Захарян перешел в «Сосьедад». Что нужно знать о клубе
Только главное.
Прекрасная новость, которую мы так долго ждали: Арсен Захарян официально перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад».
Рассказываем о новом клубе 20-летнего полузащитника.
Можно коротко про «Реал Сосьедад»?
«Реал Сосьедад» – клуб из города Сан-Себастьян в Стране Басков. Был среди основателей Ла Лиги в 1929-м.
Дважды чемпион Испании (1981, 1982). Последний трофей «Реал» взял совсем недавно – Кубок Испании-2020 (из-за ковидных переносов финал сыграли в апреле 2021 года).
Сезон-2022/23 «Сосьедад» закончил четвертым, вернувшись в Лигу чемпионов спустя 10 лет.
В первом матче нового сезона сыграли 1:1 с «Жироной», во втором – 1:1 с «Сельтой».
Клуб не подписывает только басков – как «Атлетик» Бильбао?
«Сосьедад» долго придерживался политики, схожей с принципами «Атлетика», и пополнял состав лишь игроками баскского происхождения. Так продолжалось до 1989 года, когда в команду из «Ливерпуля» пришел ирландский нападающий Джон Олдридж.
Кто еще перешел в «Сосьедад» в это окно?
Захарян – третье заметное подписание этого окна. И самое дорогое. До Арсена в клуб пришли французский крайний защитник Амари Траоре (31 год, свободный агент, прежний клуб – «Ренн») и нападающий Андре Силва (арендован у «РБ Лейпциг»).
Что за стадион у «Сосьедада»?
«Реале Арена» – так из-за спонсорских прав с 2019 года называется стадион «Аноэта».
Стадион построен в 1993 году, после реконструкции общая вместимость увеличена до 39 313 зрителей.
А кто тренер?
Иманоль Альгуасиль, 52 года.
«Сосьедад» – главный клуб в карьере Альгуасиля-игрока, бывшего правого защитника. В начале десятых Иманоль вернулся в «Сосьедад» уже тренером. Постепенно продвинулся с юношеской команды до основной, которую возглавил в декабре 2018-го.
Завоеванный весной-2021 Кубок Испании – первый трофей клуба с 1987 года.
Какая у «Сосьедада» схема? Где место для Захаряна?
Преимущественно – 4-4-2 с ромбом. Либо 4-3-3, но разница не такая существенная.
В прошлом сезоне «Сосьедад» был четвертым в лиге по владению мячом – 53,4% в среднем за матч (выше только «Барселона», «Реал Мадрид» и «Вильярреал»). Без мяча команда включает агрессивный прессинг.
Лучше всего Захаряну подойдут позиции «десятки», с фланга со смещениями или даже свободного нападающего (эту роль исполняет важный и техничный Такефуса Кубо).
Детали зависят от схемы, но в широком смысле конкуренты Захаряна здесь – Микель Ойарсабаль и иногда молодой Роберт Наварро.
Дополнительный вариант – игра центральным полузащитником, но это кажется слегка рискованным из-за открытости.
За «Сосьедад» играли два россиянина – Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов
Дмитрий Хохлов – 113 матчей, 15 голов (2000 – 2003)
Валерий Карпин – 194 матча, 37 голов (1994 – 2005)
Фото: Gettyimages.ru/Ross Kinnaird, Juan Manuel Serrano Arce, Firo Foto; Instagram/zaha47_
Удачи Захаряну в Ла Лиге! Очень хочется чтобы он повторил путь Хвичи 🙏.
То, что теперь это Сосьедад Захаряна
Здоровья АРСЕНУ и успехов!
Теперь придется следить за Сосьедадом Захаряна