Захарян перешел в «Сосьедад». Что нужно знать о клубе

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Прекрасная новость, которую мы так долго ждали: Арсен Захарян официально перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

Рассказываем о новом клубе 20-летнего полузащитника.

Можно коротко про «Реал Сосьедад»?

«Реал Сосьедад» – клуб из города Сан-Себастьян в Стране Басков. Был среди основателей Ла Лиги в 1929-м.

Дважды чемпион Испании (1981, 1982). Последний трофей «Реал» взял совсем недавно – Кубок Испании-2020 (из-за ковидных переносов финал сыграли в апреле 2021 года).

Сезон-2022/23 «Сосьедад» закончил четвертым, вернувшись в Лигу чемпионов спустя 10 лет.

В первом матче нового сезона сыграли 1:1 с «Жироной», во втором – 1:1 с «Сельтой».

Клуб не подписывает только басков – как «Атлетик» Бильбао?

«Сосьедад» долго придерживался политики, схожей с принципами «Атлетика», и пополнял состав лишь игроками баскского происхождения. Так продолжалось до 1989 года, когда в команду из «Ливерпуля» пришел ирландский нападающий Джон Олдридж.

Кто еще перешел в «Сосьедад» в это окно?

Захарян – третье заметное подписание этого окна. И самое дорогое. До Арсена в клуб пришли французский крайний защитник Амари Траоре (31 год, свободный агент, прежний клуб – «Ренн») и нападающий Андре Силва (арендован у «РБ Лейпциг»).

Что за стадион у «Сосьедада»?

«Реале Арена» – так из-за спонсорских прав с 2019 года называется стадион «Аноэта».

Стадион построен в 1993 году, после реконструкции общая вместимость увеличена до 39 313 зрителей.

А кто тренер?

Иманоль Альгуасиль, 52 года.

«Сосьедад» – главный клуб в карьере Альгуасиля-игрока, бывшего правого защитника. В начале десятых Иманоль вернулся в «Сосьедад» уже тренером. Постепенно продвинулся с юношеской команды до основной, которую возглавил в декабре 2018-го.

Завоеванный весной-2021 Кубок Испании – первый трофей клуба с 1987 года.

Какая у «Сосьедада» схема? Где место для Захаряна?

Преимущественно – 4-4-2 с ромбом. Либо 4-3-3, но разница не такая существенная.

В прошлом сезоне «Сосьедад» был четвертым в лиге по владению мячом – 53,4% в среднем за матч (выше только «Барселона», «Реал Мадрид» и «Вильярреал»). Без мяча команда включает агрессивный прессинг.

Лучше всего Захаряну подойдут позиции «десятки», с фланга со смещениями или даже свободного нападающего (эту роль исполняет важный и техничный Такефуса Кубо).

Детали зависят от схемы, но в широком смысле конкуренты Захаряна здесь – Микель Ойарсабаль и иногда молодой Роберт Наварро.

Дополнительный вариант – игра центральным полузащитником, но это кажется слегка рискованным из-за открытости.

За «Сосьедад» играли два россиянина – Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов

Дмитрий Хохлов – 113 матчей, 15 голов (2000 – 2003)

Валерий Карпин – 194 матча, 37 голов (1994 – 2005)

Фото: Gettyimages.ru/Ross Kinnaird, Juan Manuel Serrano Arce, Firo Foto; Instagram/zaha47_