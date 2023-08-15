Первая отставка сезона: «Ахмат» провалился после топ-весны и убрал Ташуева

Пять поражений из шести.

Сергей Ташуев первым в РПЛ лишился работы: «Ахмату» хватило четырех туров, чтобы понять, что нужны изменения.

Объяснимо сейчас, но неожиданно в сравнении с тем, как хороша была команда в конце прошлого сезона. «Ахмат» стал пятым – рекорд, это было бы еврокубковое место, а теперь повалился: пять поражений в шести матчах (три в РПЛ и два в Кубке России). Обыграть смогли только «Сочи» в чемпионате – 2:1.

«Ахмат» с тремя очками 12-й, от зоны вылета отделяют только дополнительные показатели.

И.о. назначен Иса Байтиев, работавший до этого с молодежкой, он подготовит команду к воскресному матчу с «Оренбургом».

«Пятое место сыграло злую шутку – мы завысили самооценку». Ташуев честно объяснил причины спада

В интервью «Газете.ru» бывший главный тренер рассказал, как дошло до отставки:

«Вчера был на коне, занял пятое место – лучший результат в истории «Ахмата». А этот сезон пошел неоднозначно. Слагаемых успехов и неудач очень много. Все упало в одну копилку: травмы, сборы, оборона…

Нужен долгий анализ. Но это нормальная футбольная жизнь. Клуб решил, что нужно команду встряхнуть. Мы вчера поговорили с президентом, спокойно, доброжелательно, и решили, что для клуба сегодня будет лучше так. Опытные футболисты понимают, что им надо встряхиваться, что они немного остановились в росте.

Пятое место сыграло злую шутку, мы завысили самооценку. А у меня не получилось отреагировать, потому что было много травм весной, ребята до сих пор лечатся. А опытные футболисты стараются продлевать свой век, но без одержимости . Поэтому решение принято для того, чтобы встряхнуть команду. Придет новый специалист и даст игрокам импульс. Нормальная футбольная история».

«Ахмат» и правда зажигал вопреки: выдал весну на уровне топ-клубов, несмотря на травмы и Рамадан

В прошлом сезоне «Ахмат» уволил тренера после девятого тура – Андрея Талалаева. Команда тогда шла девятой в трех очках от стыков.

После сентябрьской паузы на сборные клуб возглавил Ташуев. При нем сразу же пошли результаты, а особенно мощным «Ахмат» стал весной: набрали 23 очка, на уровне «Зенита», «Локо» и ЦСКА.

Особенно впечатлял контекст: очень много травм в основе (Садулаев, Шатара, Уциев, Бериша) и соблюдение Рамадана с 22 марта по 20 апреля.

«Пост соблюдали семь или восемь человек в команде, – рассказывал Ташуев. – Объективно снижается координация, выносливость. Причем ребята играли все матчи, и чувствовалось, что Лечи тяжело. В Воронеже во втором тайме остановился рядом, вижу по глазам – в прострации. Для себя сделал вывод: необходима ротация. Один‑два человека в команде – преодолимо, если больше – это влияет на игру. Без воды особенно нелегко. Внес изменения в расписание: стали тренироваться, чтобы застать заход солнца, и ребята могли попить воды, поесть фиников, как‑то поддержать организм. Как только закончился пост, тот же Садулаев побежал, полетел, стал хорошо держать борьбу. Я знал, что его точно хватит на 90 минут. К сожалению, вмешалась травма».

В итоге «Ахмат» отстал от «Ростова» на три очка, повторив лучшее достижение: в сезоне-2016/17 тоже финишировали пятыми. Зато при Ташуеве превзошли клубный рекорд по победам за сезон РПЛ – 15. Среди них 2:1 над «Зенитом» в Петербурге, а также три крупные — над «Торпедо» (5:1), «Динамо» (3:0) и «Химками» (3:0).

По итогам сезона Ташуев оказался в компании Семака, Карпина, Федотова и Лички – его номинировали на лучшего тренера чемпионата.

Летом они с «Ахматом» продлили контракт – до 2026-го. Ташуев рассуждал оптимистично: «Цели в контракте не указаны. Мы стали пятыми, подняли планку, теперь надо ее держать. Надеюсь, в дальнейшем все сложится – в плане селекции и подготовки.

У нас есть опытные и молодые ребята в составе. Они ментально готовы к подвигам, чтобы улучшить результат. Ощущение, что ты работаешь в клубе, в котором начинал играть с детства, вырос в этом городе. Хочется работать вдолгую, выстраивать правильно футбол, смотрибельный, чтобы болельщикам он нравился».

Поработать вдолгую не вышло. Итог – самая быстрая отставка сезона.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; vk/akhmatgrozny