«Урал» снес «Спартак» голами на 90-й и 90+4. Теперь лидирует в РПЛ с лучшим стартом

Красно-белые проиграли перед «Зенитом».

«Спартак» впервые в сезоне потерял очки – в драматичном матче с «Уралом» (2:3). Все сломалось в самом конце: два пропущенных за четыре минуты.

«Сложно придумать более эмоциональный матч за карьеру». Огненная концовка – в подробностях

Разберем самый яркий отрезок – последние 15 минут матча.

На 78-й, при счете 1:1, Гильерме Шеттине запорол шикарный момент ударом в штангу – на скамейке «Урала» шок.

На 81-й хозяева совсем приуныли: Александр Соболев подхватил мяч около штрафной «Урала», подобрался к границе и пробил из центра. Рикошет от Кики выключил Помазуна – 2:1 в пользу «Спартака», исторический старт (шесть побед из шести) все ближе.

Но в самом конце началась уральская магия. На 90-й сравняли: Егорычев умело пробил в касание после отскока от Мартинса – 2:2.

И даже на этом не все. На 94-й Бикфалви поймал скидку от Шеттине и перекинул Свинова с острейшего угла – невероятная победа «Урала» 3:2.

Без удаления тоже не ушли: на 96-й Шеттине схватил вторую желтую карточку. После мощнейшего промаха и ассиста.

«Даже за мою карьеру сложно придумать более эмоциональный матч, – признался Виктор Гончаренко в интервью «Матч ТВ». – В игре было все: незабитый пенальти, много голов, моментов. Реакция ребят на счет 1:2 заслуживает похвалы. Хорошо, что у нас нескоро следующая игра, так как мы эмоционально отдали все. Можно восстановиться.

Путем замен «Спартак» пробовал изменить ситуацию, наши молодые игроки, которые вышли на поле, может, не попадают в ритм, была ситуация 50 на 50. Спасли матч на морально волевых? Можно сказать, что у команды есть характер».

Герой первого тайма – резервный вратарь «Спартака» Свинов. Потащил пенальти в дебютном матче за клуб в РПЛ

Александр Максименко заразился вирусной инфекцией, поэтому его место занял резервный вратарь «Спартака» Илья Свинов, который на неделе пропустил четыре от «Пари НН» в Кубке. Он впервые сыграл за «Спартак» в РПЛ, в первом тайме порадовал.

На 11-й минуте главный судья встречи Кирилл Левников назначил пенальти в ворота «Спартака» – сходил к монитору и увидел, как Литвинов сыграл рукой после удара Тимура Аюпова.

К мячу подошел полузащитник «Урала» Даниел Мишкич – и не переиграл Свинова. 22-летний вратарь прыгнул до удара и угадал направление.

Перед сэйвом к Илье подходил Александр Соболев – возможно, подсказал нужный угол.

Правда, в конце первого тайма Мишкич все-таки огорчил вратаря – нанес сильный удар под штангу, теперь с игры.

Во начале второй половины «Спартак» сравнял счет, снова аплодируем Тео Бонгонде. Он пока не уходит без результативных действий в РПЛ, уже четвертый матч кряду. Минимум за последние 15 сезонов такого старта в «Спартаке» еще не было.

Но итоговый результат его все равно не обрадовал.

«Урал» выдал лучший старт в чемпионате России. И пока лидирует в РПЛ

Несколько важных деталей:

• «Урал» промежуточный лидер РПЛ – десять очков в четырех турах. Это лучший старт клуба в чемпионате России.

• Андрей Егорычев забил во втором матче РПЛ кряду, у него шесть голевых действий (3+3) в последних шести играх чемпионата. Парня прорвало: до этого было 125 матчей и только 8 результативных баллов (5 голов и 3 ассиста).

• У «Спартака» разве что индивидуальные радости. Квинси Промес радует голевыми действиями во всех четырех турах РПЛ, он делит первое место по «гол+пас» с Федором Чаловым (по 5).

В следующем туре, 20 августа, «Спартак» сыграет против «Зенита». Будет еще сложнее.