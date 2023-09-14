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Россия рухнула в третий десяток рейтинга УЕФА – позиция может стать антирекордной

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Основной этап евросезона еще не начался, но уже точно известно, что Россия получит 4,333 в клубный рейтинг коэффициентов УЕФА. Сайт организации пояcнил:

«В связи с отстранением российских сборных и клубов от участия в турнирах УЕФА до дальнейшего уведомления России по итогам сезона‑2023/24 будет присвоено наименьшее количество баллов, заработанных за последние пять сезонов, то есть 4,333 балла для клубного коэффициента мужской ассоциации и 1,750 балла для клубного коэффициента женской ассоциации».

Напомним, в сезоне-2021/22 от весенних матчей еврокубков был отстранен «Спартак», а в сезонах-2022/23 и 2023/24 – все российские клубы.

Сначала выпали из десятки, а дальше – и из двадцатки

Вот как на момент окончания сезона-2021/22 выглядела таблица, где суммируются коэффициенты последних пяти сезонов.

За год до этого Россия была восьмой. И выставила на свой последний на данный момент евросезон две команды в Лиге чемпионов, одну в Лиге Европы и еще две в Лиге конференций.

Сезон-2022/23 прошел без наших клубов. Россия тут же потеряла несколько позиций: отвалился сезон-2017/18, где набрали сразу 12,600, и заменился сезоном-2022/23, где УЕФА начислил 4,333. Объяснил так же, как и сейчас: «России будет присвоено наименьшее количество очков в таблице коэффициентов, которое она заработала за последние пять сезонов».

Потери ощутимы. За год до этого 18-й была Дания – выставила те же пять клубов, но везде нужно продираться через квалификации: двум в ЛЧ – с плей-офф раунда и со второго отборочного, в ЛЕ – с плей-офф раунда, двум в ЛК – со второго отборочного.

Перед групповыми этапами еврокубков в сезоне-2023/24 Россия уже в третьем десятке – на 26-м месте. Ведь теперь нет и сезона-2018/19 с показателем 7,583. При этом нам начислят обещанные 4,333, но и другие страны, конечно же, какие-то очки наберут за осень (а топы – и за весну). А пока мы ниже даже Кипра.

У России уже точно будет 22,965. Это как раз уровень середины третьего десятка. За последние пять сезонов с таким баллом страны занимали бы соответственно 19-е, 21-е, 22-е, 23-е и 24-е места.

А 26-ю строчку, где пока располагается Россия, в конце прошлого сезона заняла Румыния. Тут совсем грустно: один клуб отправляется в первый раунд квалификации ЛЧ, еще три – во второй раунд квалификации ЛК. Никакой Лиги Европы.

Если отстранение продлится и на сезон-2024/25, а УЕФА начислит те же 4,333, то Россия практически ничего не потеряет – балл будет составлять 22,632. Спасибо провальному сезону-2019/20, когда клубы клубы собрали мизер – всего 4,666 балла.

Четыре клуба в еврокубках – было и такое. Даже после победы в Кубке УЕФА

Последний раз Россия выставляла четыре клуба в сезоне-2005/06. «Локомотив» тогда вылетел от «Рапида» в квалификации ЛЧ и дошел до 1/16 финала Кубка УЕФА, где уступил «Севилье». ЦСКА был действующим победителем Кубка УЕФА, но не вышел из группы с «Марселем», «Херенвеном», «Левски» и бухарестским «Динамо». «Зенит» добрался до четвертьфинала этого турнира – и тоже проиграл «Севилье». «Крылья Советов» в ярком противостоянии с «АЗ» не прошли первый раунд.

Если брать главные евротурниры без учета Кубка Интертото, то последний раз четверка от России играла в сезоне-2008/09. Тогда «Зенит» попал напрямую в групповой этап ЛЧ и занял третье место, после чего уступил в 1/8 финала Кубка УЕФА «Удинезе». ЦСКА на той же стадии проиграл «Шахтеру». «Спартак» вылетел из квалификации ЛЧ в группу Кубка УЕФА и не прошел ее – соперниками были «Тоттенхэм», «Удинезе», «Динамо» Загреб и НЕК. «Москву» в первом раунде Кубка УЕФА остановил «Копенгаген». В Интертото «Сатурн» не прошел третий круг, проиграв «Штутгарту».

При этом та эпоха – как раз самая триумфальная для российского клубного футбола. Именно в 2000-е ЦСКА и «Зенит» выиграли три еврокубка на двоих. Так что уже в сезоне-2009/10 Россия выставила сразу три команды в Лиге чемпионов и шесть клубов в двух главных еврокубках (Интертото уже перестал существовать).

И именно с тех пор в еврокубках не было меньше пяти российских клубов. До сезона-2022/23.

Кубок УЕФА был после самого крутого падения, а еще мы были в двух баллах от топ-5

Самое низкое место в российской истории пока 21-е – это случилось по итогам сезона-2003/04. Выше были Норвегия, Польша, Израиль, Австрия, Сербия и даже Болгария. Особенно мало в тот период набрали в сезоне-2001/02 – жуткие 2,333 балла, когда тускло выступили сразу шесть клубов от России: «Спартак» вылетел на групповом этапе ЛЧ; «Анжи», «Торпедо» и «Черноморец» закончили выступления в первом раунде Кубке УЕФА, «Динамо» – во втором. Только дебютировавший в группе ЛЧ «Локомотив» был неплох – занял третье место, забил пять голов «Андерлехту», обыграл «Реал», но в Кубке УЕФА внезапно вылетел от израильского «Хапоэля».

Падение по итогам сезона-2003/04 ставило непростую задачу перед российскими клубами в следующем розыгрыше еврокубков. ЦСКА вынужден был проходить два квалификационных раунда до группы ЛЧ, «Зенит», «Рубин» и «Терек» – тоже два до группы Кубка УЕФА. Но с самого низкого места случился самый большой триумф: ЦСКА достойно отыграл в группе ЛЧ, а, вылетев в Кубок УЕФА, выиграл этот турнир. Пример для современности прекрасный, но обстоятельства совершенно иные.

Вскоре успех ЦСКА повторил и «Зенит», так что по итогам сезона-2007/08 Россия взлетела на шестое место – самое высокое для нашей страны. Она пробыла там три сезона в конце 2000-х и еще три – в конце 2010-х. В пяти из шести случаев Россия подпирала Францию, но когда впервые стала шестой – ближайшим конкурентом была Германия.

Самое маленькое отставание от топ-5 было по итогам сезона-2008/09. На тот момент Россия от Франции находилась на расстоянии в 2,543 балла, причем у французов затем отлетал чуть более массивный сезон-2004/05 (11,428 балла), чем у нас (10,000).

Но в следующем сезоне расстояние увеличилось в четыре раза. За всех в России отдувались «Рубин» (победил «Барсу» в ЛЧ, вылетел только в 1/8 ЛЕ) и ЦСКА (дошел до четвертьфинала ЛЧ). «Динамо» быстро выбыло и из ЛЧ, и из ЛЕ, «Амкар» и «Зенит» оступились на первом же сопернике, а «Крылья» вообще умудрились проиграть ирландцам.

У Франции же был сезон мощнейшего «Бордо», который легко выиграл группу ЛЧ с «Баварией» и «Ювентусом», лишь однажды потеряв очки, а «Лион» оставил за пределами плей-офф «Ливерпуль». Потом «Лион» с «Бордо» еще и пересеклись в 1/4 ЛЧ, угомонился «Лион» лишь в полуфинале. В отличие от россиян, французы преуспели и в Лиге Европы – «Лилль» и «Марсель» дошли до 1/8 финала, а «Тулуза» выступала на групповом этапе. Так что вполне объяснимо, почему разница между Францией и Россией тогда выросла почти до десяти баллов.

Все это – уже в истории. Сейчас ситуация еще хуже, чем когда-либо была.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин; Gettyimages.ru/Vladimir Rys/Bongarts; East News/MAXIM MARMUR / AFP

57 комментариев

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luu
А какая теперь разница на каком мы месте в рейтинге, если мы не учавствуем в еврокубках?
+66
-5
+61
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Олег Ивакин
Ответ luu
А какая теперь разница на каком мы месте в рейтинге, если мы не учавствуем в еврокубках?
Когда-то же будет возвращение.
Все смертны.
+59
-4
+55
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Олег Ивакин
4,333 не такой уж и плохой результат для российских клубов, не факт, что набрали бы больше, в случае участия :)
+40
-5
+35
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Никита Ксенофонтов
Всё конечно плохо. Но все равно любая ассоциация рано или поздно дойдет до своего настоящего уровня. Если сейчас условно отобрать у Испании все очки, то они через пару лет все равно достигнут нынешней позиции. Да, придется начинать с первых раундов квалификации, но класс, уровень и мастерство же не уйдет, они планомерно, спокойно, медленно, но вернут свою позицию.
Так и Россия должна будет возвращать свое место.
+16
-7
+9
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prigodich
Ответ troppe
мне кажется что потом будет номер два и никакого возвращения не будет. да и смерти этого можно ждать еще долго
Нет у них никакой идеологии. Второму нужно будет набирать политические очки и легитимизироваться перед коллегам. Не мириться не выгодно.
+9
-1
+8
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Фёдор Кузнецов
Падение и так бы было, около топ 10 Россия держалась благодаря сезонам которые сгорали через год-два
+6
0
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gsomeer
Ответ вовочка6762
Помню как Англию отстранили от Кубков УЕФА на 5 лет и они упали на дно в рейтинге и ничего , сейчас опять Английские клубы в лидерах и Англия первая в рейтинге. Но нам это не грозит. У нас не футбол рулит , а деньги Газпрома .
о да, это же деньги газпрома создали ситуацию, из-за которой спартак за 20 лет только раз 5 вышел в евровесну и европозоры коллекционировал, а цска 4 места занимал что в лч, что в ле с ференцварошем, лудогорцем и 17 командой ла лиги, определенно деньги газпрома виноваты в том, что в спартаке клоунада в руководстве была 20 лет, деньги газпрома виноваты в том, что остальные не могут никого купить в плане качества
+12
-6
+6
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Ярик01
Ответ Мелкие лавочники
по спортивному, надо было заморозить рейтинг...
По-спортивному принципу: нет участия нет баллов.
Нет ножек - нет мультиков.
+8
-3
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Сим Сим
Россия рухнула? Это он нас туда забросил.
+9
-4
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troppe
Ответ prigodich
Нет у них никакой идеологии. Второму нужно будет набирать политические очки и легитимизироваться перед коллегам. Не мириться не выгодно.
еще как есть. бандитско-быдляцко-советское отрицание всего западного - это тоже идеология, пусть и кривая. после смерти нынешнего геостратега (а вы понимаете что он вполне может править еще не один десяток лет?) у власти окажется не Кац и не Навальный (откуда бы им там взяться), а кто-то из силовиков-дуболомов - условный Патрушев или Золотов. и я очень слабо себе представляю как они будут заниматься либерализацией. затянут гайки покрепче - это единственное что они умеют, вот и все
+8
-4
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troppe
Ответ Олег Ивакин
Когда-то же будет возвращение. Все смертны.
мне кажется что потом будет номер два и никакого возвращения не будет. да и смерти этого можно ждать еще долго
+11
-7
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Alex Serpen
Ответ Никита Ксенофонтов
Всё конечно плохо. Но все равно любая ассоциация рано или поздно дойдет до своего настоящего уровня. Если сейчас условно отобрать у Испании все очки, то они через пару лет все равно достигнут нынешней позиции. Да, придется начинать с первых раундов квалификации, но класс, уровень и мастерство же не уйдет, они планомерно, спокойно, медленно, но вернут свою позицию. Так и Россия должна будет возвращать свое место.
Возможно даже больше очков будем набирать, учитывая победы в квалификационных раундах.
+4
0
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МаксСемак
для чего эти расклады? вот через 7 лет будем в рейтинге 53ми, и вот и будем думать кого выставлять, чемпиона или обладателя кубка( как Лихтенштейн)
+4
0
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МаксСемак
Ответ UncleMaks
кароче, вернуться в топ изи - всего пару раз надо выиграть ЛЕ за 2-3 сезона либо стабильно 3-4 сезона доходить до полуфинала
когда вернется РФ в еврокубки, то заявить можно будет одну команду в ЛК. сразу её выиграть надо, выйти в ЛЕ, выиграть сразу ЛЕ и на след.сезон ЛЧ.. и заявим пять команд после этого. а если наш победитель ЛЧ не войдет в пятерку в чемпионате, то будет шесть команд :)
+4
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Заборостроитель
Демилитаризовались
+5
-2
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Хасан Акбаев
Ответ gsomeer
о да, это же деньги газпрома создали ситуацию, из-за которой спартак за 20 лет только раз 5 вышел в евровесну и европозоры коллекционировал, а цска 4 места занимал что в лч, что в ле с ференцварошем, лудогорцем и 17 командой ла лиги, определенно деньги газпрома виноваты в том, что в спартаке клоунада в руководстве была 20 лет, деньги газпрома виноваты в том, что остальные не могут никого купить в плане качества
Деньги Газпрома убили честную конкуренцию. Хотя, была ли она когда нибудь?
+4
-1
+3
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UncleMaks
кароче, вернуться в топ изи - всего пару раз надо выиграть ЛЕ за 2-3 сезона

либо стабильно 3-4 сезона доходить до полуфинала
+4
-1
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Заборостроитель
А какая Лига Наций будет, Андорра, Гибралтар, группа смерти
Правда в стыки попасть проблем не будет😅
+2
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МаксСемак
Ответ вовочка6762
Помню как Англию отстранили от Кубков УЕФА на 5 лет и они упали на дно в рейтинге и ничего , сейчас опять Английские клубы в лидерах и Англия первая в рейтинге. Но нам это не грозит. У нас не футбол рулит , а деньги Газпрома .
не только Газпрома.. но всё-равно деньги.. точнее: их дележка
+2
0
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МП
по мне так, даже интересно будет с самых низов подниматься
+2
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Волька-ибн-Алёша
Ответ Ярик01
СССР и вторым в рейтинге был, правда не за счет команд из РСФСР.
интересно,почему минусуют?
+2
0
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Dick Advocaat
Ответ Олег Ивакин
4,333 не такой уж и плохой результат для российских клубов, не факт, что набрали бы больше, в случае участия :)
Согласен! Плюс еще болельщиков избавили от отрицательных эмоций.
+4
-2
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MolnE
спортсру как всегда
+8
-6
+2
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Ромазан
Спасибо "деду" за Победу!!
+5
-4
+1
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вовочка6762
Помню как Англию отстранили от Кубков УЕФА на 5 лет и они упали на дно в рейтинге и ничего , сейчас опять Английские клубы в лидерах и Англия первая в рейтинге.
Но нам это не грозит.
У нас не футбол рулит , а деньги Газпрома .
+14
-13
+1
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