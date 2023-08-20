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«Еенит» – ехидное прозвище «Зенита» из-за кривого перфа. Пользователь Sports.ru обозвал так команду 137 раз

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Живет до сих пор.

Нерв противостояний «Зенита» и московских клубов сконструировал множество обидных насмешек и мемов. Одно из них – «Еенит», которое до сих пор активно используют в комментариях на Sports.ru. 

Как оно возникло? 

Перемещаемся в 2005-й

«Еенит» – фанатский неологизм, родившийся после матча «Зенита» и ЦСКА в апреле 2005-го (1:0). 

Хозяева подготовили большой перфоманс, но случайно перевернули букву «З» – и так «Зенит» мгновенно превратился в «Еенит». Или даже «Сенит». 

Болельщики других команд не пропустили. 

Аналитика по комментариям на Sports.ru. Пик упоминаний «Еенита» – отрезок с 2016-го по 2017-й

Впервые «Еенит» встречается в 2007-м под этой новостью: пользователь грустит, что не попадет на матч с «Зенитом» из-за работы. Это единственный «Еенит» в 2007 году.

• Пик упоминаний «Еенита» внезапно – период с 2016-го по 2017-й. За эти два года встречается столько же комментариев (558), сколько за предыдущие пять лет. Именно тогда «Зенит» пережил кризис и два года подряд не боролся за чемпионство.

• Лидер по упоминаниям «Еенита» в комментариях – пользователь под никнеймом furchia: целых 137. Первый из них – в сентябре 2016-го, последний на сегодня – в мае 2022-го.

Сможет ли кто-то потягаться?

Фото: landscrona.ru

23 комментария

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DontYouSay
Вот "это" заслужило целого отдельного поста на главной?
+69
-8
+61
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LokoKa1ser92
биг дата по версии спортсру
+43
-3
+40
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Hong Kil
Один из самых глупейших текстов за все время, что я читаю этот ресурс.
+49
-14
+35
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JBa
Сколько бредового материала можно накатать в день матча Спартак - Зенит?

Sports.ru: ДА
+9
-3
+6
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мотыль для ОИР
Еенит
+10
-6
+4
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Sinister Kid
Когда надоели посты, про то кто круче, стали выдавать такое.
+3
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quasififa
Очень интересно увидеть статью про свиней и мясо. До матча еще 1,5 часа, успеете, а то как-то нехорошо получается.
+10
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Федя Букин
Спортс интеллектуальный, вкуснотища-то какая
В закладки.
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Заборостроитель
А юбилей кричалки Дзагоева пропустили
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Младший лейтенант
Ответ Vamosalaplaya
спасибо, узнал, что у Тимура Бокова не все дома
Он съехал от родителей, а ты - с катушек.
+3
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Даши Жапов
Ответ Hong Kil
Один из самых глупейших текстов за все время, что я читаю этот ресурс.
Я теперь Еенит только так называть и буду.
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RokeSantaCruz
2023 станет рекордным по упоминаниям еенита , из за этого поста
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Kuryanin
Ее Болотный
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che_guevara
Еерахи за еенит
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Vamosalaplaya
спасибо, узнал, что у Тимура Бокова не все дома
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Сергей Галынский
Боков ехидна
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Vasili Poplove
Ответ Hong Kil
Один из самых глупейших текстов за все время, что я читаю этот ресурс.
😀😀😀
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igls54
У не бомбящих одно на уме
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