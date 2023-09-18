Все «десятки» «Зенита»: Аршавин забирал у Владимира Мудринича, блистал Данни, мелькал Маркизио

До Изидора.

Вильзон Изидор взял в «Зените» десятый номер и забил уже на восьмой минуте. Достойно для «десятки»!

В «Зените» он девятый игрок за XXI век, выбравший №10. Кто был до?

Андрей Кобелев (2000-2001). 85 матчей, 10 голов и 12 голевых

Кобелев заезжал в Санкт-Петербург прямо перед завершением карьеры: за два года в «Зените» полузащитник забил 10 мячей и даже успел стать капитаном – красивое дополнение к легендарному номеру. В 2002-м Кобелев ушел в родное «Динамо» и в конце года завершил карьеру.

Владимир Мудринич (2002). 11 матчей, 1 гол

Один из первых легионеров в истории «Зенита» приехал в Петербург еще к Юрию Морозову. Правда, не задержался: не впечатлил за 11 матчей во всех турнирах, покинул клуб еще до завершения сезона-2002 и передал «десятку» будущей звезде «Зенита».

Андрей Аршавин (2003-2008, 2014-2015). 376 матчей, 80 голов и 113 голевых

Аршавин успел поиграть в «Зените» аж под четырьмя номерами: еще были 15, 23 и 29. Однако именно под «десяткой» Андрей творил магию, которая соблазнила европейские топ-клубы. В «Арсенале», кстати, Аршавин вообще не играл под этим номером: его бронировали Вильям Галлас и Робин ван Перси.

Данни (2009-2014, 2015-2017). 256 матчей, 68 голов и 67 голевых

Португалец начинал в «Зените» под 19-м, «десятка» все еще была у Аршавина. Данни перехватил ее после ухода Андрея, но полностью забрал не сразу: например, в Кубке УЕФА-2008/09 продолжил играть с 19 на спине, потому что десятка все еще принадлежала Аршавину. С сезона-2009/10 номер полноценно перешел Данни.

Жулиано (2017). 42 матча, 17 голов и 13 голевых

Возможно, самая случайная «десятка» в истории «Зенита»: игрок провел под этим номером лишь четыре матча. До этого бразилец полгода сверкал под седьмым номером, а в 2017-м решил поменять цифру. Хватило ненадолго: уже вскоре Жулиано укатил в «Фенербахче», а «десятка» перешла другому легионеру из Южной Америки.

Эмилиано Ригони (2017-2018, 2019-2021). 62 матча, 12 голов и 8 голевых

Вот уж кто не оправдал статусный номер. За четыре сезона аргентинец забил 12 мячей, но и близко не стал лидером. Его отдавали в аренды в «Аталанту» и «Сампдорию», он там не терялся, но в «Зените» оставил неоднозначное впечатление.

Клаудио Маркизио (2018). 15 матчей, 2 гола

Все наверняка помнят шутки про трансфер Маркизио, который рекламировал кофе и ходил по музеям чаще, чем играл за «Зенит». Итальянец пришел в клуб свободным агентом и забил два мяча в 15 матчах, не впечатлил и после сезона-2018/19 завершил карьеру.

Малком (2021-2023). 109 матчей, 42 гола и 19 голевых

Главная звезда «Зенита» последних лет. По эффективности и яркости точно на уровне с Аршавиным и Данни. Напоследок в сезоне-2022/23 стал лучшим бомбардиром лиги с 23 мячами. А потом написал прощальное письмо, которым влюбил в себя всех, кто не успел влюбиться раньше.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов, Александр Гальперин, Михаил Куравлев; Alexander Kulebyakin/Global Look Press