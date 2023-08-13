Захарян едет в «Сосьедад». Сработал 20-й вариант из инсайдов

Переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» анонсирован: главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что 20-летний полузащитник уже фактически игрок испанской команды.

Захарян уходит в команду Ла Лиги, которая через месяц стартует в Лиге чемпионов. Это финальная точка двухлетнего потока слухов и инсайдов об Арсене.

Лето-2021: интерес «Лейпцига» и «Челси»

Впервые информация об интересе европейских клубов к Захаряну появилась в августе 2021-го – «СЭ» сообщал, что за лучшим молодым игроком РПЛ сезона-2020/21 следят «РБ Лейпциг» и «Челси». «Динамо» выставило 12 млн евро как цену за 18-летнего на тот момент футболиста.

Дальше интереса не пошло: покупали явно не хотели платить столько за игрока, который провел в РПЛ чуть больше половины сезона.

Зима-2022: слухи о «Барсе», «Реале», «Боруссии» и «Наполи»

Еще на подходе к зимнему трансферному окну появлялось все больше слухов,

Осенью Нобель Арустамян, например, говорил об интересе «Барсы» (опровергли и представители Арсена, и «Динамо»), «РБК» сообщал, что за игроком следят скауты дортмундской «Боруссии», а «Матч ТВ» – что «Наполи» отслеживает прогресс еще со времен до Евро-2020.

Ближе к зиме Teamtalk сообщал, что «Челси» и «Ман Сити» лидируют в гонке, а в конце декабря «Чемпионат» писал, что «Реал» хочет приобрести Захаряна летом 2022-го. В основном слухи опровергали, да и сам Арсен относился к трансферным новостям скептически: «Разговоры о трансфере в Европу не напрягают, мне-то чего? Захожу в инстаграм, увидел, что «Реал» типа интересуется. Об этом же только медиа и пишут».

При этом Захарян не отрицал, что хочет в Европу: «Я не форсирую [отъезд в Европу]. Будет предложение, подходящее время... Дай бог, все получится с этим».

Вряд ли Арсен тогда представлял, что летом вокруг его потенциального трансфера в топ-клуб развернется настоящая драма.

Лето-2022: срыв трансфера в «Челси» из-за банковских проблем

Почти все лето вокруг Захаряна было минимум трансферных слухов – лишь единичные инсайды об интересе «Байера» и «Ромы».

Зато 25 августа все повернулось: «Челси» предложил 15 млн евро, а агент игрока Павел Андреев подтверждал – «Это правда. Все близко».

Вмешались санкции: «Челси» и «Динамо» не могли найти способ перевести деньги. 1 сентября надежды рухнули – «Динамо» сообщило, что Захарян не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. «Надеюсь, все будет. Возможно, зимой», – пытался сохранить позитив сам Арсен. Глава агентства Мино Райолы, Рафаэла Пимента, тоже подтверждала, что вопрос в переводе денег из Англии в Россию – такие операции после 24 февраля стали почти невозможными.

Зима-2023: отказ от «Галатасарая», первый интерес из Испании

Слухи о возможном переходе Захаряна в «Челси» продолжались, самого Арсена это утомило: «От разговоров устал, да. Просто как в интернет ни зайду, там кто-то высказывается на эту тему. Поднадоедает», – цитировал его «СЭ» в январе.

Продвижения с «Челси» зимой так и не было, активизировались другие клубы. «Спорт-Экспресс» сообщал, что по поводу Захаряна обращались минимум четыре европейских клуба: «Мальорка», «Сельта», «Порту» и «Ференцварош» Станислава Черчесова.

Арсена был готов купить «Галатасарай», но игрок отказался от трансфера по личным причинам – вероятно, из-за напряженных отношений Армении с Турцией.

Лето-2023: долгий разговор с «Лацио» и переход в «Реал Сосьедад»

Первым претендентом нынешнего лета был «Фейеноорд», предлагали за Арсена 8 млн евро – условия не устроили «Динамо». После вели переговоры с «Лацио», общались почти неделю – сорвалось в том числе из-за того, что у итальянского клуба не было места в составе для игрока не из ЕС, а главный тренер Маурицио Сарри сомневался, что ему нужен игрок именно такого профиля.

Возникли инсайды об интересе «Страсбура» (в связке с «Челси»), «Дженоа», ПСВ и «Аякса». Но самым конкретным был «Реал Сосьедад» – испанский клуб предложил за Арсена 12 млн евро + бонусы, к воскресенью условия согласовали.

Будем следить за Арсеном в Ла Лиге!

Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press; РИА Новости/Григорий Сысоев