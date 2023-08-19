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Самые дорогие трансферы россиян в Европу: Захарян выше Аленичева и Кержакова

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Принес «Динамо» 13 млн евро.

Арсен Захарян после разных сложностей все-таки уехал в «Реал Сосьедад». Захарян обошелся испанцам в 12,5 млн евро – без бонусов бонусы, о которых ранее утверждали. Подробнее все детали сделки раскрыты здесь

Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад», подробности трансфера, детали переговоров – Чемпионат

Арсен – один из самых дорогих россиян, уехавших в Европу.

Здесь только игроки, покинувшие российский клуб. Без Андрея Канчельскиса (переходил из «Эвертона» в «Фиорентину» за 8 млн евро) или Игоря Шалимова (из «Фоджи» в «Интер» за 6,75 млн евро).

А теперь несколько наблюдений.

• Захарян уехал в Европу раньше всех из топ-10: всего в 20 лет. Поблизости только Александр Головин, который в 22 сменил ЦСКА на «Монако».

• Трансфер Арсена – единственный из «Динамо» в этом списке. Больше всего переходов (три) из «Зенита»: Андрей Аршавин в «Арсенал», Александр Кержаков в «Севилью», Павел Погребняк в «Штутгарт».

• А вот самые дорогие трансферы на счету ЦСКА: Головин уехал в «Монако» за 30 млн евро, Юрий Жирков – за 21 млн в «Челси».

Инсайд-детали трансфера Захаряна: сделку принес агент Модрича, участвовал Нобель, сумма – 12,5 млн евро

Фото: instagram.com/realsociedad

30 комментариев

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Серж Поровозиков
стоит еще писать год перехода. ибо 6 за Аленичева это как сейчас 30.
30 за Головина, это как 60 сейчас.
+37
-5
+32
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Danckoi tabak
Ответ Юра Ковтун
Дело за малым: забить больше Кержа, и завоевать чашек больше чем Алень.
И не стать как Мостовой
+22
0
+22
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Доктор Верховцев
Это даже дороже, чем трансфер Марадоны из Барсы в Наполи!
+23
-2
+21
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Юра Ковтун
Дело за малым: забить больше Кержа, и завоевать чашек больше чем Алень.
+19
-2
+17
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Вячеслав Тотров
Ответ Доктор Верховцев
Это даже дороже, чем трансфер Марадоны из Барсы в Наполи!
и даже дороже,чем было построить Олд Траффорд
+6
0
+6
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Артем Шелудков
Смешно сравнивать цифры без учёта роста цен, сейчас более-менее приличных игроков минимум за 30-40 продают, а когда-то 5 млн была заоблачная цена
+6
0
+6
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Kanonir152
Все это не имеет смысла, а без расчета с учетом инфляции тем более.
+5
0
+5
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Detsch Raumdeuter
Ответ Серж Поровозиков
стоит еще писать год перехода. ибо 6 за Аленичева это как сейчас 30. 30 за Головина, это как 60 сейчас.
Не уверен что за 4 года 30 млн=60 млн, но да согласен с остальным
+3
0
+3
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Олег Сагайдачный
ГАЗ-24 стоил 10 тысяч рублей.
+2
0
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Максим Маркелов
Ответ Доктор Верховцев
Это даже дороже, чем трансфер Марадоны из Барсы в Наполи!
+100500 кто такой Марадона , а тут целый Зактототам
+4
-2
+2
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040474Andrei
Ну да. Не смешно.
Кого сравниваете.
+1
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Карл_Иваныч
Бессмысленное сравнение без учёта времени трансфера: 20 лет назад и сегодня миллион евро - это две большие разницы.
И потом почему надо ограничиваться Европой если речь идёт про большие деньги?
Сейчас все деньги - на Ближнем Востоке, у арабов и ещё дальше на Востоке - в Китае.
Малком вон за 60 перешёл - это 4,6 Захарьяна или 2 Головина получается!
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Алешка Терминатор
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Сравнивать 6 миллионов евро в 1998 году и 13 миллионов евро в 2023 году в соотношении 1:1 - богатая идея
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Denis Akhmarov
https://www.totallymoney.com/content/transfer-index/data/#filters?1=Russia/options?order=11|desc¤cy=e
Вот здесь с учетом инфляции. На первом месте из списка в этой статье окажется Жирков со стоимостью 48 млн евро. Шалимова в статье не брали в расчет, но он по оценкам с инфляцией стоил Интеру 168 млн (11 место в абсолюте)
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Knife707
Ответ Жо-Вильфред Майе-Дорен
Самый лучший россиян - Это Ара Захарян!
Есенин? Или Блок?
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InsidenMan
Мда,только когда их подписывали? в каком году? курс валюты меняется,статья не о чем.
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Александр Рыбаков
Ответ Роман Матвеев
Другое время . Ценники другие . Аленичев победитель Лиги чемпионов ... А Захарян что ?
Сколько тогда Аленичеву уже было, забыл?
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Никита Бурцев
Ответ Kit244098
Автор, а что ты скидку на инфляцию не сделал? Нынешнее бабло совсем не то, которым платили за Аленичева или за Павлюченко с Аршавиным)) К тому же два самых дорогих трансфера в твоем списке имеют отнюдь не спортивный характер, а политический. И Рыболовлева и Абрамовича просто обязали купить в свои команды и Головина и Жиркова. Этакий вид современной дани. От исторической родины. Хорошо еще, что Головин немножко заиграл)) Зы. Перспективы Захаряна, пока, выглядят довольно мутно. Думаю, что карьера его сложится примерно так же, как у Миранчука. Знаковой фигурой он не станет. Зато вид на жительство получит))
Если бы Головина брали чисто по фану, вряд-ли он мог бы стать игроком основы Монако в течение нескольких лет.
По Жиркову вообще бред, он был в списке на ЗМ в тот год
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Артем Симоницкий
Ответ Жо-Вильфред Майе-Дорен
Самый лучший россиян - Это Ара Захарян!
с каких пор Арсен стал попугаем?
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yOuRiCH27
Ответ Артем Шелудков
Смешно сравнивать цифры без учёта роста цен, сейчас более-менее приличных игроков минимум за 30-40 продают, а когда-то 5 млн была заоблачная цена
На чампионате ру была статья. Цена Аленя с инфляцией 30 лямов, Жирка 48 , Шава 42
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Георгий Кузьминых
Ответ Danckoi tabak
И не стать как Мостовой
И не называть Тедеско говном как Шалимов
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Dmitry Shkolnikov
Ответ Серж Поровозиков
стоит еще писать год перехода. ибо 6 за Аленичева это как сейчас 30. 30 за Головина, это как 60 сейчас.
30 за Головина это как 40 сейчас
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Максим Русаков
А стадион на динамовский похож, проще привыкать будет)
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ИСАДЫ РЯЗАНЬ
а можно пересчитать как в статье про Рио Фердинанда? ценность денег в разные годы разная
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Ozerki
А где поправка на инфляцию и падение покупательской способности валюты? Весь рейтинг поедет же тогда
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