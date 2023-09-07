Рязанцев закончил. Но его «Извините, пирожки!» навсегда с нами

Великий мем.

Александр Рязанцев в 37 лет заканчивает с футболом – возможно, останется в «Торпедо», но теперь в роли менеджера. «Долго думал об этом, – говорит Александр. – Такие решения не принимаются просто так в один день. Хотя, может, кто-нибудь и делает так».

Рязанцев успешно играл за «Рубин» и «Зенит», забивал «Барселоне» в Лиге чемпионов – а еще запомнился той самой фразой «Извините, пирожки!»

Просто пересмотрите оригинал, это всего пять секунд – но какое величие.

«Лучше бы спросили в лоб: «Почему вы провели хреновую игру?» Рязанцев просто не хотел говорить с журналистами

Один из главных мемов российского футбола родился в 2012-м, когда «Рубин» с Рязанцевым проиграл «Амкару» (0:1). Александр провел на поле все 90 минут. А после свистка прошел через микст-зону, показал пирожок и дал понять, что ему не до общения.

Позже полузащитник объяснил, почему прошел мимо журналистов: «Просто в тот момент мне не хотелось общаться с прессой. Я сослался на то, что мне первым делом пришло в голову – пирожки. Это может показаться некорректным, но одни и те же вопросы уже надоели. Лучше бы спросили в лоб: «Почему вы провели хреновую игру?»

Рязанцев и эта фраза – вместе навсегда.

В 2018-м Александр перешел из «Зенита» в «Химки» – и представили его под песню Верки Сердючки «Пирожок». Сами понимаете, что было в руке футболиста.

Летом 2019-го Рязанцев вернулся в «Торпедо» и на презентации угостил всех присутствующих пирожками. Красивый жест с отсылкой (таймкод – 1:25).

«Плагиатом занимается!» Дзюба в 2015-м повторил трюк с пирожками, а Рязанцев ярко ответил

В октябре 2015-го Артем Дзюба забил в матче «Зенита» с «Ростовом» – вместо радостных комментариев форвард сказал: «Тороплюсь. Как у Рязанцева – пирожки». Потом форвард использовал отговорку еще не раз, пока журналисты в Петербугре не подарили ему пирожки после матча.

Александр отшучивался и желал Дзюбе удачи в Туле: «Видите как, теперь Артем Дзюба с помощью этой фразы выкручивается. Плагиатом занимается!»

Рязанцев потом еще не раз вспомнил фразу.

Признавался, что и не думал, как его фраза может уйти в народ. « Сказано-то было на отвали! После неудачного матча не хотелось общаться – я уже и не знал, что придумать – ляпнул первое, что пришло в голову. Но видите, как зашло! В «Зените» даже стикеры с изображением меня и пирожков выпускали. Смешные!», – сказал он в интервью Sport24.

Рязанцев рад, что именно так отказал журналистам, но хочет дополнительных шуток: «Хорошая история получилась, даже другие футболисты подхватили. Ничего против не имею. Просто я за то, чтобы люди придумывали что-то новое. Жить воспоминаниями и старыми шутками – как-то не очень».

В июне 2019-го «Чемпионату» он добавил: «Это уже мем. Извините, что сегодня без них. У нас креативные люди, вместе еще что-то придумаем, чтобы обыгрывать эту ситуацию».

Летом 2022-го Рязанцева спросили о пирожках «Известия»:

– Сейчас завязали с этой фишкой?

– Завязывают с алкоголем. А с пирожками можно не завязывать.

Теперь Александр Рязанцев завязал с футболом. А пирожки оставил всем нам.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев