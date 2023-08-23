Юбилей Дзюбы: со Слуцким и блогерами. Все в белом и «на постоянном движе»

С супергеройскими подарками.

Артем Дзюба в честь 35-летия закатил вечерику – с чисто белым дресс-кодом и заметными гостями. За сбор всех деталей праздника спасибо телеграм-каналу «Закулисье спорта».

Покорила песня «Движ» – с идеальным припевом для Дзюбы и Слуцкого. Артема подбрасывали

Леонид Слуцкий на время отвлекся от разных ютуб-проектов, чтобы поздравить Артема. Зажег вместе с другом под песню «Движ» от группы Filatov & Karas. Здесь идеальный припев:

«C рассветом души наши ближе Нам друг от друга сносит крышу На позитиве и на постоянном движе».

Filatov & Karas развлекали публику весь вечер. У группы несколько мощных хитов: «Мимо меня», «Amore Море, Goodbye», «Чилить» и остальные.

Дзюбу подбрасывали в воздух.

Блогер Гурам Амарян (снимает шоу «По хатам», Леонид Слуцкий был героем одного из выпусков) в шутку отметил: «Тяжелый».

Футболисты тоже были на вечеринке. Как минимум Максим Ненахов и Константин Марадишвили из «Локо».

Часто мелькал Иван Бодылевский (снизу на общем фото), который пять лет рулил медиаслужбой «Рубина», работал в «Ростове», а теперь – в продюсер «Коммент.Шоу».

Конкурсы тоже на месте.

Артем всех поблагодарил, а в первую очередь – маму. Так мы выяснили, что она родила Дзюбу в 6:45.

Как вам тусовка?

Дзюбе подарили множество вещей с супергероями: мяч с героями Marvel, щитки с Тором, мерч с Дэдпулом. И военную каску

В среду Артем разбирал подарки. Там много любопытного (и дорогого).

Просто посмотрим на некоторые.

Вот, например, мяч из коллекции Marvel с adidas и МЛС и новые щитки – со львом и Тором.

Слева – внезапно военная каска, а рядом образ Дэдпула и футболка с лого из «Ведьмака».

А это рисунок от сына.

Дзюбу поздравили клуб, РФС и РПЛ, но «Спартак» и «Зенит», где он провел большую часть карьеры, промолчали. Зарема Салихова не согласилась: «Спартак» Бакаева поздравил, а Дзюбу – нет. Я не понимаю логики. Дзюба хотя бы стрелку не целовал».

«Чувствую себя на 22, полон сил и эмоций для новых побед!» – сказал сам Артем на следующий день после вечеринки.

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Скандал с Дзюбой – из-за ставки Шалимова на его голы. А что думают букмекеры?