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«Урал» снес «Спартак» голами на 90-й и 90+4. Теперь лидирует в РПЛ с лучшим стартом

Илья Свинов Илья Свинов
Гильерме Шеттине Гильерме Шеттине
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Урал Урал
Виктор Гончаренко Виктор Гончаренко
Квинси Промес Квинси Промес
Андрей Егорычев Андрей Егорычев
Тео Бонгонда Тео Бонгонда
Александр Соболев Александр Соболев
Футбол Футбол

Красно-белые проиграли перед «Зенитом».

«Спартак» впервые в сезоне потерял очки – в драматичном матче с «Уралом» (2:3). Все сломалось в самом конце: два пропущенных за четыре минуты.

«Сложно придумать более эмоциональный матч за карьеру». Огненная концовка – в подробностях

Разберем самый яркий отрезок – последние 15 минут матча.

На 78-й, при счете 1:1, Гильерме Шеттине запорол шикарный момент ударом в штангу – на скамейке «Урала» шок.

На 81-й хозяева совсем приуныли: Александр Соболев подхватил мяч около штрафной «Урала», подобрался к границе и пробил из центра. Рикошет от Кики выключил Помазуна – 2:1 в пользу «Спартака», исторический старт (шесть побед из шести) все ближе.

Но в самом конце началась уральская магия. На 90-й сравняли: Егорычев умело пробил в касание после отскока от Мартинса – 2:2.

И даже на этом не все. На 94-й Бикфалви поймал скидку от Шеттине и перекинул Свинова с острейшего угла – невероятная победа «Урала» 3:2.

Без удаления тоже не ушли: на 96-й Шеттине схватил вторую желтую карточку. После мощнейшего промаха и ассиста.

«Даже за мою карьеру сложно придумать более эмоциональный матч, – признался Виктор Гончаренко в интервью «Матч ТВ». – В игре было все: незабитый пенальти, много голов, моментов. Реакция ребят на счет 1:2 заслуживает похвалы. Хорошо, что у нас нескоро следующая игра, так как мы эмоционально отдали все. Можно восстановиться.

Путем замен «Спартак» пробовал изменить ситуацию, наши молодые игроки, которые вышли на поле, может, не попадают в ритм, была ситуация 50 на 50. Спасли матч на морально волевых? Можно сказать, что у команды есть характер».

Герой первого тайма – резервный вратарь «Спартака» Свинов. Потащил пенальти в дебютном матче за клуб в РПЛ

Александр Максименко заразился вирусной инфекцией, поэтому его место занял резервный вратарь «Спартака» Илья Свинов, который на неделе пропустил четыре от «Пари НН» в Кубке. Он впервые сыграл за «Спартак» в РПЛ, в первом тайме порадовал.

На 11-й минуте главный судья встречи Кирилл Левников назначил пенальти в ворота «Спартака» – сходил к монитору и увидел, как Литвинов сыграл рукой после удара Тимура Аюпова.

К мячу подошел полузащитник «Урала» Даниел Мишкич – и не переиграл Свинова. 22-летний вратарь прыгнул до удара и угадал направление.

Перед сэйвом к Илье подходил Александр Соболев – возможно, подсказал нужный угол.

Правда, в конце первого тайма Мишкич все-таки огорчил вратаря – нанес сильный удар под штангу, теперь с игры.

Во начале второй половины «Спартак» сравнял счет, снова аплодируем Тео Бонгонде. Он пока не уходит без результативных действий в РПЛ, уже четвертый матч кряду. Минимум за последние 15 сезонов такого старта в «Спартаке» еще не было.

Но итоговый результат его все равно не обрадовал.

«Урал» выдал лучший старт в чемпионате России. И пока лидирует в РПЛ

Несколько важных деталей:

• «Урал» промежуточный лидер РПЛ – десять очков в четырех турах. Это лучший старт клуба в чемпионате России.

• Андрей Егорычев забил во втором матче РПЛ кряду, у него шесть голевых действий (3+3) в последних шести играх чемпионата. Парня прорвало: до этого было 125 матчей и только 8 результативных баллов (5 голов и 3 ассиста).

• У «Спартака» разве что индивидуальные радости. Квинси Промес радует голевыми действиями во всех четырех турах РПЛ, он делит первое место по «гол+пас» с Федором Чаловым (по 5).

В следующем туре, 20 августа, «Спартак» сыграет против «Зенита». Будет еще сложнее.

Урал – Спартак 3:2 (1:0, 2:2)
Дата проведения
11 августа, 18.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45 Мишкич, 1:1 – 53 Бонгонда, 1:2 – 81 Соболев, 2:2 – 90 Егорычев, 3:2 – 90 Бикфалви.
УралПомазун, Кулаков (Бикфалви, 85), Бевеев, Бегич, Итало, Кики, Мишкич, Егорычев, Аюпов (Ишков, 69), Каштанов (Шеттине, 62), Юшин (Дмитриев, 70).
СпартакСвинов, Джикия, Литвинов, Рябчук, Зобнин (Умяров, 74), Промес, Медина (Игнатов, 56), Мартинс Перейра, Денисов (Хлусевич, 74), Бонгонда (Зиньковский, 74), Соболев.
Предупреждения:
Соболев (28), Юшин (38), Бевеев (44), Шеттине (68), Бегич (87), Джикия (88), Хлусевич (90).
Удаление:
Шеттине (90).

😱Как он простил «Спартак»?! Форвард «Урала» с 9 метров не попал в пустые ворота

32 комментария

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К.Карасёв
С такой защитой чемпионами не становятся
+14
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Никита Самарин
Спартаку надо что-то делать с обороной, а то это просто 🤦‍♂. Ну и лучше надо уметь контролировать матчи, по факту из 6 матчей в этом сезоне, только с Рубином было относительно спокойно (даже у Краснодара в меньшинстве был момент в концовке у Кордобы).
+9
0
+9
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Politruk
Урал - просто красавцы!
+10
-2
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Bernd Leno
"Снёс" в очередной раз ваш редакторский состав, пургу в заголовке, а Урал со Спартаком сыграли классный матч
+7
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Фантом
Ответ Lyrastars
Почему только снёс? Можно было дополнить, что разгромил, тотально доминируя по ходу всего матча. Единственное только владение 70 на 30 в пользу Спартака, но это ничего не значит)))
Это реально ничего не значит.

Тут недавно на женском ЧМ был образцово-показательный (и я серьезно, многим мужским командам и тренерам поучиться бы) матч Япония-Испания. Соотношение по владению мячом что-то вроде 20:80 в пользу испанок, итоговый счет - 4:0 в пользу японок и те еще чудом под конец не закатили пятый. Игра в позиционную оборону с быстрыми контратаками, доведенная до автоматизма. А владение осталось за испанками...
+4
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Иван Есев
«Урал» незаслуженно обделяли вниманием, пока все говорили о «чемпионстве» «Спартака», «шмели» тихо и спокойно заняли первую строчку в таблице, хотелось бы верить, что это не сиюминутный успех.
+5
-1
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Digger86
"Все сломалось в самом конце"
Судя по обзору матча Урал мог штуки 4 класть в первом тайме и столько же во втором
+3
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unreality
Ответ Bernd Leno
"Снёс" в очередной раз ваш редакторский состав, пургу в заголовке, а Урал со Спартаком сыграли классный матч
Нынешняя редакция спортса вообще очень слабая. Хотя по набору слов можно судить, чуть ли не в каждом заголовке "ад" "безумие" и т.д. Несколько слов по кругу гоняют, неучи.
+4
-1
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Дима Лобачёв
Где-то в ванной плачет Глебчик Чернявский) Судя по его ютуб-шоу, Спартак должен был стать чемпионом в 4 туре 😂😂😂 Итог: Зеня опять чемпион
+3
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AERN
Урал матч тура выдал.
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King_X
Ответ К.Карасёв
С такой защитой чемпионами не становятся
По трём турам тоже не становятся, но спартачам не мешало))
+6
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alexman1996
Мишкич провёл великолепный матч, даже несмотря на незабитый пенальти. Центр поля просто съел.
+1
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Тиджани Бабангида
Чемпионы так не играют….
Защита - мрак
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Caustic
Ответ Никита Самарин
Спартаку надо что-то делать с обороной, а то это просто 🤦‍♂. Ну и лучше надо уметь контролировать матчи, по факту из 6 матчей в этом сезоне, только с Рубином было относительно спокойно (даже у Краснодара в меньшинстве был момент в концовке у Кордобы).
просто не доигрывают. из раза в раз. и никаких выводов вообще.
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Айвенго
Ответ К.Карасёв
С такой защитой чемпионами не становятся
При нынешнем уровне Лиги вполне возможно, что Спартак станет чемпионом. А так, конечно, был огненный матч, но дворового уровня.
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Caustic
Ответ Lyrastars
Почему только снёс? Можно было дополнить, что разгромил, тотально доминируя по ходу всего матча. Единственное только владение 70 на 30 в пользу Спартака, но это ничего не значит)))
а что это значит по-твоему? Спартак хочет стать чемпионом по владению?
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Николай Плешивцев
Ответ .фигляр.
1й матч после которого не будут ныть...или что то опять пошло не так?)
Я болельщик Спартака. Мне много лет. поэтому не буду комментировать детские выпады детей. Лично мой
коммент: много лет Спартак проигрывает средним командам. Такое впечатление, что никто не занимается аналитикой ошибок. Оборона Спартака это просто кошмар последние 10 лет. Урал просто молодец забил все , что Спартак предоставил. Именно Спартак, не умоляя реализацию Урала. Хотите быть чемпионами, играйте как чемпионы. Дурацкие ошибки непозволительны для профессионалов с зарплатой как целый регион в России. Имейте совесть. Люди за Вас переживают. Уходят на пенсию в 65 лет. А Вы не можете до 35 нормально отвечать за свою профессию. И не надо мне говорить про тяжёлые тренировки. Я сам занимался 11 лет спортом. Бесплатно!!!. А что выиграли Вы ?
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.фигляр.
1й матч после которого не будут ныть...или что то опять пошло не так?)
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Нехоботов
Ответ К.Карасёв
С такой защитой чемпионами не становятся
Так они отпраздновали чемпионство в прошлом туре. Теперь могут себе позволить всякое.
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Никита Давыдкин
Ответ К.Карасёв
С такой защитой чемпионами не становятся
Спартак в 17 году стал чемпионом, хотя лучшей обороной не обладал
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sudoku
опять править пришли
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Nerazzurri-88
Екатеринбург сделал мой вечер!
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Артур Ганненко
Ответ Caustic
То, что команда не может доигрывать матчи, было видно с первых туров. Ну и логично доигрались. Потому что играть надо до финального свистка.
Спартак наоборот в концовках прибавляет, просто оборона дырявая, Урал мог забить штуки и в первом тайме.
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Gibraltar
Опять Газпром ))))) УРАЛ 🔥🔥🔥
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Femida_win
Уберите Свинова из ворот
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