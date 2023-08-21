«Позорное решение убило игру». Абаскаль разнес Карасева за желтую на 10-й минуте, разбираем в деталях
Гильермо Абаскаль после поражения от «Зенита» (1:3) внезапно назначил виновным судей – за желтую карточку Михаила Игнатова на 10-й минуте.
Что сказал Абаскаль?
Вот слова Абаскаля для «Матч ТВ»: «Схема давала нам преимущество в центре, но, к сожалению, желтая карточка, которую мы получили в первом тайме, нас немного подкосила. Это очень странное решение – показать Игнатову предупреждение. Там не было никакого умысла. Эта желтая помешала нам прессинговать».
По пути на пресс-конференцию Абаскаль стал еще эмоциональнее, вот другая его цитата про судейство: «Не могу не отметить судейство... На девятой минуте он [судья Карасев] дает желтую карточку Игнатову. Как? Мы давим, прессингуем, стараемся навязывать борьбу... И тут – бам! Карточка. Это позорное решение! Как игрок может после этого идти в борьбу? Мы просто его теряем. Это было причиной его замены – он играл хорошо. Но, имея желтую карточку, он не мог прессинговать».
Что это был за эпизод: Игнатов сбил Вендела, укрывавшего мяч корпусом
У чужой штрафной Игнатов прессинговал Вендела, который получил мяч от партнера.
Вендел укрывал мяч и заработал фол.
Тут же прилетела желтая от Карасева – на десятой минуте.
Игнатов, похоже, был наказан по совокупности
Автор блога «Але, рэф!» Анатолий Синяев подробнее раскрыл эпизод: «Фол Игнатова сам по себе на желтую не тянет, но помните, что жк можно получить за систематическое нарушение правил. А он фолил уже в третий, кажется, раз. И Карасев ему уже говорил, что тот получит жк, если не успокоится. И вот сейчас Сергей кому-то показал, что уже второй фол. Это много за первые 14 минут».
И правда, от Игнатова уже на второй минуте досталось Клаудиньо. Кстати, не желтая ли это?
Карасев тогда обратился к Игнатову, заодно показал, откуда надо вводить мяч.
И еще поговорил с ним чуть позже после фола Мартинса. В трансляции по губам Карасева четко читалась фраза «аккуратнее».
Первый фол Игнатова на желтую не тянул, дальше фолил не он, но выслушал объяснение от судьи. А второго фола Карасев не простил.
При этом прессингуя, за первые 10 минут «Спартак» сфолил пять раз: два фола от Игнатова, еще на четвертой минуте Мартинс ударил Сергеева, через минуту Рябчук толкнул Фернандеса, а Дуарте нарушил правила в борьбе с Барриосом.
Игнатов вновь сфолил на 12-й минуте – теперь уже на Барриосе. Но тут просто аккуратно придержал.
И снова пообщался с Карасевым.
Эта желтая действительно сломала «Спартаку» игру?
Тактический автор Sports.ru Илья Васильев рассуждает, могла ли желтая Игнатова так сильно повлиять на игру:
«Ромбовые 4-4-2 «Спартака» вот так накладывались на 3-5-2 «Зенита»: Промес и Соболев ориентировались на ЦЗ, десятка Игнатов встречал Барриоса, восьмерки Мозес и Медина ориентировались на фланги, а Мартинс их страховал.
Сложно сказать, как это могло повлиять на структуру. По сути, фол был против Вендела – не прямого оппонента Игнатова по прессингу. Логично, что желтая карточка бьет по возможности жестко фолить, но Игнатов чаще играл по Барриосу, который не имел такого влияния на мяче, как Клаудиньо, Вендел и Сантос. У «Спартака» и до карточки Игнатова были не самые отлаженные попытки прессинговать, поэтому дело не только в карточке.
Окей, Абаскаль всерьез считает, что это мешало прессинговать. Почему бы тогда не сделать замену сразу после карточки?»
Уткин считает, что Игнатов перенервничал, а Соболев отметил безвольную игру «Спартака»
Удивительно, как желтая карточка Игнатова на 10-й минуте стала одним из самых обсуждаемых эпизодов матча. Например, высказался Василий Уткин:
«По-моему, желтую карточку Игнатов вполне заслужил. Тем более что накануне фола, которым он на нее накопил, Карасев его предупредил на словах.
Еще тем более: оба грубых фола Игнатова в дебюте были одинаковы по природе: он запаздывает с решением, с опозданием действует – и все, где был мяч, уже нога.
А потом он во многом породил первую голевую атаку «Зенита», когда с подбора выводил мяч от своей штрафной столь же неуверенно, как женщина пытается выпроводить любовника, когда муж уже скрипит ключом в двери. Извините, другого сравнения не подберу.
Парень все еще молод, я все это перечисляю не в поисках виноватого. Но похоже, Игнатов слишком себя «накрутил», перенервничал».
А вот Александр Соболев упрекнул «Спартак» в безволии, а не в нервах.
«Возможно, не поверили в себя до конца. Не знаю, с чем это связано. Первый тайм был просто отвратительный во всех смыслах. Во втором тайме играли немножко получше, но пропустили два.
Мы играем в «Спартаке», поэтому ожидания всегда должны быть самые высокие. «Спартак» всегда должен бороться за титулы. Когда команда вот так играет и проигрывает дома «Зениту» со счетом 1:3, безвольно и без желания… Так дома играть нельзя, тем более с «Зенитом».
Играя за «Спартак», ты должен отдаваться полностью на поле», – заявил автор единственного гола «Спартака».
- Дата проведения
- 20 августа, 19.30, «Открытие Банк Арена»
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Спартак –
Свинов, Джикия, Дуарте, Рябчук (Зиньковский, 84), Мозес (Зобнин, 27), Мартинс Перейра, Игнатов (Бонгонда, 46), Денисов (Хлусевич, 66), Промес, Медина (Умяров, 46), Соболев.
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Зенит –
Кержаков, Караваев, Алип, Эракович, Дуглас Сантос, Фернандес (Сутормин, 72), Барриос, Вендел (Кейрос, 89), Клаудиньо (Ерохин, 89), Мантуан (Васильев, 82), Сергеев (Кассьерра, 72).
Зачем Абаскаль экспериментировал с «Зенитом», кто-нибудь понял?
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Спартак чемпион первых 20 минут матча !!
Замечательно ведь. Если Абаскаля уволят, то это готовый соведущий к Борзыкину. Такой дуэт будет. Так что не пропадет.
Нет серьезно ЖЕЛТАЯ? Карточка? Что дальше? Улыбка главного арбитра при выходе на поле?
Первое: Абаскаль рассчитывал сдерживать Зенит, опекая не умеющим в отбор Игнатовым Барриоса? При наличии живых Клаудиньо, Сантосе и Венделе? Которые вместе с Вильмаром образуют квартет монстров игры под прессингом?
Получил бы Игнатов на 15 минуте карточку, и что? Я больше скажу, кроме эпизода с потерей Мантуана, до ЖК Игнатов вступал в прессинг активный дважды - оба раза фол. Крайне сомнительный план. И точно бы он не работал 45 минут. Что собирался делать дальше Абаскаль?
Второе: вернее было бы сказать, что решение судьи могло повлиять на страх Игнатова идти в безрассудные единоборства. Но Абаскаль так не скажет, на эмоциях в ход идут оценочные суждения, а не факты
Который раз за вечер слова Абаскаля читаю, а смешно как в первый раз.
тактика срыва игры сопернику через нарушения должна быть наказуема