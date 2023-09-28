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«Думал, счет будет больше». «Химки» выбили 2Drots из Кубка ооочень странным голом

2Drots 2Drots
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И с быстрым удалением.

2Drots завершили путь в Кубке России и вылетели от «Химок». Подмосковная команда уверенно победила 2:0 благодаря голам Кирилла Панченко и Равиля Нетфуллина.

Исторического выхода любителей в 1/16 Кубка не случилось: вот как все прошло.

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Все начало накаляться еще до матча: после слов президента Winline Медиалиги Николая Осипова про перспективы медиафутбольной команды. «Считаю, что у 2Drots есть все шансы пройти «Химки», потому что команда хорошая, тренер великолепный [Дмитрий Кузнецов], настрой и единение коллектива потрясающие.

Думаю, что у «Химок» ноги затрясутся, выходя на поле против 2D. У 2Drots есть все шансы пройти «Химки», а не наоборот. А это серьезный фактор» – заявил Осипов.

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев не понимал ажиотажа вокруг матча и не соглашался с тем, что поражение станет приговором: «Да мне насрать, что пишут! Какое противостояние? А если бы было 3Drots, то меня бы это сильнее должно было цеплять?»

Тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов заявил, что «Химки» не потолок для команды: «Поле все покажет. Мы и так выше головы прыгнули. Играем без страха. У нас задача, как можно дальше пройти».

2Drots почти ничего не создали и пропустили в каждом из таймов, Гаучо ушел с красной. Первый гол Талалаев отметил ярким жестом

Если в медиа то и дело вспыхивало, то на поле интрига держалась недолго: Кирилл Панченко открыл счет на 15-й минуте после загадочной ошибки вратаря Дмитрия Сычева.

Эпизод странный, поэтому еще раз хроника безумия:

1. Кирилл Панченко в штрафной 2Drots принимает дальний заброс. Защитник Илья Сальников играет по нему неплотно.

2. Сычев достаточно далеко выходит из ворот. Скорее всего, он ожидает от Панченко прострел в центр штрафной и на секунду отвлекается, предупреждая об этом второго центрального защитника.

3. Панченко замечает это и пробивает по воротам.

4. Сычев пропускает момент удара и видит мяч только когда тот влетает в сетку.

На забитый мяч отреагировал и Андрей Талалаев.

«Нас постоянно снимали, я сказал: «Подождите, игра сейчас все покажет. Игра началась, я показал 1:0. Хотел и 2:0 показать, но к этому времени все уже ушли. Честно, я думал, что будет больше. Нам нужно работать больше», – объяснил главный тренер «Химок».

Еще через 10 минут лидер медиафутбольной команды Гаучо удалился после двух желтых – а мог уйти с поля еще на первой минуте, когда влетел ногой в плечо соперника. Такое себе начало для «2Drots».

Несмотря на все трудности, хозяева не расклеились и остались в игре. Вместо Андрея Шерешкова вышел Данила Прошляков, и команда даже пару раз выбежала в атаку.

В конце первого тайма гости заработали пенальти и могли закрывать игру, но Сычев отразил удар Бутты Магомедова! Третий подряд взятый пенальти в последних матчах для Сычева.

Тренер вратарей 2Drots Максим Эркин в перерыве защитил Сычева: «Я не знаю, что случилось с Димой в моменте с голом. Такое впечатление, что не вышел вообще. На повторе ничего не понятно. Как будто в игре его не было. Видимо, расфокус.

Может быть, что-то подсказывал и отвлекся от мяча. Это точно не из-за солнца. Отбитым пенальти он вернулся в игру».

После перерыва 2Drots провели пару опасных атак, но на исходе часа игры пропустили второй. После затянувшейся атаки «Химок» Равиль Нетфуллин пробил из штрафной, и мяч после рикошета от игрока 2Drots залетел в ворота. 0:2.

«Химки» продолжили атаковать, но не реализовали несколько хороших шансов. Не помог даже Илья Садыгов – нападающий упустил пару моментов.

Больше голов не забили – 2Drots остановились на 1/32 Кубка России.

После игры главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился впечатлениями: «Честно, я думал, что будет больше. Нам нужно работать больше. Я с уважением отношусь к Диме Кузнецову, я это говорил до игры и сейчас лишний раз в этом убедился. Сейчас я прошу поддержать его. С такой отдачей, с такой игрой  у вас, наверное, соперников не будет».

Фото: 2DROTS

8 комментариев

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Phoebe
Медиалига мимо, и это хорошо!
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-2
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Жорег Борщофф
По голу видно, какие это дилетанты. Всем дуойка!
+3
0
+3
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Vseznaika
Талалаеву лайк!
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0
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Chinafon2012
Ту дротс. Что значит - двойной рукаку.
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Дед Укур
Классно, хоть поменьше будет шумихи вокруг этого неликвида
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Гусеконь
Уткин после дурацких голов в договорняках обвиняет. Видимо тоже договорняк
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Как дела на заводе
Ответ Тюменский медвежонок
Будет больше? я смотрел матч и Химки отвратительно играли минут 60-70, лишь в конце посыпались моменты у Химок когда 2D все в атаку побежали, а так их любительская команда даже в 10-м раскатывала и момента имела, будь игроки у 2D более мастеровитее дак Химки возможно и не выиграли бы, потому что так играть 11 на 10 просто непозволительно. В целом рад что Химки такие слабые, это означает что скорее всего в следующем сезоне их в РПЛ не увидим, чему я безумно рад, отвратительная команда.
уж не завидуй из за кассы в Макдональдс_))
+1
-1
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