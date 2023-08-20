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Захарян зимой мог перейти в «Барселону». Хави даже записал ему видео!

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Сорвалось из-за финансовых проблем каталонцев.

Арсен Захарян наконец уехал в Европу. Это финальная точка двухлетнего потока слухов и инсайдов об Арсене: молодого футболиста связывали с 20 разными клубами. 

Среди интересующихся была и «Барса». Журналист РБК Грант Гетадарян поделился эксклюзивом: зимой 2023-го «Барселона» работала над трансфером – главный тренер каталонцев Хави даже записывал специальное обращение для игрока: «Привет, Арсен! Как дела, мой друг? Надеюсь, что увижу тебя однажды здесь, в «Барселоне»! Ок?»

«Барселона» правда хотела подписать Захаряна, но клубу помешали проблемы с деньгами

По информации РБК Спорт, именно Хави был главным инициатором сделки. По данным собеседников медиа, «Барселона» пыталась провести сделку не через Павла Андреева (агента Захаряна), а через группы «российских агентов» и людей, близких к «Барсе» – в частности Родриго Месси, брата Лионеля.

Интерес осенью 2021-го подтверждал Нобель Арустамян: «Скауты каталонского клуба несколько раз прилетали в Москву на матчи «Динамо», чтобы оценить игру Захаряна. Представили «Барсы» остались довольны увиденным и готовы к переговорам как с «Динамо», так и с самим игроком. Они должны состоятся в ближайшие недели».

Через год сам Арсен на Youtube-канале «Коммент Шоу» рассказывал: «Проснулся, а меня в посте в социальной сети отметил «Чемпионат»: там было, что «Реал» мною интересуется. Но я ничего про это не слышал. А вот про «Барсу» в руководстве говорили, что мной интересовались: приезжали на матч, следили, смотрели. Воспринимал это спокойно – не было такого, что я в раздевалке ходил и всем рассказывал. Мне папа всегда говорит, чтобы я был приземленным».

Зимой 2023-го каталонский клуб вышел на «Динамо», но до официального предложения не дошло – из-за финансовых проблем: раздутая платежка клуба не позволяла зарегистрировать даже Гави.

Через полгода после сорвавшегося трансфера Арсен все же доехал до Испании. «Реал Сосьедад» сыграет с «Барселоной» 5 ноября – ждем особого приветствия Хави и Арсена Захаряна?

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Захарян едет в «Сосьедад». Сработал 20-й вариант из инсайдов

Фото: instagram.com/realsociedad

21 комментарий

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Redhead One
Мало кто знает, но из видео вырезали часть, где Хави просил скинуть ему деньги на карту для будущего трансфера
+44
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prigodich
Ответ Растиньяк
Он такую шнягу всем подряд записывает.
То есть тебе тоже записал?
+42
-1
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Саломандер
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Ответ Мексиканская песня
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где Саня затерялся? В прошлом сезоне один из лучших в клубе по гол+пас
+20
-2
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vladrus7722
Ответ prigodich
То есть тебе тоже записал?
как тут это обычно бывает, человек тупо звезданул, без каких либо пруфов
+9
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+9
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Растиньяк
Он такую шнягу всем подряд записывает.
+22
-14
+8
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miguel_diaz
Могла бы стать Барса Захаряна,но пронесло Каталонцев и не повезло Сосьедаду Захаряна)))
+11
-3
+8
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Hong Kil
Когда скучный сериал закончился, армянские продюсеры всегда снимают приквел и фильм о фильме.
+8
-1
+7
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Bazilic
Ответ Растиньяк
Он такую шнягу всем подряд записывает.
Такая «шняга» убедила уже кучу игроков выбрать Барсу, а не другие клубы
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a2wai
Это даже хорошо, что с Барселоной не вышло.

В Сосьедаде ему дадут игровую практику, а в клубе рычага он был бы еще одним баночником.
+8
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postblueink
Напоминает платные поздравления с Авито от ребят из стран Африки
+3
-1
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Сергей Павлов
Ответ Растиньяк
Он такую шнягу всем подряд записывает.
Пришлите видео, которое он Вас записал
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Igor Pivovarov
На самом деле Хави предлагал занять свое место. Но пока решили пусть просто в РС перейдет.
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timerassl
Барса начинает зарабатывать на платных видеопоздравлениях?
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Glukinho
алло, Арсен, это хавьерка
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Петр Васильев
Ответ Hong Kil
Когда скучный сериал закончился, армянские продюсеры всегда снимают приквел и фильм о фильме.
точно! Достали уже с этим Захаряном. Еще ничего не сделал, а уже на спортсру ему памятник воздвигли нерукотворный!
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Abdulla
Поворот сюжета - Хави записывал видео для Арсена Венгера.
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Мексиканская песня
6 Монако
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Я хотел как лучше
Захарченко он на Хави похож
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chernika from S-Pb
Так это Захаряну, небось, видео заказали на сайте с поздравлениями от звёзд
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