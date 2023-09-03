Жуть какой привоз «Зенита»! Заболотный забил в подкате из вратарской – из-под ног Кержакова

ЦСКА повел очень быстро.

Вот это начало топ-матча! «Зенит» на четвертой минуте подарил ЦСКА шанс, Антон Заболотный воспользовался.

Пожар начался с паса Нуралы Алипа от края штрафной вратарю – уже тут выглядит опасно.

Антон Заболотный сразу рванул на Михаила Кержакова, чтобы давить.

Вратарь завозился, а форвард влетел и в подкате выбил у него мяч прямо в ворота.

Чьей вины больше: Алипа, что подставил вратаря, или Кержакова, что стал обрабатывать во вратарской и в створе, а не просто выбил?

«Соперник прессинговал и воспользовался нашей ошибкой, пропустили ненужный гол», – сказал в перерыве Нуралы Алип. А на прямой вопрос о том, что произошло в эпизоде, ответил, что не знает.

Ну и, конечно же, хвалим Антона Заболотного – не зря пошел в прессинг и принес ЦСКА важное преимущество в самом начале.

У Антона результативное действие в четвертой игре РПЛ подряд, до этого был ассист с «Оренбургом» и по голу «Динамо» с «Сочи».