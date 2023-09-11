Мамаев выиграл шоу «Выжить в Дубае». 10 млн рублей отдаст на благотворительность и заплатит алименты

Павел Мамаев уже полгода как завершил карьеру, но совсем не скучает: экс-полузащитник сборной России выиграл первый сезон реалити-шоу «Выжить в Дубае».

Что за шоу? Из звезд с Мамаевым была Ольга Серябкина и Тимур Батрутдинов

Давайте знакомиться.

«Выжить в Дубае» – реалити-шоу производства ТНТ с Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей в качестве ведущих. Участников поделили на команды: звездную и народную. Они проходят испытания за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне, куда отправляются проигравшие.

Среди звезд: актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, блогеры Дава Манукян и Серго, комик Тимур Батрутдинов, певица Ольга Серябкина и футболист Павел Мамаев. Павел впечатлил не только зрителей, но и ведущих.

«Мамаев – единственный футболист, который потряс меня интеллектом, – восхищается Утяшева. – Я десять лет росла с футболистами на базе Новогорска. Не хочу никого обидеть. Павел, ты меня потряс интеллектом. Браво».

«Согласился участвовать из спортивного интереса. Основная идея проекта все же соревновательная: одна команда конкурирует с другой. Понимал, что физически готов к такому проекту – тренируюсь каждый день. С точки зрения проживания в пустыне я был уверен в себе», – уверяет Мамаев.

Ожидания полностью оправдались. Были интересные испытания. Мне понравился и коллектив. Хотя некоторые участники пытались провоцировать и плести интриги, но это не очень-то получилась».

В финале Мамаев победил Анну Хилькевич

Из 14 участников до финала из звездной команды добрались Мамаев и Хилькевич, из народной – студентка педагогического колледжа Дарья Александрова и мастер спорта по регби и фитнес-тренер Татьяна Минжуренко. В начале решающего выпуска ведущие попросили участников разделиться на пары – и все девушки захотели быть с Павлом.

«С Дашей я не хочу быть в паре, – поясняла Хилькевич. – И не потому, что она худенькая. У нас с ней конфликт только что был. Три девчонки сделали предложение одному парню, он выбирает. Красиво». Мамаев и выбрал Хилькевич.

Финал разделился на два испытания:

1. На партнеров надели наручники и попросили стрелять из лука. Ничья.

2. Участникам пришлось набрать воды в рот, пройти полосу препятствий и наполнить емкость, чтобы достать ключи от наручников.

Мамаев и Хилькевич победили – и прошли в Суперфинал. Там три этапа: сначала игра под названием «Калах»: участники помещают в лунки драгоценные камни – украшенная версия шариков из обычных правил. После игры Утяшева и Воля временно запечатали шкатулки – для интриги в концовке.

Следующая игра вышла простой – «Чет/нечет». Суть: угадать четное или нечетное количество монет в руке у соперника. Хилькевич выиграла. Паша признался, что занервничал.

Третьим этапом стала «Вершина успеха»: всего 15 шариков, участники ходят по очереди, в свой ход – по шарику. Цель – построить пирамиду, а выигрывает тот, чей шарик будет на вершине. Мамаев выиграл.

После этого ведущие распечатали шкатулки и подсчитали камни – у Мамаева их оказалось намного больше. Победа и 10 млн рублей.

Мамаев пообещал отдать деньги на благотворительность. И перевел 1,45 млн рублей бывшей жене (она это высмеяла)

Выигранные 10 млн рублей уйдут на благотворительность. «Сумма будет отправлена на благотворительные цели в первую очередь детям, на то, чтобы спасти чьи-то жизни», – отметил Мамаев.

Правда, не все верят в искренность футболиста. Например, его бывшая жена Алана: «Человек, который у собственного ребенка высуживает последнее, не способен кому-то бескорыстно помогать».

Через некоторое время Алана в соцсетях сообщила, что Мамаев все же перевел 1,45 млн рублей с выигрыша на алименты.

А за несколько дней до этого экс-жена футболиста перечислила Павлу 3 млн рублей. Пресненский суд Москвы обязал ее выплатить эту сумму еще в январе 2023-го по делу о разделе имущества.

Мамаев точно выживет в Дубае. У него там футбольная академия

Павел строит бизнес в ОАЭ: в феврале они вместе с Федором Смоловым открыли в Дубае детскую футбольную академию «PRO M».

Не все оценили место открытия. Например, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова: «У меня только один вопрос – если они делают это за свои деньги, тогда правильнее делать это все-таки в России. Кто их воспитал когда-то в детстве? Правильнее тратить на наших детей. Оба просто скрылись от мобилизации. Если наши специалисты приехали помочь в Дубай на какое-то время, их наняли – одно дело, а когда ты свои деньги вкладываешь в чужой детский спорт – другое».

Пришлось отвечать.

«Считаю, что имею право решать, где лучше для меня и моей семьи на данный момент, – защищался Мамаев. – Спонтанно приехали в Дубай. У нас появилась такая идея. Я не понимаю, в чем упрек. Считаю, что заслужил право находится там, где захочу.

Я счастлив сейчас. У меня красавица жена, моя поддержка и опора. Без нее не сделал бы и 50% того, что есть в академии. И она подарила мне сына. Мы вместе родили сейчас еще одного «сына» – наше детище. Счастлив и даже не вспоминаю о том, что было раньше».

Через пару месяцев объяснил решение детальнее: «ЦСКА, «Спартак», «Локо», «Краснодар», «Динамо», «Чертаново» – бренды. Ну вот кому будет интересна академия Павла Мамаева? Каждый талантливый паренек не пойдет к нам, потому что там он получит прямую дорогу в большой футбол. Но в Дубае мы строим свою дорогу».

Фото: ТНТ