первой минуте, когда влетел ногой в плечо соперника. Такое себе начало для «2Drots».

Несмотря на все трудности, хозяева не расклеились и остались в игре. Вместо Андрея Шерешкова вышел Данила Прошляков, и команда даже пару раз выбежала в атаку.

В конце первого тайма гости заработали пенальти и могли закрывать игру, но Сычев отразил удар Бутты Магомедова! Третий подряд взятый пенальти в последних матчах для Сычева.

Тренер вратарей 2Drots Максим Эркин в перерыве защитил Сычева: «Я не знаю, что случилось с Димой в моменте с голом. Такое впечатление, что не вышел вообще. На повторе ничего не понятно. Как будто в игре его не было. Видимо, расфокус.

Может быть, что-то подсказывал и отвлекся от мяча. Это точно не из-за солнца. Отбитым пенальти он вернулся в игру».

После перерыва 2Drots провели пару опасных атак, но на исходе часа игры пропустили второй. После затянувшейся атаки «Химок» Равиль Нетфуллин пробил из штрафной, и мяч после рикошета от игрока 2Drots залетел в ворота. 0:2.

«Химки» продолжили атаковать, но не реализовали несколько хороших шансов. Не помог даже Илья Садыгов – нападающий упустил пару моментов.

Больше голов не забили – 2Drots остановились на 1/32 Кубка России.

После игры главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился впечатлениями: «Честно, я думал, что будет больше. Нам нужно работать больше. Я с уважением отношусь к Диме Кузнецову, я это говорил до игры и сейчас лишний раз в этом убедился. Сейчас я прошу поддержать его. С такой отдачей, с такой игрой у вас, наверное, соперников не будет».

Фото: 2DROTS