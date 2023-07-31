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РФС признал все ошибки Безбородова в матче ЦСКА: ВАР-протокол нарушен. Что же пошло не так?

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Владислав Безбородов Владислав Безбородов
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РФС оперативно отреагировал на воскресный скандал из матча «Ахмат» – ЦСКА. Там судья Владислав Безбородов незаконно дал перебить грозненцам пенальти и поменял желтую карточку армейца Милана Гайича на красную, когда уже не мог этого делать. Потому что воспользовался помощью ВАР уже после заигранного эпизода, нарушив ВАР-протокол. 

По сути, официальная реакция подтвердила все предположения о том, что Безбородов допустил грубейшую ошибку.

В коротком ролике РФС все объяснил четко.

Ошибки Безбородова по пунктам и с причинами. Не было связи, свистнул слишком поздно

Три с половиной минуты в конце первого тайма разобрали во всех деталях. Суммируем главное и приводим официальное объяснение РФС следом.

• Судьи не могли нормально общаться с ВАР весь матч. РФС сообщил, что это «существенно осложняло коммуникацию арбитров». Правда, не уточнили причину. Предполагалось, что дело в использовании глушилок в регионе.

• ВАР подтвердил, что пенальти за фол Гайича правильный. По этой части особых вопросов ни у кого и не возникало, в этот момент – судя по формулировкам РФС – проблем со связью не возникло. Это важная деталь.

• ВАР пытался остановить Безбородова, чтобы проверить фол на красную – но не смог. РФС уточнил: «Через 12 секунд после подтверждения корректности назначения 11-метрового удара ВАР четко три раза проговорил «стоп», чтобы остановить возобновление игры и проверить необходимость удаления Милана Гайича. Однако из-за проблем со связью бригада арбитров в поле не услышала ВАР, продолжив подготовку к выполнению 11-метрового удара».

• Безбородов услышал ВАР и хотел отложить пенальти – но не успел, свистнул уже после удара. РФС расписал по секундам: как только ВАР-ассистенты поняли, что нужно остановить процедуру пробития пенальти (и видимо осознали, что коммуникация до этого провалилась), они сказали об этом Безбородову. И Владислав свистнул для этого, но уже в момент, когда Иван Олейников пробил по воротам, а Игорь Акинфеев отбил удар, утверждает РФС.

• Безбородов пошел смотреть момент на красную и поменял решение, но уже не мог этого делать. Повторять пенальти – тоже. Официальный вердикт: «Это решение противоречит протоколу ВАР, так как после выполнения 11-метрового удара (то есть возобновления игры) пересмотр ситуации не допускается».

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал работу Безбородова в Грозном:

«Не видел эти разъяснения пока, футбол смотрел. Слушайте, правильно слова надо подобрать… По мне – это ЧП. Я не знаю, какое объяснение дали, но мне очень обидно, что такой опытный судья допустил подобную ошибку. Сейчас можно вещи называть своими именами, раз РФС признал. Все мы немного разбираемся в ВАР. Если судья дал свисток, отматывать нельзя».

Теперь главное в этой истории – решение РФС по Безбородову.

Напомните, а что вообще было? Что за судейский фэйл?

Главные теги, чтобы восстановить скандальный эпизод.

Конец первого тайма, счет по игре (и по количеству пенальти) 1:2, «Ахмат» проводит атаку, и начинается нечто странное. Хронология:

⬇️ Гайич сфолил на Иване Олейникове. «Ахмат» получил право на пенальти. 

⬇️ Олейников сам пошел бить, но Акинфеев отразил удар.

⬇️ Безбородов внезапно пошел смотреть ВАР (уже после сэйва, то есть после свистка и заигранного эпизода) – и удалил Гайича за тот фол на Олейникове, после которого назначил пенальти.

⬇️ И попросил перебить удар. К точке подошел к Конате, забил – 2:2

Все подробности – по ссылке ниже:

Беспредел в Грозном! Безбородов нарушил ВАР-протокол: незаконная красная после сэйва Акинфеева и ошибка с перебитием пенальти

Эта последовательность должна была остановиться после первого удара с пенальти и желтой Гайичу, теперь знаем об этом официально.

Фото: pfc-cska.com/Аксёнова А.

47 комментариев

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Ответ 4erni4ka
А что будет с судьёй?
отменят подписку на платные каналы матча
+41
-1
+40
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pashapavel
Комментаторы слабые,судьи слабые,про сам футбол молчу(про него либо хорошо ,либо ничего).
Куда вы приплыли,господа?!?
+38
-12
+26
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nikolaich
Ответ pashapavel
Комментаторы слабые,судьи слабые,про сам футбол молчу(про него либо хорошо ,либо ничего). Куда вы приплыли,господа?!?
Ещё и связь слабая...
+22
0
+22
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Тюменский медвежонок
Ответ pashapavel
Комментаторы слабые,судьи слабые,про сам футбол молчу(про него либо хорошо ,либо ничего). Куда вы приплыли,господа?!?
комментаторы слабые - да, судьи слабые - да (к слову в той же АПЛ такие же клоуны), футбол слабый? да вроде последние сезоны достаточно веселые и результативные стали и смотреть интереснее стало, слабый ли он стал? а как вы это поняли? в еврокубках мы не играем, с грандами не играем и понять "какой он" наш нынешний уровень сказать сложно
+25
-4
+21
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Никита Самарин
Ну хоть объяснили, что произошло.
+12
0
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Ape1sin
но красную то не за что было давать
+12
-1
+11
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Александр ЦСКА
Ответ 4erni4ka
А что будет с судьёй?
ничего не будет. такая клоунада уже сезонов 7-8 идет .
+9
-1
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Александр Фатов
Как же меня бесит вот эти "три раза СТОП". Это тут вообще ни причем. РФС так зациклился на плохой связи и ВАР, будто бы спецом нам мозги запарить хотят. Для всех главное, - почему Безбородов вообще пошел этот ВАР смотреть после пробития пенальти.
+8
0
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Владимир Ш
Безбородов лет через 10: "я назначаю пенальти и даю жк, Акинфеев отбил. Я отменяю все. Меняю жк на кк, даю перебить пеналь. Я нарушил все правила и...ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?"
+7
0
+7
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4erni4ka
А что будет с судьёй?
+7
-1
+6
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Александр Болдин
Главное,исключительный матч с 6 пенальти а Черданцев молчит, все победу Спартака обсуждают."Я ни за кого не болею...".Гниль
+6
-1
+5
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Александр ЦСКА
Может уже пора удалить этого клоуна из судейства . вместе с москалевым и мешковым.
+6
-2
+4
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Семён Семейкин
Красную пусть отменяют
+3
0
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mj23.net
Ответ Moonwalker
К слову, а какой протокол VAR, если формально VAR от нас вроде как ушел в прошлом году официально? Тогда, получается, в РФС могут свой "протокол" придумать ))) Или это касалось только системы определения офсайдов?
Куда VAR может уйти?) Это будка с арбитрами. Ушла система фиксации офсайдов, которая использовалась арбитрами VAR. Теперь им приходится обычные повторы смотреть.
+2
0
+2
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ЛыСъ
Да ошибся просто, были проблемы с ВАРом, со связью точнее, матч итак веселый был до этой минуты, кстати, по всем остальным пенальти и карточкам претензий нет особо, проблемы со связью весь матч, куча пенальти, карточки, ну от всего напряга ошибся. Бывает, человек, да и на результат не повлияло в итоге
Заголовки доставляют конечно, только что не улюлюкают.
+2
0
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vitygan
То, как накажут Безбородова, Мы поймём, куда движется наш футбол.
+2
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Andrewxyz
Аннулируют Безбородову fan ID и перестанут пускать на стадион.
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Савелий Крапивкин
Ну если и правда так было.. ошибка на лицо и следует судью отстранить, но хотя бы это не предвзятость..

Было совсем здорово, если б запись разговоров с вар выложили
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Сергей Посохов
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Ответ Тюменский медвежонок
комментаторы слабые - да, судьи слабые - да (к слову в той же АПЛ такие же клоуны), футбол слабый? да вроде последние сезоны достаточно веселые и результативные стали и смотреть интереснее стало, слабый ли он стал? а как вы это поняли? в еврокубках мы не играем, с грандами не играем и понять "какой он" наш нынешний уровень сказать сложно
А что у нас футбол на новый уровень вышел? Играть стали результативнее потому что уровень игроков упал сильных легионеров нет паспортисты ну про них и так все ясно. Запусти этот балаган в еврокубки и ты Оху…….От уровня нашей федерации футбола.
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ArnoNeputevy
Отрастил бы бороду, сменил фамилию на Бородай - всё было бы путём.
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Сергей Сидоров
Ответ Тюменский медвежонок
комментаторы слабые - да, судьи слабые - да (к слову в той же АПЛ такие же клоуны), футбол слабый? да вроде последние сезоны достаточно веселые и результативные стали и смотреть интереснее стало, слабый ли он стал? а как вы это поняли? в еврокубках мы не играем, с грандами не играем и понять "какой он" наш нынешний уровень сказать сложно
А с чего бы стать сильнее без еврокубков?
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pashapavel
Ответ Тюменский медвежонок
комментаторы слабые - да, судьи слабые - да (к слову в той же АПЛ такие же клоуны), футбол слабый? да вроде последние сезоны достаточно веселые и результативные стали и смотреть интереснее стало, слабый ли он стал? а как вы это поняли? в еврокубках мы не играем, с грандами не играем и понять "какой он" наш нынешний уровень сказать сложно
"какой он" ха-ха-ха)
Вообще-то да,не хуже чем был,а какой он был?
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Sergeev55
Будет смешно, если подобная ситуация повторится в Грозном из-за плохой связи! Надо судьям и Вару выдавать там рации!!! 🤣🤣
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Антоша Спирин
Я не я. Лошадь не моя. И седло не мое. И упряжь. Впрочем, если рассмотреть все варики - я - я, лошадь при определенном раскладе - моя. Насчет упряжи - вопрос сложный. Мой адвокат все расскажет.
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lakers
Ответ Александр Фатов
Как же меня бесит вот эти "три раза СТОП". Это тут вообще ни причем. РФС так зациклился на плохой связи и ВАР, будто бы спецом нам мозги запарить хотят. Для всех главное, - почему Безбородов вообще пошел этот ВАР смотреть после пробития пенальти.
Может он решил, что свистнул до удара? Ошибся, расстрелять :)
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