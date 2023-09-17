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Как расклеился «Локо»: получили два из-за штрафной за 10 минут. Первый раз в сезоне не забили – «Оренбургу»

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Даже с Дзюбой.

Разорванная футболка Артема Дзюбы осталась самым ярким моментом от атаки «Локомотива» в матче с «Оренбургом», а вот гости «РЖД Арены» придумали кое-что более результативное.

И не менее яркое – два гола ударами с приличной дистанции, из-за штрафной.

Сначала Иван Башич в левый угол Ильи Лантратова низом, когда он был ближним – на 84-й.

А на 94-й – Дмитрий Воробьев туда же верхом, уже в дальний.

Артем Дзюба провел полный матч, вокруг него в атаке начинали Сергей Пиняев и Максим Глушенков, потом пытались помогать Тимур Сулейманов и Рифат Жемалетдинов – и ничего.

● «Локомотив» не забил впервые в сезоне. До этого было 13 мячей в семи турах – больше лидера, теперь промолчали.

● Москвичи проиграли в Мир РПЛ впервые с начала августа, после тех 1:4 от ЦСКА была серия из двух ничьих и двух побед.

● «Оренбург» выиграл третий раз подряд, в Премьер-лиге – шесть очков из шести за два матча, суммарно 5:0 вместе с победой над «Сочи». Когда уходил Иржи Ярошик, у команды было всего одно очко, теперь (вместе с дебютной для Давида Деограсии ничьей с ЦСКА) уже восемь. Оренбуржцы выскочили из зоны вылета и стыковых матчей, они на 11-м месте.

Не так уж далеко от «Локо», кстати – москвичи восьмые, у них всего на четыре очка больше.

Все шансы подобраться и еще ближе: «Локомотиву» в следующем туре ехать к «Зениту», а оренбуржцам – в Нижний Новгород.

Локомотив – Оренбург 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
17 сентября, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 84 Башич, 0:2 – 90 Воробьев.
ЛокомотивЛантратов, Сильянов (Сулейманов, 78), Морозов, Фассон, Ненахов, Миранчук (Рыбчинский, 54), Баринов, Карпукас (Куликов, 54), Глушенков (Жемалетдинов, 63), Пиняев (Тикнизян, 64), Дзюба.
ОренбургСысуев, Адамов, Сиваков, Гойкович, Перес, Сидоров, Вера, Башич (Полуяхтов, 86), Марин (Гюрлюк, 75), Мансилья (Воробьев, 67), Обухов (Куэро, 66).
Предупреждения:
Гойкович (88), Воробьев (90).

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

11 комментариев

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ДнепрЧемпион1983
Ответ Ktoto_V_Dome
Так играет один Карпукас, его меняют - всё, конец игре
Еду со стадио. Карпукас играет назад и поперёк. Вообще вперед не двигает мяч. Спецом за ним смотрел. Поэтому его и заменили
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Ktoto_V_Dome
Так играет один Карпукас, его меняют - всё, конец игре
+3
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+3
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ДнепрЧемпион1983
С такими защитниками как фасонненахов стльянов и Морозов у Локо шансов мало. Слабенькие все четверо
+2
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Тренерские конспекты Бормана
Рад за Мишу Галактионова, который кинул Нижний Новгород в сложный момент ради повышения.
Скоро и тебя пинком под зад выкинут
+4
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Alex8007
Багаж Ярошика
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Всё знаю
Когда-нибудь я пойму замены Галактионова, но это будет совсем другая история.
Менять Глушенкова и Карпукаса, которые были лучшими на поле и выпускать Куликова - это вершина тренерской мысли.
Куликова в принципе выпускать нельзя. А тут ещё и меняют на лучших.
Закономерный провал.
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ezhik38
Ладно победа Оренбурга... Оренбург перестал пропускать...вообще! )
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ezhik38
Ну и Вера маленький волшебник... Такое удовольствие наблюдать за таким футболистом в нашем РПЛ...) Побольше бы таких...за 1,5 млн. у.е.
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Давид Agabekyan
Деограсия топчик конечно. За пару дней так Оренбург перестроил и мгновенно из зоны вылета выскочили
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ledenec
Гулять так гулять) чтож спортс нре обрезал таблицу на 11м месте, чтоб Локо еще стыднее стало?
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