Скандал: Okko обвинил «Телеспорт» в незаконной продаже прав Евро-2024 «Матч ТВ»

Будет суд.

Okko внезапно прыгнул на «Телеспорт» – агентство, занимающееся продажей прав на телетрансляции: онлайн-кинотеатр пообещал подать на компанию в суд.

В чем дело?

Okko эксклюзивно владел правами на показ всех матчей европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, и даже выплатил авансом всю сумму за шесть лет. Онлайн-кинотеатр уже показывал матчи Лиги Наций УЕФА и европейские квалификационные матчи к ЧЕ-2024/28, а также к ЧМ-2026.

Но летом 2023-го АО «Телеспорт груп» перепродало права телеканалу «Матч ТВ» (холдинг «Газпром-медиа»).

Пресс-служба Оkko уже отреагировала: «Okko должным образом уведомило руководство «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ») о спорной ситуации, предоставив все необходимые пояснения и документальное подтверждение принадлежности прав».

Генеральный директор Сергей Шишкин предостерегает: «Несмотря на все предоставленные документы и пояснения, руководство «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ») не приняло во внимание мошеннический характер сделки и планирует показывать матчи квалификации к Евро-2024.

В ситуации, когда с российского ТВ-рынка ушло большое количество контента западных студий, государство должным образом сохраняет правовое регулирование рынка интеллектуальных прав. Возникший прецедент может привести к дестабилизации рынка, что негативно скажется на всех участниках медиаотрасли.

Okko планирует урегулировать данную ситуацию с АО «Телеспорт» и генеральным директором компании П. Макаренко в судебном порядке. Судебные претензии могут быть предъявлены и к АО «Газпром-медиа» (телеканал «Матч ТВ»), если телеканал будет показывать трансляции, права на которые принадлежат Okko».

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин парирует: он отметил, что телеканал «Матч ТВ» на сайте УЕФА обозначен в качестве официального вещателя отборочного турнира. «Мы всегда говорили о том, что не покажем в эфире событий, не имея соответствующих правовых оснований – этот случай не исключение», – добавил Тащин.

Позже последовало новое заявление Okko – онлайн-кинотеатр разрешит «Матч ТВ» транслировать отбор Евро-2024.

«На данном этапе Okko оставляет поклонникам спорта возможность смотреть квалификационные игры в сервисе на канале «Матч ТВ», он доступен в нашем приложении и на сайте.

Дело в том, что параметры сигнала для организации трансляций мы должны были получить от «Телеспорт Груп». На сентябрьские игры мы, вероятно, не получим нужные параметры по причинам, описанным в посте. К следующим турам отбора мы постараемся урегулировать ситуацию», – говорится в комментариях Okko к посту о ситуации с «Матч ТВ».

Какие матчи переехали на телевидение?

Согласно доступному расписанию (до 11 августа), на телеканале покажут следующие игры:

• Казахстан – Финляндия

• Франция – Ирландия

• Грузия – Испания

• Словакия – Португалия

• Азербайджан – Бельгия

• Северная Македония – Италия

• Финляндия – Дания

• Ирландия – Нидерланды

А что со сборной России?

С вопросом про права на показ матчей российской национальной команды в Okko обратился корреспондент «РБК Спорт» Грант Гетадарян. В медиаслужбе сервиса ответили: «По договору нам принадлежат матчи отборочного этапа к Евро, без разделения на матчи сборных той или иной страны».

Это не первый скандал с участием «Телеспорта»

С прошлого прошло всего девять месяцев. Тогда не могли решить вопрос с показом Кубка России по лыжам. Мы писали об этом здесь, кратко напомним суть.

В начале осени 2022-го глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что «Телеспорт» приобрел права на трансляцию турнира. Приняли пост у «Матч ТВ», который показывал соревнование до этого.

Кубок России стартовал 19 ноября, но трансляций от «Телеспорта», не говоря даже об анонсе турнира, все еще не было. Ситуацию спасали местные телеканалы и веб-камеры, а «Телеспорт» молчал, но 8 декабря компания внезапно объявила, что у нее нет телеправ на турнир. Правда, чуть позже пост в телеграм-канале удалили, а глава «Телеспорта» Петр Макаренко выступил с заявлением, что права на показ у них все же есть.

Елена Вяльбе настаивала, что у «Телеспорта» они были с самого начала, высказался даже трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов: «На самом деле, трансляция – это основная проблема, хотя у «Телеспорта» есть права и он должен показывать. Тем более в это время, когда нужно показывать российский спорт».

Петр Макаренко в новой попытке урегулировать ситуацию даже прыгнул на Дмитрия Губерниева: «Кубок России проходит в таких местах, где показывать крайне сложно. Все чемпионаты России и топовые соревнования мы показываем. Будем показывать чемпионат России, и Кубок России тоже покажем.

Если Губерниев меньше чесать языком будет, люди меньше будут волноваться. Пусть занимается биатлоном, там ему есть чем заняться».

Сам Губерниев, который конфликтовал еще и с Еленой Вяльбе, ответил характерно:

«Петр Макаренко и Елена Вяльбе – это гении. Макаренко нужно вручить орден Святого Страуса, который по традиции прячет голову в песок.

Получается, что мы купили продукт, который нельзя показывать, потому что лыжи проходят в труднодоступных местах, а это орден Святой Труднодоступной Земли русской, который мы вручим Елене Вяльбе.

Мы купили продукт, который нельзя показывать, дальше купим еду, которую нельзя есть, а потом купим машину, на которой нельзя ездить.

Орден Петру Макаренко и Елене Вяльбе буду вручать лично. Буду перед ними снимать шляпу и восхищаться их талантом и жизнелюбием».

Фото: Gettyimages.ru/Oisin Keniry / Freier Fotograf, Catherine Ivill / Staff; РИА Новости/Александр Вильф, Павел Бедняков, Кирилл Каллиников, Сергей Мамонтов