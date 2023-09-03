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Жуть какой привоз «Зенита»! Заболотный забил в подкате из вратарской – из-под ног Кержакова

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ЦСКА ЦСКА
Нуралы Алип Нуралы Алип
Михаил Кержаков Михаил Кержаков
Зенит Зенит
Антон Заболотный Антон Заболотный
Футбол Футбол

ЦСКА повел очень быстро.

Вот это начало топ-матча! «Зенит» на четвертой минуте подарил ЦСКА шанс, Антон Заболотный воспользовался.

Пожар начался с паса Нуралы Алипа от края штрафной вратарю – уже тут выглядит опасно.

Антон Заболотный сразу рванул на Михаила Кержакова, чтобы давить.

Вратарь завозился, а форвард влетел и в подкате выбил у него мяч прямо в ворота.

Чьей вины больше: Алипа, что подставил вратаря, или Кержакова, что стал обрабатывать во вратарской и в створе, а не просто выбил?

«Соперник прессинговал и воспользовался нашей ошибкой, пропустили ненужный гол», – сказал в перерыве Нуралы Алип. А на прямой вопрос о том, что произошло в эпизоде, ответил, что не знает.

Ну и, конечно же, хвалим Антона Заболотного – не зря пошел в прессинг и принес ЦСКА важное преимущество в самом начале.

У Антона результативное действие в четвертой игре РПЛ подряд, до этого был ассист с «Оренбургом» и по голу «Динамо» с «Сочи».

ЦСКА – Зенит 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
3 сентября, 17.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Заболотный, 1:1 – 88 Дуглас Сантос.
ЦСКААкинфеев, Хелвен (Мухин, 74), Набабкин, Мойзес, Виллиан Роша, Гайич, Здьелар, Обляков, Мендес, Заболотный, Чалов (Давила, 74).
ЗенитКержаков, Фернандес (Мостовой, 82), Караваев (Круговой, 71), Дуглас Сантос, Эракович, Алип, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Мантуан (Сергеев, 71), Кассьерра (Ерохин, 82).
Предупреждения:
Виллиан Роша (90), Мендес (90), Заболотный (90), Алип (90), Дуглас Сантос (90), Клаудиньо (90).

54 комментария

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igls54
С нами Миша, с нами Алип
Его никто не звал, он как-то сам прилип
+86
-8
+78
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Nogoi89
Ответ ЛексЛютый
Понятно, что у Миши тут слишком медленные ноги, но что за передача от защитника…В штангу дает, естественно вратарю нужно касание на обработку..проблема Миши в том, что не понял в какую сторону обработать!
При всем уважении, у Миши была куча времени, даже с его деревянными ногами можно было разобраться с этим пасом, просто он панику поймал.
+58
-4
+54
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Nogoi89
Мануэль Кержакойер
+28
-3
+25
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Metalloid
Ведь правда хорошо сказали:
Все смеялись над Забалотным, а сегодня посмеялся он.
+22
-2
+20
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Юра Зыков
Ответ Виктор Иванович
Это просто детище гения Семака - розыгрыш мяча и уход из-под прессинга внутри своей вратарской, ни один Моуриньо или Гвардиола не додумались до этого! Знай наших! Самое смешное, что получив плюху, они ПРОДОЛЖАЮТ катать мяч под прессингом в своей штрафной. Хочу обратить внимание, что это не первый такой пропущенный Зенитом мяч в этом году. Сельдереича ничему жизнь не учит.
Так МС Гвардиолы так и играет если ты не знал,только там не деревяный Кержаков,а Эдерсон)
+19
-2
+17
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Шурик Шурик
Ответ ЛексЛютый
Понятно, что у Миши тут слишком медленные ноги, но что за передача от защитника…В штангу дает, естественно вратарю нужно касание на обработку..проблема Миши в том, что не понял в какую сторону обработать!
Нужно наигрывать Адамова, Кержаков - это не уровень Зенита, хороший человек - не профессия. Миша играет хорошо только тогда, когда не бьют по воротам. Когда хоть чуть-чуть что-то идет не так, он не решает ничего. В этой ситуации любой вратарь с его опытом (36 лет на минуточку) вынес бы мяч первым касанием в аут и все. Зачем он начал переминаться? Это отсутствие игры ногами, так зачем такой вратарь вообще нужен? На самом деле, для меня Кержаков это показатель того, как упал наш уровень. Если 10 лет назад он в старт Волги нижегородской не всегда попадал, то теперь он безальтернативо в старте Зенита уже несколько лет. Менять его надо и как можно скорее. Зачем тогда Адамова покупали?
+14
-2
+12
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hoook
Это как же надо не уважать соперника чтобы постоянно катать мяч в СВОЕЙ штрафной и вратарской. Цирк клоунов с конями.
+19
-7
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Сергей Лимонников
Ответ Alex Serpen
Зачем обрабатывать мяч, если можно сходу выбить в аут?
Требование тренера разыгрывать мяч. Больше на несчастный случай похоже. Ну и Зе отработал по полной.
+10
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+9
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napoli_14
Ответ Dark.Babysitter
Алип, конечно, не соответствует уровню Чемпиона России, но в этом моменте его вина много меньше. Керж сто раз не топовый вратарь для Зенита. И держат его до сих пор скорее из уважения к фамилии. Ну вынеси сразу с левой! Какого хрена ты начинаешь обрабатывать вдоль линии ворот?? Найдите уже достойного вратаря. Деньги же есть. Ну ёпрст
Слу, ну Алип последние матчи провел почти на элитном уровне (уровня РПЛ, разумеется).
Да, сам по себе он не топ и раньше пожарил, но сейчас играет весьма уверенно.
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Ganibale
Зачем он в сборной?
Сборная которой не играть еще 3 года точно официально, вызывают вратаря который не шибко надежен и завершит карьеру раньше чем нас вернут, объясните мне, я не понимаю зачем он нужен?
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ЛексЛютый
Понятно, что у Миши тут слишком медленные ноги, но что за передача от защитника…В штангу дает, естественно вратарю нужно касание на обработку..проблема Миши в том, что не понял в какую сторону обработать!
+16
-9
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Slavnov
Ответ ЛексЛютый
Понятно, что у Миши тут слишком медленные ноги, но что за передача от защитника…В штангу дает, естественно вратарю нужно касание на обработку..проблема Миши в том, что не понял в какую сторону обработать!
на угловой можно было выпнуть
+6
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Бронислав Каминский
Ответ Виктор Иванович
На самом деле, я реально не знаю, т.к. на МС только в последнем розыгрыше ЛЧ смотрел и ничего такого там не видел. Да и не верю, что что такая команда будет заниматься подобным бредом.
Барселона и Сити в 80% матчей такие розыгрыши делают...Тер Штеген вообще иногда на вратарской ленточке в пас играет с ближним)Но такие фокусы можно выкидывать только с вратарями,которые умеют играть ногами,как полевые,а не с Мишей Кержаковым...
+6
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Levaevich
Великий Зе
+5
-1
+4
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Don Merzavez
Ответ АрСур
Геннадий Сергеевич, как же так?
Это все Алдервейрельд виноват
+3
0
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Виктор Иванович
Это просто детище гения Семака - розыгрыш мяча и уход из-под прессинга внутри своей вратарской, ни один Моуриньо или Гвардиола не додумались до этого! Знай наших!

Самое смешное, что получив плюху, они ПРОДОЛЖАЮТ катать мяч под прессингом в своей штрафной.

Хочу обратить внимание, что это не первый такой пропущенный Зенитом мяч в этом году.
Сельдереича ничему жизнь не учит.
+16
-13
+3
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ЗЕНИТ65
Ответ Shinco
Не похоже на Мишу
Как раз похоже. Больше ни один вратарь не сделает четыре шага к мячу, находящемуся в полутора метрах.
+3
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Alex Serpen
Зачем обрабатывать мяч, если можно сходу выбить в аут?
+3
0
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Onion
Ответ Сергей Лимонников
Требование тренера разыгрывать мяч. Больше на несчастный случай похоже. Ну и Зе отработал по полной.
Специально дали Заболотному вистов. Бывший партнёр все же)
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Dark.Babysitter
Алип, конечно, не соответствует уровню Чемпиона России, но в этом моменте его вина много меньше.
Керж сто раз не топовый вратарь для Зенита. И держат его до сих пор скорее из уважения к фамилии. Ну вынеси сразу с левой! Какого хрена ты начинаешь обрабатывать вдоль линии ворот??
Найдите уже достойного вратаря. Деньги же есть. Ну ёпрст
+4
-2
+2
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Alex Serpen
Ответ Сергей Лимонников
Требование тренера разыгрывать мяч. Больше на несчастный случай похоже. Ну и Зе отработал по полной.
Разыгрывать мяч вратарю под прессингом? Гениально.
Вратари боятся тренеров уже, которые им пихают, если те выбивают мяч.
+2
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Алексей Полиенков
Завели эту машину 💪
+2
0
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Spymeat
Считаю, выход из обороны через пас - ошибка. Во всяком случае, в нашей РПЛ. И Зенит, и Ростов, и Спартак(особенно он!) привозят.
+2
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napoli_14
Не знаю, почему все вешают на Алипа.
По сути, Алип сегодня провел очень хороший матч и в последнее время впечатляет.
Пас был, что называется, в цейтнот, но у Мишани было много времени на обработку мяча и на хотя бы вынос, но желание сохранить мяч сыграло злую шутку. Но вот это семенение перед мячом - ну такое себе.
Бывает.
+2
0
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Shinco
Алип в очередной раз был выше всех похвал 👍
+2
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