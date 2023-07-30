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Когда-то мы думали, что пять пенальти Валентина Иванова за матч – рекорд навсегда. Ха-ха!

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Футбол Футбол

Уже во втором туре Мир РПЛ дикий судейский скандал: в матче «Ахмат» – ЦСКА с главным арбитром Владиславом Безбородовым незаконно дали перебить пенальти, который грозненцы сначала не забили. А всего за игру назначили пять 11-метровых.

Пять!

Многие, да и мы сами тоже, вспомнили, как в конце прошлого сезона рассказывали историю матча из 1999-го, где самый именитый российский арбитр того времени Валентин Иванов назначил пять пенальти.

Заголовок выглядел так: В чемпионате России был матч с ПЯТЬЮ пенальти. Рекорд Валентина Иванова – навсегда! 😱

Ха-ха, навсегда!

Вот уже и нет!

Переносимся в май 99-го, в Волгоград – за удивительным. «Ротор» – «Черноморец», семь голов еще и при двух промахах с точки.

Первый тайм: 4 пенальти, Веретенников дважды промазал с точки, но забил штрафной с 30 метров

Матч середняков 8-го чемпионата России: «Ротор» с восьмого места принимал «Черноморец» с десятого. 10 тысяч зрителей на трибунах, главный арбитр Валентин Иванов – поехали!

На 10-й минуте 19-летний вратарь гостей Иван Левенец (да-да, это он в 2008-м пропустит тот самый гол от Аршавина) зачем-то вылетел к линии штрафной, где сбил Александра Зернова. Олег Веретенников подошел к точке и запустил мяч на несколько метров выше ворот.

Ответная атака «Черноморца», и Иванов назначает пенальти уже в пользу новороссийской команды. Альберт Догузов точен.

В середине первого тайма Веретенников мог сравнять счет, но второй раз промахнулся с 11 метров: теперь мяч пролетел в сантиметров от правой штанги. День у лучшего бомбардира чемпионатов России явно не задался.

В отличие от Догузова: он на 33-й минуте свой второй пенальти забивает.

С такими вводными может поплыть любая команда, но лидер «Ротора» быстро вернул партнеров в игру. Пенальти – это слишком просто, поэтому Веретенников сократил разрыв в счете прямым ударом со штрафного с 30 метров.

За несколько дней до матча президент волгоградцев Владимир Горюнов угодил в больницу с сердечным приступом. На стадионе он все же присутствовал, но здоровья первая половина ему явно не прибавила.

Второй тайм: «Черноморец» развалился, элитный камбэк «Ротора», Веретенников отказался от третьего пенальти

В начале второго тайма «Черноморец» имел две отличные возможности пробить Платона Захарчука в третий раз, но гости дважды били мимо из вратарской. На этом участие новороссийцев в матче закончилось.

Денис Зубко сравнял, реализовав выход 1-на-1 с идеальной передачи Веретенникова, Валерий Есипов сделал то же самое, но уже с паса самого Зубко, а Максим Тищенко сделал счет 4:2.

На 87-й минуте арбитр ФИФА назначил пятый пенальти. Веретенников поберег нервы себе и фанатам, поэтому финальный результат 5:2 с точки зафиксировал Тищенко.

После матча тренеры ни слова не сказали о пенальти, а Прокопенко поддержал Веретенникова, сравнив его с непьющим воробьем

Естественно, матч в Волгограде стал рекордным по назначенным пенальти в чемпионатах России. Таковым остается и сегодня.

Капитана «Черноморца» участие в историческом матче не удовлетворило. Корреспондент «Спорт-Экспресса» Александр Мельников сообщил, что после финального свистка Догузов «обрушил свой справедливый гнев на защитников. Страсти, разгоревшиеся в раздевалке, сумели охладить только тренеры».

Самое интересное, что с игры «Черноморец» так и не нанес ни одного удара в створ.

На пресс-конференции тренеры ни слова ни сказали про пенальти: вопросов к судье не возникло ни у Сергея Бутенко, ни у Виктора Прокопенко.

«То, что сегодня произошло, – элементарное пренебрежение игровой дисциплиной. Вторые 45 минут была сплошная анархия. Мы сами виноваты во всем, не воспользовались ситуацией, которая складывалась в нашу пользу. Во втором тайме в действиях всей команды отсутствовало что-либо разумное. Я должен признать ошибку – замены не усилили нашу игру», – сказал раздраженный Бутенко.

С коллегой косвенно согласился и Прокопенко: «До сих пор удивлен, почему «Черноморец» предоставил нам простор на поле. Очень нужный второй гол был забит, когда соперник увлекся атакой».

«Веретенников еще раз доказал психологическую устойчивость – другой бы после двух незабитых пенальти повис, как непьющий воробей. Но Веретенников нашел в себе силы еще в первом тайме и забил очень нужный гол, возможно, самый важный в матче. А во втором тайме капитан сыграл значительно лучше, вел за собой всю команду, и мы увидели Веретенникова почти таким, каким хотели бы видеть всегда», – со свойственным юмором поддержал капитана главный тренер «Ротора».

Через семь лет Иванов установит еще один рекорд – в матче плей-офф ЧМ-2006

Инспектор матча Эдуард Шкловский оценил работу Иванова в 8,5 баллов.

«Арбитр судил строго и по правилам – было пять нарушений в штрафной, он и назначил соответствующее количество пенальти. А было бы, например, восемь нарушений, и я уверен, Иванов не побоялся бы восемь раз указать на 11-метровую отметку. Изобилие пенальти говорит о недостаточно правильном техническом мастерстве игроков, которые при отборе мяча применяли недозволенные приемы. А арбитр все время находился в оптимальной позиции», – прокомментировал решения Иванова инспектор.

Сам Иванов после игры пребывал в хорошем настроении. «Спорт-Экспресс» написал, что арбитр ФИФА, «приведя себя в порядок, по обычаю сделал контрольный звонок домой – доложил, что все у него в порядке, то есть отработал нормально, без срывов».

«Я держу в памяти все острые эпизоды матча, но абсолютно никогда не просчитываю ту или иную ситуацию. Вижу нарушение правил в штрафной тут же назначаю пенальти. Если начнешь что-то высчитывать, выдумывать, то можно такого напортачить! Спокойно отношусь к происшедшему. Было бы больше нарушений – планку рекорда пришлось бы еще приподнять», – подвел итог Иванов.

Через семь лет он установит еще один рекорд – уже мирового масштаба. В матче 1/8 финала ЧМ-2006 между Португалией и Нидерландами российский арбитр показал 16 желтых и четыре красных карточки.

В тот же день президент ФИФА Зепп Блаттер публично раскритиковал Иванова, но уже через неделю поменял  мнение: «Я сожалею о замечании, сделанном в связи с судейством Иванова. Игроки заслужили желтые карточки».

То есть Валентин Иванов сделал все правильно и Волгограде, и в Нюрнберге.

***

А во скольких пенальти, интересно, признают правым Владислава Бездородова?

Беспредел в Грозном! Безбородов нарушил ВАР-протокол: незаконная красная после сэйва Акинфеева и ошибка с перебитием пенальти

Фото: Gettyimages.ru/Epsilon / Stringer, Sandra Behne; 1tv.ru; РИА Новости/Алексей Филиппов

15 комментариев

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teto
Респект за то как быстро смогли состряпать достаточно содержательную статью по внезапному поводу, с материалами, фото, видео, цитатами и всем чем надо.
+28
-2
+26
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doomjitsu
Иванову, конечно, есть что вспомнить и даже всплакнуть от ностальгии
+6
0
+6
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Vladimir Zinkov
Ответ R Air
Даже не хочу писать про 2006 и иванова. слил тогда из-за его решений овер много денег .
Да Нюрнбергский процесс не иначе
+5
0
+5
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unreality
Ответ teto
Респект за то как быстро смогли состряпать достаточно содержательную статью по внезапному поводу, с материалами, фото, видео, цитатами и всем чем надо.
Ты о чем? Они же просто скопировали старую статью, добавив один абзац.
+5
-1
+4
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Kirill est. 1978
Просто слов нет…
+2
0
+2
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teto
Ответ unreality
Ты о чем? Они же просто скопировали старую статью, добавив один абзац.
Может быть, наверное я её не видел. Но заявляя подобное, полагается давать и ссылку.
+3
-1
+2
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dimonivanov
Ответ teto
Может быть, наверное я её не видел. Но заявляя подобное, полагается давать и ссылку.
Ссылка прямо в тексте статьи указана. На всякий случай ещё раз:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ultras_action/3133278.html
+2
0
+2
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igls54
Символичные даты получаются, однако. Может кто-нибудь снова скажет: Я устал - я ухожу!
+4
-3
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Rio de Janeiro
Безбородову нужно было помимо 5 пенок ещё и 5 красных дать.Тогда бы точно вписал себя в века на зависть Иванову)
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Рокко Сиффредди
В 3.14тере - пять.
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Charmless Man
Прокопенко, конечно, прекрасен! Непьющий воробей, ахах!)
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teto
Ответ dimonivanov
Ссылка прямо в тексте статьи указана. На всякий случай ещё раз: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ultras_action/3133278.html
Ааа, ну да. Разобрались. Ну что теперь всю ветку тереть? 😂
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