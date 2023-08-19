Самые дорогие трансферы россиян в Европу: Захарян выше Аленичева и Кержакова
Принес «Динамо» 13 млн евро.
Арсен Захарян после разных сложностей все-таки уехал в «Реал Сосьедад». Захарян обошелся испанцам в 12,5 млн евро – без бонусов бонусы, о которых ранее утверждали. Подробнее все детали сделки раскрыты здесь.
Арсен – один из самых дорогих россиян, уехавших в Европу.
Здесь только игроки, покинувшие российский клуб. Без Андрея Канчельскиса (переходил из «Эвертона» в «Фиорентину» за 8 млн евро) или Игоря Шалимова (из «Фоджи» в «Интер» за 6,75 млн евро).
А теперь несколько наблюдений.
• Захарян уехал в Европу раньше всех из топ-10: всего в 20 лет. Поблизости только Александр Головин, который в 22 сменил ЦСКА на «Монако».
• Трансфер Арсена – единственный из «Динамо» в этом списке. Больше всего переходов (три) из «Зенита»: Андрей Аршавин в «Арсенал», Александр Кержаков в «Севилью», Павел Погребняк в «Штутгарт».
• А вот самые дорогие трансферы на счету ЦСКА: Головин уехал в «Монако» за 30 млн евро, Юрий Жирков – за 21 млн в «Челси».
30 за Головина, это как 60 сейчас.
Кого сравниваете.
И потом почему надо ограничиваться Европой если речь идёт про большие деньги?
Сейчас все деньги - на Ближнем Востоке, у арабов и ещё дальше на Востоке - в Китае.
Малком вон за 60 перешёл - это 4,6 Захарьяна или 2 Головина получается!
Вот здесь с учетом инфляции. На первом месте из списка в этой статье окажется Жирков со стоимостью 48 млн евро. Шалимова в статье не брали в расчет, но он по оценкам с инфляцией стоил Интеру 168 млн (11 место в абсолюте)
По Жиркову вообще бред, он был в списке на ЗМ в тот год