«Позорное решение убило игру». Абаскаль разнес Карасева за желтую на 10-й минуте, разбираем в деталях

Гильермо Абаскаль после поражения от «Зенита» (1:3) внезапно назначил виновным судей – за желтую карточку Михаила Игнатова на 10-й минуте.

Что сказал Абаскаль?

Вот слова Абаскаля для «Матч ТВ»: «Схема давала нам преимущество в центре, но, к сожалению, желтая карточка, которую мы получили в первом тайме, нас немного подкосила. Это очень странное решение – показать Игнатову предупреждение. Там не было никакого умысла. Эта желтая помешала нам прессинговать».

По пути на пресс-конференцию Абаскаль стал еще эмоциональнее, вот другая его цитата про судейство: «Не могу не отметить судейство... На девятой минуте он [судья Карасев] дает желтую карточку Игнатову. Как? Мы давим, прессингуем, стараемся навязывать борьбу... И тут – бам! Карточка. Это позорное решение! Как игрок может после этого идти в борьбу? Мы просто его теряем. Это было причиной его замены – он играл хорошо. Но, имея желтую карточку, он не мог прессинговать».

Что это был за эпизод: Игнатов сбил Вендела, укрывавшего мяч корпусом

У чужой штрафной Игнатов прессинговал Вендела, который получил мяч от партнера.

Вендел укрывал мяч и заработал фол.

Тут же прилетела желтая от Карасева – на десятой минуте.

Игнатов, похоже, был наказан по совокупности

Автор блога «Але, рэф!» Анатолий Синяев подробнее раскрыл эпизод: «Фол Игнатова сам по себе на желтую не тянет, но помните, что жк можно получить за систематическое нарушение правил. А он фолил уже в третий, кажется, раз. И Карасев ему уже говорил, что тот получит жк, если не успокоится. И вот сейчас Сергей кому-то показал, что уже второй фол. Это много за первые 14 минут».

И правда, от Игнатова уже на второй минуте досталось Клаудиньо. Кстати, не желтая ли это?

Карасев тогда обратился к Игнатову, заодно показал, откуда надо вводить мяч.

И еще поговорил с ним чуть позже после фола Мартинса. В трансляции по губам Карасева четко читалась фраза «аккуратнее».

Первый фол Игнатова на желтую не тянул, дальше фолил не он, но выслушал объяснение от судьи. А второго фола Карасев не простил.

При этом прессингуя, за первые 10 минут «Спартак» сфолил пять раз: два фола от Игнатова, еще на четвертой минуте Мартинс ударил Сергеева, через минуту Рябчук толкнул Фернандеса, а Дуарте нарушил правила в борьбе с Барриосом.

Игнатов вновь сфолил на 12-й минуте – теперь уже на Барриосе. Но тут просто аккуратно придержал.

И снова пообщался с Карасевым.

Эта желтая действительно сломала «Спартаку» игру?

Тактический автор Sports.ru Илья Васильев рассуждает, могла ли желтая Игнатова так сильно повлиять на игру:

«Ромбовые 4-4-2 «Спартака» вот так накладывались на 3-5-2 «Зенита»: Промес и Соболев ориентировались на ЦЗ, десятка Игнатов встречал Барриоса, восьмерки Мозес и Медина ориентировались на фланги, а Мартинс их страховал.

Сложно сказать, как это могло повлиять на структуру. По сути, фол был против Вендела – не прямого оппонента Игнатова по прессингу. Логично, что желтая карточка бьет по возможности жестко фолить, но Игнатов чаще играл по Барриосу, который не имел такого влияния на мяче, как Клаудиньо, Вендел и Сантос. У «Спартака» и до карточки Игнатова были не самые отлаженные попытки прессинговать, поэтому дело не только в карточке.

Окей, Абаскаль всерьез считает, что это мешало прессинговать. Почему бы тогда не сделать замену сразу после карточки?»

Уткин считает, что Игнатов перенервничал, а Соболев отметил безвольную игру «Спартака»

Удивительно, как желтая карточка Игнатова на 10-й минуте стала одним из самых обсуждаемых эпизодов матча. Например, высказался Василий Уткин:

«По-моему, желтую карточку Игнатов вполне заслужил. Тем более что накануне фола, которым он на нее накопил, Карасев его предупредил на словах.

Еще тем более: оба грубых фола Игнатова в дебюте были одинаковы по природе: он запаздывает с решением, с опозданием действует – и все, где был мяч, уже нога.

А потом он во многом породил первую голевую атаку «Зенита», когда с подбора выводил мяч от своей штрафной столь же неуверенно, как женщина пытается выпроводить любовника, когда муж уже скрипит ключом в двери. Извините, другого сравнения не подберу.

Парень все еще молод, я все это перечисляю не в поисках виноватого. Но похоже, Игнатов слишком себя «накрутил», перенервничал».

А вот Александр Соболев упрекнул «Спартак» в безволии, а не в нервах.

«Возможно, не поверили в себя до конца. Не знаю, с чем это связано. Первый тайм был просто отвратительный во всех смыслах. Во втором тайме играли немножко получше, но пропустили два.

Мы играем в «Спартаке», поэтому ожидания всегда должны быть самые высокие. «Спартак» всегда должен бороться за титулы. Когда команда вот так играет и проигрывает дома «Зениту» со счетом 1:3, безвольно и без желания… Так дома играть нельзя, тем более с «Зенитом».

Играя за «Спартак», ты должен отдаваться полностью на поле», – заявил автор единственного гола «Спартака».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф