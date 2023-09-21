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Слуцкий сказал, что РФС не дал ни копейки его школе. Это не так

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Футбол Футбол

Хм!

Леонида Слуцкого в последнее время часто ловят на непоследовательности. В новом выпуске «Коммент.Шоу» Слуцкий снова выдал тезис, вызвавший вопросы.

Слуцкий заявил, что РФС не дал ни копейки его академии…

Все началось с Константина Генича, который заявил, что 100 тысяч штрафа и год отстранения от футбола условно за слова про «19-летнего дебила» в адрес журналиста – слишком жесткое наказание: «Наказание абсолютно беспредельное по отношению к вам. Я бы хотел протянуть руку помощи. Или давайте эти 100 тысяч рублей мы соберем».

Вот что на это ответил Слуцкий: «Ну нет, Кость, я не могу себе позволить такого. Ну что сделаешь? Просто РФС ни одной копейки никогда не дал на школу, например. На ее содержание. Но вот, 100 тысяч решили забрать у меня, чтобы как раз-таки чуть меньше досталось».

…хотя два года назад хвалил РФС за юношеские футбольные лиги

Летом 2021-го Слуцкий в комментарии журналисту Сергею Егорову говорил: «РФС создал два прекрасных соревнования – ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2. Куча моих воспитанников имеют отношения к этим соревнованиям. Просто топовые турниры. РФС делает много для развития детско-юношеского футбола».

РФС оплачивал расходы команд академии на переезды – это 4,5+ млн рублей

Слова Слуцкого в «Коммент.Шоу» опроверг журналист Севастьян Терлецкий: «Мы уже привыкли, что Леонид иногда недоговаривает, поэтому его реплики нужно проверять. Например, за прошлый и этот год РФС оплатил расходы в более чем 4,5 млн рублей на переезды, проживание и питание команд из академии Слуцкого в период их участия в ЮФЛ Юг. Получается, опять не совсем правда. Или это не помощь академии?»

В разговоре со Sports.ru РФС подтвердил информацию Терлецкого.

РФС компенсирует расходы не только команде Слуцкого

В регламенте ЮФЛ-Юг сказано, что РФС осуществляет финансирование групповых выездов команд: в частности, расходов на проезд, размещение и питание.

Фото: Футбольная школа им. Леонида Слуцкого

6 комментариев

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Montenegro Serbian
Вот неплохо отношусь к Слуцкому и даже спокойно отношусь к его новой ипостаси в роли ютуб-шоумена. Хочет дурачиться, Ок, его право и выбор.

Но вот разочаровывает что он уже не первый раз попадается на том, что искажает инфу. Как бы нехорошо превращаться в балабола(
+14
-1
+13
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gelkin
Спасибо за фактчекинг
+13
-2
+11
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Ich_haB
Ответ hett
кто?
а?
+1
0
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hett
кто?
+1
-1
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Montenegro Serbian
Даже интересно стало как Леонид Викторович будет выкручиваться.
Скажет что забыл или что 4.5 ляма для него не деньги, чтобы считать их за помощь академии от РФС?
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FiliN
Вероятнее всего он имел в виду что РФС не выделял деньги на функционирование академии (зарплаты тренерам, строительство итд). А так логично что РФС должен выплачивать деньги участникам ЮФЛ Юг, как один из выгодополучателей
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0
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