«Еенит» – ехидное прозвище «Зенита» из-за кривого перфа. Пользователь Sports.ru обозвал так команду 137 раз

Живет до сих пор.

Нерв противостояний «Зенита» и московских клубов сконструировал множество обидных насмешек и мемов. Одно из них – «Еенит», которое до сих пор активно используют в комментариях на Sports.ru.

Как оно возникло?

Перемещаемся в 2005-й

«Еенит» – фанатский неологизм, родившийся после матча «Зенита» и ЦСКА в апреле 2005-го (1:0).

Хозяева подготовили большой перфоманс, но случайно перевернули букву «З» – и так «Зенит» мгновенно превратился в «Еенит». Или даже «Сенит».

Болельщики других команд не пропустили.

Аналитика по комментариям на Sports.ru. Пик упоминаний «Еенита» – отрезок с 2016-го по 2017-й

Впервые «Еенит» встречается в 2007-м под этой новостью: пользователь грустит, что не попадет на матч с «Зенитом» из-за работы. Это единственный «Еенит» в 2007 году.

• Пик упоминаний «Еенита» внезапно – период с 2016-го по 2017-й. За эти два года встречается столько же комментариев (558), сколько за предыдущие пять лет. Именно тогда «Зенит» пережил кризис и два года подряд не боролся за чемпионство.

• Лидер по упоминаниям «Еенита» в комментариях – пользователь под никнеймом furchia: целых 137. Первый из них – в сентябре 2016-го, последний на сегодня – в мае 2022-го.

Сможет ли кто-то потягаться?

Фото: landscrona.ru