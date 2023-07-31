РФС признал все ошибки Безбородова в матче ЦСКА: ВАР-протокол нарушен. Что же пошло не так?

РФС оперативно отреагировал на воскресный скандал из матча «Ахмат» – ЦСКА. Там судья Владислав Безбородов незаконно дал перебить грозненцам пенальти и поменял желтую карточку армейца Милана Гайича на красную, когда уже не мог этого делать. Потому что воспользовался помощью ВАР уже после заигранного эпизода, нарушив ВАР-протокол.

По сути, официальная реакция подтвердила все предположения о том, что Безбородов допустил грубейшую ошибку.

В коротком ролике РФС все объяснил четко.

Ошибки Безбородова по пунктам и с причинами. Не было связи, свистнул слишком поздно

Три с половиной минуты в конце первого тайма разобрали во всех деталях. Суммируем главное и приводим официальное объяснение РФС следом.

• Судьи не могли нормально общаться с ВАР весь матч. РФС сообщил, что это «существенно осложняло коммуникацию арбитров». Правда, не уточнили причину. Предполагалось, что дело в использовании глушилок в регионе.

• ВАР подтвердил, что пенальти за фол Гайича правильный. По этой части особых вопросов ни у кого и не возникало, в этот момент – судя по формулировкам РФС – проблем со связью не возникло. Это важная деталь.

• ВАР пытался остановить Безбородова, чтобы проверить фол на красную – но не смог. РФС уточнил: «Через 12 секунд после подтверждения корректности назначения 11-метрового удара ВАР четко три раза проговорил «стоп», чтобы остановить возобновление игры и проверить необходимость удаления Милана Гайича. Однако из-за проблем со связью бригада арбитров в поле не услышала ВАР, продолжив подготовку к выполнению 11-метрового удара».

• Безбородов услышал ВАР и хотел отложить пенальти – но не успел, свистнул уже после удара. РФС расписал по секундам: как только ВАР-ассистенты поняли, что нужно остановить процедуру пробития пенальти (и видимо осознали, что коммуникация до этого провалилась), они сказали об этом Безбородову. И Владислав свистнул для этого, но уже в момент, когда Иван Олейников пробил по воротам, а Игорь Акинфеев отбил удар, утверждает РФС.

• Безбородов пошел смотреть момент на красную и поменял решение, но уже не мог этого делать. Повторять пенальти – тоже. Официальный вердикт: «Это решение противоречит протоколу ВАР, так как после выполнения 11-метрового удара (то есть возобновления игры) пересмотр ситуации не допускается».

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал работу Безбородова в Грозном:

«Не видел эти разъяснения пока, футбол смотрел. Слушайте, правильно слова надо подобрать… По мне – это ЧП. Я не знаю, какое объяснение дали, но мне очень обидно, что такой опытный судья допустил подобную ошибку. Сейчас можно вещи называть своими именами, раз РФС признал. Все мы немного разбираемся в ВАР. Если судья дал свисток, отматывать нельзя».

Теперь главное в этой истории – решение РФС по Безбородову.

Напомните, а что вообще было? Что за судейский фэйл?

Главные теги, чтобы восстановить скандальный эпизод.

Конец первого тайма, счет по игре (и по количеству пенальти) 1:2, «Ахмат» проводит атаку, и начинается нечто странное. Хронология:

⬇️ Гайич сфолил на Иване Олейникове. «Ахмат» получил право на пенальти.

⬇️ Олейников сам пошел бить, но Акинфеев отразил удар.

⬇️ Безбородов внезапно пошел смотреть ВАР (уже после сэйва, то есть после свистка и заигранного эпизода) – и удалил Гайича за тот фол на Олейникове, после которого назначил пенальти.

⬇️ И попросил перебить удар. К точке подошел к Конате, забил – 2:2

Все подробности – по ссылке ниже:

Эта последовательность должна была остановиться после первого удара с пенальти и желтой Гайичу, теперь знаем об этом официально .

Фото: pfc-cska.com/Аксёнова А.