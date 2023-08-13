Враги Слуцкого – аналитики. Постоянно обсуждает с тренерами, какие они бесполезные

Крестовый поход.

Почти в каждом интервью Леонид Слуцкий задает своим гостям-тренерам вопрос об аналитиках в футболе. Тон разговора всегда пренебрежительный.

Вот самый свежий пример – из разговора с Андреем Лексаковым – спортивным директором РФС и гендиректором Академии тренерского мастерства РФС.

«Это выходцы из фифы. В тренировочном процессе – фиаско, братан». На одной волне с Лексаковым

Слуцкий: Наше интервью в телеграм-каналах тренеры-аналитики будут разбирать просто на цитаты и говорить: «А вот здесь Лексаков не так сказал... А здесь Слуцкий не туда сказал».

Как вы вообще относитесь к этому новому веянию? На самом деле я вам скажу: я же работал за рубежом – там не переоценивается работа тренера-аналитика. Они везде есть, но это такой же помощник, как начальник команды, как китмэн, как тренер по узкопрофилированным вещам, человек, который занимается подготовкой теории.

А вот у нас сейчас медийное пространство заполонили «аналитики», которые считают, что они все знают и понимают. Я лично встречал аналитиков, которые говорили, что если просто футболистов правильно расставить, создать им зону, вообще не имеет значения уровень мастерства, подготовки. Что сама тактика приведет к тому, что мы выиграем.

Я смотрел на все это и думал: «Ну как это вообще?». Но это очень модно, это очень эффектно выглядит, они дают красивые презентации. Вы – в том числе и человек от науки – говорите вещи, которые, на мой взгляд, действительно важнее в тренерской профессии.

Вот как вы к этому новому веянию относитесь? И вообще обучались ли у вас тренеры-аналитики или те, кто потом стал аналитиком?

Лексаков: Ну наверно обучались. Вот в том числе Горлов (Артем Горлов – бывший тренер «Енисея» и «Пари НН», сейчас в тренерском штабе «Торпедо») – он ведь был аналитиком.

Были курсы для аналитиков на кафедре. Проводила другая компания – «Футболологика», кажется. Меня один раз пригласили. Я задал этим жаждущим аналитики, селекционерам несколько вопросов, один из которых – «Вот вы что-то анализируете, а вы изучили главного тренера? Может главному тренеру это не надо».

Я считаю, что аналитики в том виде, в котором они себя преподносят, это придуманная специализация.

Слуцкий: То есть это выходцы из футбольной фифы, как они называют. Вот они играют... Я тоже от этого далек.

Лексаков: Это выдуманная вообще специализация. 99% вообще не понимают, что такое футбол. Они живут некими штампами.

Слуцкий: Я видел аналитиков, которые, не смотря на экран телевизора, через цифру говорили, как проходил матч.

Лексаков: Они живут какими-то штампами. Они футбол даже не понимают и не знают, как играть. Тем более они вообще не понимают тренировочный процесс, законы игры, как она развивается, игровых эпизодов. Но могут рассуждать, красиво излагать – и это всем нравится.

То, что я говорил: можно с экрана телевизора услышать, как все играют, но не услышать главное – как он вообще понимает футбол. Но знаю, что некоторые аналитики пробовали себя в тренировочном процессе. Окончилось это безуспешно.

Слуцкий: У всех практически. Причем не просто безуспешно, а трагически. Фиаско, братан.

Лексаков: Безуспешно, потому что это совсем другая профессия. Одно дело говорить, другое – делать.

Этот разговор – 1:07:20 в ролике.

Вопросы про аналитиков есть в большинстве интервью Слуцкого. Он использует шоу «Коммент.Тренер», чтобы критиковать эту профессию, обсуждать с гостями минусы и негативную сторону.

Пройдемся по другим примерам.

«Что дают эти цифры? Я вообще не понимаю». С Карпиным сошлись, что важнее смотреть футбол

Слуцкий: Когда я готовился к интервью, меня завалили огромным количеством статистики по «Ростову»: все ваши PPDA, xG, xG-ассисты итд. И ты знаешь, что сейчас современный мир – это мир, когда аналитики считают, что механизировали процесс.

Мы просто делаем анализ, потом эти куски вставляем-работаем, а главный тренер уже не так важен, как та аналитическая подоплека, которая есть. Вот как ты относишься к аналитике, к цифрам, к работе аналитиков, к их влиянию на игру.

Понятно, что современный мир – я тоже с гаджета задаю вопросы – меняет все. Для меня это больше переход от кнопочного телефона к айфону, но содержание разговора гораздо важнее...

Карпин: Честно говорю, вот эти «ппда», «пбп», «пгт», «пкх» – вот я вообще не в курсе, что это такое. Честно, клянусь. Да, статистика, данные.

Я попытался разобраться. «По созданным моментам, которые якобы что-то там должны завершиться», какие-то там «несозданные»…

Для меня созданный момент может быть вообще абсолютно другим, не тем, который считают аналитики. Мы вышли из обороны, от ворот шли и дошли – для них это не момент, для меня – момент предголевой.

Слуцкий: Ну или я тебе приведу пример: xG фиксирует удары. А если тебе покатили на пустые ворота, а ты просто промахнулся мимо мяча, то он тебе даже не зафиксирует голевой момент, потому что не было удара.

Карпин: Я именно про это и говорю. Чернов подал, а Комличенко по мячу не попал – нога у него улетела туда (показывает на небо). Это голевейший момент, а его даже не засчитали.

Или там «интенсивность прессинга». Если мы даже просто выдвигаемся, а не бежим прессинговать, а соперник дубасит его [туда] – у нас, значит, прессинга нет?

Или «команда много подбирает» или «команда мало подбирает». Команда мало подбирает, потому что владеет 80% времени. Владея мячом, подбирать не надо. Конечно, она будет последняя по подборам. А другая команда, которая бегает без мяча или дубасит его туда и бежит на подбор, будет подбирать больше.

Что дают эти цифры? Я вообще не понимаю. Я очень выборочно отношусь к этим цифрам.

Слуцкий: Мы с тобой можем разобрать для зрителей, что такое PPDA. Это показатель интенсивности прессинга – он считает количество передач, которое было создано до отбора. А если они даже не пытаются двигать мяч – вратарь долбанул вперед на 70 метров, а PPDA у тебя будет 0, а ты готовился прессинговать (чем меньше показатель PPDA, тем лучше – Sports.ru)...

Анализировать цифры в отрыве от игры соперника и игровой модели невозможно. Я знаю аналитиков, которые не смотрят футбол, анализируют цифры и могут тебе точно сказать: это вот так, это вот так, это вот так.

Цифры могут иногда быть объективными, могут – необъективными, но влиять на философию тренера, на подход, на методику, на тренировочный процесс невозможно этими цифрами.

Позже позицию Карпина по аналитикам прокомментировал журналист Тимур Журавель:

– Карпин, как я понимаю, получает от своего аналитика резюме, к которым прислушивается. Но сам пресловутым PPDA голову себе не забивает – и это нормально. Так же современный тренер не сможет сложить полную картину и застраховать себя от незнания без статистики. при этом сама по себе статистика не выиграет для него матч.

«С аналитиком-аналитиком, который не из жизни – невозможно». Алексей Березуцкий против «ботанов», но хвалит Шевелева из ЦСКА

В интервью с Алексеем Березуцким эта тема свелась к обсуждению работы Евгения Шевелева в ЦСКА – его оценили как полезного сотрудника, но только потому что он «не классический вариант».

Слуцкий: Я практически всем тренерам задаю вопрос, как они относятся к аналитическим группам, тренерам-аналитикам и так далее. Это не простая ситуация, ты знаешь. Они сейчас только стали выходить на авансцену. Раньше это была или закрытая должность, или просто тебе присылали какую-то информацию, или сотрудничали с компанией Instat или Wyscout, Prozone.

Насколько я понимаю, Женя Шевелев играл очень большую роль в твоем тренерском штабе – при том, что он был тренер-аналитик. Вот можешь поподробнее рассказать про его роль? Ты один из немногих тренеров, который имел контакт с тренером-аналитиком.

Березуцкий: Много знаю таких историй и хорошо знаю. В чем отличие Евгения Шевелева – он очень долго работает в этой профессии. В большинстве своем мы можем читать и аналитиков, и других людей, которые тактикой и подсчетами занимаются...

Слуцкий: То есть он не ботан.

Березуцкий: Он абсолютно не ботан – и в этом его главный плюс. У него огромный опыт. Он уже работал со многими тренерами и подолгу. Он знает, что надо сказать, когда сказать. Не то что пришел айтишник и говорит тебе: «Здесь 99 раздели на столько-то и мы сейчас....

Слуцкий: Или говорит, что надо, чтобы фланговые игроки у тебя заходили только сюда – и по-другому никак.

Березуцкий: «Треугольник сейчас нарисуем и все – победа!». Нет, Шевелев больше тренер. Он и анализирует, и, что самое прикольное, когда игру смотришь или на какого-то игрока – его данные совпадают с тем, что ты видишь.

Но ключевой вопрос: я знаю много историй таких...

Слуцкий: И я тебе рассказывал.

Березуцкий: Да, и многие с ними сталкиваются. Когда ты попадаешь к аналитику-аналитику, который не из жизни. И это невозможно.

Слуцкий: То есть Шевелев – это не классический вариант аналитика, который мы привыкли видеть? Это именно тренер, который обладает большой аналитической базой.

Березуцкий: Он и понимает, когда уже не надо цепляться за цифры. Он говорит, что «Смотри, Луна завтра упадет на Землю, ну надо...». И ты ему говоришь: «Ну не упадет». После двух раз, когда ты ему говоришь, что «не упадет», он выбрасывает листы и забывает эти цифры.

Ну там же не только цифры. Естественно, большинство аналитиков в цифры верят. И верят до самого конца. И не останавливаются. Их не переубедить. А потом, если проиграл, вообще...

Слуцкий: Найдет цифры, которые подтверждают его правоту. А если вдруг выиграли, найдет цифры, подтверждающие, что это было случайно....

Березуцкий: И надо было делать так – и счет был бы не 2:0, а 8:0. К сожалению. Мне в этом плане повезло. Я с Евгением до этого был знаком, но это большая заслуга Максима Орешкина, что он уговорил его прийти в ЦСКА.

Я даже больше скажу: Андрей Владимирович Лексаков – который тоже любит эти цифры, но относительно – когда мы с ним разговаривали, сказал, что это лучший аналитик в России.

«Для этих людей Анчелотти – вообще не тренер». Разговор про роль аналитиков с Осинькиным (он гораздо мягче)

В интервью с тренером «Крыльев» Игорем Осинькиным прозвучала фраза о том, что аналитики ни во что не ставят Карло Анчелотти. В разговоре выяснили, что в современном футболе без анализа цифр никуда.

Слуцкий: В современном футболе много аналитики, цифр, людей, которые смотрят футбол через цифры, через математический подход. Я приведу очень конкретный пример. Иконой всех этих специалистов является Нагельсманн – большой специалист, хорошо ставит игру.

Но, например, для этих людей условный Анчелотти – это вообще не тренер. Потому что нет стилистических особенностей. И меня это очень сильно возмущает: человек, который выиграл все и вся, но без стилистических особенностей, он считается несовременным. Хотя действующий победитель Лиги чемпионов. А Нагельсманн, который при всем огромном уважении, но еще не наработал...

Мне очень интересна твоя ситуация: был ли опыт работы с аналитиками, как их оценивать? Время идет – и мы с тобой уже ближе к олдскульной формации тренеров.

Осинькин: У нас клуб вообще отставал в этом направлении. Всего лишь два года назад, когда мы были в ФНЛ, у нас даже не было тренера по физподготовке. Аналитик появился еще через полгода – на данный момент всего лишь год он в клубе.

И сейчас кажется, как можно было работать без них? Но тренеры делили определенную работу между собой. Это намного увеличивало их затраты энергетические. Но, тем не менее, раньше мы эту работу просто делили между собой.

Сейчас без аналитика очень сложно делать следующие шаги. И дело не только в цифре, потому что есть возможность оцифровать количество быстрых атак, проникающих передач и так далее. Но работа с видео отнимает очень много сил.

Слуцкий: Ты сейчас говоришь про объем работы. А я говорю про другое. Приходит аналитик и говорит: «Игорь Витальевич, я считаю, что мы должны перестроить игру таким-то образом, исходя из тех цифр, что есть».

В плане объема понятно, что сегодня без аналитика не справиться. У нас было и три человека, которые все это готовили. Я именно в плане влияния на тренерскую философию.

Осинькин: Мы в постоянном контакте с аналитиком, но все-таки основные решения мы принимаем сами. И вот есть цифры, а есть интуиция. И где-то надо подсчитывать, а где-то – просто угадать. Надо видеть и смотреть, но если брать середину между этими крайностями, мы ближе к интуиции.

Слуцкий: Это не интуиция! Это опыт и знания, которые есть.

Осинькин: Мы больше на них опираемся. Более того, мне могут по ходу игры подсказать какие-то перемещения. Но в плане цифр, как на меня подействует информация про количество ударов?

Слуцкий: Нам сейчас скажут, что статистика – это более глубокая вещь, она более продвинутая. Что условно какая-то зона проседает. Но ты думаешь: «Хорошо, она проседает, но у тебя некого выпустить на эту позицию». Или защитник какой-то перестраховывается, или он играет с повреждением. Есть масса вещей, когда ты знаешь факт, но как его изменить – не очень понимаешь.

Осинькин: Миллион причин может влиять на игру. И как это цифрами легко описать – но за цифрами люди научились прятаться. А понять игру компьютеры пока не смогут, не смогут руководить игрой – пока это делают тренеры. Надо очень много решений принимать за короткое время. Пока важнее то, как тренер видит игру.

Моменты опыта, интуиции – они еще долго будут определяющими. Но помощь цифр все-таки возрастает.

Слуцкий: Конечно! Мы же не пользуемся кнопочным телефоном – мы пользуемся айфоном. Но это скорее инструмент, чем новая философия. Невероятная тенденция изменения связана в первую очередь с тренерским опытом и с текущими обстоятельствами.

Осинькин: Сейчас все ругают ВАР, но мое мнение такое – его придумали и от него не отступят. Его нужно совершенствовать. И здесь то же самое.

Умение аналитиков просчитать определенные подходы будут тоже совершенствоваться. И может какие-то ситуации через пару лет станут для нас очевидными и понятными – надо только обратить внимание. Но футбол – настолько сложная игра, что тренерское понимание игры пока основное.

Федотов – самый открытый для аналитиков герой Слуцкого. Не стал критиковать ни с одного захода

С главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым беседа о тренерах-аналитиках получилась самой лаконичный. Он сказал, что помощь аналитиков в обработке данных позволяет быстрее реагировать на проблемы.

Слуцкий: Я Леше Березуцкому задавал вопрос про Женю Шевелева, про его роль в команде. Вы очень давно с ним вместе работаете. Были этапы долгие совместные, были уходы-переходы.

Я бы расширил эту тему: как вы работаете с аналитиками, с аналитическим отделом, какие требования предъявляете к ним и насколько вам кажется позиция аналитиков важной не только в плане предоставления информации, но и в плане влияния на игру и на тренировочный процесс?

Федотов: Во-первых, важно быть очень быстрым в добывании этих цифр, их анализа. Где мы сегодня были хороши, где чего-то не хватает – чтобы быстро вносить изменения, корректировки. Я думаю, что это важно.

И аналитики дают нам это очень быстро. Статистика по команде, кто и что может, как команда развивается стилистически. Мелочей нет. Мы очень быстро получаем эту информацию и по сопернику, и, естественно, отталкиваясь от себя.

Слуцкий: Ну хорошо. Предположим ситуацию. К вам приходит аналитик и говорит: «Вот вам статистика. Я считаю, что профиль передач защитника Набабкина нужно изменить с этой стороны в другую». Ваше поведение в такой ситуации?

Федотов: Нормальное поведение. Мы вынесем это на обсуждение тренерского штаба. Почему нет? Сейчас вспоминаю случай в «Сочи», когда видеооператор дал дельный совет в разговоре. Предложил поменять местами левого и правого латераля. Поменяются опции – оба будут смещаться с ударами. А почему нет?

Нормальная, здравая мысль. Она может работать и так, но она требует осмысления, проверки, тренировки. Иной раз приходится реагировать на это и применять сразу в игре.

Слуцкий: Ну то есть вы открыты к любой информации, к любым идеям. Вопрос в том, насколько вы доверяете тому или иному человеку – и насколько считаете его профессиональным в своей отрасли.

Федотов: Да. На мой взгляд любая, даже, казалось бы, самая абсурдная идея имеет право на жизнь. Мы все давно в футболе. Почему нет?

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Из 11 интервью, вышедших в шоу «Коммент.Тренер» в пяти были вопросы про аналитиков.

Любопытно, что Слуцкий не спросил про аналитиков Евгения Калешина – тренера «Акрона», одного из самых прогрессивных в России с точки зрения использования аналитических данных. Беседовали про психологов и аналитику биоритмов по методике киевского «Динамо», но не про взаимодействие с тренерами-аналитиками.

Почему Слуцкий настолько против аналитиков? Возможно, из-за неудачного опыта в «Рубине»

Если искать, откуда такая фиксация на аналитиках, их роли в современном футболе и – по мнению Слуцкого – раздутом влиянии, вспоминается история с уходом Никиты Васюхина из «Рубина» зимой 2020-го.

Тогда c аналитиком не продлили контракт по инициативе как раз главного тренера. Стороны не раскрывали причин вслух, но судя по всему, Слуцкий и Васюхин не сошлись во взглядах. Вот как в тот момент описывал ситуацию казанский журналист Владислав Зимагулов:

«Насколько знаю, не проделвать контракт с Васюхиным – решение Слуцкого, который весной с восторгом говорил о совместной работе: «Васюхин – один из самых профессиональных аналитиков, которых я видел. У него есть своя методика и метрики, они уникальны. Такую систему оценки игроков я не видел нигде». Что поменялось? Насколько знаю, Слуцкий и сейчас считает Васюхина одним из лучших в отрасли, но сотрудничать дальше не захотел из-за расхождений в работе. При этом нового аналитика «Рубин» искать не намерен».

В казанских телеграм-каналах появилась версия, что аналитик остро ответил на шутку Слуцкого – и тренер обиделся.

Тема всплывала в интервью Василию Уткину после вылета «Рубина» – тогда Леонид сказал, что роль аналитиков преувеличена:

«Все делают акцент на Васюхине, но до этого я работал с двумя другими аналитиками – Мананниковым и Михашенком. Первые 18 туров сезона-2021/22 Никита Васюхин тоже работал в команде.

Это такая вещь, когда ты все время пробуешь и пытаешься найти то, что лучше тебе. Мы посмотрели троих: в чем-то они были полезны, в чем-то они нас не устраивали. Это рабочие моменты, когда ты понимаешь, что человек тебе больше или меньше подходит.

У меня есть своя оценка. Я не говорю, что Никита Васюхин плохой специалист: у него очень интересная система метрик. Но я хотел несколько иного. Мне хотелось менять подход. Все перечисленные аналитики и дальше работают в профессии, я желаю им успехов».

С тех пор сам Леонид Слуцкий без работы – больше года.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; кадры Youtube