ДНИ
ЧАСЫ
МИН
СЕК
Россия-2023
Блог

Захарян едет в «Сосьедад». Сработал 20-й вариант из инсайдов

Арсен Захарян Арсен Захарян
Динамо Москва Динамо Москва
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Реал Мадрид Реал Мадрид
Сельта Сельта
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Дженоа Дженоа
Мальорка Мальорка
Челси Челси
Фейеноорд Фейеноорд
Наполи Наполи
Ференцварош Ференцварош
Галатасарай Галатасарай
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Порту Порту
Лацио Лацио
Аякс Аякс
Страсбур Страсбур
ПСВ ПСВ
Барселона Барселона
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Ла Лига Ла Лига
трансферы трансферы
Футбол Футбол

Переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» анонсирован: главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что 20-летний полузащитник уже фактически игрок испанской команды.

Захарян уходит в команду Ла Лиги, которая через месяц стартует в Лиге чемпионов. Это финальная точка двухлетнего потока слухов и инсайдов об Арсене.

Лето-2021: интерес «Лейпцига» и «Челси»

Впервые информация об интересе европейских клубов к Захаряну появилась в августе 2021-го – «СЭ» сообщал, что за лучшим молодым игроком РПЛ сезона-2020/21 следят «РБ Лейпциг» и «Челси». «Динамо» выставило 12 млн евро как цену за 18-летнего на тот момент футболиста.

Дальше интереса не пошло: покупали явно не хотели платить столько за игрока, который провел в РПЛ чуть больше половины сезона.

Зима-2022: слухи о «Барсе», «Реале», «Боруссии» и «Наполи»

Еще на подходе к зимнему трансферному окну появлялось все больше слухов, 

Осенью Нобель Арустамян, например, говорил об интересе «Барсы» (опровергли и представители Арсена, и «Динамо»), «РБК» сообщал, что за игроком следят скауты дортмундской «Боруссии», а «Матч ТВ» – что «Наполи» отслеживает прогресс еще со времен до Евро-2020.

Ближе к зиме Teamtalk сообщал, что «Челси» и «Ман Сити» лидируют в гонке, а в конце декабря «Чемпионат» писал, что «Реал» хочет приобрести Захаряна летом 2022-го. В основном слухи опровергали, да и сам Арсен относился к трансферным новостям скептически: «Разговоры о трансфере в Европу не напрягают, мне-то чего? Захожу в инстаграм, увидел, что «Реал» типа интересуется. Об этом же только медиа и пишут».

При этом Захарян не отрицал, что хочет в Европу: «Я не форсирую [отъезд в Европу]. Будет предложение, подходящее время... Дай бог, все получится с этим». 

Вряд ли Арсен тогда представлял, что летом вокруг его потенциального трансфера в топ-клуб развернется настоящая драма.

Лето-2022: срыв трансфера в «Челси» из-за банковских проблем

Почти все лето вокруг Захаряна было минимум трансферных слухов – лишь единичные инсайды об интересе «Байера» и «Ромы».

Зато 25 августа все повернулось: «Челси» предложил 15 млн евро, а агент игрока Павел Андреев подтверждал – «Это правда. Все близко».

Вмешались санкции: «Челси» и «Динамо» не могли найти способ перевести деньги. 1 сентября надежды рухнули – «Динамо» сообщило, что Захарян не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. «Надеюсь, все будет. Возможно, зимой», – пытался сохранить позитив сам Арсен. Глава агентства Мино Райолы, Рафаэла Пимента, тоже подтверждала, что вопрос в переводе денег из Англии в Россию – такие операции после 24 февраля стали почти невозможными.

Зима-2023: отказ от «Галатасарая», первый интерес из Испании

Слухи о возможном переходе Захаряна в «Челси» продолжались, самого Арсена это утомило: «От разговоров устал, да. Просто как в интернет ни зайду, там кто-то высказывается на эту тему. Поднадоедает», – цитировал его «СЭ» в январе.

Продвижения с «Челси» зимой так и не было, активизировались другие клубы. «Спорт-Экспресс» сообщал, что по поводу Захаряна обращались минимум четыре европейских клуба: «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош» Станислава Черчесова.

Арсена был готов купить «Галатасарай», но игрок отказался от трансфера по личным причинам – вероятно, из-за напряженных отношений Армении с Турцией.

Лето-2023: долгий разговор с «Лацио» и переход в «Реал Сосьедад»

Первым претендентом нынешнего лета был «Фейеноорд», предлагали за Арсена 8 млн евро – условия не устроили «Динамо». После вели переговоры с «Лацио», общались почти неделю – сорвалось в том числе из-за того, что у итальянского клуба не было места в составе для игрока не из ЕС, а главный тренер Маурицио Сарри сомневался, что ему нужен игрок именно такого профиля.

Возникли инсайды об интересе «Страсбура» (в связке с «Челси»), «Дженоа», ПСВ и «Аякса». Но самым конкретным был «Реал Сосьедад» – испанский клуб предложил за Арсена 12 млн евро + бонусы, к воскресенью условия согласовали.

Будем следить за Арсеном в Ла Лиге!

Захарян в «Сосьедаде» – Личка подтвердил. Вот-вот подпишет контракт

Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press; РИА Новости/Григорий Сысоев

Захарян в «Сосьедаде» – что будет?
641 голос
Быстро освоится и станет лидером
26%
Арсен Захарян
Закрепится, но без блеска
50%
Реал Сосьедад
Не потянет
24%
Александр Кокорин

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redhead One
Чемпионат подходящий, команда бодрая, возможностей прогрессировать уйма. Лишь бы воспользовался. Ну и браво Пимента, дело Райолы живет
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
Если взглянуть в историческом разрезе, то в испанском чемпионате лучше всего россияне приживались. А уж в Сосьедаде Карпин и Хохлов о себе хорошую память оставили. Дай бог чтобы не хуже них заиграл, но надеюсь что будет лучше
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Арсену удачи! В Сосьедаде интересная команда, хороший тренер, очень хочется чтобы у него всё получилось.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
teo_heel
Да неужто ли.... наконец-то этот сериал закончится. И начнётся новый – когда Сосьедад выпустит Захаряна поиграть?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
boris1417
идеальный вариант для продолжения карьеры
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
krokodilych
Наконец-то получился переход. Теперь пусть ещё и с игрой получится. Удачи Захаряну!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Макакаревич
Отличный вариант. Сосьедад Захаряна теперь на спротс.ру!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
45_percent
Удачи и успехов! Пусть даст нам повод для гордости.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KORADO
От души рад за Арсена, и за всех его болельщиков!
Удачи братишка!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назарбек Рамунанаев
пока официально не подпишут не поверю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Do Cent
Удачи!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Швецов
Воспитывают талантливых игроков в динамовской академии…
А потом они разбегаются по Европе.
Даже не принеся клубу трафеей.
Печалька!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий