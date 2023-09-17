Как расклеился «Локо»: получили два из-за штрафной за 10 минут. Первый раз в сезоне не забили – «Оренбургу»
Даже с Дзюбой.
Разорванная футболка Артема Дзюбы осталась самым ярким моментом от атаки «Локомотива» в матче с «Оренбургом», а вот гости «РЖД Арены» придумали кое-что более результативное.
И не менее яркое – два гола ударами с приличной дистанции, из-за штрафной.
Сначала Иван Башич в левый угол Ильи Лантратова низом, когда он был ближним – на 84-й.
А на 94-й – Дмитрий Воробьев туда же верхом, уже в дальний.
Артем Дзюба провел полный матч, вокруг него в атаке начинали Сергей Пиняев и Максим Глушенков, потом пытались помогать Тимур Сулейманов и Рифат Жемалетдинов – и ничего.
● «Локомотив» не забил впервые в сезоне. До этого было 13 мячей в семи турах – больше лидера, теперь промолчали.
● Москвичи проиграли в Мир РПЛ впервые с начала августа, после тех 1:4 от ЦСКА была серия из двух ничьих и двух побед.
● «Оренбург» выиграл третий раз подряд, в Премьер-лиге – шесть очков из шести за два матча, суммарно 5:0 вместе с победой над «Сочи». Когда уходил Иржи Ярошик, у команды было всего одно очко, теперь (вместе с дебютной для Давида Деограсии ничьей с ЦСКА) уже восемь. Оренбуржцы выскочили из зоны вылета и стыковых матчей, они на 11-м месте.
Не так уж далеко от «Локо», кстати – москвичи восьмые, у них всего на четыре очка больше.
Все шансы подобраться и еще ближе: «Локомотиву» в следующем туре ехать к «Зениту», а оренбуржцам – в Нижний Новгород.
- Дата проведения
- 17 сентября, 19.00, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Лантратов, Сильянов (Сулейманов, 78), Морозов, Фассон, Ненахов, Миранчук (Рыбчинский, 54), Баринов, Карпукас (Куликов, 54), Глушенков (Жемалетдинов, 63), Пиняев (Тикнизян, 64), Дзюба.
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Оренбург –
Сысуев, Адамов, Сиваков, Гойкович, Перес, Сидоров, Вера, Башич (Полуяхтов, 86), Марин (Гюрлюк, 75), Мансилья (Воробьев, 67), Обухов (Куэро, 66).
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Скоро и тебя пинком под зад выкинут
Менять Глушенкова и Карпукаса, которые были лучшими на поле и выпускать Куликова - это вершина тренерской мысли.
Куликова в принципе выпускать нельзя. А тут ещё и меняют на лучших.
Закономерный провал.