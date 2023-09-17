Как расклеился «Локо»: получили два из-за штрафной за 10 минут. Первый раз в сезоне не забили – «Оренбургу»

Даже с Дзюбой.

Разорванная футболка Артема Дзюбы осталась самым ярким моментом от атаки «Локомотива» в матче с «Оренбургом», а вот гости «РЖД Арены» придумали кое-что более результативное.

И не менее яркое – два гола ударами с приличной дистанции, из-за штрафной.

Сначала Иван Башич в левый угол Ильи Лантратова низом, когда он был ближним – на 84-й.

А на 94-й – Дмитрий Воробьев туда же верхом, уже в дальний.

Артем Дзюба провел полный матч, вокруг него в атаке начинали Сергей Пиняев и Максим Глушенков, потом пытались помогать Тимур Сулейманов и Рифат Жемалетдинов – и ничего.

● «Локомотив» не забил впервые в сезоне. До этого было 13 мячей в семи турах – больше лидера, теперь промолчали.

● Москвичи проиграли в Мир РПЛ впервые с начала августа, после тех 1:4 от ЦСКА была серия из двух ничьих и двух побед.

● «Оренбург» выиграл третий раз подряд, в Премьер-лиге – шесть очков из шести за два матча, суммарно 5:0 вместе с победой над «Сочи». Когда уходил Иржи Ярошик, у команды было всего одно очко, теперь (вместе с дебютной для Давида Деограсии ничьей с ЦСКА) уже восемь. Оренбуржцы выскочили из зоны вылета и стыковых матчей, они на 11-м месте.

Не так уж далеко от «Локо», кстати – москвичи восьмые, у них всего на четыре очка больше.

Все шансы подобраться и еще ближе: «Локомотиву» в следующем туре ехать к «Зениту», а оренбуржцам – в Нижний Новгород.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев