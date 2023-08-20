Захарян зимой мог перейти в «Барселону». Хави даже записал ему видео!

Сорвалось из-за финансовых проблем каталонцев.

Арсен Захарян наконец уехал в Европу. Это финальная точка двухлетнего потока слухов и инсайдов об Арсене: молодого футболиста связывали с 20 разными клубами.

Среди интересующихся была и «Барса». Журналист РБК Грант Гетадарян поделился эксклюзивом: зимой 2023-го «Барселона» работала над трансфером – главный тренер каталонцев Хави даже записывал специальное обращение для игрока: «Привет, Арсен! Как дела, мой друг? Надеюсь, что увижу тебя однажды здесь, в «Барселоне»! Ок?»

«Барселона» правда хотела подписать Захаряна, но клубу помешали проблемы с деньгами

По информации РБК Спорт, именно Хави был главным инициатором сделки. По данным собеседников медиа, «Барселона» пыталась провести сделку не через Павла Андреева (агента Захаряна), а через группы «российских агентов» и людей, близких к «Барсе» – в частности Родриго Месси, брата Лионеля.

Интерес осенью 2021-го подтверждал Нобель Арустамян: «Скауты каталонского клуба несколько раз прилетали в Москву на матчи «Динамо», чтобы оценить игру Захаряна. Представили «Барсы» остались довольны увиденным и готовы к переговорам как с «Динамо», так и с самим игроком. Они должны состоятся в ближайшие недели».

Через год сам Арсен на Youtube-канале «Коммент Шоу» рассказывал: «Проснулся, а меня в посте в социальной сети отметил «Чемпионат»: там было, что «Реал» мною интересуется. Но я ничего про это не слышал. А вот про «Барсу» в руководстве говорили, что мной интересовались: приезжали на матч, следили, смотрели. Воспринимал это спокойно – не было такого, что я в раздевалке ходил и всем рассказывал. Мне папа всегда говорит, чтобы я был приземленным».

Зимой 2023-го каталонский клуб вышел на «Динамо», но до официального предложения не дошло – из-за финансовых проблем: раздутая платежка клуба не позволяла зарегистрировать даже Гави.

Через полгода после сорвавшегося трансфера Арсен все же доехал до Испании. «Реал Сосьедад» сыграет с «Барселоной» 5 ноября – ждем особого приветствия Хави и Арсена Захаряна?

Фото: instagram.com/realsociedad