Карпина назвали предателем родины и обвинили в... TikTok-философии. Но с тренером согласился Мостовой!

Все из-за совета уезжать из РПЛ.

Недавнее напутствие Валерия Карпина вызвало острую реакцию в медиапространстве. Напомним цитату тренера сборной: «Вижу разницу между Головиным и остальными в физическом компоненте. Эта сборная полтора-два года назад была на втором месте [в квалификации ЧМ-2022] почти в том же составе. Все говорят, что уровень чемпионата упал, для этого не надо сборную смотреть. Проблема с мотивацией тоже присутствует, но она не основная. Надо продолжать работать с этими игроками, надо мотивировать как тренеру. Можно критиковать сборную.

Уезжать из РПЛ? Кто может уехать – уезжайте, даю совет ».

Кто не согласен с Карпиным

Самый резкий ответ выдал бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев: «Карпин – предатель родины! Как может человек, который работает со сборной России, заявлять такие вещи? Его сразу надо привлечь к ответственности за такое . Посмотрим, как РФС расценит это безобразие. Это вопиющее высказывание и самое настоящее предательство родины.

Я понимаю, что Карпин родился в Эстонии. Но все равно он же воспитывался и играл в Советском Союзе, в России. И после этого он предлагает уезжать из нашей страны, я даже не мог подумать, что он может выдать такую глупость».

Депутат Госдумы Султан Хамзаев тоже не удержался от своеобразного комментария: «Каждый по-своему воспринимает понятие уровня. Если наши игроки хотят поднять уровень аморальности, а не футбольный, то надо уезжать в Европу . Это глупость и чушь несусветная. Карпин взрослый человек, который жил при разных системах, жил в СССР. Он прекрасно знает, как советский спорт удачно развивался в условиях тотальной изоляции.

Если бы это заявил какой-то молодой тиктокер, то его можно было бы просто пожалеть. А тут говорит человек с сединой, который видел разное. Вот что он говорит, этот вопрос к нему, а не к нам, у нас с головой все нормально. Но пока они так будут говорить, у нас так и будет футбол на уровне дна. Давайте, справедливости ради, скажем, что у нас футбол был на уровне дна и до 2022 года.

Поэтому что это за заявление? Им не помогала возможность ездить в Европу, лазать там, кушать и получать гонорары до этого. И суперрезультата от них никто не видел. Поэтому это все разговоры в пользу бедных. Я бы назвал это TikTok-философией ».

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков тоже не согласился с Карпиным – но уже без сравнения с тиктокерами: «Этот тезис не может восприниматься буквальным образом. В 19 лет уезжать просто так абсолютно неправильно. У нас есть возможность развиваться и играть на самом высоком уровне, не уезжая за границу. Многие тренеры забывают, что основа прогресса – тренировочный процесс. Психология сейчас такая – мальчишке агент пообещал, что тот уедет в «Челси», и парень полтора года не играет, ждет приглашения . Это неправильно. Я с этим не согласен».

А это мнение бывшего президента «Локомотива» Ильи Геркуса: «Мне кажется, тренер национальной сборной и клуба РПЛ не должен так говорить. Отъезд игрока в сильный клуб, в сильный чемпионат и его прогресс там – это совсем не массовое явление, таких случаев единицы. Каждый из них индивидуален. Массовый отъезд может испортить карьеры игрокам и нам, зрителям не даст ничего хорошего, только заберет отсюда наших звезд».

Кто согласен с Карпиным

Редкий случай, когда мнение Александра Мостового совпадает с позицией тренера сборной: «Слова Карпина – не новость для нашего футбола. Я уже несколько лет говорю об этом.

Сколько можно топтаться на месте и деградировать? Надо уезжать и хоть почувствовать себя нормальным футболистом в Европе . Нужно прикладывать все силы, чтобы уехать. РПЛ пока держится только на искусственных и завышенных зарплатах. Чем больше наших уедет, тем лучше для сборной в будущем. Так хоть сможем конкурировать с Египтом и Катаром. А Карпин ничего нового не сказал. Понимающие люди давно говорили об этом».

С поддержкой тренеру выступила Зарема Салихова: «Респект Валерию Карпину за откровенность и трезвую оценку ситуации».

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Владимир Песня, Алексей Майшев, Павел Бедняков, Алексей Филиппов