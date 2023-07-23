Малком за 60 млн евро в Саудовской Аравии – самая дорогая продажа в истории РПЛ. Больше Халка!

Малком перешел в «Аль-Хилаль» за рекордные для РПЛ 60 млн евро – гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил сделку.

Самое время вспомнить самые дорогие продажи российских клубов за рубеж.

Это топ-10 трансферов по цене на выход из России.

Несколько ключевых наблюдений.

• Продажи «Зенита» на трех первых строчках в списке: в общей сложности за Малкома, Халка и Леандро Паредеса петербуржцы выручили 156 млн евро.

• «Зенит» и ЦСКА доминируют по количеству проданных игроков в первой десятке – по четыре. Немного разбавляют список «Анжи» и «Спартак» с продажами Виллиана и Промеса соответственно.

• В топ-10 только два российских игрока – Александр Головин и Юрий Жирков – обоих продал ЦСКА. Зато бразильцев теперь аж четверо.

• АПЛ – самый популярный маршрут игроков из первой десятки. Туда наши клубы продали четверых игроков. В Ла Лигу и Лигу 1 продали по два футболиста, а еще два – причем самых дорогих – уехали в Саудовскую Аравию и Китай.

Удивительно или ожидаемо?

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов