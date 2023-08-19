Самые дорогие трансферы россиян в Европу: Захарян выше Аленичева и Кержакова

Принес «Динамо» 13 млн евро.

Арсен Захарян после разных сложностей все-таки уехал в «Реал Сосьедад». Захарян обошелся испанцам в 12,5 млн евро – без бонусов бонусы, о которых ранее утверждали. Подробнее все детали сделки раскрыты здесь.

Арсен – один из самых дорогих россиян, уехавших в Европу.

Здесь только игроки, покинувшие российский клуб. Без Андрея Канчельскиса (переходил из «Эвертона» в «Фиорентину» за 8 млн евро) или Игоря Шалимова (из «Фоджи» в «Интер» за 6,75 млн евро).

А теперь несколько наблюдений.

• Захарян уехал в Европу раньше всех из топ-10: всего в 20 лет. Поблизости только Александр Головин, который в 22 сменил ЦСКА на «Монако».

• Трансфер Арсена – единственный из «Динамо» в этом списке. Больше всего переходов (три) из «Зенита»: Андрей Аршавин в «Арсенал», Александр Кержаков в «Севилью», Павел Погребняк в «Штутгарт».

• А вот самые дорогие трансферы на счету ЦСКА: Головин уехал в «Монако» за 30 млн евро, Юрий Жирков – за 21 млн в «Челси».

Фото: instagram.com/realsociedad