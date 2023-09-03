Жуть какой привоз «Зенита»! Заболотный забил в подкате из вратарской – из-под ног Кержакова
ЦСКА повел очень быстро.
Вот это начало топ-матча! «Зенит» на четвертой минуте подарил ЦСКА шанс, Антон Заболотный воспользовался.
Пожар начался с паса Нуралы Алипа от края штрафной вратарю – уже тут выглядит опасно.
Антон Заболотный сразу рванул на Михаила Кержакова, чтобы давить.
Вратарь завозился, а форвард влетел и в подкате выбил у него мяч прямо в ворота.
Чьей вины больше: Алипа, что подставил вратаря, или Кержакова, что стал обрабатывать во вратарской и в створе, а не просто выбил?
«Соперник прессинговал и воспользовался нашей ошибкой, пропустили ненужный гол», – сказал в перерыве Нуралы Алип. А на прямой вопрос о том, что произошло в эпизоде, ответил, что не знает.
Ну и, конечно же, хвалим Антона Заболотного – не зря пошел в прессинг и принес ЦСКА важное преимущество в самом начале.
У Антона результативное действие в четвертой игре РПЛ подряд, до этого был ассист с «Оренбургом» и по голу «Динамо» с «Сочи».
- Дата проведения
- 3 сентября, 17.30, «ВЭБ Арена»
- Голы:
- 1:0 – 4 Заболотный, 1:1 – 88 Дуглас Сантос.
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ЦСКА –
Акинфеев, Хелвен (Мухин, 74), Набабкин, Мойзес, Виллиан Роша, Гайич, Здьелар, Обляков, Мендес, Заболотный, Чалов (Давила, 74).
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Зенит –
Кержаков, Фернандес (Мостовой, 82), Караваев (Круговой, 71), Дуглас Сантос, Эракович, Алип, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Мантуан (Сергеев, 71), Кассьерра (Ерохин, 82).
- Предупреждения:
- Виллиан Роша (90), Мендес (90), Заболотный (90), Алип (90), Дуглас Сантос (90), Клаудиньо (90).
Его никто не звал, он как-то сам прилип
Все смеялись над Забалотным, а сегодня посмеялся он.
Да, сам по себе он не топ и раньше пожарил, но сейчас играет весьма уверенно.
Сборная которой не играть еще 3 года точно официально, вызывают вратаря который не шибко надежен и завершит карьеру раньше чем нас вернут, объясните мне, я не понимаю зачем он нужен?
Самое смешное, что получив плюху, они ПРОДОЛЖАЮТ катать мяч под прессингом в своей штрафной.
Хочу обратить внимание, что это не первый такой пропущенный Зенитом мяч в этом году.
Сельдереича ничему жизнь не учит.
Керж сто раз не топовый вратарь для Зенита. И держат его до сих пор скорее из уважения к фамилии. Ну вынеси сразу с левой! Какого хрена ты начинаешь обрабатывать вдоль линии ворот??
Найдите уже достойного вратаря. Деньги же есть. Ну ёпрст
Вратари боятся тренеров уже, которые им пихают, если те выбивают мяч.
По сути, Алип сегодня провел очень хороший матч и в последнее время впечатляет.
Пас был, что называется, в цейтнот, но у Мишани было много времени на обработку мяча и на хотя бы вынос, но желание сохранить мяч сыграло злую шутку. Но вот это семенение перед мячом - ну такое себе.
Бывает.