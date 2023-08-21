ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

«Позорное решение убило игру». Абаскаль разнес Карасева за желтую на 10-й минуте, разбираем в деталях

Сергей Карасев Сергей Карасев
судьи судьи
Спартак Спартак
Вендел Вендел
Зенит Зенит
Михаил Игнатов Михаил Игнатов
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Футбол Футбол

Гильермо Абаскаль после поражения от «Зенита» (1:3) внезапно назначил виновным судей – за желтую карточку Михаила Игнатова на 10-й минуте.

Что сказал Абаскаль?

Вот слова Абаскаля для «Матч ТВ»: «Схема давала нам преимущество в центре, но, к сожалению, желтая карточка, которую мы получили в первом тайме, нас немного подкосила. Это очень странное решение – показать Игнатову предупреждение. Там не было никакого умысла. Эта желтая помешала нам прессинговать».

По пути на пресс-конференцию Абаскаль стал еще эмоциональнее, вот другая его цитата про судейство: «Не могу не отметить судейство... На девятой минуте он [судья Карасев] дает желтую карточку Игнатову. Как? Мы давим, прессингуем, стараемся навязывать борьбу... И тут – бам! Карточка. Это позорное решение! Как игрок может после этого идти в борьбу? Мы просто его теряем. Это было причиной его замены – он играл хорошо. Но, имея желтую карточку, он не мог прессинговать».

Что это был за эпизод: Игнатов сбил Вендела, укрывавшего мяч корпусом

У чужой штрафной Игнатов прессинговал Вендела, который получил мяч от партнера.

Вендел укрывал мяч и заработал фол.

Тут же прилетела желтая от Карасева – на десятой минуте.

Игнатов, похоже, был наказан по совокупности

Автор блога «Але, рэф!» Анатолий Синяев подробнее раскрыл эпизод: «Фол Игнатова сам по себе на желтую не тянет, но помните, что жк можно получить за систематическое нарушение правил. А он фолил уже в третий, кажется, раз. И Карасев ему уже говорил, что тот получит жк, если не успокоится. И вот сейчас Сергей кому-то показал, что уже второй фол. Это много за первые 14 минут».

И правда, от Игнатова уже на второй минуте досталось Клаудиньо. Кстати, не желтая ли это?

Карасев тогда обратился к Игнатову, заодно показал, откуда надо вводить мяч.

И еще поговорил с ним чуть позже после фола Мартинса. В трансляции по губам Карасева четко читалась фраза «аккуратнее». 

Первый фол Игнатова на желтую не тянул, дальше фолил не он, но выслушал объяснение от судьи. А второго фола Карасев не простил.

При этом прессингуя, за первые 10 минут «Спартак» сфолил пять раз: два фола от Игнатова, еще на четвертой минуте Мартинс ударил Сергеева, через минуту Рябчук толкнул Фернандеса, а Дуарте нарушил правила в борьбе с Барриосом.

Игнатов вновь сфолил на 12-й минуте – теперь уже на Барриосе. Но тут просто аккуратно придержал.

И снова пообщался с Карасевым.

Эта желтая действительно сломала «Спартаку» игру?

Тактический автор Sports.ru Илья Васильев рассуждает, могла ли желтая Игнатова так сильно повлиять на игру: 

«Ромбовые 4-4-2 «Спартака» вот так накладывались на 3-5-2 «Зенита»: Промес и Соболев ориентировались на ЦЗ, десятка Игнатов встречал Барриоса, восьмерки Мозес и Медина ориентировались на фланги, а Мартинс их страховал.

Сложно сказать, как это могло повлиять на структуру. По сути, фол был против Вендела – не прямого оппонента Игнатова по прессингу. Логично, что желтая карточка бьет по возможности жестко фолить, но Игнатов чаще играл по Барриосу, который не имел такого влияния на мяче, как Клаудиньо, Вендел и Сантос. У «Спартака» и до карточки Игнатова были не самые отлаженные попытки прессинговать, поэтому дело не только в карточке.

Окей, Абаскаль всерьез считает, что это мешало прессинговать. Почему бы тогда не сделать замену сразу после карточки?»

Уткин считает, что Игнатов перенервничал, а Соболев отметил безвольную игру «Спартака»

Удивительно, как желтая карточка Игнатова на 10-й минуте стала одним из самых обсуждаемых эпизодов матча. Например, высказался Василий Уткин:

«По-моему, желтую карточку Игнатов вполне заслужил. Тем более что накануне фола, которым он на нее накопил, Карасев его предупредил на словах.

Еще тем более:  оба грубых фола Игнатова в дебюте были одинаковы по природе: он запаздывает с решением, с опозданием действует – и все, где был мяч, уже нога.

А потом он во многом породил первую голевую атаку «Зенита», когда с подбора выводил мяч от своей штрафной столь же неуверенно, как женщина пытается выпроводить любовника, когда муж уже скрипит ключом в двери. Извините, другого сравнения не подберу.

Парень все еще молод, я все это перечисляю не в поисках виноватого. Но похоже, Игнатов слишком себя «накрутил», перенервничал».

А вот Александр Соболев упрекнул «Спартак» в безволии, а не в нервах. 

«Возможно, не поверили в себя до конца. Не знаю, с чем это связано. Первый тайм был просто отвратительный во всех смыслах. Во втором тайме играли немножко получше, но пропустили два.

Мы играем в «Спартаке», поэтому ожидания всегда должны быть самые высокие. «Спартак» всегда должен бороться за титулы. Когда команда вот так играет и проигрывает дома «Зениту» со счетом 1:3, безвольно и без желания… Так дома играть нельзя, тем более с «Зенитом».

Играя за «Спартак», ты должен отдаваться полностью на поле», – заявил автор единственного гола «Спартака».

Спартак – Зенит 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
20 августа, 19.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 32 Вендел, 0:2 – 73 Вендел, 1:2 – 81, пенальти Соболев, 1:3 – 90 Кассьерра.
СпартакСвинов, Джикия, Дуарте, Рябчук (Зиньковский, 84), Мозес (Зобнин, 27), Мартинс Перейра, Игнатов (Бонгонда, 46), Денисов (Хлусевич, 66), Промес, Медина (Умяров, 46), Соболев.
ЗенитКержаков, Караваев, Алип, Эракович, Дуглас Сантос, Фернандес (Сутормин, 72), Барриос, Вендел (Кейрос, 89), Клаудиньо (Ерохин, 89), Мантуан (Васильев, 82), Сергеев (Кассьерра, 72).
Предупреждения:
Игнатов (10), Хлусевич (76), Кассьерра (90).

Зачем Абаскаль экспериментировал с «Зенитом», кто-нибудь понял?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shock In
Немногие знают, но именно эта жёлтая карточка подкосила курс рубля
+71
-4
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fil_spb
Ответ ZarvuR2020
Ахаха, то есть спортс решил реально это проанализировать, но умолчать о пенальти. 🤡
Наоборот, молодцы спортс. Эту статью и на главную надо повесить. Привлечь внимание к очередному совершенно дикому спартаковскому нытью это прикольно и правильно. Спортс то может и на другое расчитывал, но получилось здорово.
+60
-4
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ZarvuR2020
Ахаха, то есть спортс решил реально это проанализировать, но умолчать о пенальти. 🤡
+43
-12
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Беляков
Конечно правда!
Спартак чемпион первых 20 минут матча !!
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fil_spb
"И тут – бам! Карточка. Это позорное решение! Как игрок может после этого идти в борьбу?"

Замечательно ведь. Если Абаскаля уволят, то это готовый соведущий к Борзыкину. Такой дуэт будет. Так что не пропадет.
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
yarondosnik
Мы уже прям серьезно это обсуждаем ?)))
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Smolensky
Венделл даже с пузом укатывает Спартак, а тут про судей орут. Годы идут, а спартачи не меняются
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nemecfaeton
падажите, раньше 3-5 голы были из офсайдов, или удаление после 4-0, теперь Желтая?
Нет серьезно ЖЕЛТАЯ? Карточка? Что дальше? Улыбка главного арбитра при выходе на поле?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JoaoMoutinho
Решил в кое-то веки выкакать свое мнение, да уже сделали за меня.

Первое: Абаскаль рассчитывал сдерживать Зенит, опекая не умеющим в отбор Игнатовым Барриоса? При наличии живых Клаудиньо, Сантосе и Венделе? Которые вместе с Вильмаром образуют квартет монстров игры под прессингом?
Получил бы Игнатов на 15 минуте карточку, и что? Я больше скажу, кроме эпизода с потерей Мантуана, до ЖК Игнатов вступал в прессинг активный дважды - оба раза фол. Крайне сомнительный план. И точно бы он не работал 45 минут. Что собирался делать дальше Абаскаль?
Второе: вернее было бы сказать, что решение судьи могло повлиять на страх Игнатова идти в безрассудные единоборства. Но Абаскаль так не скажет, на эмоциях в ход идут оценочные суждения, а не факты
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadim Medvedev
сколько сколько раз спартак сфолил до первой жёлтой на десятой минуте? они вообще в футбол пришли играть или драться?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vulturecrow
Ответ Shock In
Немногие знают, но именно эта жёлтая карточка подкосила курс рубля
и Луна-25 из-за неё упала.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Лукашов
Спартак подкосили тренерские решения, а не жёлтая карточка.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SergerSerj
Этому борща больше не наливать, он сломался. Давайте нового.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Савченко
Я считаю что Карасев отлично отсудил, кстати, нет вопросов к нему вообще
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nickolai
Статья - чисто похайпить и собрать побольше комментов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
&_Bishep_&
Рыжего шарлатана гнать из страны.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
притвиц
Очередная чушь сказанная Абаскалем , они давили, чуть гол не забили, а тут желтая помешала, точно так же плохому танцору яйца мешают , а на выхлопе две игры с нынешними конкурентами и ноль очков в итоге, сейчас еще две игры с Ахматом и Краснодаром и максимум 3 три очка на выхлопе и получается 3 очка из 12 , а он говорит о желтой карточке загубившей всю чемпионскую игру, шарлатан.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Antony Klestoff
Желтая тут на усмотрение судьи. Дело в том, что он до этого пожалел Мартинса за наступ. Видимо, тут решил уже показать карточку. Оправдывать бездарную игру этим эпизодом это позор
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fil_spb
Запомним этот день - у Арсена Найденова с его "Судья испортил нам игру. Пятый и седьмой гол были забиты из офсайда" появился не менее нелепый конкурент в лице рыжего спартаковского кудесника из Испании. Очередной успех Спартака.

Который раз за вечер слова Абаскаля читаю, а смешно как в первый раз.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadim Medvedev
Ответ гилберт
Вообще странное правило жёлтая за систематическое нарушение правил. Это серая зона. Кому то можно дать карту за два фола, а кому то за четыре. Тогда уж введите фолы как в баскетболе.
считать фолы - отличная идея
тактика срыва игры сопернику через нарушения должна быть наказуема
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kikker
То есть Абаскаль говорит, что они хотели использовать костоломную тактику Факела из предыдущего тура?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вертуальный Человек
Опять плачет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kemal_spartak
Позорное - это твоя трусливость и непонятная тактика с Зенитом…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kemal_spartak
Позорное - это твоя трусливость и непонятная тактика с Зенитом…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitriy Korchagin
Отчего Рыжебород такой злой 😈 ведь он примитивен по своей сути 🤏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий