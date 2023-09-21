Хм!

Леонида Слуцкого в последнее время часто ловят на непоследовательности. В новом выпуске «Коммент.Шоу» Слуцкий снова выдал тезис, вызвавший вопросы.

Слуцкий заявил, что РФС не дал ни копейки его академии…

Все началось с Константина Генича, который заявил, что 100 тысяч штрафа и год отстранения от футбола условно за слова про «19-летнего дебила» в адрес журналиста – слишком жесткое наказание: «Наказание абсолютно беспредельное по отношению к вам. Я бы хотел протянуть руку помощи. Или давайте эти 100 тысяч рублей мы соберем».

Вот что на это ответил Слуцкий: «Ну нет, Кость, я не могу себе позволить такого. Ну что сделаешь? Просто РФС ни одной копейки никогда не дал на школу, например. На ее содержание. Но вот, 100 тысяч решили забрать у меня, чтобы как раз-таки чуть меньше досталось ».

…хотя два года назад хвалил РФС за юношеские футбольные лиги

Летом 2021-го Слуцкий в комментарии журналисту Сергею Егорову говорил: «РФС создал два прекрасных соревнования – ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2. Куча моих воспитанников имеют отношения к этим соревнованиям. Просто топовые турниры. РФС делает много для развития детско-юношеского футбола».

РФС оплачивал расходы команд академии на переезды – это 4,5+ млн рублей

Слова Слуцкого в «Коммент.Шоу» опроверг журналист Севастьян Терлецкий: «Мы уже привыкли, что Леонид иногда недоговаривает, поэтому его реплики нужно проверять. Например, за прошлый и этот год РФС оплатил расходы в более чем 4,5 млн рублей на переезды, проживание и питание команд из академии Слуцкого в период их участия в ЮФЛ Юг . Получается, опять не совсем правда. Или это не помощь академии?»

В разговоре со Sports.ru РФС подтвердил информацию Терлецкого .

РФС компенсирует расходы не только команде Слуцкого

В регламенте ЮФЛ-Юг сказано, что РФС осуществляет финансирование групповых выездов команд: в частности, расходов на проезд, размещение и питание.

Фото: Футбольная школа им. Леонида Слуцкого