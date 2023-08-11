«Урал» снес «Спартак» голами на 90-й и 90+4. Теперь лидирует в РПЛ с лучшим стартом
Красно-белые проиграли перед «Зенитом».
«Спартак» впервые в сезоне потерял очки – в драматичном матче с «Уралом» (2:3). Все сломалось в самом конце: два пропущенных за четыре минуты.
«Сложно придумать более эмоциональный матч за карьеру». Огненная концовка – в подробностях
Разберем самый яркий отрезок – последние 15 минут матча.
На 78-й, при счете 1:1, Гильерме Шеттине запорол шикарный момент ударом в штангу – на скамейке «Урала» шок.
На 81-й хозяева совсем приуныли: Александр Соболев подхватил мяч около штрафной «Урала», подобрался к границе и пробил из центра. Рикошет от Кики выключил Помазуна – 2:1 в пользу «Спартака», исторический старт (шесть побед из шести) все ближе.
Но в самом конце началась уральская магия. На 90-й сравняли: Егорычев умело пробил в касание после отскока от Мартинса – 2:2.
И даже на этом не все. На 94-й Бикфалви поймал скидку от Шеттине и перекинул Свинова с острейшего угла – невероятная победа «Урала» 3:2.
Без удаления тоже не ушли: на 96-й Шеттине схватил вторую желтую карточку. После мощнейшего промаха и ассиста.
«Даже за мою карьеру сложно придумать более эмоциональный матч, – признался Виктор Гончаренко в интервью «Матч ТВ». – В игре было все: незабитый пенальти, много голов, моментов. Реакция ребят на счет 1:2 заслуживает похвалы. Хорошо, что у нас нескоро следующая игра, так как мы эмоционально отдали все. Можно восстановиться.
Путем замен «Спартак» пробовал изменить ситуацию, наши молодые игроки, которые вышли на поле, может, не попадают в ритм, была ситуация 50 на 50. Спасли матч на морально волевых? Можно сказать, что у команды есть характер».
Герой первого тайма – резервный вратарь «Спартака» Свинов. Потащил пенальти в дебютном матче за клуб в РПЛ
Александр Максименко заразился вирусной инфекцией, поэтому его место занял резервный вратарь «Спартака» Илья Свинов, который на неделе пропустил четыре от «Пари НН» в Кубке. Он впервые сыграл за «Спартак» в РПЛ, в первом тайме порадовал.
На 11-й минуте главный судья встречи Кирилл Левников назначил пенальти в ворота «Спартака» – сходил к монитору и увидел, как Литвинов сыграл рукой после удара Тимура Аюпова.
К мячу подошел полузащитник «Урала» Даниел Мишкич – и не переиграл Свинова. 22-летний вратарь прыгнул до удара и угадал направление.
Перед сэйвом к Илье подходил Александр Соболев – возможно, подсказал нужный угол.
Правда, в конце первого тайма Мишкич все-таки огорчил вратаря – нанес сильный удар под штангу, теперь с игры.
Во начале второй половины «Спартак» сравнял счет, снова аплодируем Тео Бонгонде. Он пока не уходит без результативных действий в РПЛ, уже четвертый матч кряду. Минимум за последние 15 сезонов такого старта в «Спартаке» еще не было.
Но итоговый результат его все равно не обрадовал.
«Урал» выдал лучший старт в чемпионате России. И пока лидирует в РПЛ
Несколько важных деталей:
• «Урал» промежуточный лидер РПЛ – десять очков в четырех турах. Это лучший старт клуба в чемпионате России.
• Андрей Егорычев забил во втором матче РПЛ кряду, у него шесть голевых действий (3+3) в последних шести играх чемпионата. Парня прорвало: до этого было 125 матчей и только 8 результативных баллов (5 голов и 3 ассиста).
• У «Спартака» разве что индивидуальные радости. Квинси Промес радует голевыми действиями во всех четырех турах РПЛ, он делит первое место по «гол+пас» с Федором Чаловым (по 5).
В следующем туре, 20 августа, «Спартак» сыграет против «Зенита». Будет еще сложнее.
- Дата проведения
- 11 августа, 18.00, «Екатеринбург-Арена»
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Урал –
Помазун, Кулаков (Бикфалви, 85), Бевеев, Бегич, Итало, Кики, Мишкич, Егорычев, Аюпов (Ишков, 69), Каштанов (Шеттине, 62), Юшин (Дмитриев, 70).
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Спартак –
Свинов, Джикия, Литвинов, Рябчук, Зобнин (Умяров, 74), Промес, Медина (Игнатов, 56), Мартинс Перейра, Денисов (Хлусевич, 74), Бонгонда (Зиньковский, 74), Соболев.
- Предупреждения:
- Соболев (28), Юшин (38), Бевеев (44), Шеттине (68), Бегич (87), Джикия (88), Хлусевич (90).
- Удаление:
- Шеттине (90).
Тут недавно на женском ЧМ был образцово-показательный (и я серьезно, многим мужским командам и тренерам поучиться бы) матч Япония-Испания. Соотношение по владению мячом что-то вроде 20:80 в пользу испанок, итоговый счет - 4:0 в пользу японок и те еще чудом под конец не закатили пятый. Игра в позиционную оборону с быстрыми контратаками, доведенная до автоматизма. А владение осталось за испанками...
Судя по обзору матча Урал мог штуки 4 класть в первом тайме и столько же во втором
Защита - мрак
коммент: много лет Спартак проигрывает средним командам. Такое впечатление, что никто не занимается аналитикой ошибок. Оборона Спартака это просто кошмар последние 10 лет. Урал просто молодец забил все , что Спартак предоставил. Именно Спартак, не умоляя реализацию Урала. Хотите быть чемпионами, играйте как чемпионы. Дурацкие ошибки непозволительны для профессионалов с зарплатой как целый регион в России. Имейте совесть. Люди за Вас переживают. Уходят на пенсию в 65 лет. А Вы не можете до 35 нормально отвечать за свою профессию. И не надо мне говорить про тяжёлые тренировки. Я сам занимался 11 лет спортом. Бесплатно!!!. А что выиграли Вы ?