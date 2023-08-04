В матче «Краснодара» сломался судья – лайнсмена заменил резервный почти без опыта на линии

Матч «Краснодар» – «Пари НН» открыл третий тур РПЛ. И начался с ранней замены – не футболиста, а судьи.

Травмировался лайнсмен – его заменил резервный судья

Не прошло и 10 минут, как на дальнем от телекартинки фланге захромал лайнсмен Дмитрий Семенов. После этого он прилег на газон – ступать на левую ногу было невозможно.

Вот как это было:

Вот этот момент. Судья подвернул ногу и хромал.

Травма.

Резервным судьей на матче был Роман Сафьян из Москвы. И, видя проблему у лайнсмена, уже готовился заменить Семенова.

А игроки «Краснодара» наблюдали.

Судье оказывали помощь, Сафьян в это время уже занял его место.

Семенов, хромая, отправился на место резервного арбитра. Зрители поддержали его аплодисментами.

«Вроде расходился», – сообщил комментатор матча.

Сафьян стал лайнсменом, хотя раньше был резервным и несколько раз – главным

Сафьяну через пару недель исполнится 32 года. Резервным арбитром на матче он работает с сезона-2018/19.

В прошлом сезоне Сафьян был на ВАР во время двух разгромов, когда «Динамо» победило «Торпедо» 3:0, а «Краснодар» забил шесть «Химкам».

Еще у него в активе три игры в качестве главного арбитра под самый конец чемпионата. Очень голевыми выдались матчи – по 2:2 сыграли «Оренбург» – «Ростов» и «Зенит» – «Краснодар», а в предпоследнем туре «Локомотив» победил «Динамо» 4:2.

В игре «Оренбурга» и «Ростова» дико недоволен был Валерий Карпин: «Негативных впечатлений, естественно, больше, но не от команды – от других людей. Если первый гол, который нам забили, засчитывать... Судья говорит: «Да, он рукой сыграл, но после этого сделали еще передачу». Это как? Как это трактовать?»

В Санкт-Петербурге сердился защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо: «Второй гол «Зенита» забит после фола на нашем вратаре. Мне кажется, что там было нарушение правил. В их ворота такой гол не засчитали бы». А в Москве в течение пяти минут Сафьян назначил два пенальти в ворота «Локо», но Федор Смолов забил только один.

Экс-арбитр Анатолий Синяев в телеграм-канале «Але, рэф!» пояснил, что у Сафьяна есть некоторый опыт работы на линии – было это в сезоне-2015/16.

Замена судьи в РПЛ уже была совсем недавно

Случилось это в стыковом матче за право остаться в РПЛ, когда в Воронеже «Факел» принимал «Енисей». Но тогда эпизод состоялся ближе к концу игру.

Лайнсмен Роман Усачев травмировал колено и был заменен резервным арбитром Артемом Чистяковым.

Вторая травма судьи на игре за последние два месяца – непривычно много.

Фото: кадры трансляции «Матч Премьер»