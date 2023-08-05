Стендап Мухина покорил. Развлекся после дубля «Локо» – бывшим

Перфоманс – даже протокольное фото.

Максим Мухин зажег не только в самом дерби с «Локомотивом» – дублем за восемь минут, покорил еще и на флэш-интервью.

Спасибо тем, кто признал парня лучшим игроком матча – мы получили такой разговор в эфире «Матч ТВ».

«Самая правильная позиция? Вратарь наверно». Разговор с Мухиным – полный иронии

Этот разговор нужно и прочитать, и посмотреть.

– Максим, насколько вы сами удивлены своим дублем? – спросил Тимур Журавель.

– Да в принципе, ничего необычного. Я ожидал, что такое может случиться. И это случилось!

– Вы были опорником, сейчас вы крайний нападающий. Какая позиция для вас самая правильная на поле?

– Самая правильная – вратарь наверно. Думаю, вот там лучше всего у меня получится.

– А если кроме шуток?

– А, кроме шуток, да? В принципе, я сам еще не разобрался. Мне комфортно и в полузащите, и в нападении. Везде рад играть.

– Ваня Обляков, которого вы подменили по позиции, впервые в сезоне был в заявке. Что вы ему скажете?

– Давай, говорю, чтобы не трясло тебя сильно. В принципе, можешь еще выиграть у меня конкуренцию. Так что давай, у тебя все впереди.

– Пока вы лучше Облякова.

– Ни в коем случае. Ванька всегда лучше меня.

Хорошо, что этот стендап зафиксирован на видео. Тут важны не только слова, но и интонации.

С призом лучшему игроку матча Максим сфотографировался тоже креативно.

Ваши версии: кого изображает?

Мухин добил «Локо» быстрым дублем. Забил даже головой!

После двух мячей с участием Федора Чалова в первом тайме ЦСКА повел, а в начале второго Максим Мухин сделал 3:0 – воспользовался ошибкой защитника «Локо» Марио Митая, который зачем-то выносил мяч из штрафной прямо через центр, перехватил и положил с левой в дальний угол.

А через восемь минут, когда «Локомотив» отыграл один мяч, вернул преимущество в три: идеально сыграл головой, ему удобно вкрутил подачей с левого края 17-летний защитник Михаил Рядно. Казалось, это пас на большого Антона Заболотного, но большой центрфорвард только отвлек внимание, а Мухин точно пробил.

В этом сезоне роль Максима заметно изменилась, об этом и спрашивал Тимур Журавель в начале разговора: у ЦСКА в целом проблемы с составом, Мухин решает одну из них – закрывает позицию атакующего с фланга полузащитника, вингера или даже крайнего форварда. Вместо опорной зоны, где мы привыкли его видеть.

У него до этого дня в 55 матчах РПЛ был всего один гол. Теперь, при новой роли, сразу такой прорыв.

Причем в игре против бывшей команды.

Мухин ушел из «Локо» в сезон дебюта – с шумом. Говорил, его не очень-то хотели оставлять

Максим дебютировал за «Локомотив» в ноябре 2020-го, со временем вытеснил из основы Станислава Магкеева и даже попал в сборную. Станислав Черчесов дополнительно вызвал его из-за травмы Романа Зобнина в марте на матчи отбора к ЧМ-2022, полузащитник дебютировал в конце игры против Словении.

Мухин пришел в «Локо» в 2019-м, а в мае 2021-го уже ушел, как раз по окончании прорывного сезона.

Ситуация звучала не очень приятно. Мухин не договорился о новом контракте с «Локо» – а ЦСКА предложил пятилетний контракт с приличной зарплатой в 600 тысяч евро.

– Хотелось остаться в клубе, но со стороны «Локомотива» не было особого желания, – комментировал он тогда для «СЭ».

– Почему вы так решили?

– Не смогли договориться. На нас вышел ЦСКА, проявил инициативу, сказали, что на меня рассчитывают, что я им нужен. Мне понравился их напор. У ЦСКА было больше желания видеть меня в своем клубе.

На Евро-2020 Мухин выступал уже как игрок ЦСКА, там он поучаствовал во всех трех играх сборной, каждый раз появлялся на замену.

После такого матча с бывшей командой Максим – точно один из самых ярких персонажей сезона.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Александр Вильф; vk.com/pfc_cska