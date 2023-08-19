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Захарян перешел в «Сосьедад». Что нужно знать о клубе

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Только главное.

Прекрасная новость, которую мы так долго ждали: Арсен Захарян официально перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад». 

Рассказываем о новом клубе 20-летнего полузащитника.

Можно коротко про «Реал Сосьедад»?

«Реал Сосьедад» – клуб из города Сан-Себастьян в Стране Басков. Был среди основателей Ла Лиги в 1929-м. 

Дважды чемпион Испании (1981, 1982). Последний трофей «Реал» взял совсем недавно – Кубок Испании-2020 (из-за ковидных переносов финал сыграли в апреле 2021 года). 

Сезон-2022/23 «Сосьедад» закончил четвертым, вернувшись в Лигу чемпионов спустя 10 лет.

В первом матче нового сезона сыграли 1:1 с «Жироной», во втором – 1:1 с «Сельтой».

Клуб не подписывает только басков – как «Атлетик» Бильбао?

«Сосьедад» долго придерживался политики, схожей с принципами «Атлетика», и пополнял состав лишь игроками баскского происхождения. Так продолжалось до 1989 года, когда в команду из «Ливерпуля» пришел ирландский нападающий Джон Олдридж.

Кто еще перешел в «Сосьедад» в это окно?

Захарян – третье заметное подписание этого окна. И самое дорогое. До Арсена в клуб пришли французский крайний защитник Амари Траоре (31 год, свободный агент, прежний клуб – «Ренн») и нападающий Андре Силва (арендован у «РБ Лейпциг»). 

Что за стадион у «Сосьедада»?

«Реале Арена» – так из-за спонсорских прав с 2019 года называется стадион «Аноэта». 

Стадион построен в 1993 году, после реконструкции общая вместимость увеличена до 39 313 зрителей.

А кто тренер?

Иманоль Альгуасиль, 52 года. 

«Сосьедад» – главный клуб в карьере Альгуасиля-игрока, бывшего правого защитника. В начале десятых Иманоль вернулся в «Сосьедад» уже тренером. Постепенно продвинулся с юношеской команды до основной, которую возглавил в декабре 2018-го.

Завоеванный весной-2021 Кубок Испании – первый трофей клуба с 1987 года.

Какая у «Сосьедада» схема? Где место для Захаряна?

Преимущественно – 4-4-2 с ромбом. Либо 4-3-3, но разница не такая существенная. 

В прошлом сезоне «Сосьедад» был четвертым в лиге по владению мячом – 53,4% в среднем за матч (выше только «Барселона», «Реал Мадрид» и «Вильярреал»). Без мяча команда включает агрессивный прессинг.

Лучше всего Захаряну подойдут позиции «десятки», с фланга со смещениями или даже свободного нападающего (эту роль исполняет важный и техничный Такефуса Кубо). 

Детали зависят от схемы, но в широком смысле конкуренты Захаряна здесь – Микель Ойарсабаль и иногда молодой Роберт Наварро.

Дополнительный вариант – игра центральным полузащитником, но это кажется слегка рискованным из-за открытости. 

За «Сосьедад» играли два россиянина – Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов

Дмитрий Хохлов – 113 матчей, 15 голов (2000 – 2003)

Валерий Карпин – 194 матча, 37 голов (1994 – 2005) 

Фото: Gettyimages.ru/Ross Kinnaird, Juan Manuel Serrano Arce, Firo Foto; Instagram/zaha47_

Захарян в «Сосьедаде» – что будет?
34366 голосов
Быстро освоится и станет лидером
21%
Арсен Захарян
Закрепится, но без блеска
49%
Реал Сосьедад
Не потянет
30%
Александр Кокорин

15 комментариев

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Никита Самарин
Теперь официально можно поздравить 🎆.
Удачи Захаряну в Ла Лиге! Очень хочется чтобы он повторил путь Хвичи 🙏.
+13
-1
+12
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GC oK
Отличный выбор! Особенно на фоне того, что в 2017 году Реал Сосьедад набрался опыта в играх с "Зенитом" Роберто Манчини.
+7
-1
+6
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KTK
Что нужно знать о клубе?
То, что теперь это Сосьедад Захаряна
+6
0
+6
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Мобильный Игорь ne tonet
Мне кажется что у Захаряна в последнем сезоне был сильный регресс, потянет ли он лигу на сто голов выше ограбленной РФПЛ? Скорее всего нет. Соседад рискует.
+9
-6
+3
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Слава Каплунов
Надо порадоваться за него ! 🥳
+3
-1
+2
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Александр Корпусов
Валерий Карпин за Реал Сосьедад играл с 1994 по 1996 и с 2002 по 2005 180 матчей и 36 голов.
+2
0
+2
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граф Якунин
Сан-Себастьян прекрасный компактный город, пожалуй один из лучших что видел.
+2
0
+2
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Назарбек Рамунанаев
Ответ Мобильный Игорь ne tonet
Мне кажется что у Захаряна в последнем сезоне был сильный регресс, потянет ли он лигу на сто голов выше ограбленной РФПЛ? Скорее всего нет. Соседад рискует.
ну он асистов даже больше в том году раздал, чем в позапрошлом, забивал поменьше, но если будет желание, то осилит
+2
0
+2
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KORADO
Наш парень в ЛаЛиге !!!
Здоровья АРСЕНУ и успехов!
+1
-1
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Dmitrii Shuka
Тока сегодня сетовал на бессмысленность Ла Лиги, мол наших нет там:D
Теперь придется следить за Сосьедадом Захаряна
+1
-1
0
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alexis2020
Интересная статья, но всё же стоит отметить, что Карпин играл не только за Сосьедад с 1994 по 2005 год, но и за Валенсию, Сельту
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0
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гога11
Будем следить за Арсеном и болеть за него, удачи нашей третьей ласточке в Испании.
0
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Кирилл Голивец
Амари Траоре - малиец
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