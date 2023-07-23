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Россия-2023
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Малком за 60 млн евро в Саудовской Аравии – самая дорогая продажа в истории РПЛ. Больше Халка!

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Футбол Футбол

Малком перешел в «Аль-Хилаль» за рекордные для РПЛ 60 млн евро – гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил сделку.

Самое время вспомнить самые дорогие продажи российских клубов за рубеж.

Это топ-10 трансферов по цене на выход из России.

Несколько ключевых наблюдений.

• Продажи «Зенита» на трех первых строчках в списке: в общей сложности за Малкома, Халка и Леандро Паредеса петербуржцы выручили 156 млн евро.

• «Зенит» и ЦСКА доминируют по количеству проданных игроков в первой десятке – по четыре. Немного разбавляют список «Анжи» и «Спартак» с продажами Виллиана и Промеса соответственно.

• В топ-10 только два российских игрока – Александр Головин и Юрий Жирков – обоих продал ЦСКА. Зато бразильцев теперь аж четверо.

• АПЛ – самый популярный маршрут игроков из первой десятки. Туда наши клубы продали четверых игроков. В Ла Лигу и Лигу 1 продали по два футболиста, а еще два – причем самых дорогих – уехали в Саудовскую Аравию и Китай.

Удивительно или ожидаемо?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Малком ушел. Кто теперь главная звезда РПЛ?
978 голосов
Квинси Промес
45%
Квинси Промес
Федор Чалов
8%
Федор Чалов
Клаудиньо
32%
Клаудиньо
Кто-то другой
15%
премьер-лига Россия

20 комментариев

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luu
Уровень трансферной политики Спартака наглядно показан в таблице, при том что это второй по финансам клуб в России.
+15
-4
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Алексей Мясников
У Зенита 180 млн на продажах, а сектанты всё о Газпроме плачут. Кто о чём, а вшивый о бане.
+16
-7
+9
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Morjak Papai
Ответ Black Wind
Даже комментировать не буду этот бред
тыж прокомментировал этот бред
+11
-2
+9
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deepinmyass
В топе 3 российских игрока!
+8
-1
+7
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Morjak Papai
Ответ luu
Уровень трансферной политики Спартака наглядно показан в таблице, при том что это второй по финансам клуб в России.
Один наркодилер по совместительству неплохо пинающий мяч. Негусто.
+9
-2
+7
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Balt
Ух жирная сделка. Россиянина за 60 лямов... А вы говорите РПЛ, РПЛ... Вон оно как, а! ))
+3
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+3
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Заборостроитель
Малком не прое теряй деньги, раз карьеру на мешки разменял
+2
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Trash Talking
Скоро мы пожалеем, что не заявились в Азию :) И сам чемпионат становится конкурентным, и шансов у сборной России и наших клубов в Азии было бы побольше во всяких турнирах.
А если еще и Мбаппе уломают туда перейти...
+2
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Фантом
Ответ Никита Самарин
Зениту везёт на трансферный бум в регионах без финансового фейр-плей, а так конечно трансфер мега удачный. Интересно кого привезёт Зенит на замену.
Как говорил А.В.Суворов, «Сегодня – везение, завтра – везение. Помилуй Бог, когда-то надобно и умение».
+2
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timurych
Хорошо бы как-то учесть инфляцию, чтобы понять реальную картину.
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Marcs
Если бы еще указывали по чем купили игроков, было бы нагляднее
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Артур Ахметзянов
ну тут зенит реально молодцы, что сказать
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Ёшимин Бональдо
На кого ж ты нас оставил? 😭
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παсτоρ
"В топ-10 только два российских игрока"
==
Уже три. Обновляйте информацию.
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Елена Масленникова
• В топ-10 только два российских игрока – Александр Головин и Юрий Жирков – обоих продал ЦСКА.
Малком тоже россиянин.. не надо вводить читателей в заблуждение.)
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Eziiko
Интересно что скажут на это красно-белые или опять всё Газпром купил?:)
+3
-3
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Александр Федоров
В топ-10 только два российских игрока – Александр Головин и Юрий Жирков – обоих продал ЦСКА. Зато бразильцев теперь аж четверо.
Как можно выпускать такие посты? Малком же россиянин (практически коренной). Так что в этом списке Россия - Бразилия 3:3)))
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Rundatgame
Ответ deepinmyass
В топе 3 российских игрока!
3 российских игрока и Антоха ))
0
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