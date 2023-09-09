😳 Игнатова могут на полгода отстранить от футбола. Что случилось?

Вердикт на следующей неделе.

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов на следующей неделе может получить дисквалификацию на полгода!

Все из-за разбирательств игрока с уже бывшим агентом Александром Маньяковым. Об этом сообщила Ирина Бжезовская, юрист межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры», представляющая интересы хавбека «Спартака».

В чем суть дела?

В апреле 2020-го Михаил Игнатов заключил агентский договор с Александром Маньяковым, но уже в мае расторг его в одностороннем порядке. По данным телеграм-канала «Честность – не порок», Маньяков пообещал Михаилу перспективы перехода в топ-клубы, но на деле хавбеком интересовались «Уфа» и «Урал».

После этого Игнатов обратился в палату по решению споров РФС. Агент подал встречное заявление, в котором потребовал неустойку в 3 млн рублей. Палата признала правоту Игнатова и присудила Маньякову лишь 180 тысяч рублей за время исполнения обязанностей по договору.

Но уже в ноябре того же года появились слухи о возможной дисквалификации Игнатова. Правда, по другой причине: Михаил позже заключил договор с посредником Дмитрием Теренковым, у которого на тот момент не было агентской аккредитации. Заявление на Игнатова подал комитет по статусу игроков: дело тогда ничем не закончилось. А вот в мае 2022-го вспыхнуло.

Маньяков подал жалобу в комитет по статусу игроков, и орган ее удовлетворил: Игнатова обязали выплатить агенту 9,5 млн рублей в качестве компенсации за расторжение договора.

После этого Игнатов пошел в Мытищинский суд и доказал, что он прав: в декабре 2022 года суд решил, что выгоду Маньяков не упускал, и денег ему футболист платить не должен. Но областной суд позже решил, что Игнатов должен выполнить решение РФС и выплатить агенту компенсацию.

Игнатов подал иск в кассационный суд. Сообщается, что после этого Маньяков пошел в РФС, требуя наказать игрока, потому что по регламентам Игнатов не мог обращаться в гражданский суд, не пройдя все инстанции спортивных судов (РФС или CAS).

12 июля 2023-го РФС отклонил жалобу Игнатова и оставил в силе постановление о выплате денег Маньякову. Кроме этого агент требовал отстранить Игнатова от футбола на 3-6 месяцев: комитет согласился и с этим. Решение о дисквалификации могут огласить уже на следующей неделе.

Ирина Бжезовская пояснила: «Пока дело в свое время рассматривалось в Мытищинском суде, Маньяков обратился в палату РФС по разрешению споров с новым заявлением. В нем говорится, что мы допустили нарушение регламента РФС по разрешению споров тем, что обратились в суд общей юрисдикции с заявлением о принятии обеспечительных мер. То есть они считают, что это самостоятельное действие.

Следуя их логике, то, что мы каждый раз приходим в суд по доверенности от Михаила, – это новое нарушение регламента.

Маньяков заявил о повторном нарушении регламента. Это необоснованное решение. Палата РФС это заявление приостановила, но, по нашей информации, оно будет возобновлено на следующей неделе, и слушание будет назначено через неделю.

Требование – дисквалификация Игнатова на полгода за повторное нарушение регламента РФС. В принципе, Михаила могут смело дисквалифицировать уже на следующей неделе. Иного решения у палаты я и не вижу, пока первое кассационное решение у нас такое, какое есть.

Дисквалификация – самая серьезная мера по регламенту. Мы ждем повестки в палату РФС. «Спартак» в период чемпионата России и до его окончания теряет сильного футболиста».

«Спартак» поддерживает Игнатова, но Зарема критикует клуб за мягкотелость

«Спартак» изначально выступал на стороне игрока: «Клуб оказывает юридическую поддержку Михаилу в этом процессе. Рассчитываем на благоприятный исход».

После заявления Бжезовской выступил руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов: «В заявлении, которое сейчас обсуждается, идет речь о несоблюдении досудебного порядка урегулирования споров. В июне мы уже говорили, что нас привлекли в качестве третьего лица и мы будем поддерживать позицию футболиста.

Мы считаем, что порядок не был нарушен, нарушения регламента нет. К тому же регламент предусматривает альтернативную санкцию в виде штрафа. Считаем, требование агента необоснованно и в его удовлетворении должно быть отказано».

А вот Зарема Салихова недовольна тем, как клуб защищает футболиста: «Где позиция клуба по игроку-воспитаннику? Теперь каждый агент в личных интересах может довести до дисквалификации игрока.

То есть позиция клуба настолько терпеливо слабая, что даже Маньяков чувствует себя как минимум Мино Райолой».

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press; instagram.com/manyakov_av