Малком за 60 млн евро в Саудовской Аравии – самая дорогая продажа в истории РПЛ. Больше Халка!
Малком перешел в «Аль-Хилаль» за рекордные для РПЛ 60 млн евро – гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил сделку.
Самое время вспомнить самые дорогие продажи российских клубов за рубеж.
Это топ-10 трансферов по цене на выход из России.
Несколько ключевых наблюдений.
• Продажи «Зенита» на трех первых строчках в списке: в общей сложности за Малкома, Халка и Леандро Паредеса петербуржцы выручили 156 млн евро.
• «Зенит» и ЦСКА доминируют по количеству проданных игроков в первой десятке – по четыре. Немного разбавляют список «Анжи» и «Спартак» с продажами Виллиана и Промеса соответственно.
• В топ-10 только два российских игрока – Александр Головин и Юрий Жирков – обоих продал ЦСКА. Зато бразильцев теперь аж четверо.
• АПЛ – самый популярный маршрут игроков из первой десятки. Туда наши клубы продали четверых игроков. В Ла Лигу и Лигу 1 продали по два футболиста, а еще два – причем самых дорогих – уехали в Саудовскую Аравию и Китай.
Удивительно или ожидаемо?
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
А если еще и Мбаппе уломают туда перейти...
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Уже три. Обновляйте информацию.
Малком тоже россиянин.. не надо вводить читателей в заблуждение.)
Как можно выпускать такие посты? Малком же россиянин (практически коренной). Так что в этом списке Россия - Бразилия 3:3)))