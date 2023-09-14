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Карпина назвали предателем родины и обвинили в... TikTok-философии. Но с тренером согласился Мостовой!

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Все из-за совета уезжать из РПЛ.

Недавнее напутствие Валерия Карпина вызвало острую реакцию в медиапространстве. Напомним цитату тренера сборной: «Вижу разницу между Головиным и остальными в физическом компоненте. Эта сборная полтора-два года назад была на втором месте [в квалификации ЧМ-2022] почти в том же составе. Все говорят, что уровень чемпионата упал, для этого не надо сборную смотреть. Проблема с мотивацией тоже присутствует, но она не основная. Надо продолжать работать с этими игроками, надо мотивировать как тренеру. Можно критиковать сборную.

Уезжать из РПЛ? Кто может уехать – уезжайте, даю совет».

Кто не согласен с Карпиным

Самый резкий ответ выдал бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев: «Карпин – предатель родины! Как может человек, который работает со сборной России, заявлять такие вещи? Его сразу надо привлечь к ответственности за такое. Посмотрим, как РФС расценит это безобразие. Это вопиющее высказывание и самое настоящее предательство родины.

Я понимаю, что Карпин родился в Эстонии. Но все равно он же воспитывался и играл в Советском Союзе, в России. И после этого он предлагает уезжать из нашей страны, я даже не мог подумать, что он может выдать такую глупость».

Депутат Госдумы Султан Хамзаев тоже не удержался от своеобразного комментария: «Каждый по-своему воспринимает понятие уровня. Если наши игроки хотят поднять уровень аморальности, а не футбольный, то надо уезжать в Европу. Это глупость и чушь несусветная. Карпин взрослый человек, который жил при разных системах, жил в СССР. Он прекрасно знает, как советский спорт удачно развивался в условиях тотальной изоляции.

Если бы это заявил какой-то молодой тиктокер, то его можно было бы просто пожалеть. А тут говорит человек с сединой, который видел разное. Вот что он говорит, этот вопрос к нему, а не к нам, у нас с головой все нормально. Но пока они так будут говорить, у нас так и будет футбол на уровне дна. Давайте, справедливости ради, скажем, что у нас футбол был на уровне дна и до 2022 года.

Поэтому что это за заявление? Им не помогала возможность ездить в Европу, лазать там, кушать и получать гонорары до этого. И суперрезультата от них никто не видел. Поэтому это все разговоры в пользу бедных. Я бы назвал это TikTok-философией».

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков тоже не согласился с Карпиным – но уже без сравнения с тиктокерами: «Этот тезис не может восприниматься буквальным образом. В 19 лет уезжать просто так абсолютно неправильно. У нас есть возможность развиваться и играть на самом высоком уровне, не уезжая за границу. Многие тренеры забывают, что основа прогресса – тренировочный процесс. Психология сейчас такая – мальчишке агент пообещал, что тот уедет в «Челси», и парень полтора года не играет, ждет приглашения. Это неправильно. Я с этим не согласен».

А это мнение бывшего президента «Локомотива» Ильи Геркуса: «Мне кажется, тренер национальной сборной и клуба РПЛ не должен так говорить. Отъезд игрока в сильный клуб, в сильный чемпионат и его прогресс там – это совсем не массовое явление, таких случаев единицы. Каждый из них индивидуален. Массовый отъезд может испортить карьеры игрокам и нам, зрителям не даст ничего хорошего, только заберет отсюда наших звезд».

Кто согласен с Карпиным

Редкий случай, когда мнение Александра Мостового совпадает с позицией тренера сборной: «Слова Карпина – не новость для нашего футбола. Я уже несколько лет говорю об этом.

Сколько можно топтаться на месте и деградировать? Надо уезжать и хоть почувствовать себя нормальным футболистом в Европе. Нужно прикладывать все силы, чтобы уехать. РПЛ пока держится только на искусственных и завышенных зарплатах. Чем больше наших уедет, тем лучше для сборной в будущем. Так хоть сможем конкурировать с Египтом и Катаром. А Карпин ничего нового не сказал. Понимающие люди давно говорили об этом».

С поддержкой тренеру выступила Зарема Салихова: «Респект Валерию Карпину за откровенность и трезвую оценку ситуации».

«Интенсивность Катара выше, чем у «Зенита». Сборная еле спасла ничью – а ведь это уже была основа!

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Владимир Песня, Алексей Майшев, Павел Бедняков, Алексей Филиппов

27 комментариев

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Фёдор Молчанов
Сколько злобы в этих стариках совковых, жуть.
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Gunter1769
И в чем Крапин не прав? РПЛ, это болото, где нет никакого развития для молодых футболистов. Да вообще ни для каких. Гигантские зарплаты за один только паспорт, агенты кровопийцы шантажирующие игроков и клубы, это такая жуткая паучья сеть коррупции, что нормального развития футбол получить не может. И ко всему прочему изоляция, связанная с войной. Да за любого уехавшего в Европу, а тем более в топ чемпионат надо радоваться, а не поливать помоями тренера, который говорит правильные вещи
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Altim
Мостовой поддержал Карпина? Да ради этого хотя бы уже стоило Карпину это сказать! Это ж, когда такое ещё раз случится?))
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Гриззли
Что все так возбудились? Даже если уедут все потенциальные игроки сборной, хуже не будет, чемпионат не станет слабее, новых деревьев с паспортом найти не проблема. Но из тех кто уедет, из единиц, может что-нибудь получится. Хотя бы отношение к делу у кого-то их них поменяется.
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Михаил Ильин
Ответ Gunter1769
И в чем Крапин не прав? РПЛ, это болото, где нет никакого развития для молодых футболистов. Да вообще ни для каких. Гигантские зарплаты за один только паспорт, агенты кровопийцы шантажирующие игроков и клубы, это такая жуткая паучья сеть коррупции, что нормального развития футбол получить не может. И ко всему прочему изоляция, связанная с войной. Да за любого уехавшего в Европу, а тем более в топ чемпионат надо радоваться, а не поливать помоями тренера, который говорит правильные вещи
Когда собаки ведут себя послушно, их поощряют сахарной косточкой или разрешают спать с хозяином. Этим холуям наплевать и на футбол в целом, и на Карпина в частности, интересует их лишь собственная шкура. Если высказывать угодные власти вещи, шкура эта дольше в тепле просуществует, а насколько высказанное соответствует действительности или здравому смыслу, в расчет не берется.
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Андрей Балабаев
Мостовой согласен с Карпиным!? Говорят царь ненастоящий!!!
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Kanonir152
Зачем вообще слушать мнения стариков? Пенсию просто так не дают. Тем более, выставлять мнение Пономарева на всеобщее обозрение. Деду может осталось жить два понедельника и благодаря спортсу он еще и узнает, что такое всеобщий хейт. Нахрена
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Утренняя Аврора
Ну и что криминального в его словах? Уехать в европейский клуб, это не значит предать Родину, как вещают горе- патриоты. Пусть наши футболисты оттачивают мастерство там , а потом играют в нашей сборной, принося голы и результаты. Вы еще объявите Карпина иноагентом и вышлите из страны. Просто человек сказал свое мнение. А это видно, ну, совсем не в унисон нашим депутатам, нашим патриотам, просиживающим штаны в Думе.
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Андрей Балабаев
Ответ Alcibiades
Вечные антигерои Зарема и Мостовой получили шанс на изи поправить карму)))
Вспоминается избитая фраза про стоячие часы которые дважды в сутки показывают правильное время
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Сергей Кайзер
Их стенания разве что для комсомольской правды сойдут
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Дмитрий Рабко
Как может человек, который работает со сборной России, заявлять такие вещи?
А что тут необычного с точки зрения главного тренера СБОРНОЙ ? Не думаю, что такой совет данный Златко Даличем, скажем, Гвардиолу, мол, давай двигай в большие клубы из "Динамо", можно расценивать, как предательство Родины. И где была бы сборная Хорватии, если бы все её игроки Остались бы в Загребе, Сплите, Дубровнике, Осиеке...
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Victor B Oyko
пипец Валере.... :( дед не простит
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gninnur esrever*
Эх... Сейчас такой момент везде, что банальная правда становится ОМП, судя по бомбежке депутан.
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Kamalov
Даже уже сильно думающим не нужно быть, чтобы признать, что РПЛ и всё, что с этим связано - это не про спорт и уж тем более не о футболе. Уровень уже даже не Катара, там уже уровень выше. Пустые стадионы, кошмарный уровень, отсутствие интереса и перспектив, позор за позором. Это ведь не спорт, это админ ресурс и распил.

До сих пор удивляюсь, у кого ещё интерес вызывает это действо в себе.
А футболистам уезжать, конечно. Даже во второй лиге Дании будет интересней и перспективней.
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Evincive
Да с Хамзаевым всё понятно.Не так давно он предложил исключить из школьной программы обязательное изучение английского языка.
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Утренняя Аврора
Счас Карпина заклюют. А тут еще Саламыч по Москве катается в полной боевой готовности. Если не Спартак, то вполне Валеру может сменить.
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eiv
Ответ Covid2020
Не прав он в том, что получая деньги от государства он призывает из него уезжать. Мостовой может говорить что угодно, Карпин как тренер сборной - нет. Есть такое понятие как этика. Но у Карпина с этим примерно как с титулами и тренерским талантом.
Получает деньги он от налогоплательщиков. Вернее, то, что от них осталось, так как прошли через государство.
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кабан галльский
Ответ Covid2020
Не прав он в том, что получая деньги от государства он призывает из него уезжать. Мостовой может говорить что угодно, Карпин как тренер сборной - нет. Есть такое понятие как этика. Но у Карпина с этим примерно как с титулами и тренерским талантом.
Он советует переходить играть в европейские клубы и не более. Объективно российские футболисты далеко не самые бездарные, просто их талант в тепличных условиях рпл пропадает зря. Тем более в Россию всегда можно вернуться, а попробовать себя в Европе для футболиста вообще должно быть мечтой. Карпин же не призывает менять футбольное гражданство или уезжать из РФ насовсем.
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Андрей Балабаев
Ответ Kanonir152
Зачем вообще слушать мнения стариков? Пенсию просто так не дают. Тем более, выставлять мнение Пономарева на всеобщее обозрение. Деду может осталось жить два понедельника и благодаря спортсу он еще и узнает, что такое всеобщий хейт. Нахрена
Да не узнает. Вряд ли он в интернете сидит
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Kanonir152
Зачем вообще слушать мнения стариков? Пенсию просто так не дают. Тем более, выставлять мнение Пономарева на всеобщее обозрение. Деду может осталось жить два понедельника и благодаря спортсу он еще и узнает, что такое всеобщий хейт. Нахрена
Прикол в том, что из стариков здесь только Колосков и Пономарев. Геркус с депутатом +- ровесники Карпину.
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Alcibiades
Вечные антигерои Зарема и Мостовой получили шанс на изи поправить карму)))
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Alcibiades
Ответ Андрей Балабаев
Вспоминается избитая фраза про стоячие часы которые дважды в сутки показывают правильное время
Ну, я бы тут два момента выделил. 1. Поколение 90-х. 2. Не встроены в систему. Этих двух факторов оказалось достаточно, чтобы в подобных вопросах даже такие высокие интеллектуалы несли откровенную истину)
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